Οι φορητές μονάδες AC μπορούν να εξοικονομήσουν ενέργεια αν χρησιμοποιούνται στρατηγικά για την ψύξη ενός δωματίου την φορά.

Το καλοκαίρι πλησιάζει και φέρνει μαζί του υψηλότερους λογαριασμούς ενέργειας.

Ένα πιθανό «τρικ» που μπορεί να έχετε ακούσει είναι η χρήση φορητής μονάδας κλιματισμού. Συμφέρει όμως οικονομικά; Μιλήσαμε με ειδικούς HVAC για να το μάθουμε.

Μπορεί ένα φορητό κλιματιστικό να μειώσει τον λογαριασμό ρεύματος;

Σύμφωνα με τον Patrick Gambel, ιδιοκτήτη της «General Heating & Air Conditioning», η απάντηση είναι ναι - αλλά μόνο αν χρησιμοποιείται σωστά.

«Μπορείτε να χρησιμοποιείτε μια φορητή μονάδα κλιματισμού σε δωμάτια στα οποία βρίσκεστε εκείνη τη στιγμή, ώστε να καταναλώνετε λιγότερη ενέργεια και να κρατάτε χαμηλότερο τον λογαριασμό», λέει. «Έτσι δεν πληρώνετε για να ψύχετε όλο το σπίτι όταν δεν χρειάζεται».

Ωστόσο, η ταυτόχρονη χρήση φορητής μονάδας και κεντρικού συστήματος όλη μέρα μπορεί στην πραγματικότητα να αυξήσει την κατανάλωση.

«Προσπαθήστε να χρησιμοποιείτε ή το ένα ή το άλλο», λέει. «Λειτουργεί καλά όταν θέλετε να ψύξετε μόνο τον χώρο στον οποίο βρίσκεστε αντί για ολόκληρο το σπίτι».

Η ειδικός Megan Doser συμφωνεί. Το πρόβλημα, λέει, είναι ότι οι φορητές μονάδες είναι λιγότερο αποδοτικές από τα κεντρικά συστήματα, οπότε «είναι σίγουρα κακή ιδέα να τις χρησιμοποιείτε για να ψύχετε όλο το σπίτι, να διατηρείτε ομοιόμορφη θερμοκρασία σε όλα τα δωμάτια ή να τις λειτουργείτε συνεχώς».

«Οι φορητές μονάδες έχουν σχεδιαστεί για ένα μόνο δωμάτιο ή μικρό χώρο».

Πότε είναι χρήσιμο ένα φορητό AC

Ο Scott Levene, αντιπρόεδρος της LEVCO, αναφέρει ότι η χρήση φορητού κλιματιστικού είναι ιδανική στις παρακάτω περιπτώσεις:

Τοπική ψύξη , όταν θέλετε να δροσίσετε συγκεκριμένα δωμάτια

, όταν θέλετε να δροσίσετε συγκεκριμένα δωμάτια Χρήση με κλειστές πόρτες , ώστε ο κρύος αέρας να μην διαφεύγει

, ώστε ο κρύος αέρας να μην διαφεύγει Χρήση για συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα και όχι 24/7

«Σε αυτές τις περιπτώσεις, μια φορητή μονάδα είναι εξαιρετική λύση για εξοικονόμηση ενέργειας», λέει.

Επίσης είναι σημαντικό να συντηρείτε σωστά το σύστημα. «Σφραγίστε τα κενά σε πόρτες και παράθυρα για να κρατήσετε τον κρύο αέρα μέσα», λέει ο Gambel. «Και φροντίστε τα φίλτρα να είναι καθαρά».

5 ακόμη τρόποι να μειώσετε τον λογαριασμό ρεύματος το καλοκαίρι

Ο Levene προτείνει:

Έξυπνο θερμοστάτη για καλύτερη ρύθμιση και εξοικονόμηση ενέργειας

Κλειστά στόρια/κουρτίνες στις ώρες έντονης ηλιοφάνειας

Αντηλιακή μεμβράνη στα παράθυρα

Χρήση ανεμιστήρων οροφής αντί για συνεχή κλιματισμό

Αποφυγή φούρνου και στεγνωτηρίου στις ώρες αιχμής

Ακόμη και μικρές αλλαγές μπορούν να έχουν αποτέλεσμα.

Πηγή: the spruce