ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ: Ημέρα για την υγεία και ασφάλεια στην εργασία με το βλέμμα στραμμένο στην Τεχνητή Νοημοσύνη
28/04/2026 - 15:09
myΔΕΗ: Νέες προσφορές και επιβραβεύσεις μέσω myRewards Coupons
28/04/2026 - 14:41
Κ. Χατζηδάκης: Η ΔΕΗ από το χείλος της χρεωκοπίας επί ΣΥΡΙΖΑ, γίνεται εθνικός πρωταθλητής
28/04/2026 - 14:29
Η Volton και η Orizon στο 11ο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών: Η νέα πραγματικότητα του customer journey στην εποχή του AI
28/04/2026 - 14:25
Η Ελλάδα στην 11η θέση του κόσμου στις περιβαλλοντικές επιδόσεις
28/04/2026 - 12:49
Η Alpha Bank ενισχύει την ενεργειακή αυτονομία των επιχειρήσεων με χρηματοδότηση έως 80%
28/04/2026 - 12:38
ΠΟΣΠΗΕ: Απρέπεια, αντιδεοντολογική κίνηση και ομολογία αδυναμίας μέρους της ηγεσίας του ΥΠΕΝ η μη πρόσκληση της Ομοσπονδίας στη συζήτηση του νομοσχεδίου για τις ΑΠΕ
28/04/2026 - 12:02
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Στρατηγική συνεργασία με την Airbus Space & Defence
28/04/2026 - 11:29
Ο Όμιλος AKTOR υλοποιεί με συνέπεια τον στρατηγικό του σχεδιασμό στο τομέα των ΑΠΕ
28/04/2026 - 11:01
Μ. Ρούμπιο: «Οικονομικό πυρηνικό όπλο» ο αποκλεισμός των Στενών του Ορμούζ
28/04/2026 - 10:32
Ν. Παπαθανάσης: Φωτοβολταϊκό Πάρκο στο Άργος Ορεστικό Καστοριάς με χρηματοδότηση από το Ειδικό Πρόγραμμα Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης
28/04/2026 - 10:00
Στην Κροατία σήμερα Τρίτη 28 και αύριο Τετάρτη 29 Απριλίου ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Σταύρος Παπασταύρου
28/04/2026 - 09:29
Συνεργασία ΕΤΕπ-Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων για την προώθηση βιώσιμων αστικών επενδύσεων στην Ελλάδα
28/04/2026 - 09:26
Η Πρώτη Διάσκεψη για τη Μετάβαση από τα Ορυκτά Καύσιμα – Το ελληνικό παράδειγμα
28/04/2026 - 08:36
Γεραπετρίτης: Αποφασίσαμε να προχωρήσουμε τη συζήτηση των τεχνικών επιτροπών που αφορούν την οριοθέτηση υφαλοκρηπίδας και ΑΟΖ
28/04/2026 - 08:12
Γιάννης Τριήρης: Πρωθυπουργική αμετροέπεια - Βαφτίζοντας «επιτυχία» τη φτώχεια και τα λουκέτα
28/04/2026 - 08:05
Ηλεκτρισμός: Κυριαρχία ΑΠΕ και έκρηξη εξαγωγών τον Μάρτιο
28/04/2026 - 08:04
ΑΔΜΗΕ: Αντίστροφη μέτρηση για την ΑΜΚ- «Κλειδώνει» έως 350 εκατ. από το Ταμείο Ανάκαμψης
28/04/2026 - 08:01
Πώς να μειώσετε τους λογαριασμούς ενέργειας: 5 πρακτικές κινήσεις που κάνουν την διαφορά
28/04/2026 - 12:56
Το συχνό λάθος με τις πρίζες που μπορεί να σας κοστίσει ακριβά
28/04/2026 - 12:55
Το «κρυφό» κουμπί του θερμοστάτη που μπορεί να μειώσει τον λογαριασμό ρεύματος
28/04/2026 - 12:55
Στο “Greece–France Economic Forum” συμμετείχε ο Ευάγγελος Μυτιληναίος
27/04/2026 - 15:52
Άλμα σχεδόν 3% καταγράφει η τιμή του πετρελαίου
27/04/2026 - 15:49
Η METLEN επενδύει στη νέα γενιά μηχανικών μέσα από το “Engineering The World 2026”
27/04/2026 - 15:45
Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου της Αγοράς: Η Ελλάδα κρατά χαμηλά τις αυξήσεις στα καύσιμα
27/04/2026 - 15:23
Συνάντηση Μητσοτάκη-Ribera: Οι πολιτικές της ΕΕ για την πράσινη μετάβαση και οι προτάσεις αντιμετώπισης των συνεπειών της ενεργειακής κρίσης
27/04/2026 - 15:00
Η θαλάσσια ζωή της Μεσογείου απειλείται άμεσα από τις σεισμικές έρευνες και εξορύξεις υδρογονανθράκων
27/04/2026 - 14:36
Στ. Παπασταύρου: Με το σχέδιο νόμου για τη RED III ενισχύουμε την ενεργειακή δημοκρατία
27/04/2026 - 13:37
Fr. Zanninotti (Enaon EDA): Το δίκτυο διανομής φυσικού αερίου ως πυλώνας της ενεργειακής ασφάλειας και της προσιτότητας
27/04/2026 - 12:58
Υπόμνημα για το Σχέδιο Νόμου του ΥΠΕΝ για την ενσωμάτωση της Οδηγίας REDIII
27/04/2026 - 12:19

