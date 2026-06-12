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Η nvisionist στο επίκεντρο της αμυντικής καινοτομίας: Πρώτη δημόσια παρουσίαση του Bastion AI στην εκδήλωση «Δύο Χρόνια ΕΛΚΑΚ», παρουσία του ΥΕΘΑ
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Η nvisionist στο επίκεντρο της αμυντικής καινοτομίας: Πρώτη δημόσια παρουσίαση του Bastion AI στην εκδήλωση «Δύο Χρόνια ΕΛΚΑΚ», παρουσία του ΥΕΘΑ

Η nvisionist στο επίκεντρο της αμυντικής καινοτομίας: Πρώτη δημόσια παρουσίαση του Bastion AI στην εκδήλωση «Δύο Χρόνια ΕΛΚΑΚ», παρουσία του ΥΕΘΑ
Newsroom
Παρασκευή, 12/06/2026 - 10:41
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Με μία από τις πλέον δυναμικές και εμβληματικές παρουσίες στην εκδήλωση για τον απολογισμό των δύο ετών λειτουργίας του Ελληνικού Κέντρου Αμυντικής Καινοτομίας (ΕΛΚΑΚ), η nvisionist παρουσίασε για πρώτη φορά δημόσια το Bastion AI, μια πλατφόρμα τεχνητής νοημοσύνης για την προστασία κρίσιμων υποδομών, συνόρων και στρατηγικών εγκαταστάσεων. Το Bastion AI μετατρέπει την τεχνητή νοημοσύνη από εργαλείο παρακολούθησης σε εργαλείο επιχειρησιακής επίγνωσης και λήψης αποφάσεων.

Η εκδήλωση «Δύο Χρόνια ΕΛΚΑΚ: Απολογισμός – Αποτελέσματα – Στρατηγική Προοπτική», την οποία τίμησε με την παρουσία και την κεντρική του ομιλία ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, κ. Νίκος Δένδιας, συγκέντρωσε την ηγεσία των Ενόπλων Δυνάμεων (ΓΕΕΘΑ, ΓΕΣ, ΓΕΝ, ΓΕΑ), διεθνείς φορείς όπως το NATO Innovation Fund και την AID (Agence de l’innovation de défense) της Γαλλίας, καθώς και θεσμικούς επενδυτές. Στο πλαίσιο αυτό, αναδείχθηκε η δομική αλλαγή κουλτούρας που φέρνει η «Ατζέντα 2030», με τις Ένοπλες Δυνάμεις να θέτουν πλέον συγκεκριμένα επιχειρησιακά ερωτήματα στο εγχώριο οικοσύστημα, αναζητώντας έξυπνες, ευέλικτες και ελληνικές λύσεις και αναδεικνύοντας τη στρατηγική σημασία της καινοτομίας και των τεχνολογιών διττής χρήσης για το μέλλον της χώρας.

Η nvisionist συγκαταλέχθηκε μεταξύ του επίλεκτου αριθμού εταιρειών που επιλέχθηκαν από το ΕΛΚΑΚ για να παρουσιάσουν τις τεχνολογικές τους λύσεις στο πλαίσιο της έκθεσης καινοτομίας της εκδήλωσης, επιβεβαιώνοντας τη θέση της στην αιχμή του ελληνικού οικοσυστήματος αμυντικής καινοτομίας. Το Bastion AI βρισκόταν σε κεντρικό σημείο της έκθεσης, ακριβώς στην είσοδο του χώρου, προσελκύοντας έντονο ενδιαφέρον από εκπροσώπους της πολιτείας, των Ενόπλων Δυνάμεων, διεθνών οργανισμών και του επιχειρηματικού κόσμου.

Το Bastion AI αποτελεί τη νέα γενιά συστημάτων επιτήρησης και προστασίας κρίσιμων υποδομών της nvisionist. Το πρωτοποριακό αυτό σύστημα, αποτελεί την επιχειρησιακή εξέλιξη της τεχνολογικής βάσης του nvFirePro, του ολοκληρωμένου συστήματος έγκαιρης πυρανίχνευσης που ανέπτυξε η nvisionist, το οποίο εντοπίζει καπνό και εστίες φωτιάς σε αποσταση 17,5 km χιλιομέτρων και μπορεί να επιτηρεί περίπου 950 km² τετραγωνικά χιλιόμετρα με ενημέρωση των αρχών σε λιγότερο από 60 δευτερόλεπτα. Ενώ το nvFirePro επικεντρώνεται στην έγκαιρη ανίχνευση πυρκαγιών, το Bastion AI επεκτείνει την ίδια τεχνολογική βάση σε ένα ολοκληρωμένο σύστημα επιτήρησης, ανίχνευσης και αξιολόγησης απειλών για κρίσιμες υποδομές και εφαρμογές ασφαλείας.

