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Επίσημη παρουσίαση της στρατηγικής συνεργασίας ελληνικού κράτους και OroraTech για το Εθνικό Δορυφορικό Σύστημα αντιμετώπισης πυρκαγιών

Επίσημη παρουσίαση της στρατηγικής συνεργασίας ελληνικού κράτους και OroraTech για το Εθνικό Δορυφορικό Σύστημα αντιμετώπισης πυρκαγιών
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Παρασκευή, 12/06/2026 - 09:03
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Η OroraTech, παγκόσμιος ηγέτης στον τομέα των διαστημικών πληροφοριών για τις πυρκαγιές, ενισχύει περαιτέρω τη στρατηγική της συνεργασία με την ελληνική κυβέρνηση, αναδεικνύοντας τα τελευταία ορόσημα του συστήματος Hellenic Fire System. Η εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στις 10 Ιουνίου 2026, στην Αθήνα, επισφράγισε τη σταθερή πορεία της συνεργασίας, η οποία σηματοδοτεί μια νέα εποχή για την πολιτική προστασία και τη θωράκιση της χώρας έναντι των κλιματικών προκλήσεων.

Το σύστημα, το οποίο αναπτύχθηκε σε συνεργασία με το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης & Τεχνητής Νοημοσύνης, το Ελληνικό Κέντρο Διαστήματος και τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαστήματος (ESA), αποτελείται από τέσσερις θερμικούς δορυφόρους που τέθηκαν σε τροχιά τον Μάιο του 2026. Πρόκειται για το πρώτο Εθνικό Δορυφορικό Σύστημα παγκοσμίως, σχεδιασμένο αποκλειστικά για την ανίχνευση και παρακολούθηση δασικών πυρκαγιών. Μέσω προηγμένης τεχνολογίας που επιτρέπει την άμεση και αυτόνομη επεξεργασία των δεδομένων μέσα στον ίδιο τον δορυφόρο, επιτυγχάνεται ο εντοπισμός εστιών φωτιάς ακόμη και πολύ μικρού μεγέθους (από 4x4 μέτρα) μέσα σε ελάχιστα λεπτά, χωρίς να χάνεται πολύτιμος χρόνος για τη μεταφορά και ανάλυση των δεδομένων στη Γη.

Κατά τον χαιρετισμό του στην εκδήλωση, ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης & Τεχνητής Νοημοσύνης, κ. Δημήτρης Παπαστεργίου, υπογράμμισε συνοπτικά τη σημασία του «Ελληνικού Συστήματος Πυρόσβεσης» (Hellenic Fire System) δηλώνοντας: «Σήμερα κάνουμε ένα σημαντικό βήμα προόδου για την ενίσχυση της εθνικής ανθεκτικότητας της Ελλάδας έναντι των πυρκαγιών. Ενσωματώνοντας διαστημικές δυνατότητες στα συστήματα πολιτικής προστασίας, εξοπλίζουμε τις υπηρεσίες πυρόσβεσης με εργαλεία που τους επιτρέπουν να ανταποκρίνονται ταχύτερα, να δρουν αποτελεσματικότερα και να προστατεύουν ανθρώπινες ζωές, περιουσίες και το περιβάλλον».

Η πρωτοβουλία υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Προγράμματος Μικροδορυφόρων και εντάσσεται στο Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0», το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Next Generation EU).

Με τη λειτουργία αυτού του συστήματος, η Ελλάδα ενισχύει σημαντικά τις δυνατότητές της στην έγκαιρη ανίχνευση πυρκαγιών, αξιοποιώντας έναν εθνικό δορυφορικό αστερισμό που έχει σχεδιαστεί για την υποστήριξη της πολιτικής προστασίας. Η πρωτοβουλία αυτή αντανακλά τη δέσμευση της χώρας στην υιοθέτηση σύγχρονων τεχνολογικών λύσεων για την αντιμετώπιση των κλιματικών προκλήσεων. Μέσα από τη συνεργασία δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, το «Ελληνικό Σύστημα Πυρόσβεσης» προσφέρει στις αρμόδιες υπηρεσίες ένα εξειδικευμένο εργαλείο για την αποτελεσματικότερη επιτήρηση του φυσικού περιβάλλοντος, ενισχύοντας τα μέσα που διαθέτει η χώρα για τη διαχείριση των δασικών πυρκαγιών.

Από πλευράς του, ο κος Γιάννης Λαντούρης, διευθύνων σύμβουλος της ελληνικής θυγατρικής της OroraTech, ευχαρίστησε θερμά την ομάδα της εταιρείας για την αφοσίωση με την οποία εργάστηκε, ώστε να ολοκληρωθεί το απαιτητικό αυτό έργο μέσα σε μόλις δύο χρόνια. Παράλληλα, εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του προς την ελληνική κυβέρνηση, τονίζοντας ότι στάθηκε πολύτιμος σύμμαχος και αρωγός στο σπουδαίο και καινοτόμο αυτό εγχείρημα, αποδεικνύοντας έμπρακτα την εμπιστοσύνη της στις νέες τεχνολογίες για την προστασία του φυσικού πλούτου της χώρας.

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