ΕΕ: Η Κομισιόν εγκρίνει ελληνικό πρόγραμμα κρατικής ενίσχυσης ύψους 405 εκατ. ευρώ για τη στήριξη εταιρειών με μεγάλη κατανάλωση ενέργειας
18/05/2026 - 15:28
19-20-21 Μαΐου 2026: Συνεδριάσεις του Association of Issuing Bodies (ΑΙΒ) στην Αθήνα
18/05/2026 - 15:25
Προσωρινός πίνακας παύσεως ισχύος Αδειών Αποθήκευσης Ηλεκτρικής Ενέργειας έως την 30η Απριλίου 2026
18/05/2026 - 15:03
Μπιρόλ: Ραγδαία μείωση των εμπορικών αποθεμάτων πετρελαίου
18/05/2026 - 14:31
ΡΑΑΕΥ: Νέο εργαλείο για τη στατιστική ανάλυση των τιμών ηλεκτρικής ενέργειας
18/05/2026 - 13:56
Η ZeniΘ δίνει ενέργεια στις ιδέες του σήμερα, υποστηρίζοντας τα TEDx UniversityOfCrete & TEDx Mavili
18/05/2026 - 13:23
Σταύρος Παπασταύρου: Οι ΗΠΑ αναγνωρίζουν την ενεργειακή στρατηγική του Κυριάκου Μητσοτάκη
18/05/2026 - 12:51
ΥΠΕΝ: Η ανάρτηση του Προέδρου Ντ.Τραμπ για την ενεργειακή στρατηγική της κυβέρνησης Μητσοτάκη
18/05/2026 - 12:19
Αιτήσεις και Τροποποιήσεις Αποθήκευσης κύκλου Μαΐου 2026
18/05/2026 - 11:46
Το Angostura τροφοδοτεί την παραγωγή των bitters με ηλιακή ενέργεια
18/05/2026 - 11:24
ΔΕΗ: Στις 26 Μαΐου η εισαγωγή των νέων μετοχών από την ΑΜΚ έως 4 δισ. ευρώ
18/05/2026 - 10:39
Π. Κουκουλόπουλος: Μην υποτιμάτε τις επιπτώσεις στην ελληνική οικονομία της σκόπιμης ενεργειακής εξάρτησης με το πρόωρο τέλος του λιγνίτη
18/05/2026 - 10:22
Αυστραλία: Η Καμπέρα διατάσσει επενδυτές σπανίων γαιών από την Κίνα να πουλήσουν τις μετοχές τους
18/05/2026 - 09:30
ΗΑΕ: Καταγγέλλουν «επικίνδυνη κλιμάκωση» μετά το πλήγμα με drone σε πυρηνική εγκατάσταση
18/05/2026 - 08:58
ΡΑΑΕΥ: Αιτήσεις χορήγησης Βεβαίωσης Παραγωγής Υδρογόνου - Κύκλος Μαΐου 2026
18/05/2026 - 08:37
Με Κοινή Υπουργική Απόφαση καθορίζονται οι όροι και οι ρήτρες για τις συμβάσεις κοινωνικής αντιπαροχής
18/05/2026 - 08:19
Γιάννης Τριήρης: Τα ερωτήματα που δεν απάντησε ο κ. Μητσοτάκης στο συνέδριο της ΝΔ
18/05/2026 - 08:09
Ποιοι κλάδοι περιόρισαν τις βιομηχανικές εκπομπές στην Ελλάδα το 2025
18/05/2026 - 08:04
Έλεγχο για τη λειτουργία της αγοράς ρεύματος στις 5-10 Μαΐου ζητά η ΕΒΙΚΕΝ
18/05/2026 - 08:02
«Ανακαινίζω»: Τι πρέπει να κάνετε στην πρώτη φάση, ξεκινά τέλη Μαΐου
18/05/2026 - 06:43
Τα 3 +1 λάθη που «σαμποτάρουν» το κλιματιστικό σου
18/05/2026 - 06:43
Σκούπα ρομπότ VS σκούπα στικ: Ποια αγορά αξίζει περισσότερο
16/05/2026 - 08:37
Το λάθος που κοστίζει στην κουζίνα, τι πρέπει να αλλάξετε
16/05/2026 - 08:37
Πώς μπορείτε να παρατείνετε τη διάρκεια ζωής του κλιματιστικού σας
16/05/2026 - 08:37
Συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από τον ΑΗΣ Αγ. Δημητρίου
15/05/2026 - 15:42
Κινητή μονάδα εξυπηρέτησης καταναλωτών στον Δήμο Λεβαδέων για τη σύνδεση με το δίκτυο φυσικού αερίου
15/05/2026 - 15:11
Διαβούλευση της ΡΑΑΕΥ επί της εισήγησης του ΔΕΣΦΑ για τα Τιμολόγια του έτους 2027 σύμφωνα με το άρθρο 28 του κανονισμού (ΕΕ) 2017/460
15/05/2026 - 14:39
TechLiving Zone: Προϊόντα ενέργειας και τεχνολογίας στα καταστήματα ΔΕΗ
15/05/2026 - 14:00
Σταύρος Παπασταύρου: Ενώνουμε δυνάμεις και ενισχύουμε την ενεργειακή ασφάλεια και γεωπολιτική σταθερότητα της περιοχής
15/05/2026 - 13:17
ΔΕΔΔΗΕ: Νέο Κέντρο Διανομής στην Κερατέα
ΔΕΗ: Στις 26 Μαΐου η εισαγωγή των νέων μετοχών από την ΑΜΚ έως 4 δισ. ευρώ
Newsroom
Δευτέρα, 18/05/2026 - 10:39
Ανακοίνωση εκκίνησης συνδυασμένης προσφοράς

