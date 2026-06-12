Υψηλή Τάση: Διευρύνει το προβάδισμά της η Metlen- Πώς διαμορφώνονται τα μερίδια των προμηθευτών

Πάνω από το 52% της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας στην Υψηλή Τάση συγκέντρωσε η Metlen τον Μάρτιο του 2026, ενισχύοντας περαιτέρω τη θέση της στη συγκεκριμένη αγορά, την ώρα που το μερίδιο της ΔΕΗ υποχώρησε κάτω από το 20%.

Η άνοδος της Metlen καταγράφεται παρά το γεγονός ότι ο αριθμός των πελατών που εκπροσωπεί παρέμεινε ουσιαστικά αμετάβλητος, στοιχείο που αποδίδεται στην αυξημένη κατανάλωση μεγάλων ενεργοβόρων βιομηχανιών.

Με βάση τα στοιχεία του ΑΔΜΗΕ για την Υψηλή Τάση κατά το πρώτο τρίμηνο του έτους η Metlen τον Ιανουάριο κατείχε το 49,50% της αγοράς σε ότι αφορά την κατανάλωση, τον Φεβρουάριο το μερίδιο της αυξήθηκε σε 51,28% και στο τέλος του τριμήνου κατείχε το 52,36%. Αντιστοίχως σε επίπεδο αριθμού πελατών η εταιρία τον Ιανουάριο κατείχε το 16,335 της αγοράς, τον Φεβρουάριο το 16,22% και τον Μάρτιο το 16,19%. Η ενίσχυση του μεριδίου της Metlen στην κατανάλωση αποδίδεται κυρίως στην αυξημένη ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας από την Αλουμίνιον της Ελλάδος, την οποία προμηθεύει η εταιρεία, καθώς ο αριθμός των πελατών που εκπροσωπεί παρέμεινε ουσιαστικά αμετάβλητος κατά το εξεταζόμενο διάστημα.

Στη δεύτερη θέση από πλευράς μεριδίου αγοράς στην Υψηλή Τάση και σε ό,τι αφορά την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας βρίσκεται η ΔΕΗ η οποία από 21,01% τον Ιανουάριο, τον Φεβρουάριο κατείχε το 20,75% και τον Μάρτιο το 19,84%. Αντιστρόφως ανάλογη είναι η θέση της ΔΕΗ σε ό,τι αφορά τον αριθμό τον πελατών που τροφοδοτεί στην Υψηλή Τάση όπου τον Ιανουάριο ήλεγχε το 54,45% τον Φεβρουάριο το 54,77% και τον Μάρτιο το 55,01%.

Στην τρίτη θέση όσον αφορά την καταναλωθείσα ενέργεια των πελατών της βρίσκεται η Ήρων η οποία σταδιακά αυξάνει το μερίδιο της από 10,28% τον Ιανουάριο σε 11,30% τον Φεβρουάριο και 12,01% τον Μάρτιο. Παρόλα αυτά το μερίδιο της σε ότι αφορά τον αριθμό των πελατών που εκπροσωπεί παραμένει σχεδόν σταθερό γεγονός που σημαίνει ότι οι πελάτες της έχουν αυξήσει την κατανάλωση τους. Το ίδιο φαίνεται ότι ισχύει σε ότι αφορά τον αριθμό των πελατών και με την Enerwave (πρώην Elpedison) η οποία πάντως χάνει μερίδιο ως προς την καταναλωθείσα ενέργεια και από 11,59% τον Ιανουάριο έπεσε στο 8,53% τον Μάρτιο. Μερίδιο χάνει και η ΙΝΤΕΡΜΠΕΤΟΝ και από 7,12% τον Ιανουάριο βρέθηκε στο 5,99% τον Μάρτιο. Μικρό ποσοστό της τάξης του 1,13% είχε στο τέλος Μαρτίου και η NRG.

Σε επίπεδο αριθμού πελατών η ΔΕΗ εκπροσωπούσε στο τέλος του τριμήνου 309, η Metlen 91 και η Ήρων 76 πελάτες.

Εν τω μεταξύ έχει ενδιαφέρον το γεγονός ότι κατά τη διάρκεια του πρώτου τριμήνου του έτους, η συνολική κατανάλωση στην Υψηλή Τάση μειώθηκε κατά 11,25% σε σχέση με το πρώτο τρίμηνο του 2025, ενώ ο αριθμός των καταναλωτών που τροφοδοτούνται στην Υψηλή Τάση φθάνει τους 559, έναντι 497 στο τέλος του πρώτου τριμήνου του 2025.

Ειδικότερα, σύμφωνα με στοιχεία του ΑΔΜΗΕ, η συνολική καταναλωθείσα ενέργεια την περίοδο Ιανουάριος-Μάρτιος διαμορφώθηκε στις 1.727 GWh, ενώ το αντίστοιχο τρίμηνο του 2025 ήταν 1.946 GWh.

Από τις ποσότητες αυτές, η συντριπτική πλειοψηφία αφορούσε στη βιομηχανία, όπου η κατανάλωση έφτασε φέτος τις 1.535 GWh, έναντι 1.623 GWh πέρυσι.