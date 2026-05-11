Ελλάδα- Κύπρος: Κρίσιμες επαφές για το καλώδιο και τη χρηματοδότηση του GSI

Το μέλλον της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας – Κύπρου αναμένεται να τεθεί στο μικροσκόπιο των επαφών που θα έχουν οι δύο κυβερνήσεις με την Κομισιόν στο περιθώριο της Άτυπης Συνόδου των υπουργών Ενέργειας της ΕΕ, η οποία πραγματοποιείται στη Λευκωσία στις 12 και 13 Μαΐου.

Το αίτημα για τη συνάντηση προήλθε από τον Επίτροπο Ενέργειας Νταν Γιόργκενσεν, ο οποίος επιδιώκει να αποκτήσει σαφή εικόνα για τις προθέσεις Αθήνας και Λευκωσίας αλλά και για τα επόμενα βήματα του ΑΔΜΗΕ, που είναι ο φορέας υλοποίησης του έργου. Στη συνάντηση με τον υπουργό Ενέργειας της Κύπρου Μιχάλη Δαμιανό και τον Έλληνα υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρο Παπασταύρου αναμένεται να συμμετάσχει και ο διευθύνων σύμβουλος του ΑΔΜΗΕ Μάνος Μανουσάκης. Οι συζητήσεις γίνονται ενώ αναμένεται το αποτέλεσμα του due diligence που πραγματοποιεί η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων για λογαριασμό των δύο κυβερνήσεων.

Η διαδικασία του due diligence από την ΕΤΕπ θεωρείται σημαντική, καθώς θα αποτυπώσει τα μεγέθη του έργου και θα καθορίσει το ύψος της χρηματοδότησης που μπορεί να λάβει από την ΕΤΕπ, πέραν της εξασφαλισμένης χρηματοδότησης από την Ε.Ε.

Σε περίπτωση θετικής αξιολόγησης, ανοίγει ο δρόμος για συμμετοχή της ΕΤΕπ στη χρηματοδότηση του έργου, καλύπτοντας μέρος του κενού μεταξύ της ήδη εγκεκριμένης ευρωπαϊκής στήριξης ύψους 657 εκατ. ευρώ και του συνολικού χρηματοδοτικού σχήματος που θα απαιτηθεί. Παράλληλα, ένα θετικό σήμα από την Τράπεζα εκτιμάται ότι θα μπορούσε να διευκολύνει και την είσοδο επιπλέον ιδιωτικών κεφαλαίων στο project. Υπενθυμίζεται ότι το γαλλικό fund Meridiam έχει ήδη εκδηλώσει ενδιαφέρον συμμετοχής στο GSI. Στο μεταξύ, στο επίκεντρο της άτυπης συνόδου των υπουργών Ενέργειας θα βρεθούν η ενεργειακή ασφάλεια της Ευρώπης, η ενίσχυση της ανθεκτικότητας του ευρωπαϊκού συστήματος και η επιτάχυνση της Ενεργειακής Ένωσης. Στις εργασίες συμμετέχουν, πέραν των κρατών- μελών της ΕΕ, εκπρόσωποι χωρών της Ευρωπαϊκής Ζώνης Ελεύθερων Συναλλαγών, καθώς και η Ουκρανία και η Μολδαβία.

Σύμφωνα με προπαρασκευαστικό έγγραφο της κυπριακής προεδρίας, το οποίο αποκάλυψε το Reuters, οι υπουργοί αναμένεται να συζητήσουν και τον ρόλο που μπορούν να διαδραματίσουν οι εγχώριοι πόροι φυσικού αερίου στη σταθεροποίηση των τιμών και στην ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλειας της Ένωσης. Κυπριακές πηγές κάνουν λόγο για μια πιο «ρεαλιστική» προσέγγιση, η οποία επιχειρεί να ισορροπήσει μεταξύ ενεργειακής ασφάλειας και κλιματικών στόχων, χωρίς να αμφισβητείται η πορεία προς την απανθρακοποίηση.

Η πρώτη συνεδρία της συνόδου θα επικεντρωθεί στην πορεία της Ενεργειακής Ένωσης και στις πρωτοβουλίες του σχεδίου AccelerateEU, με έμφαση στη μείωση της εξάρτησης από εισαγόμενα ορυκτά καύσιμα και στην ταχύτερη ανάπτυξη εγχώριων πηγών καθαρής ενέργειας.

Στη δεύτερη συνεδρία οι υπουργοί θα εξετάσουν τον ρόλο της αποθήκευσης ενέργειας στην επιτάχυνση της απανθρακοποίησης του ευρωπαϊκού ηλεκτρικού συστήματος. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον αναμένεται να έχει και το γεύμα εργασίας για την ενεργειακή ασφάλεια, όπου θα τεθεί στο τραπέζι ο ρόλος του φυσικού αερίου στο ενεργειακό μείγμα της Ευρώπης μετά το 2030. Ο Φόλκερ Τσούλεγκερ από τον ACER θα παρουσιάσει τις τελευταίες εξελίξεις στην αγορά LNG, ενώ ο γενικός γραμματέας του East Mediterranean Gas Forum, Οσάμα Μομπάρεζ, θα αναφερθεί στις προοπτικές της Ανατολικής Μεσογείου ως εναλλακτικής πηγής τροφοδοσίας της Ευρώπης με φυσικό αέριο.