Η ΔΕΗ εκκινά συνδυασμένη προσφορά νέων κοινών μετοχών μετά ψήφου, ονομαστικής αξίας €2,48 εκάστη (οι Νέες Μετοχές), σε τιμή διάθεσης που δεν θα υπερβαίνει τα €19,75 ανά Νέα Μετοχή, με σκοπό την άντληση κεφαλαίων ύψους περίπου 4 δισ. Ευρώ, στο πλαίσιο της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της (όλα τα ανωτέρω από κοινού, η Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου).

Οι Νέες Μετοχές θα διατεθούν μέσω συνδυασμένης προσφοράς:

(α) στην Ελλάδα σε ιδιώτες επενδυτές και ειδικούς επενδυτές μέσω δημόσιας προσφοράς (η Δημόσια Προσφορά) κατά την έννοια του άρθρου 2(δ) του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με το ενημερωτικό δελτίο που πρέπει να δημοσιεύεται κατά τη δημόσια προσφορά κινητών αξιών ή κατά την εισαγωγή τους προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά, όπως ισχύει (ο Κανονισμός περί Ενημερωτικών Δελτίων), δυνάμει ενημερωτικού εγγράφου που καταρτίστηκε σύμφωνα με το Άρθρο 1 παράγραφος 4 στοιχείο (βδ) του Κανονισμού περί Ενημερωτικών Δελτίων, σύμφωνα με τον Κανονισμό περί Ενημερωτικών Δελτίων, τις εφαρμοστέες διατάξεις του Ν. 4706/2020 και τις σχετικές εκτελεστικές αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, και

(β) εκτός Ελλάδος σε ειδικούς, θεσμικούς και άλλους επιλέξιμους επενδυτές, μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης με τη διαδικασία διεθνούς βιβλίου προσφορών, βάσει μίας ή πλειόνων εξαιρέσεων από την υποχρέωση δημοσίευσης ή χρήσης ενημερωτικού δελτίου διασυνοριακά, όπως προβλέπεται στον Κανονισμό περί Ενημερωτικών Δελτίων ή/και σε άλλες διατάξεις του εθνικού δικαίου των σχετικών δικαιοδοσιών, συμπεριλαμβανομένων των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής βάσει του Κανόνα 144A (η Ιδιωτική Τοποθέτηση, αναφερόμενη συλλογικά μαζί με τη Δημόσια Προσφορά ως η Συνδυασμένη Προσφορά).

