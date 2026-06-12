ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Όμιλος ΗΡΑΚΛΗΣ: Ανοίγει τον διάλογο για τη γυναικεία ενδυνάμωση στον σύγχρονο εργασιακό κόσμο μέσα από την πρωτοβουλία “The ROOM”
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
12/06/2026 - 15:47
HELLENiQ ENERGY: Παράταση έως τις 23 Ιουνίου στην υποβολή αιτήσεων για το Πρόγραμμα «Empowering Future Leaders»
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
12/06/2026 - 15:26
Βέλγιο: Οι Βρυξέλλες απαγορεύουν τα ενοικιαζόμενα ηλεκτρικά πατίνια από το 2027
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
12/06/2026 - 15:00
Επίτιμος Διδάκτορας του ΕΜΠ ο Γ. Μανιάτης: Ευχαριστώ! Μεγάλη τιμή. Για έναν Σύγχρονο, Προοδευτικό, Εθνικό κι Ευρωπαϊκό Πατριωτισμό
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
12/06/2026 - 14:16
Ορκίσθηκαν τα νέα μέλη της κυβέρνησης
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
12/06/2026 - 13:37
Οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν κυρώσεις στη δημόσια επιχείρηση πετρελαίου της Κούβας
ΚΟΣΜΟΣ
12/06/2026 - 13:18
Επιπλέον 6.000 νοικοκυριά εντάσσονται στο «Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσίφωνα
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
12/06/2026 - 13:02
«Στη ΔΕΗ γίνεται»: Η ΔΕΗ παρουσιάζει το όραμά της για τους ανθρώπους της
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
12/06/2026 - 12:55
Κυρ. Μητσοτάκης: Αν οι ΗΠΑ θέλουν να εξάγουν φυσικό αέριο στην Ευρώπη, γιατί να μην χρησιμοποιήσουν την Ελλάδα ως σημείο εισόδου;
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
12/06/2026 - 11:39
Οι 8 στους 10 Ευρωπαίους λένε ότι οι ευρωπαϊκές χώρες θα πρέπει να συνεργάζονται μεταξύ τους για να αναπτύξουν την ηλεκτροκίνηση
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
12/06/2026 - 11:22
Η nvisionist στο επίκεντρο της αμυντικής καινοτομίας: Πρώτη δημόσια παρουσίαση του Bastion AI στην εκδήλωση «Δύο Χρόνια ΕΛΚΑΚ», παρουσία του ΥΕΘΑ
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
12/06/2026 - 10:41
Υπεγράφη η διακήρυξη για την ίδρυση του Κέντρου Ενέργειας Ανατολικής Μεσογείου στο Χιούστον στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
12/06/2026 - 09:56
ATLANTIC SEE LNG TRADE: Διπλασιάζει τις ποσότητες LNG από τις ΗΠΑ μέσω επέκτασης της συμφωνίας με τη Venture Global
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
12/06/2026 - 09:29
Επίσημη παρουσίαση της στρατηγικής συνεργασίας ελληνικού κράτους και OroraTech για το Εθνικό Δορυφορικό Σύστημα αντιμετώπισης πυρκαγιών
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
12/06/2026 - 09:03
Συναντήσεις ΥΠΕΝ Στ. Παπασταύρου με Chevron & ExxonMobil στο Χιούστον
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
12/06/2026 - 08:36
Δυναμικό «παρών» έδωσε η ελίν στα Ποσειδώνια 2026 παρουσιάζοντας αξιόπιστες λύσεις για τη σύγχρονη ναυτιλία
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
12/06/2026 - 08:18
Γιάννης Τριήρης: Οι παραμορφωτικοί φακοί του κ. Πρωθυπουργού
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
12/06/2026 - 08:12
Ακριβότερο πετρέλαιο και ρεύμα βλέπει η ΕΚΤ, προειδοποιεί για τον πληθωρισμό
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
12/06/2026 - 08:06
Υψηλή Τάση: Διευρύνει το προβάδισμά της η Metlen- Πώς διαμορφώνονται τα μερίδια των προμηθευτών
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
12/06/2026 - 08:03
Ελ Νίνιο: Ο «ταραχοποιός» του κλίματος ξυπνά και απειλεί με ρεκόρ ζέστης
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
12/06/2026 - 06:59
Έξυπνες πρίζες: 6+1 τρόποι να κάνετε οικονομία στο ρεύμα
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
12/06/2026 - 07:00
Αλ. Εξάρχου: Η λήξη του Ταμείου Ανάκαμψης δίνει τη σκυτάλη της ανάπτυξης στον ιδιωτικό τομέα
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
11/06/2026 - 15:48
Το ΥΠΕΝ συγκροτεί Επιστημονική Επιτροπή Κλιματικής Αλλαγής με τριετή θητεία
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
11/06/2026 - 15:32
Έκδοση άδειας εμπορίας στην βουλγαρική «Natsionalna Elektricheska Kompania EAD»
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
11/06/2026 - 15:01
AKTOR: Πρώτη Περίοδος Εκτοκισμού Κοινού Ομολογιακού Δανείου 2025 ύψους €140 εκατ.
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
11/06/2026 - 14:27
Λ. Κυρίζογλου (ΚΕΔΕ): Με τους Δήμους πρωταγωνιστές η ενεργειακή μετάβαση των τοπικών κοινωνιών
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
11/06/2026 - 14:06
Κυριάκος Πιερρακάκης: Οι επενδύσεις στην ενέργεια  αποτελούν την πιο παραγωγική και αποτελεσματική μορφή κοινωνικής πολιτικής
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
11/06/2026 - 13:41
Ο πυρηνικός σταθμός της Ζαπορίζια έχασε πλήρως την εξωτερική τροφοδοσία σε ηλεκτρικό ρεύμα
ΚΟΣΜΟΣ
11/06/2026 - 13:17
Η BayWa r.e. Solar Trade Ελλάδας ανέλαβε την προμήθεια συστημάτων αποθήκευσης ενέργειας της Huawei Digital Power στη MES Energy S.A.
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
11/06/2026 - 12:52
Η Schneider Electric αναγνωρίζεται ως «Φάρος για το Μέλλον της Ένταξης» από το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
11/06/2026 - 12:02

