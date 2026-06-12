Κυρ. Μητσοτάκης: Αν οι ΗΠΑ θέλουν να εξάγουν φυσικό αέριο στην Ευρώπη, γιατί να μην χρησιμοποιήσουν την Ελλάδα ως σημείο εισόδου;

Για την έκθεση Draghi καιωτις αλλαγές που πρέπει να κάνει η ΕΕ ώστε να τονώσει την οικονομική ανάπτυξη και την ανταγωνιστικότητα ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ανέφερε: «Καταρχάς χαίρομαι που αναφερθήκατε στην έκθεση Draghi, η οποία αναδεικνύει τι πρέπει να κάνει η Ευρώπη για να γίνει πιο ανταγωνιστική και επισημαίνει το γεγονός ότι τα τελευταία 20 χρόνια αντιμετωπίζουμε ουσιαστικά μια σταδιακή αλλά αρκετά σημαντική διάβρωση της ανταγωνιστικότητάς μας.

Αναφερθήκατε στην υπερβολική ρύθμιση. Η αλήθεια είναι ότι σαφώς υπάρχουν αστοχίες όσον αφορά την υπερβολική ρύθμιση στο επιχειρηματικό περιβάλλον. Αυτό αποτελεί μεγάλη προτεραιότητα για την Επιτροπή, ουσιαστικά η κατάργηση των περιττών ρυθμίσεων. Είναι ένα μεγάλο θέμα για εμάς και για εμένα. Έχουμε αυτό που ονομάζουμε ενιαία αγορά. Πρόκειται για 27 κράτη μέλη. Θεωρητικά, μπορεί κάποιος να δραστηριοποιείται επιχειρηματικά σε όλα, χωρίς κανένα εμπόδιο. Στην πράξη όμως, αυτό δεν συμβαίνει.

Ας δούμε λοιπόν πώς μπορούμε να μετατρέψουμε αυτή την αγορά σχεδόν 500 εκατομμυρίων πελατών σε μια πραγματικά ενιαία αγορά, με τον ίδιο τρόπο που μπορεί κάποιος να δραστηριοποιείται μεταξύ Καλιφόρνιας και Νεβάδας χωρίς κανείς να ζητήσει πολλά περιττά έγγραφα.

Το ίδιο πρέπει να ισχύει όταν κάποιος θέλει να δραστηριοποιηθεί επιχειρηματικά μεταξύ της Ελλάδας και Ιταλίας ή της Ελλάδας και της Εσθονίας. Έτσι, για παράδειγμα, η δημιουργία μιας νέας νομικής οντότητας, αυτό που ονομάζουμε «EU Inc.», η εγγραφή μιας νεοφυούς επιχείρησης σε οποιαδήποτε ευρωπαϊκή χώρα και η δυνατότητα απρόσκοπτης λειτουργίας σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες, θα αποτελούσε μια ριζική αλλαγή για τις νέες εταιρείες τεχνολογίας μας.

Ενέργεια. Πώς μπορούμε να είμαστε ανταγωνιστικοί στον τομέα της ενέργειας; Πρόκειται για έναν σημαντικό συντελεστή στην παραγωγή, ειδικά στη μεταποίηση. Η Ευρώπη έχει μια πολύ ισχυρή παράδοση στην ποιοτική μεταποίηση αλλά αυτή έχει υπονομευθεί. Όχι μόνο από το υψηλό κόστος της ενέργειας, αλλά και από ζητήματα αθέμιτου ανταγωνισμού, όπως οι μαζικές εισαγωγές από την Κίνα. Όλα αυτά τα ζητήματα βρίσκονται, λοιπόν, στο επίκεντρο της ευρωπαϊκής ατζέντας.

Αν σκεφτείτε λοιπόν την Ευρώπη, ποιες είναι οι δύο προτεραιότητές μας; Η πρώτη είναι η ανταγωνιστικότητα. Η δεύτερη είναι η άμυνα. Αυτά είναι τα δύο ζητήματα στα οποία εστιάζουμε πραγματικά ως Ευρωπαϊκή Ένωση και ένα θέμα που θα συζητήσουμε στο επόμενο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, που θα πραγματοποιηθεί την επόμενη εβδομάδα, όπου πρέπει να λάβουμε ορισμένες σημαντικές αποφάσεις, όχι σχετικά με την κατεύθυνση -νομίζω ότι η κατεύθυνση έχει συμφωνηθεί-, αλλά σχετικά με την ταχύτητα και την αίσθηση του επείγοντος που πρέπει να υιοθετήσουμε για να προχωρήσουμε πραγματικά γρήγορα προς μια κατεύθυνση που θα κάνει την Ευρώπη και πάλι πιο ανταγωνιστική.