Η ΔΕΗ έχει συνάψει συμφωνία με την Ελληνικό Δημόσιο, νομίμως εκπροσωπούμενη από τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, δυνάμει της οποίας, στο πλαίσιο της Ιδιωτικής Τοποθέτησης και υπό την επιφύλαξη συγκεκριμένων όρων και προϋποθέσεων, η Ελληνικό Δημόσιο συμφώνησε να αποκτήσει, συνολικό αριθμό Νέων Μετοχών τέτοιον ώστε, μετά την ολοκλήρωση της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου, να κατέχει συνολικά, άμεσα ή/και έμμεσα, ποσοστό 33,4% του μετοχικού κεφαλαίου της ΔΕΗ (οι «Μετοχές Ελληνικού Δημοσίου»).

Η ΔΕΗ έχει επίσης συνάψει συμφωνία με την Aeolus Holdings S.à.r.l., οντότητα συμφερόντων κεφαλαίων τα οποία συμβουλεύει η CVC Advisers Greece Μ.Α.Ε. και/ή συνδεδεμένες με αυτή εταιρείες, δυνάμει της οποίας η Aeolus Holdings S.à r.l. συμφώνησε να αποκτήσει, στο πλαίσιο της Ιδιωτικής Τοποθέτησης και υπό την επιφύλαξη συγκεκριμένων όρων και προϋποθέσεων, Νέες Μετοχές αξίας €1,2 δισ. (οι «Μετοχές CVC» και οι Μετοχές Ελληνικού Δημοσίου από κοινού «Μετοχές Cornerstone» και οι Νέες Μετοχές εξαιρουμένων των Μετοχών Cornerstone, οι «Μετοχές Συνδυασμένης Προσφοράς»).

Η κατανομή των προσφερόμενων Νέων Μετοχών, έχει αρχικώς επιμερισθεί μεταξύ της Δημόσιας Προσφοράς και της Ιδιωτικής Τοποθέτησης ως εξής: (i) ποσοστό 15% των Μετοχών Συνδυασμένης Προσφοράς θα κατανεμηθεί σε επενδυτές που συμμετέχουν στη Δημόσια Προσφορά και (ii) αφενός ποσοστό 85% των Μετοχών Συνδυασμένης Προσφοράς και αφετέρου οι Μετοχές Cornerstone, θα κατανεμηθεί σε επενδυτές που συμμετέχουν στην Ιδιωτική Τοποθέτηση.

Σε σχέση με την Ιδιωτική Τοποθέτηση, η Citigroup Global Markets Europe AG, η Goldman Sachs Bank Europe SE και η J.P. Morgan SE θα ενεργούν ως Από Κοινού Παγκόσμιοι Συντονιστές Τοποθέτησης της Ιδιωτικής Τοποθέτησης και Aπό Κοινού Διαχειριστές του Βιβλίου Προσφορών, η BofA Securities Europe SA, η Deutsche Bank Aktiengesellschaft, η Morgan Stanley Europe SE και η UBS Europe SE θα ενεργούν ως Επικεφαλής Aπό Κοινού Διαχειριστές του Βιβλίου Προσφορών, η Barclays Bank Ireland PLC, η BNP PARIBAS, η Jefferies GmbH, η Mediobanca – Banca di Credito Finanziario S.p.A., η Société Générale και η UniCredit Bank GmbH, Υποκατάστημα Μιλάνου, θα ενεργούν ως Aπό Κοινού Διαχειριστές του Βιβλίου Προσφορών, και η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε., η Alpha Bank Α.Ε., η Eurobank Α.Ε., η Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε., η Euroxx Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ., η AXIA Ventures Group Ltd., η Optima bank Α.Ε., η Credia Bank Α.Ε., η Παντελάκης Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. και η Ambrosia Capital Hellas Μονοπρόσωπη Α.Ε.Π.Ε.Υ. θα ενεργούν ως Συνδιαχειριστές (από κοινού οι «Διαχειριστές»).

