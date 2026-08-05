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Δήμος Αθηναίων: 43 σχολικές αυλές γίνονται πιο πράσινες και πιο δροσερές

Δήμος Αθηναίων: 43 σχολικές αυλές γίνονται πιο πράσινες και πιο δροσερές
Newsroom
Τετάρτη, 05/08/2026 - 14:33
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Ο Δήμος Αθηναίων, ενισχύει καθημερινά το πράσινο σε σχολικές αυλές και προαύλια, δημιουργώντας μικρές οάσεις δροσιάς και αναβαθμίζοντας τους χώρους στους οποίους τα παιδιά μαθαίνουν, παίζουν και περνούν σημαντικό μέρος της καθημερινότητάς τους.

Με στόχο την προστασία της σχολικής κοινότητας από τις υψηλές θερμοκρασίες και τη βελτίωση του μικροκλίματος, ολοκληρώθηκε ένα εκτεταμένο σύνολο πράσινων παρεμβάσεων που υλοποιήθηκαν από τη Διεύθυνση Πρασίνου και Αστικής Πανίδας.

Ο Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος και Πρασίνου Γιώργος Αποστολόπουλος, σημείωσε: «Τα σχολεία είναι χώροι συνάντησης, παιχνιδιού και καθημερινής ζωής, γι’ αυτό και χρειάζονται περισσότερο πράσινο. Συνεχίζουμε και εντείνουμε τις προσπάθειές μας για πιο πράσινα σχολεία, ενισχύοντας παράλληλα το αστικό πράσινο και την περιβαλλοντική παιδεία των παιδιών μας».

Ο Πρόεδρος της Αναπτυξιακής Αθήνας Α.Ε., Βαγγέλης Μαρινάκης, τόνισε: «Η ανθεκτικότητα μιας πόλης ξεκινά από τους χώρους στους οποίους μεγαλώνουν τα παιδιά της. Μέσα από τα ευρωπαϊκά προγράμματα, ο Δήμος Αθηναίων μετατρέπει τη χρηματοδότηση σε ουσιαστικές παρεμβάσεις που βελτιώνουν την καθημερινότητα και κάνουν τα σχολεία και τις γειτονιές μας πιο πράσινες, πιο δροσερές και πιο ανθεκτικές απέναντι στην κλιματική κρίση».

Τα σχολεία αποκτούν περισσότερο πράσινο – Περισσότερα από 220 νέα δέντρα και 1.200 θάμνοι στα σχολεία της πόλης

Συνολικά, πράσινες παρεμβάσεις πραγματοποιήθηκαν σε 43 σχολικές αυλές, σε όλες τις δημοτικές κοινότητες της Αθήνας. Οι δράσεις περιλάμβαναν, μεταξύ άλλων, νέες φυτεύσεις, δημιουργία σχολικών λαχανόκηπων και την τοποθέτηση συστημάτων σκίασης. Στο πλαίσιο των παρεμβάσεων φυτεύτηκαν: 229 νέα δέντρα, 1.238 θάμνοι, καθώς και ανθόφυτα σε επιλεγμένα σημεία. Παράλληλα, πραγματοποιήθηκαν κλαδεύσεις και εργασίες φροντίδας του υφιστάμενου πρασίνου.

Ιδιαίτερη σημασία έχει το γεγονός ότι, σε πολλές περιπτώσεις, οι παρεμβάσεις σχεδιάστηκαν και υλοποιήθηκαν σε συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές των σχολείων. Τα ίδια τα παιδιά συμμετείχαν ενεργά στη διαμόρφωση της αυλής τους, προτείνοντας τα σημεία όπου επιθυμούσαν να τοποθετηθούν δέντρα, λαχανόκηποι και συστήματα σκίασης. Οι προτάσεις αυτές αποτέλεσαν τη βάση για την υλοποίηση των παρεμβάσεων από τις υπηρεσίες και τους συνεργαζόμενους φορείς του Δήμου Αθηναίων, ενισχύοντας παράλληλα τη συμμετοχή των μαθητών και την περιβαλλοντική τους ευαισθητοποίηση.

Οι παρεμβάσεις αποτυπώνουν το σύνολο των δράσεων που υλοποιήθηκαν από τη Διεύθυνση Πρασίνου και Αστικής Πανίδας κατά την περίοδο 2025-2026, σε συνδυασμό με τις δράσεις που πραγματοποιήθηκαν μέσω του Ευρωπαϊκού προγράμματος ASCEND, με τη συμμετοχή της ΔΑΕΜ Α.Ε. και της Αναπτυξιακής Αθήνας Α.Ε.

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Το πρόγραμμα ASCEND

Το ASCEND είναι ένα πιλοτικό έργο με κύριο στόχο την μετάβαση προς την κλιματική ουδετερότητα σε επίπεδο γειτονιάς στην πόλη της Αθήνας, βελτιώνοντας τη συνολική ποιότητα ζωής. Ενσωματώνει παρεμβάσεις στους τομείς της ενέργειας, της κινητικότητας και των πράσινων υποδομών.

Βασίζεται σε μια συμμετοχική προσέγγιση, εμπλέκοντας πολίτες, νέους, γυναίκες, μετανάστες, συνεταιρισμούς και τοπικούς φορείς στη διαμόρφωση και εφαρμογή λύσεων για το κλίμα.

Το έργο στοχεύει στην ενίσχυση της χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και στη συμβολή στη συνολική μετάβαση της περιοχής και της πόλης σε καθαρές μορφές ενέργειας.

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