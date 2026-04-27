Στο "Greece–France Economic Forum" συμμετείχε ο Ευάγγελος Μυτιληναίος
27/04/2026 - 15:52
Άλμα σχεδόν 3% καταγράφει η τιμή του πετρελαίου
27/04/2026 - 15:49
Η METLEN επενδύει στη νέα γενιά μηχανικών μέσα από το "Engineering The World 2026"
27/04/2026 - 15:45
Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου της Αγοράς: Η Ελλάδα κρατά χαμηλά τις αυξήσεις στα καύσιμα
27/04/2026 - 15:23
Συνάντηση Μητσοτάκη-Ribera: Οι πολιτικές της ΕΕ για την πράσινη μετάβαση και οι προτάσεις αντιμετώπισης των συνεπειών της ενεργειακής κρίσης
27/04/2026 - 15:00
Η θαλάσσια ζωή της Μεσογείου απειλείται άμεσα από τις σεισμικές έρευνες και εξορύξεις υδρογονανθράκων
27/04/2026 - 14:36
Στ. Παπασταύρου: Με το σχέδιο νόμου για τη RED III ενισχύουμε την ενεργειακή δημοκρατία
27/04/2026 - 13:37
Fr. Zanninotti (Enaon EDA): Το δίκτυο διανομής φυσικού αερίου ως πυλώνας της ενεργειακής ασφάλειας και της προσιτότητας
27/04/2026 - 12:58
Υπόμνημα για το Σχέδιο Νόμου του ΥΠΕΝ για την ενσωμάτωση της Οδηγίας REDIII
27/04/2026 - 12:19
Ουκρανία: Ένας νεκρός σε πλήγμα ουκρανικού drone κοντά στον πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζια που ελέγχεται από τη Ρωσία
27/04/2026 - 11:39
AKTOR Ανανεώσιμες: Εξαγορά του 51% της SUN FORCE TWO
27/04/2026 - 10:58
ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ: Γιατί κυβέρνηση και ΔΕΗ οδηγούν σε βίαιο κλείσιμο την πιο αποδοτική θερμοηλεκτρική μονάδα της χώρας, την Πτολεμαΐδα 5;
27/04/2026 - 10:13
Οι κίνδυνοι για τη ναυτιλία και τις παγκόσμιες ενεργειακές ροές στο επίκεντρο του "5th Energy & Shipping Seminar" του ΙΕΝΕ
27/04/2026 - 09:31
ΣΕΦ: Εφαρμόστε τις προτάσεις του AccelarateEU
27/04/2026 - 09:20
Αυξήθηκαν κατά 2% και πλέον οι τιμές του πετρελαίου
27/04/2026 - 09:05
Στ. Καλαφάτης: Η Θεσσαλονίκη διαθέτει όλα τα συστατικά για να καταστεί κόμβος καινοτομίας, εξωστρέφειας και παραγωγής τεχνολογίας
27/04/2026 - 08:36
Επιπλέον 37.000 νοικοκυριά εντάσσονται στο «Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσίφωνα»
27/04/2026 - 08:22
Γιάννης Τριήρης: Η προπαγάνδα των επιδομάτων και των υπερπλεονάσματων
27/04/2026 - 08:11
ΑΔΜΗΕ: WACC έως 7,02% το 2029- Κάτω από τις προσδοκίες του Διαχειριστή
27/04/2026 - 08:07
Πυρηνική ενέργεια: Ελληνογαλλική συμφωνία ανοίγει τον δρόμο για συνεργασία
27/04/2026 - 08:00
Πώς πρέπει να ρυθμίζετε τον θερμοστάτη την άνοιξη
27/04/2026 - 06:28
Γιατί δεν λειτουργεί σωστά ο αφυγραντήρας, πότε χρειάζεται τεχνικός
27/04/2026 - 06:28
Πέντε σημάδια ότι το πλυντήριο ρούχων χρειάζεται αντικατάσταση
27/04/2026 - 06:28
Ιδιοκτήτης δηλώνει «εθισμένος» με τα ηλιακά πάνελ: «Πραγματικά απίστευτο»
26/04/2026 - 08:23
Ευρωπαϊκή χώρα υπόσχεται δωρεάν ηλεκτρικό ρεύμα για να περιορίσει την σπατάλη ενέργειας
26/04/2026 - 08:24
Πόσο ασφαλή είναι τα ψυκτικά υγρά που χρησιμοποιούν οι αντλίες θερμότητας
26/04/2026 - 08:24
Στ. Παπασταύρου: Ενεργειακή μετάβαση με ρεαλισμό
24/04/2026 - 15:43
Αποτελέσματα δημόσιας διαβούλευσης επί της εισήγησης του ΔΕΔΔΗΕ για την τροποποίηση του κώδικα διαχείρισης ΕΔΔΗΕ
24/04/2026 - 15:24
Αυξάνεται ο αριθμός των «Απάτητων Παραλιών» σε 251 – Ενισχύεται το πλαίσιο περιβαλλοντικής προστασίας
24/04/2026 - 15:07
Νέα ομιλία του Προστασία της Φύσης Lab με τίτλο: Πώς το νερό γίνεται καθοριστικό για τη γεωργία του μέλλοντος
24/04/2026 - 14:44

Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου της Αγοράς: Η Ελλάδα κρατά χαμηλά τις αυξήσεις στα καύσιμα

Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου της Αγοράς: Η Ελλάδα κρατά χαμηλά τις αυξήσεις στα καύσιμα
Δευτέρα, 27/04/2026 - 15:23

«Η Ελλάδα καταγράφει από τις χαμηλότερες αυξήσεις μεταξύ των χωρών της Ευρωζώνης».

Αυτό σημειώνει η Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή σε ανακοίνωσή της με την οποία ενημερώνει τους πολίτες για την εξέλιξη των τιμών στα καύσιμα, βάσει συγκριτικών στοιχείων πριν και μετά την έναρξη της πρόσφατης κρίσης (27/02 έναντι 26/04).

Από τη σύγκριση των τιμών πρατηρίων για αμόλυβδη 95 και ντίζελ προκύπτει ότι η Ελλάδα καταγράφει από τις χαμηλότερες αυξήσεις μεταξύ των χωρών της Ευρωζώνης. Ιδιαίτερα στο ντίζελ, η χώρα μας παρουσιάζει τη δεύτερη χαμηλότερη αύξηση τιμών, ενώ στην αμόλυβδη κινείται κοντά στον μέσο όρο της Ευρωζώνης.

Τα στοιχεία αυτά επιβεβαιώνουν ότι, παρά τις έντονες διεθνείς πιέσεις, η εξέλιξη των τιμών στην εγχώρια αγορά παραμένει συγκρατημένη, ως αποτέλεσμα τόσο της λειτουργίας της αγοράς εντός των θεσπισμένων ορίων μεικτής κερδοφορίας σε πρατήρια καυσίμων και εταιρίες διανομής όσο και των στοχευμένων παρεμβάσεων, όπως η επιδότηση των 0,20Euro/λτ στο diesel.

Όσον αφορά, τις απόλυτες τιμές καυσίμων (Euro/λτ) στα πρατήρια στις 26/04/2026, η Ελλάδα καταγράφει την τρίτη χαμηλότερη τιμή στο ντίζελ μεταξύ των χωρών της Ευρωζώνης, ενώ στην αμόλυβδη 95 παραμένει κοντά στον μέσο όρο.

«Συνολικά, η εικόνα της αγοράς καυσίμων στην Ελλάδα καταδεικνύει συγκριτικά καλύτερη απόδοση σε σχέση με αρκετές χώρες της Ευρωζώνης, τόσο ως προς τις αυξήσεις όσο και ως προς τα επίπεδα τιμών» καταλήγει η ανακοίνωση.

Συνημμένη η ανακοίνωση της Αρχής με συνοδευτικούς πίνακες στοιχείων.

