The Green Tank: Λιανική αγορά ηλεκτρισμού: Από τις ακριβότερες στην ΕΕ η Ελλάδα – 1.23 δισ. € το επιπλέον κόστος από τα πράσινα τιμολόγια

Η Ελλάδα ήταν το 2025 η ακριβότερη χώρα της ΕΕ-27 στο ανταγωνιστικό σκέλος των τιμολογίων λιανικής με βάση την αγοραστική δύναμη των καταναλωτών και η τρίτη ακριβότερη σε ονομαστικές τιμές. Την ίδια στιγμή, τα ακριβότερα πράσινα τιμολόγια συνεχίζουν να κυριαρχούν στην αγορά παρά τις υψηλές τιμές τους, ενώ η αυξημένη χρήση ορυκτού αερίου διατήρησε σε υψηλά επίπεδα τόσο τις τιμές της χονδρεμπορικής όσο και της λιανικής αγοράς.

Η νέα έκθεση του The Green Tank με τίτλο «Τάσεις στη λιανική αγορά ηλεκτρισμού της Ελλάδας» αναλύει τα χαρακτηριστικά και τις τάσεις της λιανικής αγοράς ηλεκτρισμού στην Ελλάδα κατά τη διετία 2024-2025, από την εισαγωγή των χρωματιστών τιμολογίων έως και τον Δεκέμβριο του 2025, με βάση τα επίσημα στοιχεία της ΡΑΑΕΥ και της Eurostat.

Τα κυριότερα ευρήματα συνοψίζονται ως εξής:

Η Ελλάδα συγκαταλέγεται διαχρονικά ανάμεσα στις ακριβότερες χώρες της ΕΕ-27 στο ανταγωνιστικό σκέλος των τιμολογίων ηλεκτρικής ενέργειας. Το 2025 ήταν η ακριβότερη χώρα με βάση την αγοραστική δύναμη και η τρίτη ακριβότερη σε ονομαστικές τιμές.

στο ανταγωνιστικό σκέλος των τιμολογίων ηλεκτρικής ενέργειας. Το 2025 ήταν και η τρίτη ακριβότερη σε ονομαστικές τιμές. Τα πράσινα τιμολόγια ήταν κατά μέσο όρο 13.3% ακριβότερα από τα μπλε και 27.3% από τα κίτρινα τα οποία ήταν η φθηνότερη επιλογή σχεδόν σε όλη τη διάρκεια της διετίας.

τα οποία ήταν η φθηνότερη επιλογή σχεδόν σε όλη τη διάρκεια της διετίας. Αν όλοι οι καταναλωτές με πράσινα τιμολόγια επέλεγαν κάθε μήνα το φθηνότερο κίτρινο τιμολόγιο , θα μείωναν αθροιστικά για τη διετία 2024-2025, τις δαπάνες τους για ηλεκτρική ενέργεια κατά € 1.23 δισεκ .

. Παρά το υψηλότερο κόστος τους, τα πράσινα τιμολόγια διατηρούν το υψηλότερο μερίδιο των οικιακών μετρητών (58% στο τέλος του 2025), αν και η τάση είναι πτωτική.

(58% στο τέλος του 2025), αν και η τάση είναι πτωτική. Ωστόσο, οι καταναλωτές που εγκαταλείπουν τα πράσινα τιμολόγια προτιμούν, αντί των φθηνότερων κίτρινων, τα ακριβότερα μπλε , με αποτέλεσμα το μερίδιο των μπλε σχεδόν να τετραπλασιαστεί μεταξύ Αυγούστου 2024 (7.7%) και Δεκεμβρίου 2025 (27.8%).

, με αποτέλεσμα το μερίδιο των μπλε σχεδόν να τετραπλασιαστεί μεταξύ Αυγούστου 2024 (7.7%) και Δεκεμβρίου 2025 (27.8%). Η λιανική αγορά χαρακτηρίζεται από πολύ υψηλή συγκέντρωση, με έναν κυρίαρχο πάροχο που διατηρεί σταθερά περίπου το 70% των οικιακών μετρητών.

που διατηρεί σταθερά περίπου το 70% των οικιακών μετρητών. Οι τιμές της λιανικής εμφανίζουν ισχυρή συσχέτιση με τις τιμές της χονδρεμπορικής αγοράς, οι οποίες διατηρήθηκαν σε υψηλά επίπεδα λόγω της αυξημένης ηλεκτροπαραγωγής από ορυκτό αέριο .

αγοράς, οι οποίες διατηρήθηκαν σε υψηλά επίπεδα λόγω . Το δεύτερο μισό του 2025 διευρύνθηκε σημαντικά η διαφορά μεταξύ χονδρεμπορικής και λιανικής αγοράς , αντικατοπτρίζοντας τα υψηλότερα περιθώρια κέρδους για τους προμηθευτές και το αυξημένο κόστος για τους καταναλωτές.

, αντικατοπτρίζοντας τα υψηλότερα περιθώρια κέρδους για τους προμηθευτές και το αυξημένο κόστος για τους καταναλωτές. Οι κυβερνητικές παρεμβάσεις που έγιναν κατά τη διετία 2024-2025 είχαν περιορισμένη επιτυχία ως προς τη μείωση του ενεργειακού κόστους για τα νοικοκυριά.

Η έκθεση προτείνει, μεταξύ άλλων, τον περιορισμό της χρήσης ορυκτού αερίου και την ταχύτερη ανάπτυξη αποθήκευσης και ΑΠΕ, την εντατικοποίηση των ελέγχων στη λειτουργία της λιανικής αγοράς, την ανάπτυξη ανταγωνιστικών διζωνικών και δυναμικών τιμολογίων, την επιτάχυνση της εγκατάστασης έξυπνων μετρητών, καθώς και μια ευρείας κλίμακας εκστρατεία ενημέρωσης των καταναλωτών.

«Η λιανική αγορά ηλεκτρισμού στην Ελλάδα εξακολουθεί να επιβαρύνει υπέρμετρα τα νοικοκυριά, ενώ η ενεργειακή φτώχεια παραμένει σε πολύ υψηλά επίπεδα. Τα στοιχεία δείχνουν ότι η ισχυρή εξάρτηση από το ορυκτό αέριο, η έλλειψη επαρκούς ενημέρωσης των καταναλωτών, καθώς και η περιορισμένη κινητικότητα μεταξύ παρόχων και τιμολογίων, συντηρούν ένα ακριβό μοντέλο στη λιανική αγορά. Η ενίσχυση του ανταγωνισμού, η διαφάνεια και η ταχύτερη μετάβαση σε ένα σύστημα βασισμένο στις ΑΠΕ και την αποθήκευση μπορούν να μειώσουν ουσιαστικά το κόστος ηλεκτρικής ενέργειας για νοικοκυριά και επιχειρήσεις», δήλωσε ο Νίκος Μάντζαρης, επικεφαλής αναλυτής πολιτικής του Green Tank.