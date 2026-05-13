Η LG Electronics παρουσίασε λύσεις ψύξης για AI data centers στην Data Center World 2026
Κυρ. Μητσοτάκης: Δεν έχουμε πραγματική ενεργειακή αγορά στην Ευρώπη αλλά κατακερματισμένη αγορά ενέργειας
Δημόσια Διαβούλευση της ΡAΑΕY για την τροποποίηση της Μεθοδολογίας Υπολογισμού Φορτίου Αναφοράς αιολικών σταθμών
Η NANKO Ενέργεια στη Φλώρινα για την υδροκίνηση και την περιβαλλοντική εκπαίδευση
Νίκος Χαρδαλιάς: Δίνουμε ξανά στους πολίτες, πλήρως αναβαθμισμένα, το Πάρκο 208 και τον ανισόπεδο κόμβο στο παλιό αεροδρόμιο
Στ. Παπασταύρου: Η Ευρώπη να προχωρήσει στη δημιουργία μιας πραγματικά ενιαίας αγοράς ενέργειας
«Πράσινο φως» στον ΑΔΜΗΕ για την υποβολή αιτήματος χρηματοδότησης της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου
ΕΒΕΘ: Ανάγκη άμεσης λήψης μέτρων στήριξης των μικρομεσαίων επενδυτών φωτοβολταϊκών
Fuel Pass III: Πάνω από 2,5 εκατ. δικαιούχοι και 113 εκατ. ευρώ για την απορρόφηση των πιέσεων από την κρίση στη Μέση Ανατολή
Δυναμική παρουσία της ΠΟΣΠΗΕΦ στις εργασίες του SolarPower Summit 2026 και τη Γενική Συνέλευση της SolarPower Europe στις Βρυξέλλες
Περιβαλλοντική προστασία και βιώσιμη ανάπτυξη για την Κορινθία, Αργολίδα, Αρκαδία και Λακωνία
3ο CRI Lunch Discussion: Βέλτιστες πρακτικές προς τη Βιωσιμότητα για τον Δημόσιο Τομέα και τις Μικρομεσαίες επιχειρήσεις
Γιάννης Τριήρης: Όταν οι ελεγχόμενοι παριστάνουν τους εγγυητές
Ενέργεια και λιπάσματα: Ο φόβος νέου κύματος ανατιμήσεων και το σχέδιο στήριξης- Τέλη Μαΐου η πλατφόρμα για τις επιδοτήσεις
«Pivot» της ΔΕΗ στο Q1- Αντίστροφη μέτρηση για την ΑΜΚ των 4 δισ. ευρώ
Μπορεί ένα φορητό κλιματιστικό να μειώσει τον λογαριασμό ρεύματος;
Η συσκευή που, αν μείνει στην πρίζα τη νύχτα, ανεβάζει τον λογαριασμό ρεύματος
Η ABB επενδύει 200 εκατ. δολάρια στην Ευρώπη για την επιτάχυνση του μετασχηματισμού των ηλεκτρικών δικτύων
Στρατηγικός οικονομικός και ενεργειακός κόμβος η Θεσσαλονίκη, μέσα από τη «ματιά» διπλωματών
Π. Κουκουλόπουλος σε Στ. Παπασταύρου: Ποιος αποφασίζει τελικά στην Ελληνική Δημοκρατία, η Κυβέρνηση με τη Βουλή ή ο Πρόεδρος της ΔΕΗ;
Δημοσίευση της 2ης Αναθεώρησης του Προγράμματος Συντήρησης Εθνικού Συστήματος Μεταφοράς Φυσικού Αερίου Έτους 2026
Υπενθύμιση-Ανακοίνωση του ΔΑΠΕΕΠ για τα Ιδιωτικά Δίκτυα Μέσης Τάσης
Δημόσια Διαβούλευση επί της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Έρευνας και Εκμετάλλευσης Γεωθερμικού Δυναμικού
Π. Πέρκα: Εγκατάσταση mega φ/β πάρκων στα πρώην λιγνιτωρυχεία της Δυτ. Μακεδονίας με οριστική δέσμευση 51.500 στρεμμάτων εύφορης γης
Δωρεά περιπολικών και μοτοσικλετών από τον Όμιλο ΔΕΗ στην Άμεση Δράση Αττικής
Αποτελέσματα Δημόσιας Διαβούλευσης της ΡΑΑΕΥ για την επικαιροποίηση των εθνικών προδιαγραφών ποιότητας φυσικού αερίου
Στη Λευκωσία ο Σταύρος Παπασταύρου για το Άτυπο Συμβούλιο των Υπουργών Ενέργειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Schneider Electric: Ολοκληρωμένες λύσεις βιωσιμότητας και αυτοματισμού για τα ξενοδοχεία του μέλλοντος
Motor Oil: Νέος Γενικός Διευθυντής Εφοδιασμού και Εμπορίας ο Σπυρίδων Σβορώνος
ΕΕ: Νέα νομοθεσία τίθεται σε ισχύ για την ενίσχυση της προστασίας των υδάτων
Μπορεί ένα φορητό κλιματιστικό να μειώσει τον λογαριασμό ρεύματος;

Τετάρτη, 13/05/2026 - 06:49
Οι φορητές μονάδες AC μπορούν να εξοικονομήσουν ενέργεια αν χρησιμοποιούνται στρατηγικά για την ψύξη ενός δωματίου την φορά.

Το καλοκαίρι πλησιάζει και φέρνει μαζί του υψηλότερους λογαριασμούς ενέργειας.

