Θριαμβευτής του ΔΕΗ Tour of Hellas 2026 ο Τσέχος Βάτσλαβ Γέζεκ
11/05/2026 - 14:53
Έκθεσης της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής για διορισμό των προταθέντων στην Ολομέλεια της ΡΑΑΕΥ
11/05/2026 - 14:16
Αλ. Χαρίτσης: Η ΕΕ ενισχύει τις ενεργειακές κοινότητες ως εργαλείο ενεργειακής ασφάλειας, μείωσης του ενεργειακού κόστους και καταπολέμησης της ενεργειακής φτώχειας
11/05/2026 - 13:25
ΕΛΣΤΑΤ: Ετήσια αύξηση 8,3% παρουσίασε τον Μάρτιο ο Δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής
11/05/2026 - 12:57
Eurobank και Όμιλος Κτίστωρ συνεργάζονται για την υποστήριξη επενδύσεων σε μικρά έργα αποθήκευσης ενέργειας
11/05/2026 - 12:24
To Peristeri Family Day powered by ΗΡΩΝ επιστρέφει για 2η χρονιά την Κυριακή 17/5
11/05/2026 - 11:54
ΔΑΠΕΕΠ: Απολογιστικό δελτίο Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ και Αποθήκευσης 2025
11/05/2026 - 11:17
Η ελληνική παρουσία στην ηλεκτροκίνηση: Οι φορτιστές «Made-In-Greece» της Eunice και της Joltie
11/05/2026 - 10:59
Κυρανάκης: Αυστηρά πρόστιμα σε εταιρείες που πωλούν πατίνια εκτός προδιαγραφών
11/05/2026 - 10:40
ΑΔΜΗΕ: Ισχυρό Αποτύπωμα Από τη Σύνοδο της Ένωσης GO15 στην Αθήνα
11/05/2026 - 10:20
Κυρ. Μητσοτάκης: Η Ελλάδα τα τελευταία 2 χρόνια εξάγει ενέργεια αντί να εισάγει
11/05/2026 - 09:56
Τιμολόγιο Αναφοράς και Χρεώσεις Προμήθειας Προμηθευτή Καθολικής Υπηρεσίας για τον μήνα Μάιο 2026
11/05/2026 - 09:33
Παρουσιάζεται σήμερα το Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο για τον Τουρισμό
11/05/2026 - 09:08
Υπεγράφη η Κοινή Υπουργική Απόφαση για το on-bill financing
11/05/2026 - 08:28
Γ. Μανιάτης: Η ΕΕ στηρίζει την ανάπτυξη ηλεκτρικής διασύνδεσης μεταξύ της Ελλάδας και της Κύπρου με τον GSI
11/05/2026 - 08:14
Γιάννης Τριήρης: Το «μεταρρυθμιστικό» ντεμαράζ και ο πραγματικός του σκοπός
11/05/2026 - 08:06
ΔΕΗ: Αντίστροφη μέτρηση για την ΑΜΚ-μαμούθ των 4 δισ. ευρώ
11/05/2026 - 08:05
Ελλάδα- Κύπρος: Κρίσιμες επαφές για το καλώδιο και τη χρηματοδότηση του GSI
11/05/2026 - 08:02
Δέκα τρόποι για να κρατήσετε δροσερό το σπίτι χωρίς κλιματιστικό
11/05/2026 - 06:47
Οι επιστήμονες προειδοποιούν: η κλιματική αλλαγή απειλεί δεκάδες χιλιάδες φυτικά είδη
11/05/2026 - 06:47
«Auto» ή «On»: Ποια είναι η καλύτερη ρύθμιση για το κλιματιστικό
09/05/2026 - 07:35
Το μεγάλο λάθος στην ανακύκλωση που βλάπτει τους ωκεανούς
09/05/2026 - 07:35
Τεράστια σπατάλη: Στο εμπόριο συσκευές «φτιαγμένες να χαλάσουν»
09/05/2026 - 07:35
GRICE 2026: Στην Αθήνα το κορυφαίο Διεθνές Συνέδριο για την Πράσινη Καινοτομία και την Κυκλική Οικονομία
08/05/2026 - 15:41
Μ. Χρυσοχοΐδης: Έρχεται πλήρης απαγόρευση των ηλεκτρικών πατινιών για ανηλίκους
08/05/2026 - 15:25
GREEN TANK: Τάσεις στην κατανάλωση & τις εισαγωγές ορυκτού αερίου – Απρίλιος 2026
08/05/2026 - 14:46
Νέο μέλος στο Δ.Σ. του ENTSO-E η Διευθύντρια Κλάδου Ευρωπαϊκών & Περιφερειακών Σχέσεων του ΑΔΜΗΕ, κ. Άλκηστη Φλώρου
08/05/2026 - 14:08
Η 56η «Ημέρα Καριέρας» της ΔΥΠΑ στον Πειραιά για τη Γαλάζια Οικονομία με περισσότερες από 900 θέσεις εργασίας
08/05/2026 - 14:02
Copernicus: Η επιστροφή του Ελ Νίνιο θα κάνει το 2027 την πιο καυτή χρονιά στα χρονικά
08/05/2026 - 13:23
Κ. Πιερρακάκης: Σε διαβούλευση την επόμενη εβδομάδα το ν/σ με όλα τα μέτρα στήριξης και ο συμπληρωματικός προϋπολογισμός ύψους 800 εκατ. ευρώ
08/05/2026 - 13:18

Ελλάδα- Κύπρος: Κρίσιμες επαφές για το καλώδιο και τη χρηματοδότηση του GSI
Άννα Διανά
Δευτέρα, 11/05/2026 - 08:02
Το μέλλον της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας – Κύπρου αναμένεται να τεθεί στο μικροσκόπιο των επαφών που θα έχουν οι δύο κυβερνήσεις με την Κομισιόν στο περιθώριο της Άτυπης Συνόδου των υπουργών Ενέργειας της ΕΕ, η οποία πραγματοποιείται στη Λευκωσία στις 12 και 13 Μαΐου.

