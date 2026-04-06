ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Ιράν: Η IAEA επιβεβαιώνει ότι οι πρόσφατες επιθέσεις δεν έχουν πλήξει τον ίδιο τον σταθμό του Μπουσέρ
ΚΟΣΜΟΣ
06/04/2026 - 15:30
Π. Μαρινάκης: Η Ελλάδα κάνει ένα ουσιαστικό βήμα προς το ενεργειακό μέλλον με την έναρξη των δύο πρώτων μονάδων αποθήκευσης ενέργειας
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
06/04/2026 - 15:09
Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας προς ΔΥΠΑ: Αίτημα επιμήκυνσης χρόνου απασχόλησης για τους απολυθέντες από την εταιρεία «ΛΑΡΚΟ»
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
06/04/2026 - 14:49
Enerwave και AB Βασιλόπουλος: Στρατηγική Συνεργασία με Αποκλειστικά Προνόμια για τους Καταναλωτές
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
06/04/2026 - 13:43
Έγκριση του λογισμικού IsZEB Certify – ΠΕΑ από το ΥΠΕΝ
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
06/04/2026 - 12:56
Στέφανος Γκίκας για “GReco Islands”: Xρυσή ευκαιρία για τα νησιά μας, να προχωρήσουν σε κρίσιμα έργα ύδρευσης, με εξασφαλισμένη χρηματοδότηση
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
06/04/2026 - 12:16
Όμιλος ΔΕΗ: Ολοκληρώθηκε η κατασκευή των φωτοβολταϊκών ισχύος 2,13 GW στη Δυτική Μακεδονία – με ταχείς ρυθμούς η εγκατάσταση μονάδων αποθήκευσης
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
06/04/2026 - 12:01
Στ. Παπασταύρου: Επάρκεια ενέργειας για την ώρα - "Πατέντα" οι ρευματοκλοπές
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
06/04/2026 - 10:44
Greenpeace: Ο πόλεμος ΗΠΑ-Ισραήλ στο Ιράν και πώς οι πόλεμοι καταστρέφουν τη ζωή των ανθρώπων και το περιβάλλον
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
06/04/2026 - 10:03
Τεχεράνη: Διακοπή της παροχής αερίου σε μέρος της πρωτεύουσας έπειτα από βομβαρδισμό εναντίον πανεπιστημίου
ΚΟΣΜΟΣ
06/04/2026 - 09:00
ΟΠΕΚ: Αύξηση την παραγωγής και ανησυχία για το κόστος αποκατάστασης των ζημιών στις ενεργειακές υποδομές της Μ. Ανατολής
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
06/04/2026 - 08:33
Τι φέρνει το Κοινωνικό Κλιματικό Ταμείο που διαδέχεται το Ταμείο Ανάκαμψης
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
06/04/2026 - 08:10
Γιάννης Τριήρης: Εμφανίζουν τις απάτες ως ρουσφέτια και νομίζουν ότι αθωώνονται
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
06/04/2026 - 08:03
Πρεμιέρα για το Fuel Pass- Βήμα βήμα η διαδικασία για τις αιτήσεις
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
06/04/2026 - 08:02
Παραγωγοί φωτοβολταϊκών κατά ΔΑΠΕΕΠ: Παράνομα τα πρόστιμα για τα συστήματα τηλεμέτρησης
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
06/04/2026 - 08:00
Γιατί κάνει θόρυβο το κλιματιστικό: Έτσι θα λύσετε το πρόβλημα
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
06/04/2026 - 06:52
Fuel Pass 2026: Πώς θα εκδώσετε την ψηφιακή κάρτα
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
06/04/2026 - 06:52
Ενεργειακή κρίση: Γιατί δεν μπορεί να λύσει το πρόβλημα το αμερικανικό πετρέλαιο
ΚΟΣΜΟΣ
06/04/2026 - 06:52
Πως θα γλυτώσεις χρήματα με ανιχνευτές κίνησης: Η συμβουλή του ηλεκτρολόγου
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
04/04/2026 - 08:37
Μια κίνηση 10'' μπορεί να σας εξοικονομήσει πάνω από 100 ευρώ στον λογαριασμό
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
04/04/2026 - 08:37
Ανοίγουν οι αιτήσεις για τον διαγωνισμό «Πράσινο Μπαλκόνι» του Δήμου Θεσσαλονίκης
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
03/04/2026 - 15:48
Δημόσια Διαβούλευση της ΡΑΑΕΥ επί του καταλόγου της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. αναφορικά με τα μοναδιαία κόστη σύνδεσης Χρηστών στο ΕΣΜΗΕ
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
03/04/2026 - 15:21
Επιστολή ΠΟΣΠΗΕΦ προς ΥΠΕΝ για τα πρόστιμα μη συμμόρφωσης που εκδόθηκαν πρόσφατα από τον ΔΑΠΕΕΠ
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
03/04/2026 - 14:52
Συμφωνία ΕΥΑΘ ΑΕ και ΕΟΑΛ για ψηφιακή αναβάθμιση στη διαχείριση νερού και λυμάτων
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
03/04/2026 - 14:19
Πέτη Πέρκα: Στη σκιά του Πάσχα η διαβούλευση για νομοσχέδιο-σκούπα του ΥΠΕΝ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
03/04/2026 - 13:47
Αποτελέσματα δημόσιας διαβούλευσης ΡΑΑΕΥ για τη λειτουργία των λιγνιτικών μονάδων παραγωγής ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
03/04/2026 - 13:09
Δήμος Κοζάνης: Ολοκλήρωση 1ης Φάσης Σχεδίου RAW4RES
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
03/04/2026 - 12:29
Κερδίστε έως 6% €πιστροφή με καύσιμα κίνησης ελίν στις πασχαλινές σας διαδρομές
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
03/04/2026 - 11:56
Στ. Αγγελούδης: Η Θεσσαλονίκη κέρδισε τη μάχη για τη ΔΕΘ – 120 στρέμματα ανοιχτού, προσβάσιμου Μητροπολιτικού Πάρκου
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
03/04/2026 - 10:33
ΡΑΑΕΥ: Συμπληρωματική ανακοίνωση κύκλου τροποποιήσεων ΑΠΕ – Φεβρουάριος 2026
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
03/04/2026 - 09:49

