Ν. Ανδρουλάκης: Η κλιματική κρίση είναι μια πραγματικότητα εδώ και χρόνια

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Δεν μπορεί να χρησιμοποιείται ως άλλοθι για τις αδυναμίες του κρατικού μηχανισμού στην πρόληψη και την προετοιμασία

Σε πληγείσες από την πυρκαγιά περιοχές της Βοιωτίας βρέθηκε το πρωί της Τρίτης ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης και συζήτησε με τους κατοίκους.

Οι ζημιές εντοπίζονται κυρίως σε ελαιόδεντρα που αποτελούν και την κύρια αγροτική απασχόληση των κατοίκων.

«Θα παρακολουθούμε στενά, και ο Γιώργος Μουλκιώτης που είναι ο βουλευτής μας εδώ, ώστε να γίνουν γρήγορα οι καταγραφές και να έρθουν το συντομότερο δυνατό οι αποζημιώσεις για να συνεχίσει η οικονομική ζωή της περιοχής και να μην είναι αυτή η καταστροφή ένας ακόμη λόγος να φύγουν οι μόνιμοι κάτοικοι», σημείωσε ο κ. Ανδρουλάκης.

«Η κλιματική κρίση είναι εδώ. Δεν μπορεί να είναι άλλοθι. Δυστυχώς, πολλές φορές η κυβέρνηση επιχειρηματολογεί θεωρώντας ότι η κλιματική αλλαγή ήρθε τώρα. Έχει έρθει εδώ και χρόνια. Δεν μπορεί να είναι άλλοθι για τις αδυναμίες στην προετοιμασία του κρατικού μηχανισμού, -όπου δημιουργούνται πολλά ζητήματα-, στην πρόληψη και τη γρήγορη παρέμβαση σε τέτοιες περιπτώσεις», πρόσθεσε.

Ο κ. Ανδρουλάκης έδωσε έμφαση στην ενίσχυση του Πυροσβεστικού Σώματος.

«Το Πυροσβεστικό Σώμα είναι ένα γερασμένο σώμα.

Πρέπει να στηρίξουμε τους πυροσβέστες μας. Πάνε το πρωί στη δουλειά και δεν ξέρουν αν θα επιστρέψουν. Πρέπει, λοιπόν, να στηρίξουμε τους πυροσβέστες. Να στηρίξουμε την πολιτική προστασία. Και όχι να είναι συνεχώς η κλιματική αλλαγή ένα άλλοθι για τις αδυναμίες του κρατικού μηχανισμού.

Δυστυχώς, βλέπουμε κάθε χρόνο πολλές φυσικές καταστροφές. Πρέπει να σταματήσουμε να κλαίμε πάνω από τα καμένα. Πρέπει το κράτος να εκσυγχρονιστεί, να εκσυγχρονιστούν και να αποκεντρωθούν οι μηχανισμοί για να έχουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα», κατέληξε ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ.

Σε δηλώσεις του προς τα ΜΜΕ ο κ. Ανδρουλάκης ανέφερε μεταξύ άλλων:

Η σκέψη μας είναι, πρώτα απ’ όλα, στις οικογένειες των πέντε συνανθρώπων μας, που έχασαν με άδικο και τραγικό τρόπο τις ζωές τους, παλεύοντας μέσα στις φλόγες. Δεν είναι η ώρα φθηνών αντιπαραθέσεων.

Όμως, υπάρχουν κάποια ερωτήματα. Ποιος είχε την ευθύνη του εναέριου συντονισμού στην Ψάθα και ποια πρωτόκολλα ίσχυαν την ώρα της ταυτόχρονης επιχείρησης των ελικοπτέρων.

Η κλιματική κρίση δεν ήρθε τώρα. Έχει ξεκινήσει εδώ και χρόνια. Και δεν πρέπει να είναι άλλοθι για την εκάστοτε κυβέρνηση.

Γι’ αυτό, πρέπει να αξιολογήσουμε τι έχει συμβεί με τους πόρους του προγράμματος ΑΙΓΙΣ και του προγράμματος Antinero, πόσο βοηθούν τα εναέρια μέσα που νοικιάζουμε κάθε χρόνο, ποια είναι η επιχειρησιακή τους αξία και πώς έχουμε στηρίξει το Πυροσβεστικό Σώμα, που δίνει κάθε καλοκαίρι μια πολύ μεγάλη μάχη με τις φλόγες.

Αν δεν επενδύσουμε σε σχέδια πρόληψης και ετοιμότητας, δεν θα πετύχουμε ποτέ την ανθεκτικότητα που χρειάζεται η πατρίδα μας για να αντέξει στην κλιματική κρίση.

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