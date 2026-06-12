Επιπλέον 6.000 νοικοκυριά εντάσσονται στο «Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσίφωνα

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Newsroom
Παρασκευή, 12/06/2026 - 13:02
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Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ) ανακοινώνει σήμερα 12/06/2026 τη δημοσίευση του 4ου οριστικού πίνακα εγκεκριμένων αιτήσεων του προγράμματος «Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσίφωνα», μέσω του οποίου εντάσσονται περισσότεροι από 6.000 νέοι δικαιούχοι από το σύνολο της ελληνικής επικράτειας.

Η συνολική δημόσια δαπάνη που δεσμεύεται για τις νέες εντάξεις υπερβαίνει τα 21,5 εκατ. ευρώ, ενισχύοντας ουσιαστικά την προσπάθεια αναβάθμισης του οικιακού εξοπλισμού θέρμανσης και παραγωγής ζεστού νερού χρήσης με σύγχρονες, ενεργειακά αποδοτικές και φιλικές προς το περιβάλλον λύσεις.

Με τη νέα απόφαση υπαγωγής, ο συνολικός αριθμός των εγκεκριμένων αιτήσεων υπερβαίνει πλέον τις 146.000.

Μέσω του προγράμματος, τα νοικοκυριά έχουν τη δυνατότητα να αντικαταστήσουν παλαιά και ενεργοβόρα συστήματα θέρμανσης και παραγωγής ζεστού νερού, μειώνοντας την κατανάλωση ενέργειας και το ενεργειακό τους κόστος.

Οι δικαιούχοι μπορούν να ενημερώνονται για την κατάσταση της αίτησής τους μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας του προγράμματος και να προχωρούν στην επιλογή εγκεκριμένου προμηθευτή και εξοπλισμού που ανταποκρίνεται στις ανάγκες τους, μέσα από τα επίσημα Μητρώα Προμηθευτών και Εξοπλισμού.

Η καταληκτική ημερομηνία για τη δέσμευση και εξαργύρωση των επιταγών που αντιστοιχούν στην 4η απόφαση υπαγωγής είναι η 25η Ιουνίου 2026.

Για περισσότερες πληροφορίες:

Για τους ωφελούμενους

  • Τηλ.: 213 151 3753, 213 151 3101
  • Ώρες εξυπηρέτησης: Δευτέρα έως Παρασκευή, 09:00 – 17:00
  • Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Για τους προμηθευτές

  • Τηλ.: 213 151 3075, 213 151 3355
  • Ώρες εξυπηρέτησης: Δευτέρα έως Παρασκευή, 09:00 – 17:00
  • Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Περισσότερες πληροφορίες και πρόσβαση στην πλατφόρμα του προγράμματος είναι διαθέσιμες στον επίσημο ιστότοπο: https://allazosistimathermansis-thermosifona.gov.gr/go-beyond/.

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