Για παράδειγμα, στην Ευρώπη αποταμιεύουμε πολύ, αλλά διοχετεύουμε τις αποταμιεύσεις μας στις ΗΠΑ. Επειδή δεν έχουμε αυτό που ονομάζουμε Ένωση Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων, δεν έχουμε μια ευρωπαϊκή ένωση κεφαλαιαγορών. Αν μια εταιρεία θέλει να εισαχθεί στο χρηματιστήριο, είναι πολύ πιο συμφέρον να επιδιώξει εισαγωγή στον δείκτη NASDAQ παρά σε οποιοδήποτε ευρωπαϊκό χρηματιστήριο. Αυτό πρέπει να αλλάξει, γιατί δεν αφορά μόνο δημόσια χρήματα ή ευρωπαϊκά χρήματα, αφορά επίσης την κινητοποίηση ιδιωτικών κεφαλαίων. Δυστυχώς, ξέρετε, αυτή τη στιγμή οι έξυπνοι επενδυτές δεν «ποντάρουν» ιδιαίτερα στην Ευρώπη, αυτό είναι κάτι που πρέπει να αλλάξει.

Ερωτηθείς για το ποια θα ήταν η θετική ατζέντα σας για τις διατλαντικές σχέσεις, ο Έλληνας πρωθυπουργός ανέφερε: «Πιστεύω ότι η σχέση ΗΠΑ – Ευρώπης έχει θέσει το παράδειγμα για μια παγκόσμια τάξη που εδράζεται σε κανόνες, η οποία όχι μόνο εξασφάλισε σταθερότητα και δυνατότητες ανάπτυξης, αλλά λειτούργησε επίσης θετικά, τόσο για την Ευρώπη όσο και για τις ΗΠΑ. Επομένως, δεν συγκαταλέγομαι σε εκείνους που υποτιμούν τη σχέση αυτή, παρά τις τρέχουσες αναταράξεις. Είμαι ρεαλιστής. Πιστεύω όμως ότι υπάρχουν προτάσεις που είναι αμοιβαία επωφελείς.

Για παράδειγμα, όσον αφορά το εμπόριο, έχει υπάρξει μια νέα ισορροπία ως αποτέλεσμα των πρόσφατων δασμών, αλλά εν τέλει πρέπει να βρούμε περισσότερες ευκαιρίες για αμοιβαίο εμπόριο, αλλά και να σεβόμαστε τους κανόνες της κάθε πλευράς. Θέλω οι αμερικανικές εταιρείες τεχνολογίας να δραστηριοποιούνται στην Ευρώπη, όμως αν η Ευρώπη λαμβάνει σοβαρά υπόψη, για παράδειγμα, την προστασία των παιδιών και των εφήβων όσον αφορά την πρόσβαση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αυτές οι εταιρείες πρέπει να σεβαστούν το γεγονός ότι αυτό αποτελεί προτεραιότητα για εμάς.

Όσον αφορά την άμυνα, ο Πρόεδρος Trump είχε δίκιο -και εσείς γνωρίζετε αρκετά για θέματα άμυνας- όταν επισήμανε ότι η Ευρώπη ήταν ουσιαστικά «επιβάτης χωρίς εισιτήριο» στον τομέα της άμυνας -όχι η Ελλάδα, γιατί η «μικρή» Ελλάδα πάντα δαπανούσε το 2% του ΑΕΠ της για την άμυνα, λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών σε σχέση με την Τουρκία- ωστόσο, τώρα δαπανούμε περισσότερα για την άμυνα.

Και αν η Ευρώπη οικοδομήσει τη δική της στρατηγική αυτονομία, αυτό θα είναι θετικό για το ΝΑΤΟ. Οι ΗΠΑ δεν πρέπει να αισθάνονται ότι απειλούνται από αυτό. Και ναι, θα αναπτύξουμε επίσης το δικό μας εγχώριο αμυντικό οικοσύστημα. Αλλά αν δαπανήσουμε περισσότερα για την άμυνα, το ΝΑΤΟ στο σύνολό του θα ενισχυθεί.

Πιστεύω λοιπόν ότι, τελικά, υπάρχει ένας βαθύς δεσμός που μας ενώνει. Και όταν εξετάζουμε τα μεγάλα ζητήματα που αφορούν την παγκόσμια διακυβέρνηση, εννοώ τις μεγάλες προκλήσεις, τα οφέλη και το κόστος της τεχνητής νοημοσύνης… Η τεχνητή νοημοσύνη σε κάποιο σημείο δεν μπορεί να είναι απλώς ένα είδος «άγριας δύσης» της καινοτομίας, χωρίς να κατανοούμε ότι πρόκειται για μια τεχνολογία που θα έχει βαθιές επιπτώσεις, δυστυχώς θαρρώ κατ’ αυτόν τον τρόπο προσεγγίζουν το θέμα οι ΗΠΑ.

Επομένως, θα συνεχίσουμε να προσπαθούμε να συνεργαστούμε με τις ΗΠΑ, τόσο ως Ευρωπαίοι όσο και ως Έλληνες.

