Enerwave και AB Βασιλόπουλος: Στρατηγική Συνεργασία με Αποκλειστικά Προνόμια για τους Καταναλωτές

Σε μια νέα στρατηγική συνεργασία προχωρούν η Enerwave, πάροχος ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου και η ΑΒ Βασιλόπουλος, αλυσίδα σούπερ μάρκετ, στο πλαίσιο της οποίας με κάθε νέα σύνδεση σταθερού προγράμματος ηλεκτρικού ρεύματος ή/και φυσικού αερίου για διαθέσιμα εμπορικά προγράμματα στην Enerwave, οι πελάτες της ΑΒ Βασιλόπουλος κερδίζουν επιταγή έκπτωσης αξίας 6 ευρώ κάθε μήνα, για διάστημα 12 μηνών.

Η Enerwave, κορυφαίος πάροχος ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου και η ΑΒ Βασιλόπουλος, με διαχρονικά ισχυρή παρουσία στο οργανωμένο λιανεμπόριο τροφίμων, πανελλαδική κάλυψη και ισχυρή παρουσία στην ελληνική αγορά, προχωρούν σε μία νέα στρατηγική συνεργασία.

Ενεργειακή σταθερότητα με ουσιαστικό όφελος για τους καταναλωτές

Στο πλαίσιο της εν λόγω συνεργασίας, με κάθε νέα σύνδεση σταθερού προγράμματος ηλεκτρικού ρεύματος ή/και φυσικού αερίου* στην Enerwave, οι πελάτες της ΑΒ Βασιλόπουλος κερδίζουν επιταγή έκπτωσης αξίας 6 ευρώ κάθε μήνα, για διάστημα 12 μηνών.

Επιλέγοντας σταθερές χρεώσεις ενέργειας για 12 μήνες και μηνιαίο, πραγματικό όφελος αγορών, η προσφορά εξασφαλίζει προβλεψιμότητα, σιγουριά και έμπρακτη στήριξη της καθημερινότητας των ελληνικών νοικοκυριών.

Με τον τρόπο αυτό, οι δύο εταιρείες συνδυάζουν την ενεργειακή σταθερότητα με απτά οικονομικά οφέλη για τον καταναλωτή, αξιοποιώντας την παροχή καινοτόμων ενεργειακών λύσεων από την Enerwave και την ισχυρή σχέση εμπιστοσύνης, που έχει αναπτύξει η ΑΒ Βασιλόπουλος με τους καταναλωτές σε όλη την Ελλάδα.

«Στην Enerwave επενδύουμε σε συνεργασίες που δημιουργούν ουσιαστική αξία για τον καταναλωτή. Η στρατηγική μας συνέργεια με την ΑΒ Βασιλόπουλος συνδυάζει την ενεργειακή σταθερότητα και την αξιοπιστία των προγραμμάτων μας με ένα απτό, μηνιαίο οικονομικό όφελος που ενισχύει την καθημερινότητα των ελληνικών νοικοκυριών. Μέσα από αυτή την πρωτοβουλία, επιβεβαιώνουμε τη δέσμευσή μας να προσφέρουμε λύσεις που απαντούν στις πραγματικές ανάγκες των πελατών μας και στηρίζουν έμπρακτα τον οικογενειακό προϋπολογισμό», δήλωσε ο Γιώργος Τζανετάκος, Commercial Director της Enerwave.

Αντίστοιχα, ο Ανδρέας Συμεώνογλου, Senior Vice President Commerce & Marketing της ΑΒ Βασιλόπουλος, δήλωσε: «Στην ΑΒ Βασιλόπουλος επενδύουμε σε συνεργασίες που δημιουργούν πραγματική αξία για τους πελάτες μας. Μέσα από το AB Partnerships Ecosystem αναπτύσσουμε στρατηγικές συνέργειες με κορυφαίους οργανισμούς, συνδέοντας την καθημερινή αγοραστική εμπειρία με υπηρεσίες που στηρίζουν τα νοικοκυριά. Παράλληλα, υλοποιούμε μια ετήσια στρατηγική Retail Media που αξιοποιεί όλα τα phygital touchpoints της ΑΒ, δημιουργώντας μια ολοκληρωμένη 360° εμπειρία για τον καταναλωτή και προσφέροντας στους συνεργάτες μας δυνατότητες μαζικής κάλυψης, στοχευμένων ενεργειών και προσωποποιημένων προσφορών. Η συνεργασία μας με την Enerwave αποτελεί ακόμη ένα σημαντικό βήμα προς αυτή την κατεύθυνση».

Καθ’ όλη τη διάρκεια της συνεργασίας, η Enerwave θα αναπτύξει επιπλέον στοχευμένες ενέργειες εντός επιλεγμένων καταστημάτων της ΑΒ Βασιλόπουλος, ενισχύοντας περαιτέρω την εμπειρία και τα οφέλη για τον καταναλωτή.

*Ισχύει για εμπορικά διαθέσιμα προγράμματα.