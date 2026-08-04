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ΓΕΝΟΠ ΟΜΙΛΟΥ ΔΕΗ – ΑΔΜΗΕ / Κ.Η.Ε.: Οι εργαζόμενοι στην πρώτη γραμμή – Οι θεσμικές και διοικητικές ευθύνες δεν μετακυλίονται
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Τρίτη, 04/08/2026 - 11:41
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Η ΓΕΝΟΠ ΟΜΙΛΟΥ ΔΕΗ – ΑΔΜΗΕ / Κ.Η.Ε. εκφράζει τη βαθιά της θλίψη για την απώλεια ανθρώπινων ζωών από τις καταστροφικές πυρκαγιές και την αμέριστη συμπαράστασή της στις οικογένειες των θυμάτων, στους τραυματίες και σε όλους όσοι επλήγησαν από την τραγωδία των τελευταίων ημερών.

Τις δύσκολες αυτές ώρες, η σκέψη μας βρίσκεται στους κατοίκους των πληγεισών περιοχών, αλλά και σε όλους όσοι βρέθηκαν στην πρώτη γραμμή της μάχης με τις φλόγες.

Η Ομοσπονδία εκφράζει, παράλληλα, τις θερμές ευχαριστίες και την υπερηφάνειά της για τους συναδέλφους τεχνικούς του ΔΕΔΔΗΕ, οι οποίοι εργάστηκαν αδιάκοπα, κάτω από εξαιρετικά δύσκολες και επικίνδυνες συνθήκες, μέσα στις στάχτες, στους καπνούς και σε ακραίες θερμοκρασίες, για τη συνδρομή στο έργο της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και την ταχύτερη δυνατή αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης.

Για ακόμη μία φορά απέδειξαν ότι ο ΔΕΔΔΗΕ είναι οι άνθρωποί του, ότι η λειτουργία και η αξιοπιστία του Δικτύου στηρίζονται στην εμπειρία, στον επαγγελματισμό, στην αυταπάρνηση και στο υψηλό αίσθημα ευθύνης των εργαζομένων του.
Την ίδια στιγμή, προκαλεί έντονη ανησυχία και προβληματισμό, η σπουδή με την οποία επιχειρείται, πριν ολοκληρωθεί η δικαστική έρευνα και αξιολογηθούν όλα τα τεχνικά και πραγματικά δεδομένα, να αποδοθούν ευθύνες κακουργηματικού χαρακτήρα σε εργαζομένους που εκτελούν τα καθήκοντα και τις υπηρεσιακές εντολές τους μέσα σε μια αυστηρά καθορισμένη Διοικητική Ιεραρχία.

Η πλήρης και αντικειμενική διερεύνηση των αιτιών των πυρκαγιών αποτελεί αυτονόητη απαίτηση της κοινωνίας. Η αλήθεια πρέπει να αποκαλυφθεί και οι ευθύνες να αποδοθούν εκεί όπου πραγματικά προκύπτουν. Ωστόσο, η κλήση, η σύλληψη ή ακόμη και η άσκηση ποινικής δίωξης σε βάρος ενός εργαζομένου δεν αποτελεί απόδειξη ενοχής.
Το τεκμήριο αθωότητας, το δικαίωμα σε δίκαιη διαδικασία και η αποφυγή κάθε πρόωρης δημόσιας καταδίκης οφείλουν να γίνονται απολύτως σεβαστά.
Η διερεύνηση δεν μπορεί να περιοριστεί στην αναζήτηση ατομικών ευθυνών ούτε να σταματήσει στους εργαζομένους του πεδίου. Οι ευθύνες για τον σχεδιασμό, τη λειτουργία, τη συντήρηση και την ανάπτυξη του Δικτύου βαρύνουν πρωτίστως τα αρμόδια όργανα της Διοίκησης και το σύνολο της Διοικητικής Ιεραρχίας που διαθέτει τη θεσμική αρμοδιότητα για τον επιχειρησιακό σχεδιασμό, τη διάθεση των αναγκαίων πόρων και την εύρυθμη λειτουργία του Δικτύου.

Στα αρμόδια Διοικητικά επίπεδα λαμβάνονται οι αποφάσεις για:
• τη στελέχωση και την επάρκεια των τεχνικών συνεργείων,
• τα προγράμματα επιθεωρήσεων, συντήρησης και καθαρισμού,
• την κατανομή των οικονομικών και υλικοτεχνικών πόρων,
• τις εργολαβίες και τους μηχανισμούς εποπτείας και ελέγχου,
• τις επενδύσεις, την ανάπτυξη και τον εκσυγχρονισμό του Δικτύου,
• καθώς και τη συνολική επιχειρησιακή ετοιμότητα του Διαχειριστή.

