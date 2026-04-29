ΥΠΕΝ: Παράταση έως τις 30 Ιουνίου 2026 σε 4 προγράμματα εξοικονόμησης που υλοποιούνται μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.
29/04/2026 - 11:00
Η Ευρώπη είναι η ταχύτερα θερμαινόμενη ήπειρος στον πλανήτη
29/04/2026 - 10:00
ΑΑΔΕ: Πληρωμή 20,7 εκατ. ευρώ σε 88.069 δικαιούχους για την πρώτη δόση επιστροφής ΕΦΚ αγροτικού πετρελαίου 2026
29/04/2026 - 09:30
Στο υψηλότερο επίπεδο από την έναρξη του πολέμου στη Μ. Ανατολή οι τιμές καυσίμων στις ΗΠΑ
29/04/2026 - 09:05
Αν. Τασούλας: Η Ελλάδα υποστηρίζει σθεναρά τις πρωτοβουλίες που ενισχύουν τη διασυνδεσιμότητα σε ολόκληρη την Ευρώπη
29/04/2026 - 08:42
Σάκης Αρναούτογλου: Χωρίς σωστή διαχείριση νερού, οι αγρότες θα πληρώνουν την κλιματική κρίση
29/04/2026 - 08:30
Η AKTOR LNG USA και η ALBGAZ υπέγραψαν 20ετή συμφωνία για την πώληση αμερικανικού LNG
29/04/2026 - 08:16
Γιάννης Τριήρης: Εμφύλιος στην κυβέρνηση, λιμός στην κοινωνία
29/04/2026 - 08:07
Φυσικό αέριο: Άνοδος 24% στη ζήτηση τον Μάρτιο, ρεκόρ τριετίας στις εξαγωγές
29/04/2026 - 08:04
Φυσικό αέριο: «Κλείδωσαν» οι χρεώσεις φόρτωσης LNG στη Ρεβυθούσα για 2026-2027
29/04/2026 - 08:02
Τι πρέπει να κάνετε πριν ανοίξετε το κλιματιστικό για πρώτη φορά φέτος
29/04/2026 - 06:33
Το χρονοδιάγραμμα του νέου «Ανακαινίζω»: Έως 36.000 ευρώ το ύψος της επιδότησης
29/04/2026 - 06:34
Στα Τίρανα η Κ. Γκιλφόιλ - Συνάντηση με τον πρωθυπουργό της Αλβανίας
28/04/2026 - 15:40
Η Enterprise Greece στην WindEurope 2026: Η ενεργειακή κρίση αναθερμαίνει το παγκόσμιο ενδιαφέρον για έργα ΑΠΕ
28/04/2026 - 15:37
ΣΠΕΦ: Υπόμνημα προς τη Διαρκή Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής με αλλαγές και προτάσεις επί του ν/σ του ΥΠΕΝ για τις ΑΠΕ
28/04/2026 - 15:23
ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ: Ημέρα για την υγεία και ασφάλεια στην εργασία με το βλέμμα στραμμένο στην Τεχνητή Νοημοσύνη
28/04/2026 - 15:09
myΔΕΗ: Νέες προσφορές και επιβραβεύσεις μέσω myRewards Coupons
28/04/2026 - 14:41
Κ. Χατζηδάκης: Η ΔΕΗ από το χείλος της χρεωκοπίας επί ΣΥΡΙΖΑ, γίνεται εθνικός πρωταθλητής
28/04/2026 - 14:29
Η Volton και η Orizon στο 11ο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών: Η νέα πραγματικότητα του customer journey στην εποχή του AI
28/04/2026 - 14:25
Η Ελλάδα στην 11η θέση του κόσμου στις περιβαλλοντικές επιδόσεις
28/04/2026 - 12:49
Η Alpha Bank ενισχύει την ενεργειακή αυτονομία των επιχειρήσεων με χρηματοδότηση έως 80%
28/04/2026 - 12:38
ΠΟΣΠΗΕΦ: Απρέπεια, αντιδεοντολογική κίνηση και ομολογία αδυναμίας μέρους της ηγεσίας του ΥΠΕΝ η μη πρόσκληση της Ομοσπονδίας στη συζήτηση του νομοσχεδίου για τις ΑΠΕ
28/04/2026 - 12:02
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Στρατηγική συνεργασία με την Airbus Space & Defence
28/04/2026 - 11:29
Ο Όμιλος AKTOR υλοποιεί με συνέπεια τον στρατηγικό του σχεδιασμό στο τομέα των ΑΠΕ
28/04/2026 - 11:01
Μ. Ρούμπιο: «Οικονομικό πυρηνικό όπλο» ο αποκλεισμός των Στενών του Ορμούζ
28/04/2026 - 10:32
Ν. Παπαθανάσης: Φωτοβολταϊκό Πάρκο στο Άργος Ορεστικό Καστοριάς με χρηματοδότηση από το Ειδικό Πρόγραμμα Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης
28/04/2026 - 10:00
Στην Κροατία σήμερα Τρίτη 28 και αύριο Τετάρτη 29 Απριλίου ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Σταύρος Παπασταύρου
28/04/2026 - 09:29
Συνεργασία ΕΤΕπ-Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων για την προώθηση βιώσιμων αστικών επενδύσεων στην Ελλάδα
28/04/2026 - 09:26
Η Πρώτη Διάσκεψη για τη Μετάβαση από τα Ορυκτά Καύσιμα – Το ελληνικό παράδειγμα
28/04/2026 - 08:36
Γεραπετρίτης: Αποφασίσαμε να προχωρήσουμε τη συζήτηση των τεχνικών επιτροπών που αφορούν την οριοθέτηση υφαλοκρηπίδας και ΑΟΖ
Στο υψηλότερο επίπεδο από την έναρξη του πολέμου στη Μ. Ανατολή οι τιμές καυσίμων στις ΗΠΑ
Τετάρτη, 29/04/2026 - 09:05

