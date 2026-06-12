ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Η nvisionist στο επίκεντρο της αμυντικής καινοτομίας: Πρώτη δημόσια παρουσίαση του Bastion AI στην εκδήλωση «Δύο Χρόνια ΕΛΚΑΚ», παρουσία του ΥΕΘΑ
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
12/06/2026 - 10:41
Υπεγράφη η διακήρυξη για την ίδρυση του Κέντρου Ενέργειας Ανατολικής Μεσογείου στο Χιούστον στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
12/06/2026 - 09:56
ATLANTIC SEE LNG TRADE: Διπλασιάζει τις ποσότητες LNG από τις ΗΠΑ μέσω επέκτασης της συμφωνίας με τη Venture Global
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
12/06/2026 - 09:29
Επίσημη παρουσίαση της στρατηγικής συνεργασίας ελληνικού κράτους και OroraTech για το Εθνικό Δορυφορικό Σύστημα αντιμετώπισης πυρκαγιών
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
12/06/2026 - 09:03
Συναντήσεις ΥΠΕΝ Στ. Παπασταύρου με Chevron & ExxonMobil στο Χιούστον
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
12/06/2026 - 08:36
Δυναμικό «παρών» έδωσε η ελίν στα Ποσειδώνια 2026 παρουσιάζοντας αξιόπιστες λύσεις για τη σύγχρονη ναυτιλία
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
12/06/2026 - 08:18
Γιάννης Τριήρης: Οι παραμορφωτικοί φακοί του κ. Πρωθυπουργού
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
12/06/2026 - 08:12
Ακριβότερο πετρέλαιο και ρεύμα βλέπει η ΕΚΤ, προειδοποιεί για τον πληθωρισμό
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
12/06/2026 - 08:06
Υψηλή Τάση: Διευρύνει το προβάδισμά της η Metlen- Πώς διαμορφώνονται τα μερίδια των προμηθευτών
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
12/06/2026 - 08:03
Ελ Νίνιο: Ο «ταραχοποιός» του κλίματος ξυπνά και απειλεί με ρεκόρ ζέστης
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
12/06/2026 - 06:59
Έξυπνες πρίζες: 6+1 τρόποι να κάνετε οικονομία στο ρεύμα
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
12/06/2026 - 07:00
Αλ. Εξάρχου: Η λήξη του Ταμείου Ανάκαμψης δίνει τη σκυτάλη της ανάπτυξης στον ιδιωτικό τομέα
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
11/06/2026 - 15:48
Το ΥΠΕΝ συγκροτεί Επιστημονική Επιτροπή Κλιματικής Αλλαγής με τριετή θητεία
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
11/06/2026 - 15:32
Έκδοση άδειας εμπορίας στην βουλγαρική «Natsionalna Elektricheska Kompania EAD»
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
11/06/2026 - 15:01
AKTOR: Πρώτη Περίοδος Εκτοκισμού Κοινού Ομολογιακού Δανείου 2025 ύψους €140 εκατ.
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
11/06/2026 - 14:27
Λ. Κυρίζογλου (ΚΕΔΕ): Με τους Δήμους πρωταγωνιστές η ενεργειακή μετάβαση των τοπικών κοινωνιών
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
11/06/2026 - 14:06
Κυριάκος Πιερρακάκης: Οι επενδύσεις στην ενέργεια  αποτελούν την πιο παραγωγική και αποτελεσματική μορφή κοινωνικής πολιτικής
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
11/06/2026 - 13:41
Ο πυρηνικός σταθμός της Ζαπορίζια έχασε πλήρως την εξωτερική τροφοδοσία σε ηλεκτρικό ρεύμα
ΚΟΣΜΟΣ
11/06/2026 - 13:17
Η BayWa r.e. Solar Trade Ελλάδας ανέλαβε την προμήθεια συστημάτων αποθήκευσης ενέργειας της Huawei Digital Power στη MES Energy S.A.
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
11/06/2026 - 12:52
Η Schneider Electric αναγνωρίζεται ως «Φάρος για το Μέλλον της Ένταξης» από το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
11/06/2026 - 12:02
Το AKTOR4TheFuture ανοίγει έναν νέο δρόμο για τη νέα γενιά επιστημόνων
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
11/06/2026 - 11:55
ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ: Τιμολόγηση ομολογιών υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας ύψους 400 εκατ. ευρώ με λήξη το 2031
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
11/06/2026 - 11:53
Νίκος Παπαθανάσης: 14,4 εκατ. ευρώ για τον μετασχηματισμό της Ακρινής Κοζάνης σε Πρότυπο Πράσινο Οικισμό
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
11/06/2026 - 10:24
Γ. Μανιάτης: Απάντηση στην ενεργειακή κρίση: Δίκαιη, Δημοκρατική κι Ευρωπαϊκή
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
11/06/2026 - 09:47
Η ElvalHalcor και η Cenergy Holdings στηρίζουν το πρόγραμμα «Ζήσε την Επιστήμη» του Ιδρύματος Μποδοσάκη
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
11/06/2026 - 09:28
Όμιλος ΗΡΑΚΛΗΣ: Στρατηγικός συνεργάτης στα μεγάλα κατασκευαστικά έργα του The Ellinikon
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
11/06/2026 - 09:16
ΑΔΜΗΕ: Αύξηση 18,6% στα ενοποιημένα συνολικά έσοδα για το α’ τρίμηνο του 2026
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
11/06/2026 - 08:41
Στ. Παπασταύρου από Ουάσιγκτον: Η Ελλάδα βρίσκεται στο επίκεντρο της νέας γεωμετρίας της ενέργειας
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
11/06/2026 - 08:24
Γιάννης Τριήρης: Το «μπλόφο-πλαφόν» Θεοδωρικάκου και η ομολογία αποτυχίας
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
11/06/2026 - 08:10
Πληθωρισμός 5,2% με «καύσιμο» την ενέργεια – Προς Σεπτέμβριο η συμφωνία για μειώσεις τιμών στα σούπερ μάρκετ
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
11/06/2026 - 08:05

