Καύσιμα: Πρώτες «καμπάνες» για το πλαφόν - Στο ακριβό μπλοκ της ΕΕ οι τιμές στην Ελλάδα

ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Πως θα γλυτώσεις χρήματα με ανιχνευτές κίνησης: Η συμβουλή του ηλεκτρολόγου
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
04/04/2026 - 08:37
Μια κίνηση 10'' μπορεί να σας εξοικονομήσει πάνω από 100 ευρώ στον λογαριασμό
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
04/04/2026 - 08:37
Ανοίγουν οι αιτήσεις για τον διαγωνισμό «Πράσινο Μπαλκόνι» του Δήμου Θεσσαλονίκης
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
03/04/2026 - 15:48
Δημόσια Διαβούλευση της ΡΑΑΕΥ επί του καταλόγου της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. αναφορικά με τα μοναδιαία κόστη σύνδεσης Χρηστών στο ΕΣΜΗΕ
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
03/04/2026 - 15:21
Επιστολή ΠΟΣΠΗΕΦ προς ΥΠΕΝ για τα πρόστιμα μη συμμόρφωσης που εκδόθηκαν πρόσφατα από τον ΔΑΠΕΕΠ
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
03/04/2026 - 14:52
Συμφωνία ΕΥΑΘ ΑΕ και ΕΟΑΛ για ψηφιακή αναβάθμιση στη διαχείριση νερού και λυμάτων
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
03/04/2026 - 14:19
Πέτη Πέρκα: Στη σκιά του Πάσχα η διαβούλευση για νομοσχέδιο-σκούπα του ΥΠΕΝ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
03/04/2026 - 13:47
Αποτελέσματα δημόσιας διαβούλευσης ΡΑΑΕΥ για τη λειτουργία των λιγνιτικών μονάδων παραγωγής ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
03/04/2026 - 13:09
Δήμος Κοζάνης: Ολοκλήρωση 1ης Φάσης Σχεδίου RAW4RES
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
03/04/2026 - 12:29
Κερδίστε έως 6% €πιστροφή με καύσιμα κίνησης ελίν στις πασχαλινές σας διαδρομές
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
03/04/2026 - 11:56
Στ. Αγγελούδης: Η Θεσσαλονίκη κέρδισε τη μάχη για τη ΔΕΘ – 120 στρέμματα ανοιχτού, προσβάσιμου Μητροπολιτικού Πάρκου
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
03/04/2026 - 10:33
ΡΑΑΕΥ: Συμπληρωματική ανακοίνωση κύκλου τροποποιήσεων ΑΠΕ – Φεβρουάριος 2026
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
03/04/2026 - 09:49
Με τον Διευθυντή ΛΚΔΜ Α. Νίκου συναντήθηκε το νέο Προεδρείο του ΣΠΑΡΤΑΚΟΥ
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
03/04/2026 - 09:28
Κουβέιτ: Πυρκαγιές σε διυλιστήριο εξαιτίας επιδρομής drones
ΚΟΣΜΟΣ
03/04/2026 - 08:57
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Χρηματοδότηση 59 εκατ. ευρώ από την Παρευξείνια Τράπεζα
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
03/04/2026 - 08:50
«Ενέργεια Χωρίς Απώλειες»: Ημερίδα ΙΕΝΕ – ΤΕΕ για τη Εξοικονόμηση και τη Βιωσιμότητα στα Κτίρια
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
03/04/2026 - 08:31
Γιάννης Τριήρης: Οι πηχυαίοι τίτλοι των φίλιων μέσων και η πραγματικότητα
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
03/04/2026 - 08:18
Καύσιμα: Πρώτες «καμπάνες» για το πλαφόν - Στο ακριβό μπλοκ της ΕΕ οι τιμές στην Ελλάδα
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
03/04/2026 - 08:09
«Ξεπαγώνουν» οι έρευνες για τα θαλάσσια αιολικά- Τι προβλέπει ρύθμιση του ΥΠΕΝ
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
03/04/2026 - 08:04
Νέα ανάλυση αποκαλύπτει πόσα χρήματα κερδίζεις αναβαθμίζοντας τον θερμοσίφωνά σου
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
03/04/2026 - 06:34
Ειδικός λύνει την νο.1 παρεξήγηση για τα φωτοβολταϊκά
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
03/04/2026 - 06:34
Πετρέλαιο: Το σενάριο των 200 δολαρίων το βαρέλι δεν είναι όσο «τρελό» ακούγεται
ΚΟΣΜΟΣ
03/04/2026 - 06:34
Το πρώτο φωτοβολταϊκό πάρκο της Fraport Greece στο «Μακεδονία» με 4.877 πάνελ
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
02/04/2026 - 15:42
GREEN TANK: Το ανθρακικό αποτύπωμα της ηλεκτροπαραγωγής – Φεβρουάριος 2026
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
02/04/2026 - 15:17
Schneider Electric: Το Resource Advisor+ αναδεικνύεται ως ηγετική λύση στη διαχείριση άνθρακα από τη Verdantix
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
02/04/2026 - 14:50
Όμιλος ΑΒΑΞ: Ιστορικά υψηλά το 2025 για τον κατασκευαστικό όμιλο
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
02/04/2026 - 14:25
ΑΑΔΕ: Πρόστιμα για υπέρβαση του πλαφόν στα καύσιμα
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
02/04/2026 - 13:59
Κέντρο Αειφορίας (CSE): Πως αποτιμάται η αξία των Κοινωνικών και Περιβαλλοντικών δράσεων με το διεθνές πρότυπο SROI
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
02/04/2026 - 13:19
Η ΕΕ ενισχύει τη σταθερότητα και την προβλεψιμότητα της αγοράς ανθρακούχων εκπομπών της
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
02/04/2026 - 12:51
ΔΕΗ: Φέρνει τη δυναμική τιμολόγηση ρεύματος και στα νοικοκυριά με έξυπνο μετρητή
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
02/04/2026 - 12:25

