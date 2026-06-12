Όμιλος ΗΡΑΚΛΗΣ: Ανοίγει τον διάλογο για τη γυναικεία ενδυνάμωση στον σύγχρονο εργασιακό κόσμο μέσα από την πρωτοβουλία “The ROOM”

Με κεντρικό μήνυμα “Where Real Conversations Happen”, η νέα αυτή πλατφόρμα έκανε πρεμιέρα εστιάζοντας στις προκλήσεις που καλούνται να διαχειριστούν οι γυναίκες στη σύγχρονη προσωπική και επαγγελματική τους ζωή.

Στην εκδήλωση συμμετείχαν εργαζόμενες του Ομίλου, καθώς και γυναίκες από διαφορετικούς επαγγελματικούς κλάδους, οι οποίες είχαν την ευκαιρία να ανταλλάξουν απόψεις, να μοιραστούν βιώματα και να συζητήσουν ανοιχτά ζητήματα που επηρεάζουν την καθημερινότητα και την επαγγελματική τους εξέλιξη. Σε ένα φιλόξενο και διαδραστικό περιβάλλον, το “The ROOM” λειτούργησε ως ένας χώρος αυθεντικής σύνδεσης, όπου η προσωπική εμπειρία συνάντησε τη συλλογική γνώση και ο διάλογος μετατράπηκε σε πηγή έμπνευσης και προβληματισμού.

Μέσα από ουσιαστικές συζητήσεις και διαφορετικές προσωπικές διαδρομές, αναδείχθηκαν θέματα που απασχολούν τη σύγχρονη γυναίκα, όπως η αναζήτηση ισορροπίας ανάμεσα στην επαγγελματική και προσωπική ζωή, αλλά και οι προκλήσεις που συνοδεύουν την παρουσία και εξέλιξή της σε απαιτητικά και συχνά ανδροκρατούμενα εργασιακά περιβάλλοντα. Παράλληλα, αναδείχθηκε η σημασία μιας εταιρικής κουλτούρας που προάγει έμπρακτα τη συμπερίληψη, τις ίσες ευκαιρίες, την εξέλιξη και τον αμοιβαίο σεβασμό.

Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους διακεκριμένες προσκεκλημένες, οι οποίες μοιράστηκαν πολύτιμες οπτικές:

Η κα Στελλίνα Σιαράπη, Γενική Γραμματέας Ιδιωτικών Επενδύσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης και νεότερη Γενική Γραμματέας της Ελληνικής Κυβέρνησης, μοιράστηκε προσωπικές εμπειρίες από τη δική της επαγγελματική πορεία, αναδεικνύοντας τη σημασία της επιμονής, της αυτοπεποίθησης και της διεκδίκησης ευκαιριών ανεξαρτήτως ηλικίας ή φύλου. Παράλληλα, υπογράμμισε την αξία της διαρκούς εκπαίδευσης και εξέλιξης, καθώς και τη σημασία της αυθεντικότητας, τονίζοντας ότι η επαγγελματική επιτυχία δεν προϋποθέτει την υιοθέτηση “σκληρών” ή ξένων προς την προσωπικότητα χαρακτηριστικών. Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στην ανάγκη καλλιέργειας αμοιβαίου σεβασμού, στήριξης και αλληλεγγύης μεταξύ των γυναικών, επισημαίνοντας ότι δεν μπορεί να διαμορφωθεί ένα νέο μοντέλο ηγεσίας και εργασίας – πιο συμπεριληπτικό, πιο ανθρώπινο και πιο βιώσιμο για όλους – χωρίς την ύπαρξη ουσιαστικής συνεργασίας και αληθινής αλληλεγγύης μεταξύ των ίδιων των γυναικών. Τέλος, αναφέρθηκε στο φαινόμενο της βίας, σε όλες τις εκφάνσεις του, υπογραμμίζοντας ότι αποτελεί ένα μείζον κοινωνικό ζήτημα που διαπερνά τις σύγχρονες κοινωνίες, τους χώρους εργασίας και τις καθημερινές ανθρώπινες σχέσεις, και το οποίο απαιτεί την προσοχή, την ευαισθητοποίηση και τη συμβολή όλων μας.

