Ιράν: Η IAEA επιβεβαιώνει ότι οι πρόσφατες επιθέσεις δεν έχουν πλήξει τον ίδιο τον σταθμό του Μπουσέρ
ΚΟΣΜΟΣ
06/04/2026 - 15:30
Π. Μαρινάκης: Η Ελλάδα κάνει ένα ουσιαστικό βήμα προς το ενεργειακό μέλλον με την έναρξη των δύο πρώτων μονάδων αποθήκευσης ενέργειας
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
06/04/2026 - 15:09
Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας προς ΔΥΠΑ: Αίτημα επιμήκυνσης χρόνου απασχόλησης για τους απολυθέντες από την εταιρεία «ΛΑΡΚΟ»
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
06/04/2026 - 14:49
Enerwave και AB Βασιλόπουλος: Στρατηγική Συνεργασία με Αποκλειστικά Προνόμια για τους Καταναλωτές
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
06/04/2026 - 13:43
Έγκριση του λογισμικού IsZEB Certify – ΠΕΑ από το ΥΠΕΝ
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
06/04/2026 - 12:56
Στέφανος Γκίκας για “GReco Islands”: Xρυσή ευκαιρία για τα νησιά μας, να προχωρήσουν σε κρίσιμα έργα ύδρευσης, με εξασφαλισμένη χρηματοδότηση
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
06/04/2026 - 12:16
Όμιλος ΔΕΗ: Ολοκληρώθηκε η κατασκευή των φωτοβολταϊκών ισχύος 2,13 GW στη Δυτική Μακεδονία – με ταχείς ρυθμούς η εγκατάσταση μονάδων αποθήκευσης
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
06/04/2026 - 12:01
Στ. Παπασταύρου: Επάρκεια ενέργειας για την ώρα - "Πατέντα" οι ρευματοκλοπές
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
06/04/2026 - 10:44
Greenpeace: Ο πόλεμος ΗΠΑ-Ισραήλ στο Ιράν και πώς οι πόλεμοι καταστρέφουν τη ζωή των ανθρώπων και το περιβάλλον
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
06/04/2026 - 10:03
Τεχεράνη: Διακοπή της παροχής αερίου σε μέρος της πρωτεύουσας έπειτα από βομβαρδισμό εναντίον πανεπιστημίου
ΚΟΣΜΟΣ
06/04/2026 - 09:00
ΟΠΕΚ: Αύξηση την παραγωγής και ανησυχία για το κόστος αποκατάστασης των ζημιών στις ενεργειακές υποδομές της Μ. Ανατολής
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
06/04/2026 - 08:33
Τι φέρνει το Κοινωνικό Κλιματικό Ταμείο που διαδέχεται το Ταμείο Ανάκαμψης
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
06/04/2026 - 08:10
Γιάννης Τριήρης: Εμφανίζουν τις απάτες ως ρουσφέτια και νομίζουν ότι αθωώνονται
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
06/04/2026 - 08:03
Πρεμιέρα για το Fuel Pass- Βήμα βήμα η διαδικασία για τις αιτήσεις
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
06/04/2026 - 08:02
Παραγωγοί φωτοβολταϊκών κατά ΔΑΠΕΕΠ: Παράνομα τα πρόστιμα για τα συστήματα τηλεμέτρησης
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
06/04/2026 - 08:00
Γιατί κάνει θόρυβο το κλιματιστικό: Έτσι θα λύσετε το πρόβλημα
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
06/04/2026 - 06:52
Fuel Pass 2026: Πώς θα εκδώσετε την ψηφιακή κάρτα
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
06/04/2026 - 06:52
Ενεργειακή κρίση: Γιατί δεν μπορεί να λύσει το πρόβλημα το αμερικανικό πετρέλαιο
ΚΟΣΜΟΣ
06/04/2026 - 06:52
Πως θα γλυτώσεις χρήματα με ανιχνευτές κίνησης: Η συμβουλή του ηλεκτρολόγου
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
04/04/2026 - 08:37
Μια κίνηση 10'' μπορεί να σας εξοικονομήσει πάνω από 100 ευρώ στον λογαριασμό
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
04/04/2026 - 08:37
Ανοίγουν οι αιτήσεις για τον διαγωνισμό «Πράσινο Μπαλκόνι» του Δήμου Θεσσαλονίκης
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
03/04/2026 - 15:48
Δημόσια Διαβούλευση της ΡΑΑΕΥ επί του καταλόγου της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. αναφορικά με τα μοναδιαία κόστη σύνδεσης Χρηστών στο ΕΣΜΗΕ
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
03/04/2026 - 15:21
Επιστολή ΠΟΣΠΗΕΦ προς ΥΠΕΝ για τα πρόστιμα μη συμμόρφωσης που εκδόθηκαν πρόσφατα από τον ΔΑΠΕΕΠ
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
03/04/2026 - 14:52
Συμφωνία ΕΥΑΘ ΑΕ και ΕΟΑΛ για ψηφιακή αναβάθμιση στη διαχείριση νερού και λυμάτων
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
03/04/2026 - 14:19
Πέτη Πέρκα: Στη σκιά του Πάσχα η διαβούλευση για νομοσχέδιο-σκούπα του ΥΠΕΝ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
03/04/2026 - 13:47
Αποτελέσματα δημόσιας διαβούλευσης ΡΑΑΕΥ για τη λειτουργία των λιγνιτικών μονάδων παραγωγής ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
03/04/2026 - 13:09
Δήμος Κοζάνης: Ολοκλήρωση 1ης Φάσης Σχεδίου RAW4RES
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
03/04/2026 - 12:29
Κερδίστε έως 6% €πιστροφή με καύσιμα κίνησης ελίν στις πασχαλινές σας διαδρομές
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
03/04/2026 - 11:56
Στ. Αγγελούδης: Η Θεσσαλονίκη κέρδισε τη μάχη για τη ΔΕΘ – 120 στρέμματα ανοιχτού, προσβάσιμου Μητροπολιτικού Πάρκου
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
03/04/2026 - 10:33
ΡΑΑΕΥ: Συμπληρωματική ανακοίνωση κύκλου τροποποιήσεων ΑΠΕ – Φεβρουάριος 2026
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
03/04/2026 - 09:49