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΧΑΡΤΗΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Enerwave και AB Βασιλόπουλος: Στρατηγική Συνεργασία με Αποκλειστικά Προνόμια για τους Καταναλωτές

Newsroom
Δευτέρα, 06/04/2026 - 13:43

Σε μια νέα στρατηγική συνεργασία προχωρούν η Enerwave, πάροχος ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου και η ΑΒ Βασιλόπουλος, αλυσίδα σούπερ μάρκετ, στο πλαίσιο της οποίας με κάθε νέα σύνδεση σταθερού προγράμματος ηλεκτρικού ρεύματος ή/και φυσικού αερίου για διαθέσιμα εμπορικά προγράμματα στην Enerwave, οι πελάτες της ΑΒ Βασιλόπουλος κερδίζουν επιταγή έκπτωσης αξίας 6 ευρώ κάθε μήνα, για διάστημα 12 μηνών.

Η Enerwave, κορυφαίος πάροχος ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου και η ΑΒ Βασιλόπουλος, με διαχρονικά ισχυρή παρουσία στο οργανωμένο λιανεμπόριο τροφίμων, πανελλαδική κάλυψη και ισχυρή παρουσία στην ελληνική αγορά, προχωρούν σε μία νέα στρατηγική συνεργασία.

Ενεργειακή σταθερότητα με ουσιαστικό όφελος για τους καταναλωτές

Στο πλαίσιο της εν λόγω συνεργασίας, με κάθε νέα σύνδεση σταθερού προγράμματος ηλεκτρικού ρεύματος ή/και φυσικού αερίου* στην Enerwave, οι πελάτες της ΑΒ Βασιλόπουλος κερδίζουν επιταγή έκπτωσης αξίας 6 ευρώ κάθε μήνα, για διάστημα 12 μηνών.

Επιλέγοντας σταθερές χρεώσεις ενέργειας για 12 μήνες και μηνιαίο, πραγματικό όφελος αγορών, η προσφορά εξασφαλίζει προβλεψιμότητα, σιγουριά και έμπρακτη στήριξη της καθημερινότητας των ελληνικών νοικοκυριών.

Με τον τρόπο αυτό, οι δύο εταιρείες συνδυάζουν την ενεργειακή σταθερότητα με απτά οικονομικά οφέλη για τον καταναλωτή, αξιοποιώντας την παροχή καινοτόμων ενεργειακών λύσεων από την Enerwave και την ισχυρή σχέση εμπιστοσύνης, που έχει αναπτύξει η ΑΒ Βασιλόπουλος με τους καταναλωτές σε όλη την Ελλάδα.