Η κα Μαίη Ζαννή, συνιδρύτρια της Women Act, μίλησε για την ανάγκη που οδήγησε στη δημιουργία της οργάνωσης, καθώς και για την εξέλιξη του δημόσιου διαλόγου γύρω από τα έμφυλα στερεότυπα, τη σημασία της αλληλοϋποστήριξης μεταξύ των γυναικών, τον ρόλο της δικτύωσης και του mentoring, αλλά και τις δεξιότητες που αναμένεται να διαμορφώσουν το μέλλον της εργασίας. Σε σύντομη αναφορά της δήλωσε: “Κάθε φορά που γυναίκες μοιράζονται τις ιστορίες τους χτίζουν ένα υποστηρικτικό δίκτυο που τις ενδυναμώνει και τις ενθαρρύνει να κυνηγήσουν τα όνειρά τους. Συγχαρητήρια στον Όμιλο ΗΡΑΚΛΗΣ για αυτή τη πρωτοβουλία που είμαι σίγουρη ότι θα ακολουθήσουν και άλλες!”

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσίασε το διαδραστικό workshop “Own the Room, Own the Result”, το οποίο προσέφερε στις συμμετέχουσες πρακτικά εργαλεία και τεχνικές για την ενίσχυση της αυθεντικής παρουσίας, της αυτοπεποίθησης και της αποτελεσματικής επικοινωνίας στο επαγγελματικό περιβάλλον.

Τον συντονισμό της ημερίδας ανέλαβε η δημοσιογράφος Μαρία Ακριβού, η οποία, αξιοποιώντας την πολυετή εμπειρία της σε θέματα ηγεσίας, επιχειρηματικότητας και γυναικείας ενδυνάμωσης, συνέβαλε καθοριστικά στη δημιουργία ενός γόνιμου και ουσιαστικού πλαισίου διαλόγου.

Η κα Εύη Ιωαννίδου, Γενική Διευθύντρια Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων του Ομίλου ΗΡΑΚΛΗΣ, δήλωσε: “Στον Όμιλο ΗΡΑΚΛΗΣ πιστεύουμε ότι η πρόοδος γεννιέται μέσα από τον ουσιαστικό διάλογο, την ανταλλαγή εμπειριών και τη συνεργασία. Το “The ROOM” δημιουργήθηκε για να προσφέρει έναν ασφαλή χώρο όπου οι γυναίκες μπορούν να μιλήσουν ανοιχτά, να εμπνεύσουν η μία την άλλη και να αναζητήσουν νέες προοπτικές εξέλιξης. Η σημερινή συνάντηση αποτελεί μόνο την αρχή. Στόχος μας είναι να συνεχίσουμε αυτή την πρωτοβουλία μέσα από μια σειρά νέων “ROOMS”, με διαφορετικές θεματικές που θα αναδεικνύουν σημαντικά ζητήματα της σύγχρονης κοινωνίας και θα ενισχύουν τη δύναμη της συνεργασίας, της συμπερίληψης και της συλλογικής εξέλιξης.”

Μέσα από το “The ROOM – Where Real Conversations Happen”, ο Όμιλος ΗΡΑΚΛΗΣ επιβεβαιώνει τη δέσμευσή του να δημιουργεί πρωτοβουλίες που ενισχύουν τη συμπερίληψη, προάγουν τον ανοιχτό διάλογο και συμβάλλουν στη διαμόρφωση ενός εργασιακού περιβάλλοντος όπου κάθε άνθρωπος έχει τον χώρο να εξελίσσεται, να αναπτύσσει τις δυνατότητές του και να συμμετέχει ισότιμα στη διαμόρφωση του μέλλοντος.