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΧΑΡΤΗΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΚΟΣΜΟΣ

Οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν κυρώσεις στη δημόσια επιχείρηση πετρελαίου της Κούβας

Οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν κυρώσεις στη δημόσια επιχείρηση πετρελαίου της Κούβας
Newsroom
Παρασκευή, 12/06/2026 - 13:18
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το iEnergeia στα αγαπημένα σου στη Google

Η κυβέρνηση των ΗΠΑ πρόσθεσε χθες Πέμπτη τη δημόσια επιχείρηση πετρελαίου της Κούβας, την CUPET, στη μαύρη λίστα των νομικών προσώπων στα οποία επιβάλλονται κυρώσεις, προσάπτοντας στο κυβερνών κομμουνιστικό κόμμα πως χρησιμοποιεί την ενέργεια σαν «εργαλείο καταστολής» και «αυτοεξυπηρέτησης της κλεπτοκρατίας του», διατεινόμενη πως μέσω αυτής στελέχη του «γεμίζουν τις τσέπες τους».

Το μέτρο ανακοινώθηκε με δελτίο Τύπου που υπογράφει ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο -- ο οποίος κατάγεται από την Κούβα κι είναι μανιασμένος επικριτής της κυβέρνησης στην Αβάνα, μετέδωσε το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων.

«Ενώ ο κουβανικός λαός υποφέρει από ελλείψεις καυσίμων και διακοπές της ηλεκτροδότησης εξαιτίας δεκαετιών υποεπενδύσεων σε κρίσιμες υποδομές, οι κομμουνιστές κουβανοί ηγέτες καταχρώνται ενεργειακούς πόρους για να γεμίζουν τις τσέπες τους», υποστήριξε ο ΥΠΕΞ Ρούμπιο. «Μεταπωλούν αναρίθμητα βαρέλια της λιγοστής διαθέσιμης ενέργειας στη δευτερογενή αγορά, συσσωρεύουν προμήθειες για τον στρατό, τις υπηρεσίες πληροφοριών και καταστολής, και επιβάλλουν δελτίο ως εργαλείο κοινωνικού ελέγχου», συνεχίζει.

«Οι άρχοντες του καθεστώτος των ΗΠΑ υιοθετούν αισχρή στάση εφαρμόζοντας πολιτική συλλογικής τιμωρίας σε βάρος της Κούβας. Αισθάνονται την ανάγκη να λένε ψέματα, όπως κάνει ο (αμερικανός) υπουργός Εξωτερικών, προβάλλουν παράλογα προσχήματα για να δικαιολογήσουν την επιβολή στέρησης της πρόσβασης ενός ολόκληρου έθνους σε καύσιμα», αντέτεινε μέσω X ο κουβανός υφυπουργός Εξωτερικών Κάρλος Φερνάντες ντε Κόσιο.

