Καύσιμα: Πρώτες «καμπάνες» για το πλαφόν - Στο ακριβό μπλοκ της ΕΕ οι τιμές στην Ελλάδα

Μπαράζ ελέγχων στην αγορά καυσίμων έφερε τα πρώτα πρόστιμα για παραβίαση του πλαφόν, με τις αρχές να διαπιστώνουν υπερβάσεις τιμών σε πρατήρια σε Ρόδο και Αττική και σύμφωνα με το υπουργείο Ανάπτυξης οι σαρωτικοί έλεγχοι θα συνεχιστούν

Όπως ανακοίνωσε χθες η Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή πραγματοποίησε συντονισμένη επιχείρηση στη Ρόδο, ελέγχοντας περίπου τα δύο τρίτα των πρατηρίων του νησιού. Από τους ελέγχους προέκυψε ότι στο 50% των πρατηρίων καταγράφηκαν σημαντικές υπερβάσεις του πλαφόν τόσο στην αμόλυβδη όσο και στο diesel, ενώ διαπιστώθηκαν και παραλείψεις στην καταχώριση στοιχείων στο Παρατηρητήριο Τιμών Καυσίμων.

Για τις παραβάσεις αυτές επιβλήθηκαν πρόστιμα σε 13 πρατήρια, συνολικού ύψους 65.000 ευρώ.

Αντίστοιχοι έλεγχοι πραγματοποιήθηκαν και στην Αττική, όπου εντοπίστηκαν 8 πρατήρια με παραβιάσεις του πλαφόν, με τα πρόστιμα να ανέρχονται σε 40.000 ευρώ.

Οι πρώτες αυτές «καμπάνες» στέλνουν σαφές μήνυμα προς την αγορά, σε μια περίοδο που οι τιμές καυσίμων παραμένουν σε υψηλά επίπεδα και η εφαρμογή του μέτρου βρίσκεται στο μικροσκόπιο των αρχών.

Με βάση τα στοιχεία του Weekly Oil Bulletin της 30ης Μαρτίου 2026, η Ελλάδα συγκαταλέγεται στις ακριβότερες αγορές καυσίμων στην Ευρώπη, χωρίς ωστόσο να βρίσκεται στην πρώτη τετράδα. Η εικόνα αυτή επιβεβαιώνει ότι η Ελλάδα βρίσκεται σταθερά στο «ακριβό μπλοκ» της Ευρώπης, με τιμές πάνω από τον μέσο όρο και σημαντική απόκλιση από τις χαμηλότερες τιμές της περιφέρειας.

Στην αμόλυβδη 95 οκτανίων, η μέση τιμή διαμορφώνεται στα 2,046 ευρώ το λίτρο, όταν ο ευρωπαϊκός μέσος όρος κινείται περίπου στα 1,75 ευρώ. Η Ελλάδα κατατάσσεται στις πέντε ακριβότερες χώρες της ΕΕ, πίσω την Ολλανδία (2,334 ευρώ) τη Δανία (2,232 ευρώ), τη Γερμανία (2,134 ευρώ), τη Φινλανδία (2,049 ευρώ) και οριακά πάνω από τη Γαλλία (2,009 ευρώ). Την ίδια στιγμή, χώρες της ΝΑ Ευρώπης όπως η Βουλγαρία (1,444 ευρώ) και η Ουγγαρία (1,537 ευρώ) παραμένουν σημαντικά φθηνότερες.

Στα υψηλά επίπεδα της ευρωπαϊκής κατάταξης παραμένει η τιμή του ντίζελ κίνησης στην Ελλάδα, με τη χώρα να βρίσκεται στην «ακριβή» ζώνη της αγοράς, παρά το γεγονός ότι δεν συγκαταλέγεται στις κορυφαίες θέσεις. Η μέση τιμή του ντίζελ στην Ελλάδα διαμορφώνεται στα 2,118 ευρώ ανά λίτρο, τοποθετώντας τη χώρα στο άνω μισό της ευρωπαϊκής λίστας, κοντά σε αγορές με σαφώς υψηλότερο κόστος και αρκετά υψηλότερα από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο που είναι στο 1,80 ευρώ ανά λίτρο. Στην κορυφή βρίσκονται χώρες της Βόρειας Ευρώπης, με την Ολλανδία στα 2,463 ευρώ ανά λίτρο, τη Δανία στα 2,355 ευρώ, τη Γερμανία στα 2,286 ευρώ και τη Φινλανδία στα 2,270 ευρώ. Σε παρόμοια επίπεδα με την Ελλάδα κινούνται η Σουηδία (2,148 ευρώ) και η Ιρλανδία (2,178 ευρώ). Αντίθετα, σημαντικά χαμηλότερες τιμές καταγράφονται σε χώρες της Ανατολικής και Νότιας Ευρώπης, όπως η Βουλγαρία (1,619 ευρώ ανά λίτρο) και η Ρουμανία (2,032 ευρώ), ενώ η χαμηλότερη τιμή εντοπίζεται στη Μάλτα με 1,210 ευρώ ανά λίτρο. Η εικόνα αυτή επιβεβαιώνει ότι η Ελλάδα παραμένει σε ζώνη υψηλών τιμών, με το ντίζελ να λειτουργεί ως βασικός «πομπός» πληθωριστικών πιέσεων, δεδομένου ότι χρησιμοποιείται ευρέως στις μεταφορές και την εφοδιαστική αλυσίδα.

Βέβαια από την 1η Απριλίου έχει ενεργοποιηθεί το μέτρο της επιδότησης από το κράτος κατά 16 λεπτά, για κάθε λίτρο πετρελαίου κίνησης που βγαίνει από τα διυλιστήρια και διατίθεται προς πώληση στους καταναλωτές. Μαζί με τον ΦΠΑ (24% ή 17% στα νησιά του Αιγαίου) η τελική τιμή διάθεσης μειώνεται άμεσα κατά 19-20 λεπτά το λίτρο, σε σχέση με την τιμή χωρίς επιδότηση.

Η έκπτωση στο diesel κίνησης εφαρμόζεται από 1ης έως 30 Απριλίου (με ενδεχόμενο παράτασης αν χρειαστεί και τον Μάιο) και ισχύει οριζόντια για όλους αδιακρίτως τους καταναλωτές (νοικοκυριά ή επιχειρήσεις). Η μείωση ήδη έχει αρχίσει να φαίνεται στα πρατήρια καυσίμων όσα τουλάχιστον έχουν προμηθευτεί καινούργιες παρτίδες καυσίμων.

Επιπλέον από τη Μεγάλη Δευτέρα ανοίγει η πλατφόρμα για τις αιτήσεις για to Fuel Pass με την ενίσχυση στα 50 ή 60 ευρώ για τους δικαιούχους. Το μέτρο αφορά για τους μήνες Απρίλιο και Μάιο.