Ένα πιθανό «τρικ» που μπορεί να έχετε ακούσει είναι η χρήση φορητής μονάδας κλιματισμού. Συμφέρει όμως οικονομικά; Μιλήσαμε με ειδικούς HVAC για να το μάθουμε.

Σύμφωνα με τον Patrick Gambel, ιδιοκτήτη της «General Heating & Air Conditioning», η απάντηση είναι ναι - αλλά μόνο αν χρησιμοποιείται σωστά.

«Μπορείτε να χρησιμοποιείτε μια φορητή μονάδα κλιματισμού σε δωμάτια στα οποία βρίσκεστε εκείνη τη στιγμή, ώστε να καταναλώνετε λιγότερη ενέργεια και να κρατάτε χαμηλότερο τον λογαριασμό», λέει. «Έτσι δεν πληρώνετε για να ψύχετε όλο το σπίτι όταν δεν χρειάζεται».

Ωστόσο, η ταυτόχρονη χρήση φορητής μονάδας και κεντρικού συστήματος όλη μέρα μπορεί στην πραγματικότητα να αυξήσει την κατανάλωση.

«Προσπαθήστε να χρησιμοποιείτε ή το ένα ή το άλλο», λέει. «Λειτουργεί καλά όταν θέλετε να ψύξετε μόνο τον χώρο στον οποίο βρίσκεστε αντί για ολόκληρο το σπίτι».

Η ειδικός Megan Doser συμφωνεί. Το πρόβλημα, λέει, είναι ότι οι φορητές μονάδες είναι λιγότερο αποδοτικές από τα κεντρικά συστήματα, οπότε «είναι σίγουρα κακή ιδέα να τις χρησιμοποιείτε για να ψύχετε όλο το σπίτι, να διατηρείτε ομοιόμορφη θερμοκρασία σε όλα τα δωμάτια ή να τις λειτουργείτε συνεχώς».

«Οι φορητές μονάδες έχουν σχεδιαστεί για ένα μόνο δωμάτιο ή μικρό χώρο».

Πότε είναι χρήσιμο ένα φορητό AC

Ο Scott Levene, αντιπρόεδρος της LEVCO, αναφέρει ότι η χρήση φορητού κλιματιστικού είναι ιδανική στις παρακάτω περιπτώσεις:

  • Τοπική ψύξη, όταν θέλετε να δροσίσετε συγκεκριμένα δωμάτια
  • Χρήση με κλειστές πόρτες, ώστε ο κρύος αέρας να μην διαφεύγει
  • Χρήση για συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα και όχι 24/7

«Σε αυτές τις περιπτώσεις, μια φορητή μονάδα είναι εξαιρετική λύση για εξοικονόμηση ενέργειας», λέει.

Επίσης είναι σημαντικό να συντηρείτε σωστά το σύστημα. «Σφραγίστε τα κενά σε πόρτες και παράθυρα για να κρατήσετε τον κρύο αέρα μέσα», λέει ο Gambel. «Και φροντίστε τα φίλτρα να είναι καθαρά».

5 ακόμη τρόποι να μειώσετε τον λογαριασμό ρεύματος το καλοκαίρι

Ο Levene προτείνει:

  • Έξυπνο θερμοστάτη για καλύτερη ρύθμιση και εξοικονόμηση ενέργειας
  • Κλειστά στόρια/κουρτίνες στις ώρες έντονης ηλιοφάνειας
  • Αντηλιακή μεμβράνη στα παράθυρα
  • Χρήση ανεμιστήρων οροφής αντί για συνεχή κλιματισμό
  • Αποφυγή φούρνου και στεγνωτηρίου στις ώρες αιχμής

Ακόμη και μικρές αλλαγές μπορούν να έχουν αποτέλεσμα.

Πηγή: the spruce

Τελευταία τροποποίηση στις 13/05/2026 - 06:49
Η συσκευή που, αν μείνει στην πρίζα τη νύχτα, ανεβάζει τον λογαριασμό ρεύματος
Ενέργεια και λιπάσματα: Ο φόβος νέου κύματος ανατιμήσεων και το σχέδιο στήριξης- Τέλη Μαΐου η πλατφόρμα για τις επιδοτήσεις

Η συσκευή που, αν μείνει στην πρίζα τη νύχτα, ανεβάζει τον λογαριασμό ρεύματος
Η συσκευή που, αν μείνει στην πρίζα τη νύχτα, ανεβάζει τον λογαριασμό ρεύματος

Αυτή είναι η κατάλληλη θερμοκρασία για το κλιματιστικό
Αυτή είναι η κατάλληλη θερμοκρασία για το κλιματιστικό

Δέκα τρόποι για να κρατήσετε δροσερό το σπίτι χωρίς κλιματιστικό
Δέκα τρόποι για να κρατήσετε δροσερό το σπίτι χωρίς κλιματιστικό

«Auto» ή «On»: Ποια είναι η καλύτερη ρύθμιση για το κλιματιστικό
«Auto» ή «On»: Ποια είναι η καλύτερη ρύθμιση για το κλιματιστικό

Αυτές οι 5 οικιακές συσκευές αυξάνουν κρυφά τον λογαριασμό ρεύματος
Αυτές οι 5 οικιακές συσκευές αυξάνουν κρυφά τον λογαριασμό ρεύματος

Ο «κανόνας των 5.000 δολαρίων» για το κλιματιστικό
Ο «κανόνας των 5.000 δολαρίων» για το κλιματιστικό