Τι φέρνει το Κοινωνικό Κλιματικό Ταμείο που διαδέχεται το Ταμείο Ανάκαμψης
Newsroom
Δευτέρα, 06/04/2026 - 08:10

Εν μέσω νέας διεθνούς ενεργειακής κρίσης, αλλά και έξι μήνες πριν κλείσει οριστικά ο κύκλος του Ταμείου Ανάκαμψης στη χώρα μας, η κυβέρνηση ετοιμάζεται να ενεργοποιήσει ένα νέο χρηματοδοτικό εργαλείο: το Κοινωνικό Κλιματικό Ταμείο (ΚΚΤ), με 5,3 δισ. ευρώ για την περίοδο 2026-2032 και με βασικό στόχο να συνδράμει 1,5 εκατ. νοικοκυριά και 70.000 επιχειρήσεις να ανταπεξέλθουν στο κόστος της ενεργειακής μετάβασης.

Προ ημερών το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών κατέθεσε στη Βουλή νομοσχέδιο με το οποίο συστήνεται Συντονιστική Αρχή και Ειδική Επιτροπή Κοινωνικού Κλιματικού Ταμείου -με Διοικητή τριετούς θητείας και λειτουργία έως το 2032- που θα διαχειριστεί τους πόρους του Ταμείου.

Παράλληλα όμως, η κυβέρνηση έχει υποβάλει στην ΕΕ πρόταση με 25 δράσεις, οι οποίες θα αρχίσουν να υλοποιούνται εντός του 2026 μέσω του Ταμείου.

Γιατί τώρα και γιατί επείγει

Σύμφωνα με το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων, η χρονική σύμπτωση δεν είναι τυχαία. Το 2027 επεκτείνεται το Σύστημα Εμπορίας Ρύπων (ETS2/ΣΕΔΕ2), επιβαρύνοντας περαιτέρω το κόστος πετρελαίου και φυσικού αερίου. Παράλληλα, η Ελλάδα εμφανίζει υψηλούς δείκτες ενεργειακής φτώχειας -- ιδίως στην ύπαιθρο και στα χαμηλότερα εισοδηματικά στρώματα -- σε συνδυασμό με παλαιό κτιριακό απόθεμα και υψηλή εξάρτηση από ορυκτά καύσιμα στις μεταφορές και τη θέρμανση. Το ΚΚΤ / Κοινωνικό Κλιματικό Ταμείο σχεδιάστηκε, ακριβώς, για να απορροφήσει αυτή την επιβάρυνση, προτού αυτή πλήξει τα πιο αδύναμα νοικοκυριά.

Τι χρηματοδοτείται

Πάνω από 20 από τα 25 νέα μέτρα προβλέπεται να εκκινήσουν μέσα στο 2026, από το φθινόπωρο και μετά.

