To πιο έξυπνο «όπλο» κατά της ζέστης που βρίσκεται σε κάθε σπίτι

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Anna Doshechko from Pixabay
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Δευτέρα, 03/08/2026 - 06:42
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Κι όμως, υπάρχει μια απλή, οικολογική και εντελώς δωρεάν μέθοδος για να διατηρήσετε το σώμα σας δροσερό εν μέσω καύσωνα.

Η δυσφορία στον καναπέ κατά τη διάρκεια της ημέρας ή η δυσκολία στον ύπνο λόγω της αποπνικτικής ζέστης κατά τη διάρκεια της νύχτας αποτελούν κοινές προκλήσεις του καλοκαιριού.

Αν και η ενεργοποίηση του ανεμιστήρα ή του κλιματιστικού φαίνεται ως η πιο προφανής λύση, οι συσκευές αυτές λειτουργούν κυρίως ανακυκλώνοντας τον αέρα του χώρου και διευκολύνοντας την εξάτμιση του ιδρώτα, χωρίς απαραίτητα να προσφέρουν άμεση, στοχευμένη μείωση της θερμοκρασίας του σώματος. Παράλληλα, η συνεχής χρήση τους επιβαρύνει σημαντικά τους λογαριασμούς ρεύματος.

Η θερμοφόρα δεν είναι μόνο για τον χειμώνα

Σύμφωνα με τον John Lawless, ειδικό σε θέματα θέρμανσης και οικιακής άνεσης από τη BestHeating, υπάρχει μια εξαιρετικά απλή και ανέξοδη εναλλακτική: η χρήση μιας κλασικής θερμοφόρας.

Παρότι η θερμοφόρα είναι συνδεδεμένη στο μυαλό μας με τους χειμερινούς μήνες, η βασική της ιδιότητα είναι ότι λειτουργεί ως εξαιρετικός μονωτής. Αυτό σημαίνει ότι μπορεί να διατηρήσει σταθερή όχι μόνο τη θερμότητα, αλλά και την ψύξη.

Η φυσική πίσω από αυτή τη μέθοδο είναι απλή: η θερμότητα ρέει πάντα από τα θερμότερα σώματα προς τα ψυχρότερα. Γεμίζοντας τη θερμοφόρα με κρύο νερό, δημιουργείτε ένα αντικείμενο που μπορεί να δεσμεύσει θερμότητα, απορροφώντας την ζέστη απευθείας από το σώμα και προσφέροντας άμεση αίσθηση ανακούφισης.

Πώς να τη χρησιμοποιήσετε σωστά

Προετοιμασία: Γεμίστε τη θερμοφόρα με παγωμένο νερό από το ψυγείο ή με παγάκια. Αφαιρέστε το υφασμάτινο κάλυμμα, αν διαθέτει, για άμεση μεταφορά του κρύου.

Σημεία πίεσης: Τοποθετήστε την στα σημεία σφυγμού, όπως ο αυχένας, οι καρποί ή οι αστράγαλοι, ώστε να ψυχθεί ταχύτερα το αίμα που κυκλοφορεί στο σώμα.

Για τον ύπνο: Τοποθετήστε την ανάμεσα στα σεντόνια ή κοντά στο μαξιλάρι λίγο πριν ξαπλώσετε. Το κρεβάτι θα διατηρηθεί δροσερό, διευκολύνοντας τη χαλάρωση.

Προστασία: Αν στην επαφή η θερμοφόρα φαίνεται υπερβολικά παγωμένη, τυλίξτε τη με μια λεπτή πετσέτα.

Προσοχή: Αποφύγετε να καταψύξετε τη θερμοφόρα γεμάτη νερό για μεγάλο διάστημα, καθώς η διαστολή του πάγου μπορεί να προκαλέσει ρωγμές ή διαρροές στο υλικό. Αρκούν 15–20 λεπτά στην κατάψυξη για μια γρήγορη ενίσχυση της δροσιάς.

Πηγή: express.co.uk

Τελευταία τροποποίηση στις 03/08/2026 - 06:42
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