Πώς πρέπει να χρησιμοποιείς τον ανεμιστήρα οροφής, για να μην σπαταλάς ρεύμα χωρίς λόγο

Ο ανεμιστήρας οροφής είναι μια απλή αλλά πολύ αποτελεσματική λύση που σε «δροσίζει», χωρίς να ρίχνει πραγματικά τη θερμοκρασία.

Ανεξάρτητα από την εποχή, ένας ανεμιστήρας οροφής κάπου στο σπίτι μπορεί να αποδειχθεί εξαιρετικά χρήσιμος - είτε για να αποτρέψει το κλιματιστικό από το να δουλεύει υπερβολικά ένα ζεστό απόγευμα, είτε για να βοηθήσει να κατέβει ο ζεστός αέρας τον χειμώνα.

Οι ανεμιστήρες οροφής μπορούν να κάνουν ένα δωμάτιο να φαίνεται πιο δροσερό ή πιο ζεστό και να μειώσουν τον λογαριασμό ρεύματος όταν χρησιμοποιούνται σωστά.

Όμως είναι σωστό να τον αφήνεις να λειτουργεί όλη μέρα, ακόμη κι όταν δεν βρίσκεσαι στο δωμάτιο, ή είναι καλύτερα να τον κλείνεις;

Δες πώς μπορείς να αξιοποιήσεις τον ανεμιστήρα οροφής ώστε να είσαι άνετα σε κάθε καιρό.

Πώς λειτουργούν οι ανεμιστήρες οροφής

Οι ανεμιστήρες οροφής λειτουργούν κυκλοφορώντας τον αέρα, κάτι που κάνει το δωμάτιο να «μοιάζει» πιο δροσερό. Δεν μειώνουν πραγματικά τη θερμοκρασία, αλλά επειδή νιώθεις πιο δροσερά, μπορείς να ανεβάσεις τον θερμοστάτη του κλιματιστικού κατά μερικούς βαθμούς.

Τον χειμώνα, αλλάζοντας τη φορά του, ο ανεμιστήρας μπορεί να σπρώχνει τον ζεστό αέρα προς τα κάτω και να τον κυκλοφορεί μέσα στο δωμάτιο. Και πάλι δεν ζεσταίνει πραγματικά το δωμάτιο, αλλά μπορεί να το κάνει να φαίνεται πιο ζεστό.

Πότε πρέπει να κλείνεις τον ανεμιστήρα οροφής

Όσον αφορά το πότε πρέπει να λειτουργεί και πότε να κλείνει ένας ανεμιστήρας οροφής, η απάντηση είναι απλή: πρέπει να τον κλείνεις όταν δεν βρίσκεσαι στο δωμάτιο.

Αν σηκωθείς για ένα σνακ κατά τη διάρκεια μιας ταινίας, δεν χρειάζεται προφανώς να τον ανοιγοκλείσεις. Όταν όμως φεύγεις από ένα δωμάτιο, δεν υπάρχει κανένας λόγος να λειτουργεί. Εφόσον οι ανεμιστήρες οροφής δεν μειώνουν πραγματικά τη θερμοκρασία του χώρου, το να τους αφήνεις ανοιχτούς δεν ωφελεί. Αν δεν υπάρχει κανείς στο δωμάτιο, απλώς σπαταλάς ηλεκτρικό ρεύμα.

Η αδιάκοπη λειτουργία του ανεμιστήρα, εξάλλου, μπορεί να οδηγήσει σε υπερθέρμανση του κινητήρα, κάτι που μπορεί να ζεστάνει ακόμη περισσότερο το δωμάτιο, αλλά και να μειώσει τη διάρκεια ζωής της συσκευής. Οι νεότεροι ανεμιστήρες έχουν σχεδιαστεί για να είναι πιο αποδοτικοί και να λειτουργούν για μεγάλα χρονικά διαστήματα, αλλά η συνεχής χρήση εξακολουθεί να καταπονεί τον κινητήρα και τα ρουλεμάν.

Αν χρησιμοποιείς τον ανεμιστήρα για white noise ή σε ένα δωμάτιο που είναι σχεδόν πάντα κατειλημμένο, είναι καλό να του επιτρέπεις περιστασιακά ένα «διάλειμμα» ή/και να τον κλείνεις όταν φεύγεις από το σπίτι ή όταν αλλάζουν οι θερμοκρασίες.

Πώς να συντηρείς τον ανεμιστήρα οροφής

Οι ανεμιστήρες οροφής έχουν διάρκεια ζωής από 10 έως 15 χρόνια, ενώ αν συντηρούνται σωστά μπορεί να «αντέξουν» ακόμη περισσότερο. Για να παρατείνεις τη διάρκεια ζωής τους, πρέπει να τους καθαρίζεις τακτικά.

Είτε τους χρησιμοποιείς καθημερινά είτε όχι, η σκόνη, οι τρίχες, τα αλλεργιογόνα, η γύρη και τα σωματίδια που κυκλοφορούν στον αέρα συσσωρεύονται στις λεπίδες και στο περίβλημα του κινητήρα.

Αυτή η συσσώρευση μπορεί να αυξήσει την αντίσταση, να προκαλέσει ανισορροπία στον ανεμιστήρα και να αναγκάσει τον κινητήρα να δουλεύει πιο έντονα, οδηγώντας σε υπερθέρμανση ή μηχανικά προβλήματα. Η έντονη συσσώρευση σκόνης μπορεί να προκαλέσει έως και φωτιά, επειδή παγιδεύει τη θερμότητα του κινητήρα και περιορίζει τη ροή του αέρα.

Είναι καλό να ξεσκονίζεις τον ανεμιστήρα κάθε μήνα, ενώ κατά τον καθαρισμό, φρόντισε να σκουπίζεις και τις οπές αερισμού του κινητήρα από την σκόνη.

Προσοχή! Ένας ανεμιστήρας που τρέμει ή κάνει θόρυβο μπορεί να απειλήσει την ασφάλειά σου. Κλείσε τον ανεμιστήρα και καθάρισε τον. Σφίξε τα εξαρτήματα και βεβαιώσου ότι οι λεπίδες είναι στην θέση τους. Αν αυτό δεν λύσει το πρόβλημα, κάλεσε έναν επαγγελματία.

Πηγή: Southern Living