Το αίτημα για τη συνάντηση προήλθε από τον Επίτροπο Ενέργειας Νταν Γιόργκενσεν, ο οποίος επιδιώκει να αποκτήσει σαφή εικόνα για τις προθέσεις Αθήνας και Λευκωσίας αλλά και για τα επόμενα βήματα του ΑΔΜΗΕ, που είναι ο φορέας υλοποίησης του έργου. Στη συνάντηση με τον υπουργό Ενέργειας της Κύπρου Μιχάλη Δαμιανό και τον Έλληνα υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρο Παπασταύρου αναμένεται να συμμετάσχει και ο διευθύνων σύμβουλος του ΑΔΜΗΕ Μάνος Μανουσάκης. Οι συζητήσεις γίνονται ενώ αναμένεται το αποτέλεσμα του due diligence που πραγματοποιεί η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων για λογαριασμό των δύο κυβερνήσεων.

Η διαδικασία του due diligence από την ΕΤΕπ θεωρείται σημαντική, καθώς θα αποτυπώσει τα μεγέθη του έργου και θα καθορίσει το ύψος της χρηματοδότησης που μπορεί να λάβει από την ΕΤΕπ, πέραν της εξασφαλισμένης χρηματοδότησης από την Ε.Ε.

Σε περίπτωση θετικής αξιολόγησης, ανοίγει ο δρόμος για συμμετοχή της ΕΤΕπ στη χρηματοδότηση του έργου, καλύπτοντας μέρος του κενού μεταξύ της ήδη εγκεκριμένης ευρωπαϊκής στήριξης ύψους 657 εκατ. ευρώ και του συνολικού χρηματοδοτικού σχήματος που θα απαιτηθεί. Παράλληλα, ένα θετικό σήμα από την Τράπεζα εκτιμάται ότι θα μπορούσε να διευκολύνει και την είσοδο επιπλέον ιδιωτικών κεφαλαίων στο project. Υπενθυμίζεται ότι το γαλλικό fund Meridiam έχει ήδη εκδηλώσει ενδιαφέρον συμμετοχής στο GSI. Στο μεταξύ, στο επίκεντρο της άτυπης συνόδου των υπουργών Ενέργειας θα βρεθούν η ενεργειακή ασφάλεια της Ευρώπης, η ενίσχυση της ανθεκτικότητας του ευρωπαϊκού συστήματος και η επιτάχυνση της Ενεργειακής Ένωσης. Στις εργασίες συμμετέχουν, πέραν των κρατών- μελών της ΕΕ, εκπρόσωποι χωρών της Ευρωπαϊκής Ζώνης Ελεύθερων Συναλλαγών, καθώς και η Ουκρανία και η Μολδαβία.

Σύμφωνα με προπαρασκευαστικό έγγραφο της κυπριακής προεδρίας, το οποίο αποκάλυψε το Reuters, οι υπουργοί αναμένεται να συζητήσουν και τον ρόλο που μπορούν να διαδραματίσουν οι εγχώριοι πόροι φυσικού αερίου στη σταθεροποίηση των τιμών και στην ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλειας της Ένωσης. Κυπριακές πηγές κάνουν λόγο για μια πιο «ρεαλιστική» προσέγγιση, η οποία επιχειρεί να ισορροπήσει μεταξύ ενεργειακής ασφάλειας και κλιματικών στόχων, χωρίς να αμφισβητείται η πορεία προς την απανθρακοποίηση.

Η πρώτη συνεδρία της συνόδου θα επικεντρωθεί στην πορεία της Ενεργειακής Ένωσης και στις πρωτοβουλίες του σχεδίου AccelerateEU, με έμφαση στη μείωση της εξάρτησης από εισαγόμενα ορυκτά καύσιμα και στην ταχύτερη ανάπτυξη εγχώριων πηγών καθαρής ενέργειας.

Στη δεύτερη συνεδρία οι υπουργοί θα εξετάσουν τον ρόλο της αποθήκευσης ενέργειας στην επιτάχυνση της απανθρακοποίησης του ευρωπαϊκού ηλεκτρικού συστήματος. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον αναμένεται να έχει και το γεύμα εργασίας για την ενεργειακή ασφάλεια, όπου θα τεθεί στο τραπέζι ο ρόλος του φυσικού αερίου στο ενεργειακό μείγμα της Ευρώπης μετά το 2030. Ο Φόλκερ Τσούλεγκερ από τον ACER θα παρουσιάσει τις τελευταίες εξελίξεις στην αγορά LNG, ενώ ο γενικός γραμματέας του East Mediterranean Gas Forum, Οσάμα Μομπάρεζ, θα αναφερθεί στις προοπτικές της Ανατολικής Μεσογείου ως εναλλακτικής πηγής τροφοδοσίας της Ευρώπης με φυσικό αέριο.

Τελευταία τροποποίηση στις 11/05/2026 - 12:55
