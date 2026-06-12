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Δυναμικό «παρών» έδωσε η ελίν στα Ποσειδώνια 2026 παρουσιάζοντας αξιόπιστες λύσεις για τη σύγχρονη ναυτιλία

Δυναμικό «παρών» έδωσε η ελίν στα Ποσειδώνια 2026 παρουσιάζοντας αξιόπιστες λύσεις για τη σύγχρονη ναυτιλία
Newsroom
Παρασκευή, 12/06/2026 - 08:18
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Η ελίν συμμετείχε και φέτος στη διεθνή ναυτιλιακή έκθεση «Ποσειδώνια 2026», επιβεβαιώνοντας τη σταθερή της δέσμευση στην υποστήριξη της ελληνικής και διεθνούς ναυτιλιακής κοινότητας.

Η κορυφαία έκθεση της παγκόσμιας ναυτιλίας πραγματοποιήθηκε στο Athens Metropolitan Expo από 1-5 Ιουνίου, συγκεντρώνοντας χιλιάδες επισκέπτες και εκπροσώπους της ναυτιλιακής βιομηχανίας από όλο τον κόσμο.

Κατά τη διάρκεια της έκθεσης, οι επισκέπτες του περιπτέρου της ελίν είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν το ολοκληρωμένο χαρτοφυλάκιο λύσεων της εταιρίας για την ναυτιλία, με έμφαση στα ναυτιλιακά λιπαντικά υψηλών προδιαγραφών και στις υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης που ανταποκρίνονται στις διαρκώς εξελισσόμενες ανάγκες του κλάδου.

Με περισσότερα από 70 χρόνια παρουσίας στην αγορά ενέργειας και ισχυρή διεθνή δραστηριότητα, η ελίν συνεχίζει να επενδύει στην ποιότητα, στην αξιοπιστία και στην άμεση εξυπηρέτηση, διαθέτοντας λιπαντικά ναυτιλίας σε περισσότερα από 300 λιμάνια παγκοσμίως και αναπτύσσοντας διαρκώς το διεθνές της δίκτυο.

Με τη συμμετοχή της στα Ποσειδώνια 2026, η ελίν ενίσχυσε περαιτέρω τη θέση της στον ναυτιλιακό κλάδο, προβάλλοντας τη μακρόχρονη τεχνογνωσία της και τη δέσμευσή της να προσφέρει αξιόπιστες και σύγχρονες λύσεις, υποστηρίζοντας διαχρονικά την ποντοπόρο ναυτιλία.

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