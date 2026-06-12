Επίτιμος Διδάκτορας του ΕΜΠ ο Γ. Μανιάτης: Ευχαριστώ! Μεγάλη τιμή. Για έναν Σύγχρονο, Προοδευτικό, Εθνικό κι Ευρωπαϊκό Πατριωτισμό

Επίτιμος Διδάκτορας του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου αναγορεύθηκε την Πέμπτη 11 Ιουνίου ο Ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ και Αντιπρόεδρος των Ευρωπαίων Σοσιαλιστών και Δημοκρατών, Γιάννης Μανιάτης. «Μεγάλη τιμή και συγκίνηση από το Ίδρυμα που με έμαθε τα γράμματα του Μηχανικού. Συνεχίζουμε τον αγώνα για μια Ελλάδα στρατηγικής κι ενεργειακής αυτονομίας, καθώς κι έναν σύγχρονο Προοδευτικό, Εθνικό κι Ευρωπαϊκό Πατριωτισμό», τόνισε ο ίδιος σε δηλώσεις του μετά το πέρας της εκδήλωσης.

Σημειώνεται πως η αναγόρευση έγινε σε συνέχεια της ομόφωνης απόφασης της Συγκλήτου του ΕΜΠ, μετά από επίσης ομόφωνη εισήγηση της Γενικής Συνέλευσης της Σχολής Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών – Μηχανικών Γεωπληροφορικής, από την οποία αποφοίτησε το 1981.

Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους, μεταξύ άλλων, ο πρώην Πρωθυπουργός κ. Παναγιώτης Πικραμμένος, ο πρώην Πρωθυπουργός κ. Ιωάννης Σαρμάς, ο Αιδεσιμολογιότατος εκπρόσωπος του Αρχιεπισκοπού Αθηνών κ. Ιερώνυμου πατέρας Ιωάννης Πανόπουλος, ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής κ. Νίκος Ανδρουλάκης, ο πρώην Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης Καθηγητής Ευάγγελος Βενιζέλος, οι πρώην Υπουργοί Τάσος Γιαννίτσης, Άννα Διαμαντοπουύλου, Γιώργος Πεταλωτής, ο Ευρωβουλευτής Φρ. Μπελέρης, οι Βουλευτές Βαγγέλης Γιαννακούρας, Νάγια Γρηγοράκου, Ευαγγελία Λιακούλη, Δημήτρης Μάντζος, Ανδρέας Πουλάς, Χριστίνα Σταρακά, ο Πρύτανης του ΕΜΠ Καθηγητής Ιωάννης Κ. Χατζηγεωργίου, ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Πειραιώς Καθηγητής Μιχαήλ Σφακιανάκης, η Κοσμήτορας της Σχολής Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών – Μηχανικών Γεωπληροφορικής Καθηγήτρια Μαρία Τσακίρη, εκπρόσωποι της ακαδημαϊκής και πολιτικής ζωής της χώρας, καθώς και πλήθος συναδέλφων, φίλων και συνεργατών του.

Η ομιλία του Γ. Μανιάτη

Στην ομιλία του, με αντικείμενο τις μεγάλες γεωπολιτικές, ενεργειακές και τεχνολογικές προκλήσεις της Ευρώπης, ο Γ. Μανιάτης σημείωσε ότι «για τη γενιά μου, το Πολυτεχνείο υπήρξε εργαστήρι δημοκρατίας, επιστήμης κι εθνικής αυτογνωσίας», συνδέοντας την προσωπική του διαδρομή με τον ευρύτερο ρόλο του Πολυτεχνείου στη δημόσια ζωή της χώρας.

Αναλύοντας τη μετατόπιση οικονομικής και γεωπολιτικής ισχύος από τη Δύση προς την Ανατολή, τις επιπτώσεις των πολεμικών συγκρούσεων στις αλυσίδες εφοδιασμού και την ταχεία αποστασιοποίηση των ΗΠΑ από την Ευρώπη, υποστήριξε ότι η Στρατηγική Αυτονομία της Ευρώπης «πρέπει πλέον να μετατραπεί από σύνθημα σε πραγματικότητα», με ολοκληρωμένη ευρωπαϊκή απάντηση στο αλληλεξαρτώμενο τρίγωνο ενέργειας, άμυνας και ψηφιακής κυριαρχίας.