Η Alpha Bank ενισχύει την ενεργειακή αυτονομία των επιχειρήσεων με χρηματοδότηση έως 80%

Η Alpha Bank ενισχύει την ενεργειακή αυτονομία των επιχειρήσεων με χρηματοδότηση έως 80%
Newsroom
Τρίτη, 28/04/2026 - 12:38

Το νέο δανειακό πρόγραμμα της τράπεζας υποστηρίζει την ανάπτυξη ή αξιοποίηση σύγχρονων ενεργειακών λύσεων ειδικά για επιχειρήσεις

Ένα νέο χρηματοδοτικό εργαλείο που στοχεύει στην ενίσχυση της ενεργειακής αυτονομίας των επιχειρήσεων παρουσιάζει η Alpha Bank, απαντώντας στο αυξημένο ενεργειακό κόστος που έχει εξελιχθεί σε κρίσιμο παράγοντα για τη βιωσιμότητα και την ανταγωνιστικότητα της σύγχρονης επιχείρησης.

Το πρόγραμμα «Χρηματοδότηση Ενεργειακής Εξοικονόμησης» απευθύνεται σε επιχειρήσεις κάθε μεγέθους και κλάδου, δίνοντάς τους τη δυνατότητα να επενδύσουν σε λύσεις που αξιοποιούν τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, όπως φωτοβολταϊκά συστήματα, που μπορούν να αναπτυχθούν είτε στις εγκαταστάσεις τους, είτε να αξιοποιηθούν μέσω απομακρυσμένων σχημάτων αυτοκατανάλωσης.

Δραστική μείωση του ενεργειακού κόστους

Κεντρικό ρόλο έχει το μοντέλο Net Billing, που επιτρέπει την άμεση κάλυψη ενεργειακών αναγκών από την παραγόμενη ενέργεια μέσω φωτοβολταικών συστημάτων.

Μέσω της χρηματοδότησης, οι επιχειρήσεις επιταχύνουν την απόσβεση της επένδυσής τους σε εξοπλισμό, όπως φωτοβολταϊκά πάνελ και συστήματα αποθήκευσης, ενώ παράλληλα μειώνουν σημαντικά το ενεργειακό τους κόστος. Παράλληλα, αξιοποιούν τα διαθέσιμα φορολογικά κίνητρα, συμπεριλαμβανομένων των υπεραποσβέσεων.