Για παράδειγμα:

  • η μεγαλύτερη σε κόστος παρέμβαση για τα νοικοκυριά (1,2 δισ. ευρώ), η οποία προβλέπεται στο σχέδιο το οποίο υπέβαλε στις Βρυξέλες η Αθήνα, αφορά ένα νέο «Εξοικονομώ» για 62.000 κατοικίες, με επιδότηση που θα καλύπτει και τον ΦΠΑ. Παρεμβάσεις αξίας 24.800 ευρώ θα έχουν έκπτωση έως 80% και θα κοστίζουν στον ιδιοκτήτη μόλις 5.000 ευρώ.
  • άλλα 930 εκατ. ευρώ αφορούν αντικατάσταση συστημάτων θέρμανσης, με αγορά και τοποθέτηση αντλίας θερμότητας και ηλιακού θερμοσίφωνα με ιδία συμμετοχή 2.000 ευρώ.
  • το «Κοινωνικό Leasing» (174 εκατ. ευρώ) επιδοτεί 12.500 νοικοκυριά με 13.000 ευρώ για τετραετή μίσθωση ΙΧ ηλεκτρικού αυτοκινήτου, με μίσθωμα έως 145 ευρώ τον μήνα.
  • άτομα με αναπηρία θα μπορούν να λάβουν επιδότηση που φτάνει και το 100% για ηλεκτρικά αμαξίδια, mobility scooters και handbikes (συνολικά 51 εκατ. ευρώ για 13.200 άτομα).
  • άλλα 435 εκατ. ευρώ αφορούν στην ανέγερση 2.350 διαμερισμάτων zero-energy (κλάση Α+) και μέσου εμβαδού 84 τμ σε τέσσερα πρώην στρατόπεδα (Χαϊδάρι, Αχαρνές, Ζιάκα στη Θεσσαλονίκη και Μανουσογιαννάκη στην Πάτρα) που θα στεγάσουν 7.000 πολίτες με χαμηλό μίσθωμα, μέσω της νέας Εθνικής Αρχής Στέγασης.

Επιπλέον, από το 2027 και κάθε Οκτώβριο, 340 εκατ. ευρώ θα ενισχύουν κατ' έτος το επίδομα θέρμανσης 780.000 δικαιούχων κατά έως 100 ευρώ, για να αντισταθμίσουν την επιβάρυνση του ETS2.

Επιπλέον, 40 εκατ. ευρώ καλύπτουν 200.000 δωρεάν Πιστοποιητικά Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ). Το μέτρο έχει μεγάλη πρακτική σημασία για τους ιδιοκτήτες: χωρίς το Πιστοποιητικό αυτό, τα ακίνητα δεν θα μπορούν να ενοικιαστούν ή να πωληθούν με τους νέους ευρωπαϊκούς κανονισμούς.

Τι παίρνουν οι επιχειρήσεις

Συνολικά 10.000 πολύ μικρές επιχειρήσεις μοιράζονται 394 εκατ. ευρώ για προγράμματα «Εξοικονομώ επιχειρήσεων» .

'Αλλα 289 εκατ. ευρώ θα δοθούν σε επιχειρήσεις για ηλεκτρικά επαγγελματικά οχήματα -- με 40% επιδότηση για ΙΧ και vans ή 30% για φορτηγά.

Για παράδειγμα: Εταιρεία αγοράζει ΙΧ 30.000 ευρώ και van 50.000 ευρώ εισπράττει πίσω 32.000 ευρώ.

Ενώ ιδιοκτήτες ταξί προβλέπεται επιδότηση έως 20.000 ευρώ για αγορά ηλεκτρικού - ή έως 29.000 ευρώ για προσβάσιμα οχήματα ΑμεΑ.

Πρόσβαση χωρίς αποκλεισμούς

Για να μην παραμείνουν οι ενισχύσεις στα χαρτιά, θεσμοθετείται Μητρώο Ενεργειακής Στήριξης με «Κάρτα Ευάλωτου» και one-stop shop υπηρεσίες σε κάθε Περιφέρεια. Η Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή (ΟΚΕ), στη Γνώμη της επί του νομοσχεδίου, επισημαίνει ότι «η πρόσβαση στις ενισχύσεις πρέπει να είναι ουσιαστική και όχι μόνο τυπική», ζητώντας ιδιαίτερη μέριμνα για ηλικιωμένους και πολίτες απομακρυσμένων περιοχών.

Πρεμιέρα για το Fuel Pass- Βήμα βήμα η διαδικασία για τις αιτήσεις 06 Απριλίου 2026
Πετρέλαιο: Το σενάριο των 200 δολαρίων το βαρέλι δεν είναι όσο «τρελό» ακούγεται
Κέντρο Αειφορίας (CSE): Πως αποτιμάται η αξία των Κοινωνικών και Περιβαλλοντικών δράσεων με το διεθνές πρότυπο SROI
Fuel Pass 2026: Πώς θα εκδώσετε την ψηφιακή κάρτα
Αυτή είναι η πρώτη χώρα της ΕΕ που παίρνει μέτρα για τις ενεργοβόρες βιομηχανίες
Σήμερα στη Βουλή η ΠΝΠ για την επιδότηση καυσίμων και τα μέτρα στήριξης λόγω ενεργειακού κόστους
10 συμβουλές για να κρατήσετε χαμηλά τον λογαριασμό σας εν μέσω κρίσης
