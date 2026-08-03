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Πόσα χρόνια αντέχει κάθε ηλεκτρική συσκευή

Πόσα χρόνια αντέχει κάθε ηλεκτρική συσκευή
Rudy and Peter Skitterians from Pixabay
Newsroom
Δευτέρα, 03/08/2026 - 06:42
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Η σωστή χρήση και συντήρηση των ηλεκτρικών συσκευών δεν προλαμβάνει μόνο τις ξαφνικές βλάβες, αλλά συμβάλλει καθοριστικά στην διατήρηση της ενεργειακής αποδοτικότητας και στη μείωση του λογαριασμού ρεύματος.

Η αγορά οικιακών συσκευών αντιπροσωπεύει μια σημαντική επένδυση για κάθε σπίτι, ενώ η τακτική συντήρηση δεν παρατείνει απλώς τη διάρκεια ζωής των συσκευών, αλλά διασφαλίζει ότι λειτουργούν με τη λιγότερη δυνατή κατανάλωση ενέργειας.

Παρότι οι νεότερες τεχνολογίες υπόσχονται μεγαλύτερη άνεση, η πολυπλοκότητά τους συχνά τις καθιστά ευάλωτες σε βλάβες. Γνωρίζοντας τον προσδόκιμο χρόνο λειτουργίας τους, μπορείτε να προγραμματίσετε εγκαίρως την αντικατάστασή τους.

1. Ψυγείο (12–15 έτη)

Το ψυγείο λειτουργεί αδιάλειπτα 24 ώρες το 24ωρο. Παρά τη συχνή εμφάνιση βλαβών, το 87% των προβλημάτων διορθώνεται με μία ή δύο επισκέψεις τεχνικού.

Για να παρατείνετε τη ζωή του και να αποφύγετε την υπερκατανάλωση ρεύματος, καθαρίζετε τακτικά τα πηνία του συμπυκνωτή στο πίσω μέρος, όπως και τα λάστιχα της πόρτας.

2. Φούρνος και Εστίες (12–17 έτη)

Οι συσκευές μαγειρέματος αντέχουν στον χρόνο, με τις συσκευές αερίου να ξεπερνούν σε διάρκεια τις αμιγώς ηλεκτρικές.

Ο τακτικός καθαρισμός είναι απαραίτητος, καθώς η συσσώρευση υπολειμμάτων επηρεάζει τους αισθητήρες θερμοκρασίας και μειώνει την απόδοση.

3. Πλυντήρια Πιάτων & Ρούχων (10 έτη)

Η συνδυαστική χρήση νερού και θερμότητας καταπονεί τα πλυντήρια. Η απομάκρυνση των υπολειμμάτων τροφών, ο καθαρισμός των φίλτρων και η αποφυγή υπερφόρτωσης προλαμβάνουν σοβαρές διαρροές.

Το θετικό είναι ότι πάνω από το 90% των βλαβών στα πλυντήρια επισκευάζεται οικονομικά.

4. Κλιματιστικό (A/C) & Συστήματα Θέρμανσης (15+ έτη)

Αποτελούν τις πλέον ανθεκτικές συσκευές, φτάνοντας συχνά τα 20 έτη λειτουργίας. Ο ετήσιος καθαρισμός των φίλτρων και της εξωτερικής μονάδας διασφαλίζει τη μέγιστη ενεργειακή απόδοση.

Η αντικατάσταση ενός παλαιού A/C με ένα σύγχρονο μοντέλο Inverter, ωστόσο, μπορεί να αποσβέσει γρήγορα το κόστος μέσω της μειωμένης κατανάλωσης.

5. Φούρνος Μικροκυμάτων (9 έτη)

Διαθέτει τη μικρότερη διάρκεια ζωής λόγω της συχνής χρήσης και των πολύπλοκων εξαρτημάτων.

Σε αντίθεση με τις άλλες συσκευές, η επισκευή του σπάνια συμφέρει οικονομικά, καθιστώντας την αντικατάσταση την ενδεδειγμένη λύση όταν εμφανίσει σοβαρή βλάβη.

Πηγή: slashgear.com

Τελευταία τροποποίηση στις 03/08/2026 - 06:42
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