Οι εργαζόμενοι του πεδίου δεν αποφασίζουν για τις προσλήψεις, τις επενδύσεις, τη διάθεση των πόρων ή τον συνολικό επιχειρησιακό σχεδιασμό. Εκτελούν εντολές. Δεν μπορούν, επομένως, να μετατρέπονται σε αποδιοπομπαίους τράγους για ενδεχόμενες διαχρονικές οργανωτικές, διοικητικές ή συστημικές ανεπάρκειες.
Η διερεύνηση οφείλει να εξετάσει ολόκληρη την αλυσίδα λήψης αποφάσεων, από τα ανώτατα διοικητικά επίπεδα μέχρι την εφαρμογή των υπηρεσιακών εντολών στο πεδίο, ώστε οι ευθύνες να αποδοθούν τεκμηριωμένα εκεί όπου πραγματικά αναλογούν.
Η θεσμική αρμοδιότητα συνεπάγεται αντίστοιχη υποχρέωση λογοδοσίας. Αυτό, όμως, δεν σημαίνει «πρόωρη στοχοποίηση» οποιουδήποτε προσώπου, αλλά πλήρη, αντικειμενική και σε βάθος εξέταση όλων των αποφάσεων, παραλείψεων και πραγματικών δεδομένων.

Την ίδια ώρα, προκαλεί εύλογο προβληματισμό η επίμονη αποφυγή θεσμικής συνάντησης του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας με τη ΓΕΝΟΠ και τους εκπροσώπους των εργαζομένων της ΔΕΗ, του ΔΕΔΔΗΕ και του ΑΔΜΗΕ, παρά τα επανειλημμένα αιτήματά μας.

Ρωτάμε δημόσια:
• Τι απέδωσε η πρόσφατη σύσκεψη των αρμόδιων φορέων για την αντιμετώπιση των προβλημάτων του Δικτύου;
• Ποια συγκεκριμένα μέτρα αποφασίστηκαν και ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα υλοποίησής τους;
• Γιατί ο αρμόδιος Υπουργός αποφεύγει τον ουσιαστικό διάλογο με τους εκπροσώπους των εργαζομένων;
• Γιατί δεν ακούγεται η φωνή εκείνων που εργάζονται καθημερινά πάνω στις κολόνες, στα συνεργεία και στα Κέντρα Ελέγχου και γνωρίζουν από πρώτο χέρι τις ελλείψεις και τις πραγματικές ανάγκες του ενεργειακού συστήματος;

Η ενεργειακή ασφάλεια και η προστασία των πολιτών δεν εξασφαλίζονται με επικοινωνιακές εμφανίσεις. Απαιτούν επαρκές και κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό, συστηματική συντήρηση, σύγχρονες υποδομές, επενδύσεις, ουσιαστική πρόληψη και καθαρή ανάληψη ευθύνης από όλα τα επίπεδα της Διοικητικής Ιεραρχίας.

Η ΓΕΝΟΠ ζητά από τη Διοίκηση του ΔΕΔΔΗΕ να εξασφαλίσει άμεσα πλήρη νομική, τεχνική και υπηρεσιακή υποστήριξη στους συναδέλφους που καλούνται να καταθέσουν ή να παράσχουν εξηγήσεις που δεν γνωρίζουν, καθώς είναι αναρμόδιοι. Κανένας εργαζόμενος δεν πρέπει να αφεθεί μόνος, ούτε να επωμιστεί ευθύνες που δεν του αναλογούν.
Η Ομοσπονδία σέβεται το έργο της Δικαιοσύνης και ζητά η έρευνα να προχωρήσει απερίσπαστα, σε βάθος και προς κάθε κατεύθυνση, χωρίς επικοινωνιακές πιέσεις, εύκολα συμπεράσματα, πρόωρες καταδίκες ή επιλεκτική αναζήτηση ευθυνών.

Η ΓΕΝΟΠ θα συνεχίσει να υπερασπίζεται την τιμή, την αξιοπρέπεια και την προσφορά των εργαζομένων συναδέλφων μας και να διεκδικεί ασφαλείς συνθήκες εργασίας, επαρκή στελέχωση, σύγχρονες υποδομές, ουσιαστικό θεσμικό διάλογο και διαφάνεια.

Οι εργαζόμενοι βρίσκονται πάντα στην πρώτη γραμμή και κρατούν το Δίκτυο όρθιο. Οι θεσμικές και διοικητικές ευθύνες δεν μπορούν να μετακυλίονται στις πλάτες τους.

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