Σε σχέση με τη Δημόσια Προσφορά, η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. θα ενεργεί ως «Σύμβουλος του Εκδότη» και η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε., η Alpha Bank Α.Ε., η Eurobank Α.Ε., η Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε., η Euroxx Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ., η AXIA Ventures Group Ltd., η Optima bank Α.Ε., η Credia Bank Α.Ε., η Παντελάκης Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. και η Ambrosia Capital Hellas Μονοπρόσωπη Α.Ε.Π.Ε.Υ. θα ενεργούν ως Συνδιαχειριστές.

Η περίοδος της Δημόσιας Προσφοράς θα είναι τρεις (3) εργάσιμες ημέρες, με έναρξη την 18η Μαΐου 2026 και λήξη την 20η Μαΐου 2026 στις 16:00, ώρα Ελλάδος. Κατά την ίδια χρονική περίοδο (18 Μαΐου 2026 έως 20 Μαΐου 2026) θα λάβει χώρα και η Ιδιωτική Τοποθέτηση. Η τελική τιμή διάθεσης των Νέων Μετοχών, ο τελικός αριθμός των Νέων Μετοχών στη Συνδυασμένη Προσφορά, καθώς και ο τελικός αριθμός των Νέων Μετοχών που θα διατεθούν στη Δημόσια Προσφορά και στην Ιδιωτική Τοποθέτηση, θα καθορισθούν, κατά τη διακριτική ευχέρεια της Εταιρείας, σε συνεννόηση με τους Από Κοινού Παγκόσμιους Συντονιστές, με την ολοκλήρωση της διαδικασίας βιβλίου προσφορών, βάσει της ζήτησης που θα εκδηλωθεί σε κάθε επιμέρους σκέλος της Συνδυασμένης Προσφοράς.

Οι κάτοχοι υφιστάμενων μετοχών της Εταιρείας κατά την έναρξη διαπραγμάτευσής τους την 18η Μαΐου 2026 που συμμετέχουν στη Δημόσια Προσφορά θα λάβουν κατά προτεραιότητα κατανομή των Νέων Μετοχών (η Κατά Προτεραιότητα Κατανομή). Παρόμοιος μηχανισμός κατά προτεραιότητα κατανομής με την Κατά Προτεραιότητα Κατανομή δύναται να εφαρμοστεί στις Νέες Μετοχές που θα προσφερθούν στη Ιδιωτική Τοποθέτηση, λαμβάνοντας υπόψη, μεταξύ άλλων κριτηρίων κατανομής, την επενδυτική συμπεριφορά, τον επενδυτικό ορίζοντα, τη συναλλακτική δραστηριότητα, την έγκαιρη εκδήλωση ενδιαφέροντος για την Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου και την αφοσίωση στην Εταιρεία των σχετικών επενδυτών.

Για περισσότερες λεπτομέρειες, παρακαλούμε ανατρέξτε στην ανακοίνωση με ημερομηνία 18 Μαΐου 2026 «Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου», διαθέσιμη εδώ και την ανακοίνωση με ημερομηνία 23 Απριλίου 2026 «Άντληση Κεφαλαίων μέσω Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου για τη χρηματοδότηση του νέου Στρατηγικού Σχεδίου 2030 του Ομίλου ΔΕΗ» διαθέσιμη εδώ.

Τελευταία τροποποίηση στις 18/05/2026 - 11:46
