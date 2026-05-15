Συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από τον ΑΗΣ Αγ. Δημητρίου
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
15/05/2026 - 15:42
Κινητή μονάδα εξυπηρέτησης καταναλωτών στον Δήμο Λεβαδέων για τη σύνδεση με το δίκτυο φυσικού αερίου
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
15/05/2026 - 15:11
Διαβούλευση της ΡΑΑΕΥ επί της εισήγησης του ΔΕΣΦΑ για τα Τιμολόγια του έτους 2027 σύμφωνα με το άρθρο 28 του κανονισμού (ΕΕ) 2017/460
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
15/05/2026 - 14:39
TechLiving Zone: Προϊόντα ενέργειας και τεχνολογίας στα καταστήματα ΔΕΗ
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
15/05/2026 - 14:00
Σταύρος Παπασταύρου: Ενώνουμε δυνάμεις και ενισχύουμε την ενεργειακή ασφάλεια και γεωπολιτική σταθερότητα της περιοχής
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
15/05/2026 - 13:17
ΔΕΔΔΗΕ: Νέο Κέντρο Διανομής στην Κερατέα
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
15/05/2026 - 13:12
HAE: Οι αρχές θα επιταχύνουν την κατασκευή πετρελαιαγωγού που θα συμβάλει στην παράκαμψη του Στενού του Ορμούζ
ΚΟΣΜΟΣ
15/05/2026 - 12:56
Γκούτης: Η Ελλάδα στο επίκεντρο της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής Αυτονομίας για τις Κρίσιμες Πρώτες Ύλες
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
15/05/2026 - 11:40
Η EY Ελλάδος «οδηγεί» τη νέα γενιά μηχανικών και επιστημόνων, στηρίζοντας την αγωνιστική ομάδα Aristurtle
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
15/05/2026 - 11:09
Motor Oil: Στις 27 Μαΐου τα οικονομικά αποτελέσματα για το 1ο τρίμηνο του 2026
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
15/05/2026 - 10:40
Πέτη Πέρκα: Το μέλλον της Πτολεμαΐδας 5 δεν είναι ούτε ο λιγνίτης ούτε το φυσικό αέριο
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
15/05/2026 - 10:02
Γκάλι (ΑΚΤΩΡ LNG): Μακροχρόνιες δεσμεύσεις και κανονιστική σταθερότητα για την επιτυχία του Κάθετου Διαδρόμου Φυσικού Αερίου
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
15/05/2026 - 09:36
Υπουργείο Ανάπτυξης: «Πράσινο φως» στην εμβληματική επένδυση παραγωγής γαλλίου
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
15/05/2026 - 09:28
Δημόσια Διαβούλευση της ΡΑΑΕΥ για την τροποποίηση του Κώδικα Διαχείρισης του ΕΣΜΗΕ
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
15/05/2026 - 08:59
ΔΟΑΕ: Ανησυχία για την «εντατικοποίηση» των στρατιωτικών δραστηριοτήτων κοντά σε πυρηνικά εργοστάσια στην Ουκρανία
ΚΟΣΜΟΣ
15/05/2026 - 08:36
Σήμερα η Υπουργική Συνάντηση Ελλάδας-Σερβίας-Βόρειας Μακεδονίας-Βουλγαρίας για την Ενέργεια και τη Διασυνδεσιμότητα στη ΝΑ Ευρώπη
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
15/05/2026 - 08:17
Η Zeniθ δίνει παλμό στο φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων με ιστορίες, παιχνίδι και ανθρώπινη ενέργεια
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
15/05/2026 - 08:14
Γιάννης Τριήρης: Όταν ο Τραμπ εκθέτει τον «δεδομένο» σύμμαχο
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
15/05/2026 - 08:04
ΔΕΗ: «Πράσινο φως» από τους μετόχους για την ΑΜΚ των 4 δισ. και το επενδυτικό σχέδιο των 24 δισ.
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
15/05/2026 - 08:01
HelleniQ Energy: Θωρακισμένος εφοδιασμός και άλμα κερδών με φόντο την κρίση της Μέσης Ανατολής
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
15/05/2026 - 07:59
Γιατί δεν πρέπει να περιμένεις τον πρώτο καύσωνα για να ανοίξεις το κλιματιστικό
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
15/05/2026 - 06:29
Ανοιχτές ή κλειστές κουρτίνες: Τι βοηθά περισσότερο με τη ζέστη
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
15/05/2026 - 06:29
ΔΕΗ: Εγκρίθηκε από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
14/05/2026 - 15:50
Ειδική Τιμή Αγοράς (Ε.Τ.Α.) τεχνολογιών ΑΠΕ & ΣΗΘΥΑ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2026
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
14/05/2026 - 15:47
Στο ΥΠΕΝ η πρόταση τροποποίησης της νομοθεσίας για τον έλεγχο της παράνομης μεταφοράς μπαζών
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
14/05/2026 - 15:44
Γ. Γεραπετρίτης: Καταδικασμένη να αποτύχει οποιαδήποτε μονομερής δραστηριότητα
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
14/05/2026 - 15:16
Energy Transition Summit: Η μετάβαση στις ΑΠΕ συμβαίνει, το θέμα είναι ποιος θα κινηθεί πιο γρήγορα σε αυτή την κατεύθυνση
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
14/05/2026 - 14:55
Green Tank: Εκπομπές αερίου των τομέων ΣΕΔΕ 2025: Επιβράδυνση της προόδου και απόκλιση από τους στόχους του 2030
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
14/05/2026 - 14:34
Η HP και η Infinitum υλοποίησαν ένα Ασφαλές, Επεκτάσιμο και Βιώσιμο Οικοσύστημα MPS για τη Metron Energy
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
14/05/2026 - 13:50
Στ. Παπασταύρου: Η Ελλάδα ανήκει στους παγκόσμιους πρωταθλητές στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
14/05/2026 - 13:17

ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ

TechLiving Zone: Προϊόντα ενέργειας και τεχνολογίας στα καταστήματα ΔΕΗ
Newsroom
Παρασκευή, 15/05/2026 - 14:00
Η ΔΕΗ μετασχηματίζει το δίκτυο καταστημάτων της, εισάγοντας την TechLiving Zone σε 47 σημεία πανελλαδικά, φέρνοντας για πρώτη φορά ενέργεια και τεχνολογία σε ένα ενιαίο σημείο εμπειρίας για το σπίτι και την επιχείρηση.

