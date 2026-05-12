Γιάννης Μανιάτης προς ΕΕ: «Συμφωνείτε με την περικοπή του Προγράμματος "Σπίτι μου ΙΙ"»;
Γ. Χατζηθεοδοσίου (ΕΕΑ): Κοινωνία και επιχειρήσεις ζητούν ουσιαστικές λύσεις απέναντι στο πρόβλημα της ακρίβειας
ΔΕΗ Tour of Hellas 2026: Η Μεγάλη Γιορτή του Ποδηλάτου και της Βιώσιμης Μετακίνησης με την Ενέργεια της ΔΕΗ
ΚΕΠΑ - 1η Τηλεδιάσκεψη για "Εξωστρέφεια και Συνεργασία" του UNAI SDG7 Hub Co-Chair
ΥΠΕΝ: Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο για τον Τουρισμό
Γιάννης Τριήρης: Όταν η δυσφορία για το ανύπαρκτο κράτος δικαίου ξεπερνά ακόμη και τη φτώχεια
Βιομεθάνιο: Επιφυλάξεις της αγοράς για τα όρια οξυγόνου και το κόστος στους παραγωγούς
Έξυπνοι μετρητές: Αιχμές ΕΣΠΕΝ για καθυστερήσεις και κενά στην τηλεμέτρηση
Αυτή είναι η κατάλληλη θερμοκρασία για το κλιματιστικό
Η συνήθεια που «καταστρέφει» το σήμα του Wi-Fi στο σπίτι
Γιατί δεν καλύπτουμε τη Σαχάρα με ηλιακά πάνελ;
Χωροταξία: Σχεδιάζοντας την ανάπτυξη με κανόνες
Ερώτηση Βουλευτών της Νέας Αριστεράς για την ανάγκη ασφαλούς ενσωμάτωσης των ηλεκτρικών πατινιών στην κυκλοφορία
Η Ουγγαρία θα επανεξετάσει το σχέδιο επέκτασης του πυρηνικού σταθμού Paks με ρωσικούς αντιδραστήρες
Θριαμβευτής του ΔΕΗ Tour of Hellas 2026 ο Τσέχος Βάτσλαβ Γέζεκ
Έκθεσης της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής για διορισμό των προταθέντων στην Ολομέλεια της ΡΑΑΕΥ
Αλ. Χαρίτσης: Η ΕΕ ενισχύει τις ενεργειακές κοινότητες ως εργαλείο ενεργειακής ασφάλειας, μείωσης του ενεργειακού κόστους και καταπολέμησης της ενεργειακής φτώχειας
ΕΛΣΤΑΤ: Ετήσια αύξηση 8,3% παρουσίασε τον Μάρτιο ο Δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής
Eurobank και Όμιλος Κτίστωρ συνεργάζονται για την υποστήριξη επενδύσεων σε μικρά έργα αποθήκευσης ενέργειας
To Peristeri Family Day powered by ΗΡΩΝ επιστρέφει για 2η χρονιά την Κυριακή 17/5
ΔΑΠΕΕΠ: Απολογιστικό δελτίο Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ και Αποθήκευσης 2025
Η ελληνική παρουσία στην ηλεκτροκίνηση: Οι φορτιστές «Made-In-Greece» της Eunice και της Joltie
Κυρανάκης: Αυστηρά πρόστιμα σε εταιρείες που πωλούν πατίνια εκτός προδιαγραφών
ΑΔΜΗΕ: Ισχυρό Αποτύπωμα Από τη Σύνοδο της Ένωσης GO15 στην Αθήνα
Κυρ. Μητσοτάκης: Η Ελλάδα τα τελευταία 2 χρόνια εξάγει ενέργεια αντί να εισάγει
Τιμολόγιο Αναφοράς και Χρεώσεις Προμήθειας Προμηθευτή Καθολικής Υπηρεσίας για τον μήνα Μάιο 2026
Παρουσιάζεται σήμερα το Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο για τον Τουρισμό
Υπεγράφη η Κοινή Υπουργική Απόφαση για το on-bill financing
Γ. Μανιάτης: Η ΕΕ στηρίζει την ανάπτυξη ηλεκτρικής διασύνδεσης μεταξύ της Ελλάδας και της Κύπρου με τον GSI
Γιάννης Τριήρης: Το «μεταρρυθμιστικό» ντεμαράζ και ο πραγματικός του σκοπός
Γ. Χατζηθεοδοσίου (ΕΕΑ): Κοινωνία και επιχειρήσεις ζητούν ουσιαστικές λύσεις απέναντι στο πρόβλημα της ακρίβειας

Newsroom
Τρίτη, 12/05/2026 - 09:28
Να σταματήσει εδώ και τώρα ο κατήφορος με λήψη έκτακτων μέτρων

