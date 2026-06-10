Προειδοποιήσεις για ακριβότερο φυσικό αέριο από το 2027 λόγω των νέων χρεώσεων του ΔΕΣΦΑ

Αντιδράσεις από τους μεγάλους παίκτες της αγοράς φυσικού αερίου προκαλεί η πρόταση του ΔΕΣΦΑ για τα τιμολόγια μεταφοράς του 2027, με τη ΔΕΠΑ και τη Motor Oil να προειδοποιούν ότι οι αυξήσεις στις χρεώσεις εισόδου, και ιδιαίτερα στο LNG, ενδέχεται να επιβαρύνουν το κόστος προμήθειας φυσικού αερίου και κατ’ επέκταση την εγχώρια αγορά ενέργειας.

Κοινός παρονομαστής των «ενστάσεων» που εξέφρασαν και οι δυο εταιρείες με επιστολές τους προς τη ΡΑΑΕΥ στο πλαίσιο της σχετικής διαβούλευσης, είναι ότι οι αυξημένες χρεώσεις εισόδου επιβαρύνουν το κόστος εισαγωγής φυσικού αερίου, ενώ η όποια ελάφρυνση στα σημεία εξόδου δεν αντισταθμίζει πλήρως την επιβάρυνση που δημιουργείται για τους χρήστες του συστήματος.

Ειδικότερα η ΔΕΠΑ τονίζει ότι από μια απλή σύγκριση των τιμολογίων του 2026 με τα υπό διαβούλευση τιμολόγια του 2027, προκύπτουν αυξήσεις της τάξης του 5% στα σημεία εισόδου του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου (ΕΣΜΦΑ) και του 13,6% για το υγροποιημένο φυσικό αέριο (LNG). Αν και η πρόταση του ΔΕΣΦΑ προβλέπει παράλληλα μείωση κατά 14% στα σημεία εξόδου, η εταιρεία εκτιμά ότι οι αυξήσεις στα τέλη εισόδου οδηγούν σε υψηλότερο κόστος για το φυσικό αέριο που εισάγεται στη χώρα και κατ’ επέκταση σε επιβάρυνση της εγχώριας αγοράς. Παράλληλα, υποστηρίζει ότι η μείωση των χρεώσεων εξόδου μεταβάλλει σημαντικά την κατανομή των επιβαρύνσεων μεταξύ των χρηστών του συστήματος.

Όπως υποστηρίζει, με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία για το έτος 2027, δεν προκύπτει προφανής λόγος που να δικαιολογεί την προτεινόμενη αύξηση των τιμολογίων στα σημεία εισόδου. Ειδικότερα σημειώνει ότι έχει ήδη διατεθεί το σύνολο των χρονοθυρίδων LNG που δημοπρατήθηκαν, ενώ στα λοιπά σημεία εισόδου του συστήματος, και συγκεκριμένα στο Σιδηρόκαστρο, στη Νέα Μεσημβρία και στην Αμφιτρίτη, οι μακροχρόνιες δυναμικότητες έχουν δεσμευθεί σε ποσοστά που κυμαίνονται μεταξύ 65% και 100% από τις δημοπρασίες των προηγούμενων ετών. Στο πλαίσιο αυτό όπως επισημαίνει η ΔΕΠΑ, δεν διαφαίνεται κίνδυνος υποανάκτησης εσόδων που θα μπορούσε να αιτιολογήσει την επιβολή υψηλότερων χρεώσεων στα σημεία εισόδου του συστήματος φυσικού αερίου

Επιπλέον, όπως τονίζεται στην επιστολή, οι αποφάσεις των χρηστών σχετικά με τη δέσμευση δυναμικότητας εισόδου και δυναμικότητας LNG στις αντίστοιχες δημοπρασίες του Διαχειριστή για το έτος 2027 έχουν ληφθεί βάσει διαφορετικών οικονομικών παραδοχών και τιμολογιακών δεδομένων. Ως εκ τούτου, η εκ των υστέρων αύξηση των χρεώσεων εισόδου μεταβάλλει ουσιωδώς τα οικονομικά δεδομένα επί των οποίων στηρίχθηκαν οι αποφάσεις των εισαγωγέων, επηρεάζοντας αρνητικά τον επιχειρηματικό τους προγραμματισμό, τη διαμόρφωση του κόστους προμήθειας και την προβλεψιμότητα της αγοράς.

Ανάλογες ενστάσεις διατυπώνει και η Motor Oil, η οποία θεωρεί ότι οι αυξήσεις στις χρεώσεις εισόδου και ιδιαίτερα στο LNG επιβαρύνουν αδικαιολόγητα το κόστος εισαγωγής φυσικού αερίου. Στις παρατηρήσεις της προς τη ΡΑΑΕΥ υποστηρίζει ότι η προτεινόμενη τιμολογιακή πολιτική του ΔΕΣΦΑ θα πρέπει να επανεξεταστεί, προκειμένου να μην επιβαρυνθεί περαιτέρω η εγχώρια αγορά.

Στην επιστολή της προς τη ΡΑΑΕΥ η εταιρεία ζητά:

-Μείωση κατά 30% των χρεώσεων δυναμικότητας στα εγχώρια σημεία εξόδου, αντί της μείωσης 14% που προβλέπει η πρόταση του ΔΕΣΦΑ, προκειμένου να αντισταθμιστεί η αύξηση των χρεώσεων στα σημεία εισόδου του συστήματος.

-Πάγωμα των χρεώσεων μεταφοράς στα σημεία εισόδου για την επόμενη τριετία, ώστε να αποφευχθεί η επιβολή πρόσθετου κόστους στους Έλληνες καταναλωτές και τη βιομηχανία.