Η Unión Cuba-Petróleo (CUPET) είναι η εθνική επιχείρηση πετρελαίου της Κούβας. Ανήκει στο κράτος, που τη διαχειρίζεται. Δραστηριοποιείται στην εξόρυξη αργού από κοιτάσματα στο νησί, στη διύλιση και στη διανομή πετρελαιοειδών. Διαθέτει δίκτυο πρατηρίων καυσίμων.

Το μέτρο σημαίνει κυρίως το πάγωμα τυχόν πόρων που διακρατεί η επιχείρηση στις ΗΠΑ. Ακόμη, φυσικά και νομικά πρόσωπα στις ΗΠΑ απαγορεύεται να έχουν οποιαδήποτε συναλλαγή μαζί της, επί ποινή κυρώσεων σε περίπτωση παραβιάσεων.

Η ένταση στη σχέση των δυο κρατών, ιστορικά υψηλή, γνωρίζει περαιτέρω όξυνση από τον Ιανουάριο. Οι ΗΠΑ επέβαλαν de facto πετρελαϊκό αποκλεισμό στη νήσο, προχώρησαν σε νέες κυρώσεις κατά κύματα κι άσκησαν ποινική δίωξη στον πρώην πρόεδρο Ραούλ Κάστρο, 95 ετών, για υπόθεση που ανάγεται στο 1996.

Ο ρεπουμπλικάνος πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ υποστηρίζει ότι η νήσος, κάπου 150 χιλιόμετρα από τη Φλόριντα, εγείρει «εξαιρετική απειλή» για την «εθνική ασφάλεια» των ΗΠΑ κι έχει απειλήσει επανειλημμένα τελευταία πως θα «πάρει» τον έλεγχό της.

Τελευταία τροποποίηση στις 12/06/2026 - 13:22
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το iEnergeia στα αγαπημένα σου στη Google

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Ο πυρηνικός σταθμός της Ζαπορίζια έχασε πλήρως την εξωτερική τροφοδοσία σε ηλεκτρικό ρεύμα
Ο πυρηνικός σταθμός της Ζαπορίζια έχασε πλήρως την εξωτερική τροφοδοσία σε ηλεκτρικό ρεύμα 11 Ιουνίου 2026

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Κυρ. Μητσοτάκης: Αν οι ΗΠΑ θέλουν να εξάγουν φυσικό αέριο στην Ευρώπη, γιατί να μην χρησιμοποιήσουν την Ελλάδα ως σημείο εισόδου;
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κυρ. Μητσοτάκης: Αν οι ΗΠΑ θέλουν να εξάγουν φυσικό αέριο στην Ευρώπη, γιατί να μην χρησιμοποιήσουν την Ελλάδα ως σημείο εισόδου;

ATLANTIC SEE LNG TRADE: Διπλασιάζει τις ποσότητες LNG από τις ΗΠΑ μέσω επέκτασης της συμφωνίας με τη Venture Global
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ

ATLANTIC SEE LNG TRADE: Διπλασιάζει τις ποσότητες LNG από τις ΗΠΑ μέσω επέκτασης της συμφωνίας με τη Venture Global

Ακριβότερο πετρέλαιο και ρεύμα βλέπει η ΕΚΤ, προειδοποιεί για τον πληθωρισμό
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ

Ακριβότερο πετρέλαιο και ρεύμα βλέπει η ΕΚΤ, προειδοποιεί για τον πληθωρισμό

Στ. Παπασταύρου από Ουάσιγκτον: Η Ελλάδα βρίσκεται στο επίκεντρο της νέας γεωμετρίας της ενέργειας
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Στ. Παπασταύρου από Ουάσιγκτον: Η Ελλάδα βρίσκεται στο επίκεντρο της νέας γεωμετρίας της ενέργειας

Στ. Παπασταύρου στο Fox Business: Η Ελλάδα είναι στρατηγικός σύμμαχος των ΗΠΑ στην ενέργεια και δύναμη σταθερότητας στην Αν. Μεσόγειο
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Στ. Παπασταύρου στο Fox Business: Η Ελλάδα είναι στρατηγικός σύμμαχος των ΗΠΑ στην ενέργεια και δύναμη σταθερότητας στην Αν. Μεσόγειο

Ποιες ενεργειακές επενδύσεις θα «χωρέσουν» στη νέα ρήτρα διαφυγής της ΕΕ
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ

Ποιες ενεργειακές επενδύσεις θα «χωρέσουν» στη νέα ρήτρα διαφυγής της ΕΕ