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Αυτή η δοκιμασμένη στο πεδίο αρχιτεκτονική Edge AI, Computer Vision και Machine Learning, επεκτάθηκε στον ταχέως αναπτυσσόμενο χώρο των Τεχνολογιών Διττής Χρήσης (Dual-Use Technologies). Το Bastion AI είναι σχεδιασμένο να παρέχει συνεχή επίγνωση κατάστασης, αυτόματη ανίχνευση, ταξινόμηση και αξιολόγηση απειλών σε πραγματικό χρόνο. Με εξειδικευμένες λειτουργίες προστασίας συνόρων, βραχονησίδων, ενεργειακών εγκαταστάσεων, λιμένων, αεροδρομίων, αλλά και με προηγμένες δυνατότητες ανίχνευσης μη επανδρωμένων αεροπορικών συστημάτων (αντι-drone/C-UAS), η πλατφόρμα απαντά άμεσα στα σύγχρονα ζητήματα ασφαλείας.

Η συμμετοχή της nvisionist επιβεβαιώνει τα ευρήματα της πρωτογενούς έρευνας «A Dual Use Nation: Startups» που παρουσίασε το ΕΛΚΑΚ, τα οποία δείχνουν ότι η Τεχνητή Νοημοσύνη (63%) και οι Dual-Use εφαρμογές (76%) αποτελούν το νέο πεδίο εθνικού ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος, μετατοπίζοντας το οικοσύστημα από μεμονωμένες λύσεις σε ολοκληρωμένες, εξαγώγιμες πλατφόρμες μεγάλης κλίμακας.

Σε μια περίοδο κατά την οποία η ευρωπαϊκή αμυντική και τεχνολογική στρατηγική στρέφεται δυναμικά προς την εχνητή Νοημοσύνη και τα αυτόνομα συστήματα, η παρουσίαση του Bastion AI έρχεται να απαντήσει στην αυξανόμενη ανάγκη της Ευρώπης για επένδυση στη θωράκιση κρίσιμων υποδομών, με συστήματα προστασίας, τεχνολογίες επιτήρησης και προηγμένες εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης διττής χρήσης (Dual-Use) στην πολιτική προστασία, την ασφάλεια και την άμυνα.

Όπως δήλωσε ο CEO και Προέδρος της nvisionist, Βασίλης Ορφανός: «Είναι εξαιρετικά σημαντικό για εμάς να αποτελούμε ενεργό μέρος αυτής της σπουδαίας εθνικής προσπάθειας που επιτελεί το Ελληνικό Κέντρο Αμυντικής Καινοτομίας. Χαιρετίζουμε την πολύτιμη συνεισφορά και συνεργασία του ΕΛΚΑΚ, το οποίο στα δύο χρόνια λειτουργίας του έχει αναδειχθεί σε ένα θεσμό καταλυτικής σημασίας, που γεφυρώνει την έρευνα με την επιχειρησιακή αξία και ενισχύει ουσιαστικά την εξωστρέφεια της χώρας μας στον τομέα της υψηλής τεχνολογίας και του αμυντικού κλάδου. Η συμμετοχή μας σε μια εκδήλωση που αποτυπώνει τη νέα, εντυπωσιακή δυναμική του ελληνικού οικοσυστήματος αμυντικής καινοτομίας μάς γεμίζει αισιοδοξία και υπερηφάνεια. Ευχαριστούμε θερμά το ΕΛΚΑΚ για την ιδιαίτερη τιμή να συγκαταλέξει την nvisionist μεταξύ των ελαχίστων επιλεγμένων εταιρειών που κλήθηκαν να παρουσιάσουν τις τεχνολογικές τους λύσεις, επιβεβαιώνοντας τον πρωταγωνιστικό μας ρόλο στην αιχμή του κλάδου. Η πρώτη επίσημη παρουσίαση του Bastion AI σε αυτήν την επετειακή εκδήλωση αποτελεί ορόσημο για τη nvisionist, αλλά και μια ισχυρή επιβεβαίωση των δυνατοτήτων που διαθέτει σήμερα το ελληνικό οικοσύστημα τεχνολογικής καινοτομίας. Το Bastion AI είναι η έμπρακτη απόδειξη ότι η Ελλάδα μπορεί να παράγει τεχνολογίες αιχμής με παγκόσμια προοπτική και η nvisionist θα συνεχίσει να επενδύει στην τεχνολογική πρωτοπορία και στην ανάπτυξη λύσεων που απαντούν στις προκλήσεις του αύριο».

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