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΧΑΡΤΗΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ

Καύσιμα: Πρώτες «καμπάνες» για το πλαφόν - Στο ακριβό μπλοκ της ΕΕ οι τιμές στην Ελλάδα

Καύσιμα: Πρώτες «καμπάνες» για το πλαφόν - Στο ακριβό μπλοκ της ΕΕ οι τιμές στην Ελλάδα
Άννα Διανά
Παρασκευή, 03/04/2026 - 08:09

Μπαράζ ελέγχων στην αγορά καυσίμων έφερε τα πρώτα πρόστιμα για παραβίαση του πλαφόν, με τις αρχές να διαπιστώνουν υπερβάσεις τιμών σε πρατήρια σε Ρόδο και Αττική και σύμφωνα με το υπουργείο Ανάπτυξης οι σαρωτικοί έλεγχοι θα συνεχιστούν

Όπως ανακοίνωσε χθες η Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή πραγματοποίησε συντονισμένη επιχείρηση στη Ρόδο, ελέγχοντας περίπου τα δύο τρίτα των πρατηρίων του νησιού. Από τους ελέγχους προέκυψε ότι στο 50% των πρατηρίων καταγράφηκαν σημαντικές υπερβάσεις του πλαφόν τόσο στην αμόλυβδη όσο και στο diesel, ενώ διαπιστώθηκαν και παραλείψεις στην καταχώριση στοιχείων στο Παρατηρητήριο Τιμών Καυσίμων.

Για τις παραβάσεις αυτές επιβλήθηκαν πρόστιμα σε 13 πρατήρια, συνολικού ύψους 65.000 ευρώ.

Αντίστοιχοι έλεγχοι πραγματοποιήθηκαν και στην Αττική, όπου εντοπίστηκαν 8 πρατήρια με παραβιάσεις του πλαφόν, με τα πρόστιμα να ανέρχονται σε 40.000 ευρώ.