«Στην Enerwave επενδύουμε σε συνεργασίες που δημιουργούν ουσιαστική αξία για τον καταναλωτή. Η στρατηγική μας συνέργεια με την ΑΒ Βασιλόπουλος συνδυάζει την ενεργειακή σταθερότητα και την αξιοπιστία των προγραμμάτων μας με ένα απτό, μηνιαίο οικονομικό όφελος που ενισχύει την καθημερινότητα των ελληνικών νοικοκυριών. Μέσα από αυτή την πρωτοβουλία, επιβεβαιώνουμε τη δέσμευσή μας να προσφέρουμε λύσεις που απαντούν στις πραγματικές ανάγκες των πελατών μας και στηρίζουν έμπρακτα τον οικογενειακό προϋπολογισμό», δήλωσε ο Γιώργος Τζανετάκος, Commercial Director της Enerwave.

Αντίστοιχα, ο Ανδρέας Συμεώνογλου, Senior Vice President Commerce & Marketing της ΑΒ Βασιλόπουλος, δήλωσε: «Στην ΑΒ Βασιλόπουλος επενδύουμε σε συνεργασίες που δημιουργούν πραγματική αξία για τους πελάτες μας. Μέσα από το AB Partnerships Ecosystem αναπτύσσουμε στρατηγικές συνέργειες με κορυφαίους οργανισμούς, συνδέοντας την καθημερινή αγοραστική εμπειρία με υπηρεσίες που στηρίζουν τα νοικοκυριά. Παράλληλα, υλοποιούμε μια ετήσια στρατηγική Retail Media που αξιοποιεί όλα τα phygital touchpoints της ΑΒ, δημιουργώντας μια ολοκληρωμένη 360° εμπειρία για τον καταναλωτή και προσφέροντας στους συνεργάτες μας δυνατότητες μαζικής κάλυψης, στοχευμένων ενεργειών και προσωποποιημένων προσφορών. Η συνεργασία μας με την Enerwave αποτελεί ακόμη ένα σημαντικό βήμα προς αυτή την κατεύθυνση».

Καθ’ όλη τη διάρκεια της συνεργασίας, η Enerwave θα αναπτύξει επιπλέον στοχευμένες ενέργειες εντός επιλεγμένων καταστημάτων της ΑΒ Βασιλόπουλος, ενισχύοντας περαιτέρω την εμπειρία και τα οφέλη για τον καταναλωτή.

*Ισχύει για εμπορικά διαθέσιμα προγράμματα.

Τελευταία τροποποίηση στις 06/04/2026 - 14:48

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Τι φέρνει το Κοινωνικό Κλιματικό Ταμείο που διαδέχεται το Ταμείο Ανάκαμψης
Τι φέρνει το Κοινωνικό Κλιματικό Ταμείο που διαδέχεται το Ταμείο Ανάκαμψης

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Π. Μαρινάκης: Η Ελλάδα κάνει ένα ουσιαστικό βήμα προς το ενεργειακό μέλλον με την έναρξη των δύο πρώτων μονάδων αποθήκευσης ενέργειας
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Π. Μαρινάκης: Η Ελλάδα κάνει ένα ουσιαστικό βήμα προς το ενεργειακό μέλλον με την έναρξη των δύο πρώτων μονάδων αποθήκευσης ενέργειας

Στ. Παπασταύρου: Επάρκεια ενέργειας για την ώρα - &quot;Πατέντα&quot; οι ρευματοκλοπές
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ

Στ. Παπασταύρου: Επάρκεια ενέργειας για την ώρα - "Πατέντα" οι ρευματοκλοπές

«Ενέργεια Χωρίς Απώλειες»: Ημερίδα ΙΕΝΕ – ΤΕΕ για τη Εξοικονόμηση και τη Βιωσιμότητα στα Κτίρια
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

«Ενέργεια Χωρίς Απώλειες»: Ημερίδα ΙΕΝΕ – ΤΕΕ για τη Εξοικονόμηση και τη Βιωσιμότητα στα Κτίρια

Επίσκεψη ΥΕΘΑ Νίκου Δένδια στη Σαουδική Αραβία
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Επίσκεψη ΥΕΘΑ Νίκου Δένδια στη Σαουδική Αραβία

Πριν το Πάσχα οι ανακοινώσεις για τα μέτρα στήριξης της βιομηχανίας
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ

Πριν το Πάσχα οι ανακοινώσεις για τα μέτρα στήριξης της βιομηχανίας

Ενεργειακή ακρίβεια και γεωπολιτικοί κίνδυνοι στο επίκεντρο του ΔΣ του ΕΕΑ
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Ενεργειακή ακρίβεια και γεωπολιτικοί κίνδυνοι στο επίκεντρο του ΔΣ του ΕΕΑ