Για την Ελλάδα, ο Ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ αναφέρθηκε στην ανάγκη για «ένα φιλόδοξο, προοδευτικό σχέδιο για την επόμενη δεκαετία». Στόχος, η χώρα να καταστεί κόμβος όχι μόνο διαμετακόμισης, αλλά κι επιπλέον παραγωγής ενέργειας. Ως άμεσες προτεραιότητες προς αυτή την κατεύθυνση ανέδειξε την αποθήκευση ενέργειας, τις επενδύσεις σε δίκτυα και νέες ηλεκτρικές διασυνδέσεις, καθώς και την εξοικονόμηση ενέργειας στα κτίρια. Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στην αξιοποίηση των εγχώριων ενεργειακών πόρων, όπως οι υδρογονάνθρακες, η γεωθερμία και οι κρίσιμες ορυκτές πρώτες ύλες, ενώ παράλληλα ζήτησε και την ενεργό συμμετοχή της χώρας στο νέο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Αμυντικής Βιομηχανίας (EDIP), στο οποίο διετέλεσε Εισηγητής των Σοσιαλιστών. Προειδοποίησε ακόμα ότι η Ευρώπη «κινδυνεύει να εξελιχθεί σε ψηφιακή αποικία», εάν δεν επενδύσει αποφασιστικά σε δικές της ψηφιακές και διαστημικές υποδομές.

Κλείνοντας, ο Γ. Μανιάτης τόνισε ότι «Στη γεωπολιτική κοσμογονία, το όραμά μας πρέπει να είναι διαυγές: Χρειαζόμαστε έναν νέο, Προοδευτικό, Εθνικό κι Ευρωπαϊκό Πατριωτισμό, που διασφαλίζει την ενότητα, την κυριαρχία και τη Δημοκρατία. Χρειαζόμαστε ένα νέο εθνικό αφήγημα προοδευτικού παραγωγικού μετασχηματισμού, εξωστρέφειας, συνεχούς δημιουργίας, καινοτομίας και ισχυρής κοινωνικής αλληλεγγύης. Η γνώση είναι η σύγχρονη δύναμη σε κοινωνίες που δεν περιμένουν, αλλά σχεδιάζουν και ηγούνται με αποφασιστικότητα».

Χ. Πότσιου: «Η πολιτική έχει ανάγκη την επιστήμη για να είναι πραγματικά ωφέλιμη»

Την παρουσίαση του έργου και της προσωπικότητας του τιμώμενου πραγματοποίησε η Καθηγήτρια του ΕΜΠ Χρυσή Πότσιου, η οποία μέσα από την ομιλία της ανέδειξε «τη σπάνια διαδρομή ενός επιστήμονα που μετέφερε την ορθολογική σκέψη του γεωμέτρη και τις αξίες του μόχθου στα ανώτατα θεσμικά κλιμάκια». Αναφέρθηκε στο πλούσιο ακαδημαϊκό κι ερευνητικό του έργο, καθώς και στην πολυετή κυβερνητική και διοικητική του διαδρομή, με κορυφαία στιγμή της, τη θητεία του ως Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής. Ιδιαίτερη αναφορά πραγματοποίησε στο εμβληματικό νομοθετικό αποτύπωμα κατά τη διάρκεια της θητείας του ξεχωρίζοντας τον γνωστό πλέον ως «νόμο Μανιάτη» (ν. 4001/2011) για την οριοθέτηση ΑΟΖ και υφαλοκρηπίδας με βάση τη μέση γραμμή, τα μεγάλα ενεργειακά έργα διεθνούς εμβέλειας (TAP, IGB, FSRU Αλεξανδρούπολης, Great Sea Interconnector κ.α), την Εθνική Μεταλλευτική Πολιτική, το «Εξοικονομώ κατ’ Οίκον», το Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο, καθώς και το Ταμείο Κοινωνικής Αλληλεγγύης Γενεών.

Η κα. Πότσιου υπογράμμισε επίσης τη διεθνή καταξίωση του τιμώμενου, ο οποίος, ως Ευρωβουλευτής και Αντιπρόεδρος της Ομάδας των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών (S&D), κατατάχθηκε πρώτος μεταξύ των Ελλήνων Ευρωβουλευτών σε θέματα Κοινοβουλευτικής Επιρροής, σύμφωνα με την αξιολόγηση της διεθνούς εταιρείας Burson. Όπως τόνισε χαρακτηριστικά καταλήγοντας, η αναγόρευση του Γ. Μανιάτη σε Επίτιμο Διδάκτορα του ΕΜΠ στέλνει ένα ξεκάθαρο, οικουμενικό μήνυμα: «Η πολιτική έχει ανάγκη την επιστήμη για να είναι πραγματικά ωφέλιμη, και η επιστήμη έχει ανάγκη το ήθος για να παραμείνει ανθρώπινη».