ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Κυρ. Μητσοτάκης: Στα Στενά του Ορμούζ πρέπει να επιστρέψουμε στο προηγούμενο status quo
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
06/05/2026 - 15:56
Η Cyclon υποστηρίζει τον Παγκόσμιο Πρωταθλητή Matteo Fontana στο Ράλλυ Πορτογαλίας
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
06/05/2026 - 15:42
Θερινή Ακαδημία 2026 Drill Baby Drill: Το Τέλος ή η Επανεκκίνηση της Ενεργειακής Μετάβασης;
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
06/05/2026 - 14:13
ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ: Επιστολή-Αίτημα προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
06/05/2026 - 14:11
Περιφέρεια Αττικής: Προγραμματική σύμβαση για αναβάθμιση δημόσιων χώρων και κτηρίων στον Δήμο Νίκαιας – Ρέντη, ύψους 2,11 εκατ. ευρώ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
06/05/2026 - 14:26
Στρατηγική συνεργασία ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ-ΕΜΠ: Νέος κύκλος αιτήσεων για το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα "Διαχείριση Έργων Υποδομών και Κατασκευών"
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
06/05/2026 - 14:09
Η Ελλάδα επαναβεβαίωσε τη δέσμευσή της στη μη διάδοση των πυρηνικών και στον ρόλο του ΔΟΑΕ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
06/05/2026 - 13:35
Συνεργασία SUNEL – OMNIPOL για έργα καθαρής ενέργειας στην Κεντρική Ευρώπη
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
06/05/2026 - 13:24
Αρναούτογλου: ΑΠΕ με κανόνες και κοινωνική συναίνεση – Όχι σε εκπτώσεις για τη φύση και τις τοπικές κοινωνίες
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
06/05/2026 - 12:50
Η Αυστραλία θα δημιουργήσει απόθεμα ενός δισεκατομμυρίου λίτρων καυσίμων
ΚΟΣΜΟΣ
06/05/2026 - 12:19
2,5 εκατ. ευρώ για την χρηματοδότηση της ενεργειακής αναβάθμισης και υποδομών προσβασιμότητας στο Δημαρχείο Εορδαίας
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
06/05/2026 - 11:39
Από τα Ιωάννινα ξεκινά ο ΔΕΗ Tour of Hellas 2026 με τερματισμό του 1ου ετάπ στο Αγρίνιο
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
06/05/2026 - 11:18
Ντ. Τραμπ: Αναστολή της αμερικανικής στρατιωτικής επιχείρησης συνοδείας πλοίων στα Στενά του Ορμούζ
ΚΟΣΜΟΣ
06/05/2026 - 10:42
ΣΥΦΩΕΛ: Άμεσες τεκμηριωμένες νομικές παρεμβάσεις σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο για περικοπές, μηδενικές και αρνητικές τιμές
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
06/05/2026 - 10:05
Eurostat: Σταθερές οι τιμές ηλεκτρικής ενέργειας των νοικοκυριών στην ΕΕ το 2025
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
06/05/2026 - 09:36
H Κρ. Λαγκάρντ προειδοποιεί για τη «μη βιώσιμη» εξάρτηση της Ευρώπης από τα ορυκτά καύσιμα
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
06/05/2026 - 09:22
Στο ΔΣ του αμερικανικού Ινστιτούτου Έρευνας Ηλεκτρικής Ενέργειας ο CEO της ΔΕΗ Γεώργιος Στάσσης
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
06/05/2026 - 09:06
Φον ντερ Λάιεν: «Έτοιμη για όλα τα σενάρια η ΕΕ» όσον αφορά τους αμερικανικούς δασμούς
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
06/05/2026 - 08:49
27 Εθνικοί Κόμβοι για την προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή στο πλαίσιο της Αποστολής της ΕΕ για το ΚΛΙΜΑ: γνωρίστε τον Ελληνικό Κόμβο
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
06/05/2026 - 08:18
Γιάννης Τριήρης: Ψεύτικες αλήθειες
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
06/05/2026 - 08:11
Ρευματοκλοπές: «Φωτιά» τα νέα πρόστιμα από τον Απρίλιο - Ποιοι πληρώνουν έως και τα διπλάσια
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
06/05/2026 - 08:08
Οικιακές συσκευές: Ο ανταγωνισμός από την Κίνα οδηγεί σε αποπληθωρισμό της αγορά
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
06/05/2026 - 08:00
Η πιο σημαντική εργασία πριν ανοίξετε το κλιματιστικό σας αυτό το καλοκαίρι
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
06/05/2026 - 06:33
NYT: Το ποντάρισμα της Κίνας στην αιολική ενέργεια αποδίδει
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
06/05/2026 - 06:33
Η Ελληνική Τσιμεντοβιομηχανία Πρωταγωνιστής στην Πράσινη Μετάβαση
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
05/05/2026 - 15:26
Άνοδος της θερμοκρασίας και μεταφορά σκόνης από τη Σαχάρα
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
05/05/2026 - 14:32
FixItBnB: Νέα υπηρεσία τεχνικής υποστήριξης για καταλύματα βραχυχρόνιας μίσθωσης από τη ΔΕΗ
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
05/05/2026 - 14:34
Συμμετοχή της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας στο 9ο Περιβαλλοντικό Συνέδριο Μακεδονίας
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
05/05/2026 - 14:26
Η πρώτη ομάδα ομιλητών για το 11ο Συμπόσιο Ενεργειακής Μετάβασης της ΗΑΕΕ στην Αθήνα
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
05/05/2026 - 14:09
Η LG Electronics ενισχύει τη θέση της στην ευρωπαϊκή αγορά οικιακών αντλιών θερμότητας
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
05/05/2026 - 13:43

