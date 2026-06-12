Ορκίσθηκαν τα νέα μέλη της κυβέρνησης

Ενώπιον του Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα, και παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, ορκίσθηκαν από τον Αρχιγραμματέα της Ιεράς Συνόδου, Επίσκοπο Σκιάθου Ιωάννη στο Προεδρικό Μέγαρο τα νέα μέλη της κυβέρνησης, μετά τον πρόσφατο ανασχηματισμό.
Ειδικότερα ορκίσθηκαν:
- ο Γεώργιος Κώτσηρας, ως Αναπληρωτής Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών
- ο Δημήτριος Μαρκόπουλος, ως Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών
- ο Αναστάσιος Χατζηβασιλείου, ως Υφυπουργός Εξωτερικών
- η Μαρία Ελένη Σούκουλη - Βιλιάλη, ως Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας
- η Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου, ως Μόνιμη Υπηρεσιακή Υφυπουργός Εξωτερικών.