  • Πληθωρισμός 5,4%τον Απρίλιο μειώνει εισοδήματα και αγοραστική δύναμη των πολιτών.
  • Η τακτική της κυβέρνησης οδηγεί νοικοκυριά σε εξαθλίωση και μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις στην εξαφάνιση.
  • Η παρατεταμένη κρίση στη Μέση Ανατολή επιτείνει τον πληθωρισμό, που θα παραμένει ανοδικός όσο διαρκεί η ένταση.
  • Απαιτούνται έκτακτα, ουσιαστικά μέτρα όχι προσωρινά επιδόματα για αντιμετώπιση της ακρίβειας στη ρίζα.
  • Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών ζητά μείωση ΕΦΚ, ΦΠΑ σε τρόφιμα, μέτρα ενέργειας, κατάργηση μνημονιακών φόρων και 120 δόσεις.

Δήλωση του Προέδρου του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών Γιάννη Χατζηθεοδοσίου για την ακρίβεια:

«Το 5,4% του πληθωρισμού τον Απρίλιο δεν αφήνει κανένα περιθώριο για παρερμηνείες και για αισιόδοξες προβλέψεις. Η ακρίβεια συρρικνώνει τα εισοδήματα των πολιτών και μειώνει δραματικά την αγοραστική τους δυνατότητα. Η τακτική της κυβέρνησης απέναντι στο πρόβλημα το μόνο που κάνει είναι να οδηγεί τα νοικοκυριά στην εξαθλίωση και χιλιάδες μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις της χώρας στην εξαφάνιση.

Όταν ένας άνθρωπος δεν μπορεί να ανταπεξέλθει στα έξοδα του μήνα, όπως έχει καταγράψει και η Τράπεζα της Ελλάδος, αυτό σημαίνει μία βίαιη φτωχοποίηση. Το ίδιο και όταν μία μικρή επιχείρηση αδυνατεί να καλύψει το λειτουργικό της κόστος εξαιτίας των συνεχόμενων αυξήσεων σε πρώτες ύλες, ενέργεια, ενοίκια, φορολογικές και ασφαλιστικές υποχρεώσεις.

Η παρατεταμένη κρίση στη Μέση Ανατολή οξύνει διαρκώς το πρόβλημα και η εκτίμηση παραγόντων της αγοράς είναι ότι όσο διαρκεί η ένταση, ο πληθωρισμός θα συνεχίζει την ανοδική του πορεία. Αλλά και αν τελείωνε αύριο το πρωί ο πόλεμος, θα περνούσε καιρός για να βλέπαμε μία αποκλιμάκωση των τιμών.

Σε αυτή την κρίσιμη κατάσταση, το κοινό αίτημα πολιτών και μικρομεσαίων επιχειρήσεων είναι η λήψη έκτακτων μέτρων ουσιαστικής στήριξης για να σταματήσει επιτέλους αυτός ο κατήφορος και η διαρκής υποβάθμιση του επιπέδου διαβίωσης. Όχι όμως στη φιλοσοφία όσων έχουν εφαρμοστεί μέχρι σήμερα. Η ίδια η πραγματικότητα έχει αποδείξει ότι κάποια επιδόματα ή διαφόρου τύπου pass απλώς δίνουν μία πρόσκαιρη ανακούφιση στους πιο ευάλωτους αλλά σε καμία περίπτωση δεν αρκούν για να μειώσουν τις τιμές στην αγορά. Απαιτούνται άλλες πολιτικές. Περισσότερο δραστικές, για να χτυπηθεί το πρόβλημα στη ρίζα του.

Το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών έχει ζητήσει τη μείωση του ΕΦΚ στα καύσιμα και του ΦΠΑ σε βασικά αγαθά, κυρίως σε τρόφιμα και μέτρα για τη μείωση των τιμών ενέργειας. Έχει επίσης αναδείξει την ανάγκη της κατάργησης μνημονιακών φόρων, όπως το τέλος επιτηδεύματος για τα νομικά πρόσωπα αλλά και της προκαταβολής φόρου που συνεχίζει να επιβαρύνει τις επιχειρήσεις. Έχει ζητήσει μία συνολική ρύθμιση 120 δόσεων για την αποπληρωμή οφειλών, σε μία προσπάθεια μείωσης του ιδιωτικού χρέους. Πρόκειται για παρεμβάσεις που μπορούν πράγματι να φέρουν αποτελέσματα, κάτι που ήδη βλέπουμε σε άλλες ευρωπαϊκές οικονομίες.

Η ελληνική κοινωνία έχει κουραστεί να ακούει για ανάπτυξη της οικονομίας και την ίδια ώρα να διαπιστώνει με απόγνωση ότι τα μέλη της δεν μπορούν να βγάλουν το μήνα».

ΔΕΗ Tour of Hellas 2026: Η Μεγάλη Γιορτή του Ποδηλάτου και της Βιώσιμης Μετακίνησης με την Ενέργεια της ΔΕΗ