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΧΑΡΤΗΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΚΟΣΜΟΣ

Η Αυστραλία θα δημιουργήσει απόθεμα ενός δισεκατομμυρίου λίτρων καυσίμων

Η Αυστραλία θα δημιουργήσει απόθεμα ενός δισεκατομμυρίου λίτρων καυσίμων
Newsroom
Τετάρτη, 06/05/2026 - 12:19

Σύμφωνα με τον πρωθυπουργό της χώρας το απόθεμα αυτό θα διασφαλίσει τη μακροπρόθεσμη προμήθεια ντίζελ και κηροζίνης

Ο πρωθυπουργός Άντονι Αλμπάνεζι δήλωσε σήμερα πως η Αυστραλία θα δημιουργήσει απόθεμα ενός δισεκατομμυρίου λίτρων καυσίμων για να προστατευθεί από οποιαδήποτε ενεργειακή κρίση που ενδέχεται να προκληθεί από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή.

«Απόλυτή μας προτεραιότητα είναι να προστατεύσουμε την Αυστραλία από τις χειρότερες επιπτώσεις αυτής της κρίσης», τόνισε ο Αλμπανέζι.

Να σημειωθεί ότι η Αυστραλία είναι ένα από τα λίγα μέλη του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας (IEA) που δεν διαθέτει εθνικό απόθεμα, υπενθύμισε ο Αυστραλός υπουργός Ενέργειας Κρις Μπόουεν.

Το Στενό του Ορμούζ, από όπου κανονικά διέρχεται το ένα πέμπτο της παγκόσμιας παραγωγής υδρογονανθράκων από την οποία εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό η περιοχή της Ασίας- Ειρηνικού, παραμένει ουσιαστικά κλειστό για τη ναυσιπλοΐα μετά τα αμερικανοϊσραηλινά πλήγματα εναντίον του Ιράν, στις 28 Φεβρουαρίου, και τον πόλεμο που ακολούθησε.

Απομονωμένη γεωγραφικά και διαθέτοντας μόνο δύο διυλιστήρια η Αυστραλία είναι ιδιαίτερα ευάλωτη στις αναταράξεις της παγκόσμιας τροφοδοσίας καυσίμων.

Λεπτομέρειες σχετικά με τα μέτρα θα ανακοινωθούν την επόμενη εβδομάδα, όταν η Αυστραλία παρουσιάσει τον ετήσιο προϋπολογισμό της.

«Εξετάσαμε όλα τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν για να προετοιμαστεί καλύτερα η Αυστραλία να αντιμετωπίσει μελλοντικά σοκ», σημείωσε ο Μπόουεν. «Γνωρίζουμε ότι το διεθνές πλαίσιο γίνεται ολοένα και πιο ασταθές και όχι το αντίστροφο», πρόσθεσε.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Ντ. Τραμπ: Αναστολή της αμερικανικής στρατιωτικής επιχείρησης συνοδείας πλοίων στα Στενά του Ορμούζ
Ντ. Τραμπ: Αναστολή της αμερικανικής στρατιωτικής επιχείρησης συνοδείας πλοίων στα Στενά του Ορμούζ 06 Μαϊος 2026

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Ντ. Τραμπ: Αναστολή της αμερικανικής στρατιωτικής επιχείρησης συνοδείας πλοίων στα Στενά του Ορμούζ
ΚΟΣΜΟΣ

Ντ. Τραμπ: Αναστολή της αμερικανικής στρατιωτικής επιχείρησης συνοδείας πλοίων στα Στενά του Ορμούζ

Ντ. Γιόργκενσεν (Επίτροπος Ενέργειας): Ετοιμότητα για ανακατανομή καυσίμων αεροπορίας
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ντ. Γιόργκενσεν (Επίτροπος Ενέργειας): Ετοιμότητα για ανακατανομή καυσίμων αεροπορίας

Ιαπωνία: Πρώτη παράδοση πετρελαίου από τη Ρωσία μετά το ξέσπασμα του πολέμου στη Μέση Ανατολή
ΚΟΣΜΟΣ

Ιαπωνία: Πρώτη παράδοση πετρελαίου από τη Ρωσία μετά το ξέσπασμα του πολέμου στη Μέση Ανατολή

Κυριάκος Πιερρακάκης: Τα στοχευμένα μέτρα είναι που βοηθούν ουσιαστικά τους ευάλωτους
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κυριάκος Πιερρακάκης: Τα στοχευμένα μέτρα είναι που βοηθούν ουσιαστικά τους ευάλωτους

Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας: Η μάχη κατά του μεθανίου, πιθανή λύση στην ενεργειακή κρίση
ΚΟΣΜΟΣ

Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας: Η μάχη κατά του μεθανίου, πιθανή λύση στην ενεργειακή κρίση

Το Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ ξεκινά από σήμερα να συνοδεύει πλοία που έχουν εγκλωβιστεί στα Στενά του Ορμούζ
ΚΟΣΜΟΣ

Το Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ ξεκινά από σήμερα να συνοδεύει πλοία που έχουν εγκλωβιστεί στα Στενά του Ορμούζ