Οι πρώτες αυτές «καμπάνες» στέλνουν σαφές μήνυμα προς την αγορά, σε μια περίοδο που οι τιμές καυσίμων παραμένουν σε υψηλά επίπεδα και η εφαρμογή του μέτρου βρίσκεται στο μικροσκόπιο των αρχών.

Με βάση τα στοιχεία του Weekly Oil Bulletin της 30ης Μαρτίου 2026, η Ελλάδα συγκαταλέγεται στις ακριβότερες αγορές καυσίμων στην Ευρώπη, χωρίς ωστόσο να βρίσκεται στην πρώτη τετράδα. Η εικόνα αυτή επιβεβαιώνει ότι η Ελλάδα βρίσκεται σταθερά στο «ακριβό μπλοκ» της Ευρώπης, με τιμές πάνω από τον μέσο όρο και σημαντική απόκλιση από τις χαμηλότερες τιμές της περιφέρειας.

Στην αμόλυβδη 95 οκτανίων, η μέση τιμή διαμορφώνεται στα 2,046 ευρώ το λίτρο, όταν ο ευρωπαϊκός μέσος όρος κινείται περίπου στα 1,75 ευρώ. Η Ελλάδα κατατάσσεται στις πέντε ακριβότερες χώρες της ΕΕ, πίσω την Ολλανδία (2,334 ευρώ) τη Δανία (2,232 ευρώ), τη Γερμανία (2,134 ευρώ), τη Φινλανδία (2,049 ευρώ) και οριακά πάνω από τη Γαλλία (2,009 ευρώ). Την ίδια στιγμή, χώρες της ΝΑ Ευρώπης όπως η Βουλγαρία (1,444 ευρώ) και η Ουγγαρία (1,537 ευρώ) παραμένουν σημαντικά φθηνότερες.

Στα υψηλά επίπεδα της ευρωπαϊκής κατάταξης παραμένει η τιμή του ντίζελ κίνησης στην Ελλάδα, με τη χώρα να βρίσκεται στην «ακριβή» ζώνη της αγοράς, παρά το γεγονός ότι δεν συγκαταλέγεται στις κορυφαίες θέσεις. Η μέση τιμή του ντίζελ στην Ελλάδα διαμορφώνεται στα 2,118 ευρώ ανά λίτρο, τοποθετώντας τη χώρα στο άνω μισό της ευρωπαϊκής λίστας, κοντά σε αγορές με σαφώς υψηλότερο κόστος και αρκετά υψηλότερα από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο που είναι στο 1,80 ευρώ ανά λίτρο. Στην κορυφή βρίσκονται χώρες της Βόρειας Ευρώπης, με την Ολλανδία στα 2,463 ευρώ ανά λίτρο, τη Δανία στα 2,355 ευρώ, τη Γερμανία στα 2,286 ευρώ και τη Φινλανδία στα 2,270 ευρώ. Σε παρόμοια επίπεδα με την Ελλάδα κινούνται η Σουηδία (2,148 ευρώ) και η Ιρλανδία (2,178 ευρώ). Αντίθετα, σημαντικά χαμηλότερες τιμές καταγράφονται σε χώρες της Ανατολικής και Νότιας Ευρώπης, όπως η Βουλγαρία (1,619 ευρώ ανά λίτρο) και η Ρουμανία (2,032 ευρώ), ενώ η χαμηλότερη τιμή εντοπίζεται στη Μάλτα με 1,210 ευρώ ανά λίτρο. Η εικόνα αυτή επιβεβαιώνει ότι η Ελλάδα παραμένει σε ζώνη υψηλών τιμών, με το ντίζελ να λειτουργεί ως βασικός «πομπός» πληθωριστικών πιέσεων, δεδομένου ότι χρησιμοποιείται ευρέως στις μεταφορές και την εφοδιαστική αλυσίδα.

