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Τηλεφωνική επικοινωνία του Υπουργού ΠΕΝ, κ. Σταύρου Παπασταύρου με τον Ισραηλινό ομόλογό του, κ. Eli Cohen
Newsroom
Τετάρτη, 05/08/2026 - 08:08
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Ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Σταύρος Παπασταύρου πραγματοποίησε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Υπουργό Ενέργειας και Υποδομών του Ισραήλ, κ. Eli Cohen.

Στο επίκεντρο τέθηκαν οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, η ανάγκη για τη δημιουργία εναλλακτικών διαδρόμων μετά την κρίση στα Στενά του Ορμούζ, η γεωπολιτική σημασία που έχει αποκτήσει η Ανατολική Μεσόγειος και η ενεργειακή συνεργασία μεταξύ Ελλάδας-Ισραήλ-Κύπρου και ΗΠΑ, με την πρωτοβουλία «3+1», αλλά και οι εξελίξεις στην ηλεκτρική διασύνδεση GSI.

Οι κ.κ. Παπασταύρου και Cohen αναφέρθηκαν επίσης, στην ίδρυση του Κέντρου Ενέργειας Ανατολικής Μεσογείου, East Med Energy Center (EMEC), που υπεγράφη τον περασμένο Ιούνιο στο Baker Institute του Πανεπιστημίου Rice στο Χιούστον, και στην ανάληψη, από την 1η Αυγούστου, της προεδρίας του Φόρουμ Φυσικού Αερίου της Aνατολικής Μεσογείου (East Med Gas Forum-EMGF) από το Ισραήλ, που διαδέχεται την ελληνική προεδρία.

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