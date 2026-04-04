Πως θα γλυτώσεις χρήματα με ανιχνευτές κίνησης: Η συμβουλή του ηλεκτρολόγου

Τα φωτιστικά ασφαλείας με ανιχνευτή κίνησης είναι φώτα που διαθέτουν ενσωματωμένο αισθητήρα, επιτρέποντας στη συσκευή να ανιχνεύει την κίνηση.

Συνήθως, οι οικιακοί ανιχνευτές χρησιμοποιούν υπέρυθρη ακτινοβολία, που ουσιαστικά «ανιχνεύει» τη θερμότητα του σώματος καθώς αυτό κινείται στον χώρο. Όταν ο αισθητήρας ανιχνεύσει κίνηση, ενεργοποιείται αυτόματα το φως, ενώ όταν δεν υπάρχει πλέον κίνηση, ένας χρονοδιακόπτης μετράει αντίστροφα και το φως σβήνει.

Συνήθως οι ανιχνευτές χρησιμοποιούνται ως φωτιστικά ασφαλείας εξωτερικού χώρου που ανάβουν όταν κάποιος εισέλθει στην αυλή ή προσεγγίσει την πόρτα. Ανιχνευτές κίνησης μπορούν να τοποθετηθούν όμως και σε εσωτερικούς χώρους - κατά βάση στην πόρτα ενός δωματίου προκειμένου το φως να ανάβει με την οποιαδήποτε κίνηση.

Μπορούν όμως τα φωτιστικά αυτά να βοηθήσουν στην εξοικονόμηση χρημάτων στον λογαριασμό ρεύματος; Το the spruce συμβουλεύτηκε επαγγελματίες ηλεκτρολόγους για την απάντηση.

Αφού έχετε κάνει τη μετάβαση σε λαμπτήρες LED για μείωση του κόστους ενέργειας, μια λογική επόμενη κίνηση είναι τα φωτιστικά με ανιχνευτή κίνησης. Οι συσκευές αυτές λειτουργούν με μπαταρία ή είναι ενσύρματες, ενώ το κόστος τους ξεκινά από τα 10 ευρώ και εξαρτάται από τον αριθμό των φώτων, τη θέση τους, τις ειδικές δυνατότητες (όπως ρύθμιση φωτεινότητας), αλλά και από το αν θα αναθέσετε την εγκατάσταση σε επαγγελματία.

Ο Tim Hodnicki, ηλεκτρολόγος και πρόεδρος της Electrical Experts, εξηγεί πως «αν μέχρι σήμερα αφήνετε πάντα ένα φως αναμμένο, ένα φωτιστικό με ανιχνευτή κίνησης μπορεί σίγουρα να σας εξοικονομήσει χρήματα στον λογαριασμό ρεύματος. Στην αρχή μπορεί να μην παρατηρήσετε μεγάλη διαφορά, αλλά τα οφέλη γίνονται πιο εμφανή με την πάροδο του χρόνου.»

Από την πλευρά του, ο Mark Halberg, αδειούχος ηλεκτρολόγος στην Prairie Electric, σημειώνει ότι υπάρχουν συγκεκριμένα σημεία, όπου οι ανιχνευτές θα έχουν τη μεγαλύτερη εξοικονόμηση ενέργειας: στο μπάνιο (ειδικά όταν πρόκειται για καταστήματα/γραφεία) και στους εξωτερικούς χώρους.

«Η μεγαλύτερη σπατάλη που βλέπουμε είναι τα εξωτερικά φώτα που μένουν αναμμένα όλη τη νύχτα ή τα φώτα του μπάνιου που καίνε χωρίς να είναι κανείς στον χώρο», υποστηρίζει. «Οι αισθητήρες μειώνουν τον χρόνο λειτουργίας ακριβώς στις στιγμές που χρειάζεστε το φως.»

Πώς βοηθούν τα φωτιστικά με ανιχνευτή κίνησης στην εξοικονόμηση ενέργειας;

Τα φωτιστικά με ανιχνευτή κίνησης προστατεύουν το σπίτι από την αμέλεια μικρών και μεγάλων.

«Το ανθρώπινο λάθος είναι η μεγαλύτερη αιτία σπατάλης ενέργειας στον φωτισμό», εξηγεί ο Halberg. «Τα παιδιά αφήνουν αναμμένα τα φώτα στο υπνοδωμάτιο, ή εσείς φεύγετε αφήνοντας το φως της βεράντας αναμμένο για 12 ώρες. Οι αισθητήρες εξαλείφουν αυτό το πρόβλημα.»

Υπάρχει όμως ένα ζήτημα. Ο Hodnicki επισημαίνει ότι «τα φωτιστικά με υπερβολική ευαισθησία που ενεργοποιούνται συχνά μπορεί να μην εξοικονομούν την αναμενόμενη ενέργεια. Γι’ αυτό οι ιδιοκτήτες πρέπει να συμβουλεύονται τα εγχειρίδια για να ρυθμίσουν τον αισθητήρα σωστά.»

Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται αν στο σπίτι υπάρχουν κατοικίδια, ψηλά φυτά που κινούνται από τον άνεμο ή μεγάλες σκιές που αλλάζουν ανάλογα με τη θέση του ήλιου.

Η εγκατάσταση φωτιστικών με ανιχνευτή κίνησης μπορεί να μειώσει τη συνολική σπατάλη ενέργειας, αλλά για καλύτερα αποτελέσματα είναι σημαντικό να κατανοήσετε και τους περιορισμούς τους.

Προσοχή! Τα φωτιστικά με ανιχνευτή καταναλώνουν πάντα λίγη ενέργεια για να τροφοδοτούν τον αισθητήρα. Ακόμη κι αν δεν ανάβουν ποτέ, πιθανόν χρησιμοποιούν λίγο περισσότερη ενέργεια από ένα φωτιστικό με κανονικό διακόπτη.