Μέσα από την TechLiving Zone, επαναπροσδιορίζεται η εμπειρία εξυπηρέτησης, με λύσεις που ανταποκρίνονται στις διαρκώς αυξανόμενες ανάγκες των πελατών της.

One-stop shop για ενέργεια και τεχνολογία

Σε μια περίοδο που η αγορά λιανικής κατευθύνεται σε υβριδικά μοντέλα εξυπηρέτησης, η ΔΕΗ επεκτείνει τον ρόλο του φυσικού καταστήματος πέρα από την ενέργεια, ενσωματώνοντας προϊόντα τεχνολογίας και υπηρεσίες και διαμορφώνοντας ένα νέο μοντέλο one-stop shop για τον πελάτη. Παράλληλα, ενισχύει την παρουσία της, πανελλαδικά, με την προσθήκη 26 ανασχεδιασμένων καταστημάτων ΔΕΗ τους επόμενους μήνες.

Η διαθεσιμότητα της TechLiving Zone διαφοροποιείται ανά κατάστημα. Σε αυτά, οι πελάτες έχουν πρόσβαση σε μια ευρεία γκάμα προϊόντων και υπηρεσιών ενέργειας και τεχνολογίας, οργανωμένων σε έξι διακριτές κατηγορίες με χρωματική σήμανση για εύκολη και άμεση πλοήγηση: ενεργειακές λύσεις, connectivity, smart living, iExperience, laptop και περιφερειακά και entertainment.

Προϊόντα και υπηρεσίες σε ένα ενιαίο περιβάλλον

Οι ενεργειακές λύσεις περιλαμβάνουν προϊόντα, όπως αντλίες θερμότητας, κλιματιστικά και φωτοβολταϊκά συστήματα, καλύπτοντας ανάγκες εξοικονόμησης και παραγωγής ενέργειας στο σπίτι ή την επιχείρηση. Η κατηγορία connectivity προσφέρει smartphone και αξεσουάρ κινητής τηλεφωνίας για συνεχή συνδεσιμότητα, ενώ το smart living περιλαμβάνει έξυπνες οικιακές συσκευές που αναβαθμίζουν την καθημερινή εμπειρία στο σπίτι. Παράλληλα, στην κατηγορία iExperience οι πελάτες μπορούν να βρουν συσκευές, όπως iPhone, MacBook, iPad, ενώ η κατηγορία laptop και περιφερειακά περιλαμβάνει φορητούς υπολογιστές, εξαρτήματα και αξεσουάρ για εργασία και ψυχαγωγία. Τέλος, η κατηγορία entertainment περιλαμβάνει τηλεοράσεις και προϊόντα gaming για ολοκληρωμένη ψυχαγωγία. Με αυτό τον τρόπο, οι πελάτες που επισκέπτονται τα καταστήματα ΔΕΗ μπορούν να συνδυάζουν προϊόντα και υπηρεσίες, διαμορφώνοντας ολοκληρωμένες λύσεις που καλύπτουν τόσο τις ενεργειακές όσο και τις τεχνολογικές τους ανάγκες.

Συνεχής επέκταση και αναβάθμιση του δικτύου καταστημάτων

Το δίκτυο καταστημάτων της ΔΕΗ έχει σχεδιαστεί με επίκεντρο τον πελάτη και με σκοπό να προσφέρει μια αναβαθμισμένη εμπειρία εξυπηρέτησης. Πέρα από τις TechLiving Zones, τα νέα καταστήματα ΔΕΗ παρέχουν εξειδικευμένη υποστήριξη από συμβούλους ενέργειας ΔΕΗ myEnergy Coach, έξυπνα αυτόματα ταμεία για πληρωμή με μετρητά και κάρτα, myΔΕΗ Service Point για ηλεκτρονική εξυπηρέτηση και myΔΕΗ 24/7 για 24ωρη εξυπηρέτηση και δυνατότητα πληρωμής οποιαδήποτε στιγμή, διασφαλίζοντας μια ολοκληρωμένη και ευέλικτη εμπειρία εξυπηρέτησης.

Με την ανάπτυξη της Tech Living Zone, η ΔΕΗ ενισχύει τη σύνδεση ενέργειας και τεχνολογίας στην καθημερινότητα των πελατών της, επεκτείνοντας τον ρόλο του φυσικού καταστήματος σε ένα σύγχρονο σημείο παροχής ολοκληρωμένων λύσεων. Έχοντας τον πελάτη, τις ανάγκες και την εμπειρία του στο επίκεντρο, η ΔΕΗ μετασχηματίζει τα καταστήματά της, δημιουργώντας ένα νέο μοντέλο εξυπηρέτησης που συνδυάζει και ενσωματώνει καινοτόμες υπηρεσίες και ολοκληρωμένες λύσεις ενέργειας και τεχνολογίας στη σύγχρονη ψηφιακή εποχή.

Τελευταία τροποποίηση στις 15/05/2026 - 14:13
