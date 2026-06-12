ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Όμιλος ΗΡΑΚΛΗΣ: Ανοίγει τον διάλογο για τη γυναικεία ενδυνάμωση στον σύγχρονο εργασιακό κόσμο μέσα από την πρωτοβουλία “The ROOM”
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
12/06/2026 - 15:47
HELLENiQ ENERGY: Παράταση έως τις 23 Ιουνίου στην υποβολή αιτήσεων για το Πρόγραμμα «Empowering Future Leaders»
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
12/06/2026 - 15:26
Βέλγιο: Οι Βρυξέλλες απαγορεύουν τα ενοικιαζόμενα ηλεκτρικά πατίνια από το 2027
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
12/06/2026 - 15:00
Επίτιμος Διδάκτορας του ΕΜΠ ο Γ. Μανιάτης: Ευχαριστώ! Μεγάλη τιμή. Για έναν Σύγχρονο, Προοδευτικό, Εθνικό κι Ευρωπαϊκό Πατριωτισμό
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
12/06/2026 - 14:16
Ορκίσθηκαν τα νέα μέλη της κυβέρνησης
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
12/06/2026 - 13:37
Οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν κυρώσεις στη δημόσια επιχείρηση πετρελαίου της Κούβας
ΚΟΣΜΟΣ
12/06/2026 - 13:18
Επιπλέον 6.000 νοικοκυριά εντάσσονται στο «Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσίφωνα
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
12/06/2026 - 13:02
«Στη ΔΕΗ γίνεται»: Η ΔΕΗ παρουσιάζει το όραμά της για τους ανθρώπους της
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
12/06/2026 - 12:55
Κυρ. Μητσοτάκης: Αν οι ΗΠΑ θέλουν να εξάγουν φυσικό αέριο στην Ευρώπη, γιατί να μην χρησιμοποιήσουν την Ελλάδα ως σημείο εισόδου;
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
12/06/2026 - 11:39
Οι 8 στους 10 Ευρωπαίους λένε ότι οι ευρωπαϊκές χώρες θα πρέπει να συνεργάζονται μεταξύ τους για να αναπτύξουν την ηλεκτροκίνηση
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
12/06/2026 - 11:22
Η nvisionist στο επίκεντρο της αμυντικής καινοτομίας: Πρώτη δημόσια παρουσίαση του Bastion AI στην εκδήλωση «Δύο Χρόνια ΕΛΚΑΚ», παρουσία του ΥΕΘΑ
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
12/06/2026 - 10:41
Υπεγράφη η διακήρυξη για την ίδρυση του Κέντρου Ενέργειας Ανατολικής Μεσογείου στο Χιούστον στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
12/06/2026 - 09:56
ATLANTIC SEE LNG TRADE: Διπλασιάζει τις ποσότητες LNG από τις ΗΠΑ μέσω επέκτασης της συμφωνίας με τη Venture Global
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
12/06/2026 - 09:29
Επίσημη παρουσίαση της στρατηγικής συνεργασίας ελληνικού κράτους και OroraTech για το Εθνικό Δορυφορικό Σύστημα αντιμετώπισης πυρκαγιών
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
12/06/2026 - 09:03
Συναντήσεις ΥΠΕΝ Στ. Παπασταύρου με Chevron & ExxonMobil στο Χιούστον
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
12/06/2026 - 08:36
Δυναμικό «παρών» έδωσε η ελίν στα Ποσειδώνια 2026 παρουσιάζοντας αξιόπιστες λύσεις για τη σύγχρονη ναυτιλία
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
12/06/2026 - 08:18
Γιάννης Τριήρης: Οι παραμορφωτικοί φακοί του κ. Πρωθυπουργού
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
12/06/2026 - 08:12
Ακριβότερο πετρέλαιο και ρεύμα βλέπει η ΕΚΤ, προειδοποιεί για τον πληθωρισμό
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
12/06/2026 - 08:06
Υψηλή Τάση: Διευρύνει το προβάδισμά της η Metlen- Πώς διαμορφώνονται τα μερίδια των προμηθευτών
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
12/06/2026 - 08:03
Ελ Νίνιο: Ο «ταραχοποιός» του κλίματος ξυπνά και απειλεί με ρεκόρ ζέστης
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
12/06/2026 - 06:59
Έξυπνες πρίζες: 6+1 τρόποι να κάνετε οικονομία στο ρεύμα
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
12/06/2026 - 07:00
Αλ. Εξάρχου: Η λήξη του Ταμείου Ανάκαμψης δίνει τη σκυτάλη της ανάπτυξης στον ιδιωτικό τομέα
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
11/06/2026 - 15:48
Το ΥΠΕΝ συγκροτεί Επιστημονική Επιτροπή Κλιματικής Αλλαγής με τριετή θητεία
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
11/06/2026 - 15:32
Έκδοση άδειας εμπορίας στην βουλγαρική «Natsionalna Elektricheska Kompania EAD»
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
11/06/2026 - 15:01
AKTOR: Πρώτη Περίοδος Εκτοκισμού Κοινού Ομολογιακού Δανείου 2025 ύψους €140 εκατ.
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
11/06/2026 - 14:27
Λ. Κυρίζογλου (ΚΕΔΕ): Με τους Δήμους πρωταγωνιστές η ενεργειακή μετάβαση των τοπικών κοινωνιών
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
11/06/2026 - 14:06
Κυριάκος Πιερρακάκης: Οι επενδύσεις στην ενέργεια  αποτελούν την πιο παραγωγική και αποτελεσματική μορφή κοινωνικής πολιτικής
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
11/06/2026 - 13:41
Ο πυρηνικός σταθμός της Ζαπορίζια έχασε πλήρως την εξωτερική τροφοδοσία σε ηλεκτρικό ρεύμα
ΚΟΣΜΟΣ
11/06/2026 - 13:17
Η BayWa r.e. Solar Trade Ελλάδας ανέλαβε την προμήθεια συστημάτων αποθήκευσης ενέργειας της Huawei Digital Power στη MES Energy S.A.
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
11/06/2026 - 12:52
Η Schneider Electric αναγνωρίζεται ως «Φάρος για το Μέλλον της Ένταξης» από το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
11/06/2026 - 12:02