Βέβαια από την 1η Απριλίου έχει ενεργοποιηθεί το μέτρο της επιδότησης από το κράτος κατά 16 λεπτά, για κάθε λίτρο πετρελαίου κίνησης που βγαίνει από τα διυλιστήρια και διατίθεται προς πώληση στους καταναλωτές. Μαζί με τον ΦΠΑ (24% ή 17% στα νησιά του Αιγαίου) η τελική τιμή διάθεσης μειώνεται άμεσα κατά 19-20 λεπτά το λίτρο, σε σχέση με την τιμή χωρίς επιδότηση.

Η έκπτωση στο diesel κίνησης εφαρμόζεται από 1ης έως 30 Απριλίου (με ενδεχόμενο παράτασης αν χρειαστεί και τον Μάιο) και ισχύει οριζόντια για όλους αδιακρίτως τους καταναλωτές (νοικοκυριά ή επιχειρήσεις). Η μείωση ήδη έχει αρχίσει να φαίνεται στα πρατήρια καυσίμων όσα τουλάχιστον έχουν προμηθευτεί καινούργιες παρτίδες καυσίμων.

Επιπλέον από τη Μεγάλη Δευτέρα ανοίγει η πλατφόρμα για τις αιτήσεις για to Fuel Pass με την ενίσχυση στα 50 ή 60 ευρώ για τους δικαιούχους. Το μέτρο αφορά για τους μήνες Απρίλιο και Μάιο.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

GREEN TANK: Το ανθρακικό αποτύπωμα της ηλεκτροπαραγωγής – Φεβρουάριος 2026
GREEN TANK: Το ανθρακικό αποτύπωμα της ηλεκτροπαραγωγής – Φεβρουάριος 2026 02 Απριλίου 2026
Αποτελέσματα δημόσιας διαβούλευσης ΡΑΑΕΥ για τη λειτουργία των λιγνιτικών μονάδων παραγωγής ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου 03 Απριλίου 2026
Αποτελέσματα δημόσιας διαβούλευσης ΡΑΑΕΥ για τη λειτουργία των λιγνιτικών μονάδων παραγωγής ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Επιστολή ΠΟΣΠΗΕΦ προς ΥΠΕΝ για τα πρόστιμα μη συμμόρφωσης που εκδόθηκαν πρόσφατα από τον ΔΑΠΕΕΠ
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Επιστολή ΠΟΣΠΗΕΦ προς ΥΠΕΝ για τα πρόστιμα μη συμμόρφωσης που εκδόθηκαν πρόσφατα από τον ΔΑΠΕΕΠ

Συμφωνία ΕΥΑΘ ΑΕ και ΕΟΑΛ για ψηφιακή αναβάθμιση στη διαχείριση νερού και λυμάτων
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Συμφωνία ΕΥΑΘ ΑΕ και ΕΟΑΛ για ψηφιακή αναβάθμιση στη διαχείριση νερού και λυμάτων

Κερδίστε έως 6% €πιστροφή με καύσιμα κίνησης ελίν στις πασχαλινές σας διαδρομές
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Κερδίστε έως 6% €πιστροφή με καύσιμα κίνησης ελίν στις πασχαλινές σας διαδρομές

ΑΑΔΕ: Πρόστιμα για υπέρβαση του πλαφόν στα καύσιμα
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ

ΑΑΔΕ: Πρόστιμα για υπέρβαση του πλαφόν στα καύσιμα

Η ΕΕ ενισχύει τη σταθερότητα και την προβλεψιμότητα της αγοράς ανθρακούχων εκπομπών της
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Η ΕΕ ενισχύει τη σταθερότητα και την προβλεψιμότητα της αγοράς ανθρακούχων εκπομπών της

HELLENiQ ENERGY: Για 14η συνεχή χρονιά Υποτροφίες σε Αριστούχους, για Μεταπτυχιακές σπουδές σε Ελλάδα και εξωτερικό
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

HELLENiQ ENERGY: Για 14η συνεχή χρονιά Υποτροφίες σε Αριστούχους, για Μεταπτυχιακές σπουδές σε Ελλάδα και εξωτερικό