Η Volton και η Orizon στο 11ο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών: Η νέα πραγματικότητα του customer journey στην εποχή του AI

Με δυναμική παρουσία, η Volton και η Orizon συμμετείχαν στο 11ο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών , συμβάλλοντας ενεργά στον διάλογο για τις αλλαγές που επαναπροσδιορίζουν το επιχειρηματικό περιβάλλον. Το φετινό Φόρουμ ανέδειξε, μεταξύ άλλων, την ταχύτητα των μετασχηματισμών που φέρνει η Τεχνητή Νοημοσύνη, με τη Volton και την Orizon να τοποθετούνται δυναμικά απέναντι στις προκλήσεις της νέας εποχής.

Στο πλαίσιο αυτό, ο κ. Διονύσης Τσίτος, Managing Director της Volton & Orizon, συμμετείχε στο πάνελ "Reimagining the Consumer Journey in the Age of AI", εστιάζοντας στον τρόπο με τον οποίο η ταχύτητα των τεχνολογικών εξελίξεων μεταβάλλει ριζικά την εμπειρία πελάτη.

Όπως αναδείχθηκε κατά τη συζήτηση, το customer journey δεν αποτελεί πλέον μια σταθερή και προβλέψιμη διαδικασία, αλλά ένα δυναμικό και διαρκώς εξελισσόμενο σύστημα, το οποίο διαμορφώνεται σε πραγματικό χρόνο.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στον παράγοντα της ταχύτητας, όχι μόνο ως προς την υιοθέτηση της Τεχνητής Νοημοσύνης, αλλά κυρίως ως προς την κατεύθυνση των αποφάσεων που λαμβάνουν οι οργανισμοί. Σε ένα περιβάλλον συνεχών αλλαγών, το ζητούμενο δεν είναι μόνο η ταχύτητα προσαρμογής, αλλά και η κατεύθυνση, καθώς οι επιχειρήσεις ενδέχεται να κινούνται αποτελεσματικά, αλλά προς ένα μοντέλο που δεν υπάρχει πλέον.

Απαντώντας σε αυτή την πρόκληση, η Volton, μαζί με την Orizon, αντιμετωπίζει τον μετασχηματισμό ως μια διαρκή διαδικασία μάθησης και προσαρμογής, επενδύοντας σε μοντέλα λειτουργίας που βασίζονται σε συνεχή ανατροφοδότηση, ταχύτερους κύκλους λήψης αποφάσεων και πειραματισμό.

Σε δήλωσή του, ο κ. Διονύσης Τσίτος ανέφερε: «Το customer journey εξελίσσεται ταχύτερα από ποτέ και πλέον δεν είναι σταθερό – είναι δυναμικό, προσωποποιημένο και συχνά απρόβλεπτο. Για εμάς, η πρόκληση δεν είναι απλώς να ακολουθήσουμε την ταχύτητα της τεχνολογίας, αλλά να διασφαλίσουμε ότι κινούμαστε προς τη σωστή κατεύθυνση. Στη Volton αναγνωρίσαμε νωρίς ότι πρέπει να χτίσουμε οργανισμούς που μαθαίνουν πιο γρήγορα από τους ίδιους τους πελάτες τους. Αυτό σημαίνει λιγότερη βεβαιότητα, περισσότερα feedback loops και ταχύτερες αποφάσεις. Η προσαρμοστικότητα δεν είναι επιλογή, αλλά προϋπόθεση επιβίωσης. Το AI λειτουργεί ως καταλύτης αυτής της μετάβασης, όμως η πραγματική διαφορά βρίσκεται στην κουλτούρα: στην ικανότητα να δοκιμάζεις, να μαθαίνεις και να εξελίσσεσαι διαρκώς. Σε έναν κόσμο που αλλάζει με τέτοια ταχύτητα, το ζητούμενο δεν είναι μόνο να αντιδράς, αλλά να είσαι ένα βήμα μπροστά».

Η συμμετοχή των Volton και Orizon στο 11ο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών επιβεβαιώνει τη δέσμευσή τους να εξελίσσονται σε ένα περιβάλλον που αλλάζει διαρκώς. Αξιοποιώντας την Τεχνητή Νοημοσύνη, ενισχύουν μια προσωποποιημένη και ουσιαστικά ανθρωποκεντρική εμπειρία, παραμένοντας σταθερά δίπλα στον καταναλωτή και επενδύοντας στους ανθρώπους τους.