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΧΑΡΤΗΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ

Ακριβότερο πετρέλαιο και ρεύμα βλέπει η ΕΚΤ, προειδοποιεί για τον πληθωρισμό

Ακριβότερο πετρέλαιο και ρεύμα βλέπει η ΕΚΤ, προειδοποιεί για τον πληθωρισμό
Άννα Διανά
Παρασκευή, 12/06/2026 - 08:06
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το iEnergeia στα αγαπημένα σου στη Google

Οι επιπτώσεις της κρίσης στη Μέση Ανατολή αρχίζουν να αποτυπώνονται στις προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, η οποία αναθεώρησε προς τα πάνω τις εκτιμήσεις της για τις τιμές του πετρελαίου και της ηλεκτρικής ενέργειας, προειδοποιώντας παράλληλα για αυξημένους κινδύνους στον πληθωρισμό

Αν και δεν υιοθετεί τα ακραία σενάρια που κυκλοφορούν στις αγορές, η ΕΚΤ αναγνωρίζει ότι ένα παρατεταμένο ενεργειακό σοκ θα μπορούσε να επιβαρύνει σημαντικά το κόστος για νοικοκυριά και επιχειρήσεις.

Με φόντο την πρώτη αύξηση των επιτοκίων μετά τον Οκτώβριο του 2023, η ΕΚΤ εκτιμά πλέον ότι οι τιμές του πετρελαίου θα διαμορφωθούν κατά μέσο όρο στα 112 δολάρια ανά βαρέλι το δεύτερο τρίμηνο του 2026, επίπεδο κατά 25% υψηλότερο από τις παραδοχές των προβλέψεων του Μαρτίου και άνω του 75% σε σχέση με τις εκτιμήσεις του Δεκεμβρίου 2025. Οι παραδοχές για το πετρέλαιο το 2027-2028 αναθεωρούνται επίσης προς τα πάνω, αλλά λιγότερο έντονα. Αυτό οδηγεί σε μεγαλύτερη προβλεπόμενη αποκλιμάκωση έως το τέλος του ορίζοντα πρόβλεψης, δηλαδή -32% έως το τέλος του 2028 έναντι -22% στις προβλέψεις του Μαρτίου.

