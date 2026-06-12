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Συναντήσεις ΥΠΕΝ Στ. Παπασταύρου με Chevron & ExxonMobil στο Χιούστον

Συναντήσεις ΥΠΕΝ Στ. Παπασταύρου με Chevron &amp; ExxonMobil στο Χιούστον
Newsroom
Παρασκευή, 12/06/2026 - 08:36
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Στο επίκεντρο η επικείμενη γεώτρηση στο Block 2, η συμμετοχή της Chevron στην Περιοχή 10 στο νότιο Ιόνιο και οι σεισμικές έρευνες

Με στόχο την επιτάχυνση της ανάπτυξης του τομέα υδρογονανθράκων, ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Σταύρος Παπασταύρου, πραγματοποίησε σήμερα διαδοχικές συναντήσεις στο Χιούστον με υψηλόβαθμα στελέχη της Chevron και της ExxonMobil.

Ειδικότερα, ο κ. Παπασταύρου βρέθηκε στα κεντρικά γραφεία της Chevron όπου συναντήθηκε με τον κ. Kevin McLachlan, Vice President for Exploration. Στη συνάντηση από την πλευρά της Chevron παρευρέθηκαν επίσης η κα ⁠Tali Lederman, Senior Manager Commercial για τη Βόρειο Αφρική και τη Μεσόγειο, η κα Beatrice Bienvenu, Country Manager- Greece, και ο κ. ⁠Paul Landis, Senior Manager Exploration για τη Μεσόγειο.

Στο επίκεντρο της συζήτησης τέθηκε το αυξανόμενο ενδιαφέρον της Chevron για την Ελλάδα στον τομέα υδρογονανθράκων, που εκδηλώθηκε με το αίτημα για συμμετοχή της σε 5ο θαλάσσιο οικόπεδο με ποσοστό 70% στην Περιοχή 10 του Νοτίου Ιονίου Πελάγους. Η ελληνική πλευρά ενημέρωσε τη Chevron για την επίσπευση των απαραίτητων ρυθμιστικών εγκρίσεων και την προσκάλεσε στην Αθήνα την επόμενη εβδομάδα για την ολοκλήρωση της προβλεπόμενης διαδικασίας. Επιπλέον, συζητήθηκαν τα απαραίτητα βήματα για τις σεισμικές έρευνες στα 4 υφιστάμενα θαλάσσια οικόπεδα νοτίως της Κρήτης και νοτίως της Πελοποννήσου.

Στη συνέχεια, ο κ. Παπασταύρου συναντήθηκε με τον κ. Neil Hartley, Επικεφαλής των ερευνητικών προγραμμάτων της ExxonMobil σε Ευρώπη και Βόρεια Αφρική, με την ατζέντα της συνάντησης να επικεντρώνεται στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και τον αναβαθμισμένο ρόλο της Ανατολικής Μεσογείου στον τομέα των υδρογονανθράκων, ενώ συζητήθηκε διεξοδικά η πρόοδος αναφορικά με την ερευνητική γεώτρηση που προγραμματίζεται να πραγματοποιηθεί στο Βορειοδυτικό Ιόνιο τον Φεβρουάριο του 2027.

Αργότερα, ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας θα συμμετάσχει στην Υπουργική Συνάντηση του Σχήματος Συνεργασίας 3+1 για την Ενέργεια, μαζί με τον Αμερικανό Υπουργό Ενέργειας, κ. Chris Wright, τον Υπουργό Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας της Κύπρου, κ. Μιχάλη Δαμιανό, τον Πρέσβη του Ισραήλ στις Ηνωμένες Πολιτείες Dr. Yechiel Leiter και τον Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Ενέργειας του Ισραήλ κ. Moshe Dayan. Στο πέρας της διάσκεψης, ο κ. Παπασταύρου θα πραγματοποιήσει διμερή συνάντηση με τον Αμερικανό ομόλογό του κ. Wright.

Η επίσκεψη θα ολοκληρωθεί με την υπογραφή της διακήρυξης για την ίδρυση του Κέντρου Ενέργειας Ανατολικής Μεσογείου (EMEC), που θα αποτελέσει το σταθερό σημείο έρευνας και ανάπτυξης της ενεργειακής ασφάλειας και συνεργασίας στην Ανατολική Μεσόγειο, ενδυναμώνοντας τις συνέργειες μεταξύ των κρατών και ενισχύοντας την επιχειρηματικότητα.

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