Οι τιμές της βενζίνης στα πρατήρια στις ΗΠΑ αυξήθηκαν φθάνοντας στο υψηλότερο επίπεδο αφότου άρχισε ο πόλεμος εναντίον του Ιράν την 28η Φεβρουαρίου, χωρίς να διαφαίνεται ακόμη καμιά πιθανότητα συμφωνίας ειρήνης για να τερματιστεί, σύμφωνα με δεδομένα που δημοσιοποίησε χθες Τρίτη ο μη κερδοσκοπικός οργανισμός American Automobile Association (AAA).

Οι Αμερικανοί πλήρωναν χθες 4,18 δολάρια το γαλόνι (3,785 λίτρα).

Οι τιμές είχαν να φθάσουν σε τέτοια επίπεδα από το ξέσπασμα του πολέμου της Ρωσίας εναντίον της Ουκρανίας τον Φεβρουάριο του 2022, μετέδωσε το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων.

Πριν αρχίσει ο πόλεμος, η μέση τιμή της βενζίνης ήταν 2,98 δολάρια το γαλόνι. Έκτοτε αυξήθηκε κατά περίπου 40%.

Η αύξηση αυτή αποδίδεται εν μέρει στο κλείσιμο του στενού του Χορμούζ, μέρος θαλάσσιας αρτηρίας καίριας σημασίας για το παγκόσμιο εμπόριο πετρελαίου και αερίου. Το στενό είναι de facto κλειστό αφότου άρχισαν οι εχθροπραξίες.

Μολονότι οι εξαγωγές των πετρελαιοπαραγωγικών βασιλείων του Κόλπου έχουν προορισμό κατά κύριο λόγο χώρες της ανατολικής Ασίας, ιδίως την Κίνα και την Ιαπωνία, οι τιμές βασικών αγαθών αυξάνονται παγκοσμίως και πλήττουν ιδίως τους αυτοκινητιστές σε όλο τον κόσμο.

Σε σύγκριση με τους Ευρωπαίους πάντως, οι Αμερικανοί συνεχίζουν να πληρώνουν συγκριτικά χαμηλό κόστος για την αγορά καυσίμων.

Αν μετατραπεί σε λίτρα και ευρώ, η τιμή της βενζίνης στις ΗΠΑ είναι περίπου 0,94 ευρώ ανά λίτρο, δεν χωράει σύγκριση με τις τιμές ως ακόμη και πάνω από 2 ευρώ το λίτρο σε πρατήρια ευρωπαϊκών χωρών, όπως η Γερμανία, ή η Ελλάδα.

Η αμερικανική κυβέρνηση επιβάλλει χαμηλότερους φόρους και δασμούς στα καύσιμα, ενώ καλύπτει μέρος των αναγκών της χάρη στην εγχώρια παραγωγή πετρελαίου και υποπροϊόντων του.

Μολαταύτα, η αύξηση των τιμών είναι ολοένα πιο άβολο ζήτημα για την κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ--προεκλογικά, ο ρεπουμπλικάνος πρόεδρος δεσμευόταν πως θα μείωνε τις τιμές των καυσίμων στο μισό. Με περίπου έξι μήνες να απομένουν πριν από τις εκλογές του Νοεμβρίου για την ανανέωση της σύνθεσης του Κογκρέσου στο μέσο της προεδρικής θητείας, η υλοποίηση της υπόσχεσης του ρεπουμπλικάνου δισεκατομμυριούχου φαντάζει ανέφικτη.

Η κυβέρνηση του προέδρου Τραμπ διαβεβαιώνει πως η αύξηση των τιμών δεν είναι παρά προσωρινή. Ωστόσο η ομοσπονδιακή υπηρεσία ενημέρωσης για την ενέργεια (eia) προειδοποιεί πως θα απαιτηθούν μήνες προτού οι μεταφορές καυσίμων και οι τιμές τους επανέλθουν σε πιο φυσιολογικά επίπεδα αφού ανοίξει το στενό.

Μ. Ρούμπιο: «Οικονομικό πυρηνικό όπλο» ο αποκλεισμός των Στενών του Ορμούζ 28 Απριλίου 2026