Αντίθετα, οι παραδοχές για τις τιμές του φυσικού αερίου αναθεωρήθηκαν ελαφρώς προς τα κάτω για το 2026, καθώς η ΕΚΤ εκτιμά μέση τιμή 45,6 ευρώ ανά MWh έναντι 47,2 ευρώ στις προβλέψεις του Μαρτίου. Ωστόσο, για τα επόμενα χρόνια οι εκτιμήσεις αναθεωρούνται ανοδικά, με την τιμή να διαμορφώνεται στα 37,5 ευρώ ανά MWh το 2027 και στα 27,9 ευρώ το 2028, καθώς η κεντρική τράπεζα θεωρεί ότι οι διαταραχές στην προσφορά φυσικού αερίου ενδέχεται να αποδειχθούν πιο επίμονες από ό,τι εκτιμούσε προηγουμένως.

Οι τιμές της ηλεκτρικής ενέργειας αναθεωρήθηκαν επίσης ανοδικά, αν και σε σαφώς μικρότερο βαθμό. Η ΕΚΤ εκτιμά ότι η μέση χονδρεμπορική τιμή θα διαμορφωθεί στα 89,3 ευρώ ανά MWh το 2026, έναντι 87,4 ευρώ στις προβλέψεις του Μαρτίου, ενώ για το 2027 προβλέπει τιμή 78,2 ευρώ ανά MWh και για το 2028 68,1 ευρώ ανά MWh. Παρά την αναμενόμενη αποκλιμάκωση τα επόμενα χρόνια, οι νέες παραδοχές υποδηλώνουν υψηλότερο ενεργειακό κόστος σε σχέση με ό,τι εκτιμούσε η ΕΚΤ πριν από τρεις μήνες.

Παράλληλα, η ΕΚΤ επεξεργάστηκε εναλλακτικά σενάρια για την περίπτωση παρατεταμένης ή βαθύτερης κρίσης στη Μέση Ανατολή. Στο αρνητικό σενάριο, η τιμή του πετρελαίου φθάνει τα 122 δολάρια ανά βαρέλι και το φυσικό αέριο τα 60 ευρώ ανά MWh κατά το τρίτο τρίμηνο του 2026, παραμένοντας σε επίπεδα κατά 20%-30% υψηλότερα από το βασικό σενάριο σε όλη την περίοδο προβλέψεων.

Στο δυσμενές σενάριο, οι επιπτώσεις είναι ακόμη εντονότερες, με το πετρέλαιο να εκτινάσσεται στα 166 δολάρια ανά βαρέλι και το φυσικό αέριο στα 98 ευρώ ανά MWh. Η ΕΚΤ θεωρεί ότι ένα τέτοιο ενδεχόμενο θα μπορούσε να προκύψει εάν η σύγκρουση παραταθεί και συνοδευτεί από σημαντικές ζημιές στις υποδομές παραγωγής και μεταφοράς ενέργειας, διατηρώντας τις τιμές σε υψηλά επίπεδα για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Οι υψηλότερες τιμές ενέργειας αναμένεται να περάσουν και στα τρόφιμα, ενισχύοντας τις πληθωριστικές πιέσεις. Σύμφωνα με την ΕΚΤ, ο πληθωρισμός των τροφίμων θα μπορούσε να κορυφωθεί στο 3,7% το δεύτερο τρίμηνο του 2027, αντανακλώντας την αύξηση του κόστους ενέργειας και λιπασμάτων, αλλά και τις ευρύτερες επιδράσεις που έχει ένα ενεργειακό σοκ στην αλυσίδα παραγωγής και διανομής τροφίμων. Η κεντρική τράπεζα προειδοποιεί ότι όσο πιο παρατεταμένες είναι οι διαταραχές στις αγορές ενέργειας, τόσο μεγαλύτερος είναι ο κίνδυνος οι πληθωριστικές πιέσεις να επεκταθούν και σε άλλους τομείς της οικονομίας.