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΧΑΡΤΗΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Όμιλος ΗΡΑΚΛΗΣ: Ανοίγει τον διάλογο για τη γυναικεία ενδυνάμωση στον σύγχρονο εργασιακό κόσμο μέσα από την πρωτοβουλία “The ROOM”

Όμιλος ΗΡΑΚΛΗΣ: Ανοίγει τον διάλογο για τη γυναικεία ενδυνάμωση στον σύγχρονο εργασιακό κόσμο μέσα από την πρωτοβουλία “The ROOM”
Newsroom
Παρασκευή, 12/06/2026 - 15:47
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το iEnergeia στα αγαπημένα σου στη Google

Με κεντρικό μήνυμα “Where Real Conversations Happen”, η νέα αυτή πλατφόρμα έκανε πρεμιέρα εστιάζοντας στις προκλήσεις που καλούνται να διαχειριστούν οι γυναίκες στη σύγχρονη προσωπική και επαγγελματική τους ζωή.

Στην εκδήλωση συμμετείχαν εργαζόμενες του Ομίλου, καθώς και γυναίκες από διαφορετικούς επαγγελματικούς κλάδους, οι οποίες είχαν την ευκαιρία να ανταλλάξουν απόψεις, να μοιραστούν βιώματα και να συζητήσουν ανοιχτά ζητήματα που επηρεάζουν την καθημερινότητα και την επαγγελματική τους εξέλιξη. Σε ένα φιλόξενο και διαδραστικό περιβάλλον, το “The ROOM” λειτούργησε ως ένας χώρος αυθεντικής σύνδεσης, όπου η προσωπική εμπειρία συνάντησε τη συλλογική γνώση και ο διάλογος μετατράπηκε σε πηγή έμπνευσης και προβληματισμού.

Μέσα από ουσιαστικές συζητήσεις και διαφορετικές προσωπικές διαδρομές, αναδείχθηκαν θέματα που απασχολούν τη σύγχρονη γυναίκα, όπως η αναζήτηση ισορροπίας ανάμεσα στην επαγγελματική και προσωπική ζωή, αλλά και οι προκλήσεις που συνοδεύουν την παρουσία και εξέλιξή της σε απαιτητικά και συχνά ανδροκρατούμενα εργασιακά περιβάλλοντα. Παράλληλα, αναδείχθηκε η σημασία μιας εταιρικής κουλτούρας που προάγει έμπρακτα τη συμπερίληψη, τις ίσες ευκαιρίες, την εξέλιξη και τον αμοιβαίο σεβασμό.

Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους διακεκριμένες προσκεκλημένες, οι οποίες μοιράστηκαν πολύτιμες οπτικές:

Η κα Στελλίνα Σιαράπη, Γενική Γραμματέας Ιδιωτικών Επενδύσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης και νεότερη Γενική Γραμματέας της Ελληνικής Κυβέρνησης, μοιράστηκε προσωπικές εμπειρίες από τη δική της επαγγελματική πορεία, αναδεικνύοντας τη σημασία της επιμονής, της αυτοπεποίθησης και της διεκδίκησης ευκαιριών ανεξαρτήτως ηλικίας ή φύλου. Παράλληλα, υπογράμμισε την αξία της διαρκούς εκπαίδευσης και εξέλιξης, καθώς και τη σημασία της αυθεντικότητας, τονίζοντας ότι η επαγγελματική επιτυχία δεν προϋποθέτει την υιοθέτηση “σκληρών” ή ξένων προς την προσωπικότητα χαρακτηριστικών. Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στην ανάγκη καλλιέργειας αμοιβαίου σεβασμού, στήριξης και αλληλεγγύης μεταξύ των γυναικών, επισημαίνοντας ότι δεν μπορεί να διαμορφωθεί ένα νέο μοντέλο ηγεσίας και εργασίας – πιο συμπεριληπτικό, πιο ανθρώπινο και πιο βιώσιμο για όλους – χωρίς την ύπαρξη ουσιαστικής συνεργασίας και αληθινής αλληλεγγύης μεταξύ των ίδιων των γυναικών. Τέλος, αναφέρθηκε στο φαινόμενο της βίας, σε όλες τις εκφάνσεις του, υπογραμμίζοντας ότι αποτελεί ένα μείζον κοινωνικό ζήτημα που διαπερνά τις σύγχρονες κοινωνίες, τους χώρους εργασίας και τις καθημερινές ανθρώπινες σχέσεις, και το οποίο απαιτεί την προσοχή, την ευαισθητοποίηση και τη συμβολή όλων μας.

Η κα Μαίη Ζαννή, συνιδρύτρια της Women Act, μίλησε για την ανάγκη που οδήγησε στη δημιουργία της οργάνωσης, καθώς και για την εξέλιξη του δημόσιου διαλόγου γύρω από τα έμφυλα στερεότυπα, τη σημασία της αλληλοϋποστήριξης μεταξύ των γυναικών, τον ρόλο της δικτύωσης και του mentoring, αλλά και τις δεξιότητες που αναμένεται να διαμορφώσουν το μέλλον της εργασίας. Σε σύντομη αναφορά της δήλωσε: “Κάθε φορά που γυναίκες μοιράζονται τις ιστορίες τους χτίζουν ένα υποστηρικτικό δίκτυο που τις ενδυναμώνει και τις ενθαρρύνει να κυνηγήσουν τα όνειρά τους. Συγχαρητήρια στον Όμιλο ΗΡΑΚΛΗΣ για αυτή τη πρωτοβουλία που είμαι σίγουρη ότι θα ακολουθήσουν και άλλες!”

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσίασε το διαδραστικό workshop “Own the Room, Own the Result”, το οποίο προσέφερε στις συμμετέχουσες πρακτικά εργαλεία και τεχνικές για την ενίσχυση της αυθεντικής παρουσίας, της αυτοπεποίθησης και της αποτελεσματικής επικοινωνίας στο επαγγελματικό περιβάλλον.

Τον συντονισμό της ημερίδας ανέλαβε η δημοσιογράφος Μαρία Ακριβού, η οποία, αξιοποιώντας την πολυετή εμπειρία της σε θέματα ηγεσίας, επιχειρηματικότητας και γυναικείας ενδυνάμωσης, συνέβαλε καθοριστικά στη δημιουργία ενός γόνιμου και ουσιαστικού πλαισίου διαλόγου.