Χρηματοδότηση έως 80% και διάρκεια έως 10 έτη

Το πρόγραμμα προσφέρει

  • Χρηματοδότηση έως 80%
  • Διάρκεια 2–10 έτη
  • Ευέλικτες εξασφαλίσεις
  • Επιλογή σταθερού ή κυμαινόμενου επιτοκίου

Η ανάπτυξη και διάθεση του προϊόντος πραγματοποιείται με τη συμβολή της ΑΕΝΑΟΣ Ενεργειακά Συστήματα, που διαθέτει σημαντική τεχνογνωσία στον σχεδιασμό και την υλοποίηση ενεργειακών λύσεων.

Με τη νέα αυτή πρωτοβουλία, η Alpha Bank ενισχύει τα διαθέσιμα εργαλεία χρηματοδότησης που υποστηρίζουν τη βιώσιμη ανάπτυξη των επιχειρήσεων, καθώς με την υλοποίηση τέτοιων ενεργειακών λύσεων επιτυγχάνεται μείωση του ενεργειακού κόστους, ενώ παράλληλα περιορίζεται η έκθεση στις διακυμάνσεις των τιμών ηλεκτρικής ενέργειας.

Ο Γιώργος Τσαγκαράκης, Επικεφαλής Επιχειρηματικών Προϊόντων της Alpha Bank, δήλωσε: «Το ενεργειακό κόστος αποτελεί πλέον βασική πρόκληση για τις επιχειρήσεις. Με το νέο πρόγραμμα χρηματοδότησης δίνουμε τη δυνατότητα στους πελάτες μας να επενδύσουν σε σύγχρονες ενεργειακές λύσεις, μειώνοντας το λειτουργικό τους κόστος και ενισχύοντας την ανταγωνιστικότητά τους. Στόχος μας είναι να τους στηρίξουμε έμπρακτα στην προσπάθειά τους για πιο βιώσιμη και αποδοτική λειτουργία».

Ο Νίκος Σηφάκης, Διευθύνων Σύμβουλος της ΑΕΝΑΟΣ Ενεργειακά Συστήματα, δήλωσε: «Η χρηματοδότηση πράσινων επενδύσεων προσφέρει στις επιχειρήσεις τη δυνατότητα να μειώσουν ουσιαστικά το ενεργειακό κόστος και να ενισχύσουν την ανταγωνιστικότητά τους. Σε ένα περιβάλλον έντονων διακυμάνσεων στην αγορά ενέργειας, τέτοιες λύσεις συμβάλλουν στην καλύτερη διαχείριση των κινδύνων, επιτρέποντας σε εμπορικές και βιομηχανικές επιχειρήσεις να επενδύσουν σε έργα παραγωγής και αποθήκευσης ενέργειας χωρίς υψηλό αρχικό κόστος, ενισχύοντας έτσι την ενεργειακή τους αυτονομία».

Πώς να μειώσετε τους λογαριασμούς ενέργειας: 5 πρακτικές κινήσεις που κάνουν την διαφορά 28 Απριλίου 2026
Η Volton και η Orizon στο 11ο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών: Η νέα πραγματικότητα του customer journey στην εποχή του AI

Ενεργειακή μετάβαση: Το στοίχημα της χρηματοδότησης και οι γεωπολιτικές πιέσεις

Σημαντικές πιέσεις στις εξαγωγικές επιχειρήσεις – «Καμπανάκι» ΣΕΒΕ για κόστος και ανταγωνιστικότητα

Από Δευτέρα 20 Απριλίου η υποβολή αιτήσεων επιχειρήσεων για τη νέα δράση απασχόλησης της ΔΥΠΑ σε περιοχές απολιγνιτοποίησης

Γ. Αυτιάς σε Κομισιόν: Αυξήστε τα κονδύλια των Ταμείων Συνοχής για νοικοκυριά και επιχειρήσεις

ΣΒΕ: Η βιομηχανία έχει ανάγκη μόνιμες λύσεις – Τα πρώτα μέτρα για την ενέργεια είναι ένα θετικό πρώτο βήμα

Ενεργειακό κόστος: Βήμα στη σωστή κατεύθυνση, αλλά μακριά από τη λύση- Πώς διαβάζει η αγορά τα μέτρα