Διατηρούμε μια πολύ ισχυρή διμερή εταιρική σχέση με τις ΗΠΑ, την οποία σέβομαι, η οποία δεν περιορίζεται μόνο στα ζητήματα άμυνας και ασφάλειας. Και ναι, πιστεύω επίσης ότι όσον αφορά ζητήματα όπως η διαχείριση των σχέσεων με την Κίνα, ειδικά δεδομένου ότι η Κίνα διαθέτει πλέον το 30% της παγκόσμιας δυνατότητας βιομηχανικής παραγωγής και ουσιαστικά είναι σε θέση να καταστρέψει βιομηχανίες σε ολόκληρο τον κόσμο, οπωσδήποτε στην Ευρώπη, αυτό είναι ένα θέμα που πρέπει να αντιμετωπίσουμε με μεγάλη σοβαρότητα. Δεν μπορούμε απλώς να επιτρέψουμε την πλήρη καταστροφή της βιομηχανικής μας βάσης μόνο και μόνο επειδή αναζητούμε πάντα το φθηνότερο προϊόν, ειδικά όταν υπάρχουν αθέμιτες εμπορικές πρακτικές.

Επομένως, πρόκειται για ένα θέμα που απαιτεί προσεκτική μελέτη, και μιλώ ως Ευρωπαίος που, όπως γνωρίζετε, υποστηρίζει το ελεύθερο εμπόριο. H Ελλάδα είναι ναυτιλιακή χώρα. Ελέγχουμε το 25% των εμπορικών πλοίων παγκοσμίως. Ζούμε σε μεγάλο βαθμό από τη ναυτιλία. Όμως, ελεύθερο εμπόριο δεν σημαίνει εμπόριο χωρίς κανόνες, και σίγουρα η δημιουργία κάποιου είδους ισότιμων όρων ανταγωνισμού είναι σημαντική για να λειτουργεί σωστά το εμπόριο.

Για τις σχέσεις ΗΠΑ – Ελλάδας στο μέλλον, ο κ. Μητσοτάκης τόνισε: Πιστεύω ότι οι σχέσεις μας είναι πιο ισχυρές παρά ποτέ. Πρόκειται για μια σχέση που υπερβαίνει, πιστεύω, κυβερνήσεις και κυβερνητικές θητείες. Διότι βασίζεται, θεωρώ, σε δύο πυλώνες. υπάρχει μια καταπληκτική ελληνοαμερικανική κοινότητα, η οποία αποτελεί τη φυσική γέφυρα μεταξύ των δύο χωρών μας. Και ο δεύτερος είναι τα κοινά συμφέροντα ασφάλειας, ειδικά όσον αφορά την Ανατολική Μεσόγειο. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο η Ελλάδα έχει πολλούς φίλους και στα δύο κόμματα του Κογκρέσου των ΗΠΑ, πρόκειται για μια διακομματική προσέγγιση που δεν ασπάζεται μόνο η νυν κυβέρνηση.

Μπορούμε και θα κάνουμε περισσότερα. Για παράδειγμα, αναφέρθηκα στη ναυτιλία. Αν οι ΗΠΑ θέλουν να εξάγουν περισσότερο υγροποιημένο φυσικό αέριο -κάτι που αποτελεί προτεραιότητα για την παρούσα κυβέρνηση- και η Ευρώπη θέλει να αγοράσει LNG, ποιος θα μεταφέρει αυτό το LNG; Το 25% των πλοίων μεταφοράς LNG σε διεθνές επίπεδο ανήκει σε Έλληνες, αυτό μας δίνει πλεονέκτημα. Αν οι ΗΠΑ θέλουν να εξάγουν φυσικό αέριο στην Ευρώπη, γιατί να μην χρησιμοποιήσουν την Ελλάδα ως σημείο εισόδου; Το έχουμε κάνει. Έχουμε τον κάθετο διάδρομο για τον εφοδιασμό των βόρειων γειτόνων μας, που φτάνει μέχρι την Ουκρανία.

Αν θέλετε να εστιάσετε στο IMEC, το σχέδιο της σύνδεσης μεταξύ Ινδίας, Μέσης Ανατολής και Ευρώπης, απλά κοιτάξτε τον χάρτη, η Ελλάδα αποτελεί το φυσικό σημείο εισόδου όσον αφορά την ηπειρωτική Ευρώπη.

Ακόμη και σε ό,τι αφορά τις καθαρά επιχειρηματικές ευκαιρίες, είμαστε ανοιχτοί σε συνεργασίες και υπάρχουν πολλές ενδιαφέρουσες επενδυτικές ευκαιρίες για τα αμερικανικά κεφάλαια να επενδύσουν στην Ελλάδα. Πρόκειται λοιπόν για μια ιδιαίτερα ευρεία σχέση που, θα έλεγα, πηγαίνει πέρα από την ασφάλεια και την άμυνα».