Η κα Εύη Ιωαννίδου, Γενική Διευθύντρια Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων του Ομίλου ΗΡΑΚΛΗΣ, δήλωσε: “Στον Όμιλο ΗΡΑΚΛΗΣ πιστεύουμε ότι η πρόοδος γεννιέται μέσα από τον ουσιαστικό διάλογο, την ανταλλαγή εμπειριών και τη συνεργασία. Το “The ROOM” δημιουργήθηκε για να προσφέρει έναν ασφαλή χώρο όπου οι γυναίκες μπορούν να μιλήσουν ανοιχτά, να εμπνεύσουν η μία την άλλη και να αναζητήσουν νέες προοπτικές εξέλιξης. Η σημερινή συνάντηση αποτελεί μόνο την αρχή. Στόχος μας είναι να συνεχίσουμε αυτή την πρωτοβουλία μέσα από μια σειρά νέων “ROOMS”, με διαφορετικές θεματικές που θα αναδεικνύουν σημαντικά ζητήματα της σύγχρονης κοινωνίας και θα ενισχύουν τη δύναμη της συνεργασίας, της συμπερίληψης και της συλλογικής εξέλιξης.”

Μέσα από το “The ROOM – Where Real Conversations Happen”, ο Όμιλος ΗΡΑΚΛΗΣ επιβεβαιώνει τη δέσμευσή του να δημιουργεί πρωτοβουλίες που ενισχύουν τη συμπερίληψη, προάγουν τον ανοιχτό διάλογο και συμβάλλουν στη διαμόρφωση ενός εργασιακού περιβάλλοντος όπου κάθε άνθρωπος έχει τον χώρο να εξελίσσεται, να αναπτύσσει τις δυνατότητές του και να συμμετέχει ισότιμα στη διαμόρφωση του μέλλοντος.

Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το iEnergeia στα αγαπημένα σου στη Google

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

HELLENiQ ENERGY: Παράταση έως τις 23 Ιουνίου στην υποβολή αιτήσεων για το Πρόγραμμα «Empowering Future Leaders»
HELLENiQ ENERGY: Παράταση έως τις 23 Ιουνίου στην υποβολή αιτήσεων για το Πρόγραμμα «Empowering Future Leaders» 12 Ιουνίου 2026

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Όμιλος ΗΡΑΚΛΗΣ: Στρατηγικός συνεργάτης στα μεγάλα κατασκευαστικά έργα του The Ellinikon
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

Όμιλος ΗΡΑΚΛΗΣ: Στρατηγικός συνεργάτης στα μεγάλα κατασκευαστικά έργα του The Ellinikon

Ο Όμιλος ΗΡΑΚΛΗΣ επενδύει στη Βιώσιμη Εφοδιαστική Αλυσίδα
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

Ο Όμιλος ΗΡΑΚΛΗΣ επενδύει στη Βιώσιμη Εφοδιαστική Αλυσίδα

Ο Όμιλος ΗΡΑΚΛΗΣ αυτοματοποιεί την έκδοση Περιβαλλοντικών Δηλώσεων Προϊόντος (EPD) για όλες τις μονάδες σκυροδέματος
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Ο Όμιλος ΗΡΑΚΛΗΣ αυτοματοποιεί την έκδοση Περιβαλλοντικών Δηλώσεων Προϊόντος (EPD) για όλες τις μονάδες σκυροδέματος

Η GEOCYCLE, μέλος του Ομίλου ΗΡΑΚΛΗΣ, μετατρέπει την ανακύκλωση σε «παιχνίδι» στο Smart Park
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Η GEOCYCLE, μέλος του Ομίλου ΗΡΑΚΛΗΣ, μετατρέπει την ανακύκλωση σε «παιχνίδι» στο Smart Park

Στον Όμιλο ΗΡΑΚΛΗΣ η Διάκριση «Ομάδα CSR της Χρονιάς»
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Στον Όμιλο ΗΡΑΚΛΗΣ η Διάκριση «Ομάδα CSR της Χρονιάς»

Ο Όμιλος ΗΡΑΚΛΗΣ αναγνωρίζεται ως Top Employer 2025
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

Ο Όμιλος ΗΡΑΚΛΗΣ αναγνωρίζεται ως Top Employer 2025