ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ: Ημέρα για την υγεία και ασφάλεια στην εργασία με το βλέμμα στραμμένο στην Τεχνητή Νοημοσύνη
28/04/2026 - 15:09
myΔΕΗ: Νέες προσφορές και επιβραβεύσεις μέσω myRewards Coupons
28/04/2026 - 14:41
Κ. Χατζηδάκης: Η ΔΕΗ από το χείλος της χρεωκοπίας επί ΣΥΡΙΖΑ, γίνεται εθνικός πρωταθλητής
28/04/2026 - 14:29
Η Volton και η Orizon στο 11ο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών: Η νέα πραγματικότητα του customer journey στην εποχή του AI
28/04/2026 - 14:25
Η Ελλάδα στην 11η θέση του κόσμου στις περιβαλλοντικές επιδόσεις
28/04/2026 - 12:49
Η Alpha Bank ενισχύει την ενεργειακή αυτονομία των επιχειρήσεων με χρηματοδότηση έως 80%
28/04/2026 - 12:38
ΠΟΣΠΗΕ: Απρέπεια, αντιδεοντολογική κίνηση και ομολογία αδυναμίας μέρους της ηγεσίας του ΥΠΕΝ η μη πρόσκληση της Ομοσπονδίας στη συζήτηση του νομοσχεδίου για τις ΑΠΕ
28/04/2026 - 12:02
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Στρατηγική συνεργασία με την Airbus Space & Defence
28/04/2026 - 11:29
Ο Όμιλος AKTOR υλοποιεί με συνέπεια τον στρατηγικό του σχεδιασμό στο τομέα των ΑΠΕ
28/04/2026 - 11:01
Μ. Ρούμπιο: «Οικονομικό πυρηνικό όπλο» ο αποκλεισμός των Στενών του Ορμούζ
28/04/2026 - 10:32
Ν. Παπαθανάσης: Φωτοβολταϊκό Πάρκο στο Άργος Ορεστικό Καστοριάς με χρηματοδότηση από το Ειδικό Πρόγραμμα Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης
28/04/2026 - 10:00
Στην Κροατία σήμερα Τρίτη 28 και αύριο Τετάρτη 29 Απριλίου ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Σταύρος Παπασταύρου
28/04/2026 - 09:29
Συνεργασία ΕΤΕπ-Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων για την προώθηση βιώσιμων αστικών επενδύσεων στην Ελλάδα
28/04/2026 - 09:26
Η Πρώτη Διάσκεψη για τη Μετάβαση από τα Ορυκτά Καύσιμα – Το ελληνικό παράδειγμα
28/04/2026 - 08:36
Γεραπετρίτης: Αποφασίσαμε να προχωρήσουμε τη συζήτηση των τεχνικών επιτροπών που αφορούν την οριοθέτηση υφαλοκρηπίδας και ΑΟΖ
28/04/2026 - 08:12
Γιάννης Τριήρης: Πρωθυπουργική αμετροέπεια - Βαφτίζοντας «επιτυχία» τη φτώχεια και τα λουκέτα
28/04/2026 - 08:05
Ηλεκτρισμός: Κυριαρχία ΑΠΕ και έκρηξη εξαγωγών τον Μάρτιο
28/04/2026 - 08:04
ΑΔΜΗΕ: Αντίστροφη μέτρηση για την ΑΜΚ- «Κλειδώνει» έως 350 εκατ. από το Ταμείο Ανάκαμψης
28/04/2026 - 08:01
Πώς να μειώσετε τους λογαριασμούς ενέργειας: 5 πρακτικές κινήσεις που κάνουν την διαφορά
28/04/2026 - 12:56
Το συχνό λάθος με τις πρίζες που μπορεί να σας κοστίσει ακριβά
28/04/2026 - 12:55
Το «κρυφό» κουμπί του θερμοστάτη που μπορεί να μειώσει τον λογαριασμό ρεύματος
28/04/2026 - 12:55
Στο "Greece–France Economic Forum" συμμετείχε ο Ευάγγελος Μυτιληναίος
27/04/2026 - 15:52
Άλμα σχεδόν 3% καταγράφει η τιμή του πετρελαίου
27/04/2026 - 15:49
Η METLEN επενδύει στη νέα γενιά μηχανικών μέσα από το "Engineering The World 2026"
27/04/2026 - 15:45
Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου της Αγοράς: Η Ελλάδα κρατά χαμηλά τις αυξήσεις στα καύσιμα
27/04/2026 - 15:23
Συνάντηση Μητσοτάκη-Ribera: Οι πολιτικές της ΕΕ για την πράσινη μετάβαση και οι προτάσεις αντιμετώπισης των συνεπειών της ενεργειακής κρίσης
27/04/2026 - 15:00
Η θαλάσσια ζωή της Μεσογείου απειλείται άμεσα από τις σεισμικές έρευνες και εξορύξεις υδρογονανθράκων
27/04/2026 - 14:36
Στ. Παπασταύρου: Με το σχέδιο νόμου για τη RED III ενισχύουμε την ενεργειακή δημοκρατία
27/04/2026 - 13:37
Fr. Zanninotti (Enaon EDA): Το δίκτυο διανομής φυσικού αερίου ως πυλώνας της ενεργειακής ασφάλειας και της προσιτότητας
27/04/2026 - 12:58
Υπόμνημα για το Σχέδιο Νόμου του ΥΠΕΝ για την ενσωμάτωση της Οδηγίας REDIII
27/04/2026 - 12:19

ΧΑΡΤΗΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Η Volton και η Orizon στο 11ο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών: Η νέα πραγματικότητα του customer journey στην εποχή του AI
Newsroom
Τρίτη, 28/04/2026 - 14:25

Με δυναμική παρουσία, η Volton και η Orizon συμμετείχαν στο 11ο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών, συμβάλλοντας ενεργά στον διάλογο για τις αλλαγές που επαναπροσδιορίζουν το επιχειρηματικό περιβάλλον. Το φετινό Φόρουμ ανέδειξε, μεταξύ άλλων, την ταχύτητα των μετασχηματισμών που φέρνει η Τεχνητή Νοημοσύνη, με τη Volton και την Orizon να τοποθετούνται δυναμικά απέναντι στις προκλήσεις της νέας εποχής.

Στο πλαίσιο αυτό, ο κ. Διονύσης Τσίτος, Managing Director της Volton & Orizon, συμμετείχε στο πάνελ "Reimagining the Consumer Journey in the Age of AI", εστιάζοντας στον τρόπο με τον οποίο η ταχύτητα των τεχνολογικών εξελίξεων μεταβάλλει ριζικά την εμπειρία πελάτη.

Όπως αναδείχθηκε κατά τη συζήτηση, το customer journey δεν αποτελεί πλέον μια σταθερή και προβλέψιμη διαδικασία, αλλά ένα δυναμικό και διαρκώς εξελισσόμενο σύστημα, το οποίο διαμορφώνεται σε πραγματικό χρόνο.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στον παράγοντα της ταχύτητας, όχι μόνο ως προς την υιοθέτηση της Τεχνητής Νοημοσύνης, αλλά κυρίως ως προς την κατεύθυνση των αποφάσεων που λαμβάνουν οι οργανισμοί. Σε ένα περιβάλλον συνεχών αλλαγών, το ζητούμενο δεν είναι μόνο η ταχύτητα προσαρμογής, αλλά και η κατεύθυνση, καθώς οι επιχειρήσεις ενδέχεται να κινούνται αποτελεσματικά, αλλά προς ένα μοντέλο που δεν υπάρχει πλέον.

Απαντώντας σε αυτή την πρόκληση, η Volton, μαζί με την Orizon, αντιμετωπίζει τον μετασχηματισμό ως μια διαρκή διαδικασία μάθησης και προσαρμογής, επενδύοντας σε μοντέλα λειτουργίας που βασίζονται σε συνεχή ανατροφοδότηση, ταχύτερους κύκλους λήψης αποφάσεων και πειραματισμό.

Σε δήλωσή του, ο κ. Διονύσης Τσίτος ανέφερε: «Το customer journey εξελίσσεται ταχύτερα από ποτέ και πλέον δεν είναι σταθερό – είναι δυναμικό, προσωποποιημένο και συχνά απρόβλεπτο. Για εμάς, η πρόκληση δεν είναι απλώς να ακολουθήσουμε την ταχύτητα της τεχνολογίας, αλλά να διασφαλίσουμε ότι κινούμαστε προς τη σωστή κατεύθυνση. Στη Volton αναγνωρίσαμε νωρίς ότι πρέπει να χτίσουμε οργανισμούς που μαθαίνουν πιο γρήγορα από τους ίδιους τους πελάτες τους. Αυτό σημαίνει λιγότερη βεβαιότητα, περισσότερα feedback loops και ταχύτερες αποφάσεις. Η προσαρμοστικότητα δεν είναι επιλογή, αλλά προϋπόθεση επιβίωσης. Το AI λειτουργεί ως καταλύτης αυτής της μετάβασης, όμως η πραγματική διαφορά βρίσκεται στην κουλτούρα: στην ικανότητα να δοκιμάζεις, να μαθαίνεις και να εξελίσσεσαι διαρκώς. Σε έναν κόσμο που αλλάζει με τέτοια ταχύτητα, το ζητούμενο δεν είναι μόνο να αντιδράς, αλλά να είσαι ένα βήμα μπροστά».

Η συμμετοχή των Volton και Orizon στο 11ο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών επιβεβαιώνει τη δέσμευσή τους να εξελίσσονται σε ένα περιβάλλον που αλλάζει διαρκώς. Αξιοποιώντας την Τεχνητή Νοημοσύνη, ενισχύουν μια προσωποποιημένη και ουσιαστικά ανθρωποκεντρική εμπειρία, παραμένοντας σταθερά δίπλα στον καταναλωτή και επενδύοντας στους ανθρώπους τους.

Η Alpha Bank ενισχύει την ενεργειακή αυτονομία των επιχειρήσεων με χρηματοδότηση έως 80%
