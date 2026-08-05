Ο Δήμος Ελληνικού Αργυρούπολης και οι Εθελοντές Δασοπροστασίας & Πυρόσβεσης συνέδραμαν στη μεγάλη πυρκαγιά της Αττικής

Για ακόμα μία φορά ο Δήμος Ελληνικού Αργυρούπολης και η Εθελοντική Ομάδα Δασοπροστασίας & Πυρόσβεσης (ΕΟΔΠΕΑ) βρέθηκαν δίπλα σε όσους δοκιμάστηκαν στη μεγάλη πυρκαγιά της Αττικής. Ο Δήμος με την Πολιτική του Προστασία και τους εκπαιδευμένους και πανταχού παρόντες εθελοντές, συνέδραμε ενεργά στο μέτωπο της μεγάλης πυρκαγιάς σε περιοχές του Δήμου Μεγαρέων, στο Πόρτο Γερμενό του Δήμου Μάνδρας - Ειδυλλίας με υδροφόρες, πυροσβεστικό όχημα και πεζοπόρο τμήμα εθελοντών, ενισχύοντας την προσπάθεια για την προστασία ανθρώπων, περιουσιών και φυσικού περιβάλλοντος.

Ο Δήμαρχος Ελληνικού Αργυρούπολης Γιάννης Κωνσταντάτος αναφέρθηκε με λόγια καρδιάς στους εθελοντές και το σπουδαίο έργο που επιτελούν λέγοντας πως «Είναι οι δικοί μας λεβέντες! Για μια ακόμα φορά οι εθελοντές μας, μία από τις καλύτερες ομάδες στην Ελλάδα, που ιδρύσαμε το 2015, ρίχτηκαν στην μάχη και έσωσαν ζωές και περιουσίες στην σκληρή δοκιμασία που περνάει η χώρα μας με τις φωτιές. Έσωσαν σπίτια και κτηνοτρόφικες μονάδες, ανάμεσα τους ένα πτηνοτροφείο όπου τα δάκρυα του ιδιοκτήτη ήταν το μεγάλο παράσημο ευγνωμοσύνης. Δεν κάνουν διακοπές, δεν χορεύουν στα πανηγύρια ενώ καίγεται ο τόπος τους, δεν κάνουν υψηλή κριτική, αλλά είναι παρόντες στην μάχη, άγρυπνοι φύλακες του Υμηττού μας και παρόντες σε όλα τα μέτωπα αφού διαθέτουν άρτια εκπαίδευση και εξοπλισμό. Τους ευχαριστούμε πολύ για όλα όσα προσφέρουν».

Αναφερόμενος στους Δήμους της Αττικής που δοκιμάστηκαν από τη μεγάλη πυρκαγιά, ο Δήμαρχος Ελληνικού Αργυρούπολης δήλωσε πως «Ήταν ηθικό μας χρέος να βοηθήσουμε τους αδερφικούς Δήμους Μεγαρέων και Μάνδρας - Ειδυλλίας, που αποτελούν μέλη του Ελληνικού Δικτύου Ανθεκτικών Πόλεων, στη μεγάλη προσπάθεια που κατέβαλαν αυτές τις μέρες από την πυρκαγιά που ξεκίνησε από τη Βοιωτία και που προκάλεσε ανυπολόγιστη οικολογική καταστροφή. Θα συνεχίσουμε να είμαστε δίπλα σε όσους έχουν ανάγκη, όλοι μαζί, ενωμένοι για έναν κοινό σκοπό!».