Οι νέες προβλέψεις της ΕΚΤ έρχονται σε μια περίοδο κατά την οποία οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις παρακολουθούν με αυξημένη ανησυχία τις εξελίξεις στις αγορές ενέργειας. Ωστόσο, από τη χθεσινή συνεδρίαση του Eurogroup δεν προέκυψε διάθεση για νέα οριζόντια μέτρα στήριξης, με το βάρος να παραμένει στην υλοποίηση ενεργειακών επενδύσεων και στην ενίσχυση της ανθεκτικότητας των υποδομών απέναντι σε ενδεχόμενες νέες αναταράξεις.

Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το iEnergeia στα αγαπημένα σου στη Google

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Προειδοποιήσεις για ακριβότερο φυσικό αέριο από το 2027 λόγω των νέων χρεώσεων του ΔΕΣΦΑ
Προειδοποιήσεις για ακριβότερο φυσικό αέριο από το 2027 λόγω των νέων χρεώσεων του ΔΕΣΦΑ 10 Ιουνίου 2026
ATLANTIC SEE LNG TRADE: Διπλασιάζει τις ποσότητες LNG από τις ΗΠΑ μέσω επέκτασης της συμφωνίας με τη Venture Global 12 Ιουνίου 2026
ATLANTIC SEE LNG TRADE: Διπλασιάζει τις ποσότητες LNG από τις ΗΠΑ μέσω επέκτασης της συμφωνίας με τη Venture Global

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Γιάννης Τριήρης: Οι παραμορφωτικοί φακοί του κ. Πρωθυπουργού
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ

Γιάννης Τριήρης: Οι παραμορφωτικοί φακοί του κ. Πρωθυπουργού

Πληθωρισμός 5,2% με «καύσιμο» την ενέργεια – Προς Σεπτέμβριο η συμφωνία για μειώσεις τιμών στα σούπερ μάρκετ
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Πληθωρισμός 5,2% με «καύσιμο» την ενέργεια – Προς Σεπτέμβριο η συμφωνία για μειώσεις τιμών στα σούπερ μάρκετ

Ποιες ενεργειακές επενδύσεις θα «χωρέσουν» στη νέα ρήτρα διαφυγής της ΕΕ
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ

Ποιες ενεργειακές επενδύσεις θα «χωρέσουν» στη νέα ρήτρα διαφυγής της ΕΕ

Στ. Παπασταύρου: Η κυβέρνηση θα συνεχίσει να στηρίζει νοικοκυριά όσο διαρκεί η κρίση στη Μ. Ανατολή
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Στ. Παπασταύρου: Η κυβέρνηση θα συνεχίσει να στηρίζει νοικοκυριά όσο διαρκεί η κρίση στη Μ. Ανατολή

Γιάννης Τριήρης: Δυστυχώς οι πόλεμοι δεν τελειώνουν μόνο με δηλώσεις
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ

Γιάννης Τριήρης: Δυστυχώς οι πόλεμοι δεν τελειώνουν μόνο με δηλώσεις

Γιαζιτζόγλου (ΣΜΕ): Ανάγκη στοιχειώδους επάρκειας σε κρίσιμες και στρατηγικές πρώτες ύλες
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

Γιαζιτζόγλου (ΣΜΕ): Ανάγκη στοιχειώδους επάρκειας σε κρίσιμες και στρατηγικές πρώτες ύλες