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Όμιλος ΗΡΑΚΛΗΣ: Ανοίγει τον διάλογο για τη γυναικεία ενδυνάμωση στον σύγχρονο εργασιακό κόσμο μέσα από την πρωτοβουλία “The ROOM”
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12/06/2026 - 15:47
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ΧΡΗΣΤΙΚΑ
12/06/2026 - 15:26
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12/06/2026 - 15:00
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Επιπλέον 6.000 νοικοκυριά εντάσσονται στο «Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσίφωνα
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12/06/2026 - 11:22
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12/06/2026 - 10:41
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12/06/2026 - 09:56
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Ορκίσθηκαν τα νέα μέλη της κυβέρνησης

Ορκίσθηκαν τα νέα μέλη της κυβέρνησης
Newsroom
Παρασκευή, 12/06/2026 - 13:37
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Τελετή παράδοσης-παραλαβης στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας

Ενώπιον του Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα, και παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, ορκίσθηκαν από τον Αρχιγραμματέα της Ιεράς Συνόδου, Επίσκοπο Σκιάθου Ιωάννη στο Προεδρικό Μέγαρο τα νέα μέλη της κυβέρνησης, μετά τον πρόσφατο ανασχηματισμό.

Ειδικότερα ορκίσθηκαν:

  • ο Γεώργιος Κώτσηρας, ως Αναπληρωτής Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών
  • ο Δημήτριος Μαρκόπουλος, ως Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών
  • ο Αναστάσιος Χατζηβασιλείου, ως Υφυπουργός Εξωτερικών
  • η Μαρία Ελένη Σούκουλη - Βιλιάλη, ως Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας
  • η Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου, ως Μόνιμη Υπηρεσιακή Υφυπουργός Εξωτερικών.

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