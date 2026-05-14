Παράθυρο για νέα μέτρα στην ενέργεια αν επιμείνει η κρίση- Τι προτείνει η Κομισιόν
14/05/2026 - 08:02
Πώς πρέπει να χρησιμοποιείς τον ανεμιστήρα οροφής, για να μην σπαταλάς ρεύμα χωρίς λόγο
14/05/2026 - 06:53
Η πρωτοφανής μετεωρολογική «σύμπτωση» που τρομάζει τους ειδικούς
14/05/2026 - 06:53
Η Enaon EDA προωθεί τον ψηφιακό μετασχηματισμό του δικτύου φυσικού αερίου με τους έξυπνους μετρητές "Nimbus" H2
13/05/2026 - 15:54
Energy Transition Summit Ε. Μυτιληναίος: η ασφάλεια εφοδιασμού ωθεί την ενεργειακή μετάβαση
13/05/2026 - 15:29
ΡΑΑΕΥ: Παράταση διαβούλευσης επί της πρότασης του Διαχειριστή ΔΕΣΦΑ Α.Ε. για το Πρόγραμμα Ανάπτυξης του ΕΣΦΑ περιόδου 2026-2035
13/05/2026 - 14:58
HELLENiQ ENERGY: Όταν η προσπάθεια γίνεται πορεία
13/05/2026 - 14:28
ΔΟΕ: Ο κόσμος αντλεί από τα αποθέματα πετρελαίου με ρυθμούς ρεκόρ
13/05/2026 - 13:44
Η LG Electronics παρουσίασε λύσεις ψύξης για AI data centers στην Data Center World 2026
13/05/2026 - 13:05
Κυρ. Μητσοτάκης: Δεν έχουμε πραγματική ενεργειακή αγορά στην Ευρώπη αλλά κατακερματισμένη αγορά ενέργειας
13/05/2026 - 12:23
Δημόσια Διαβούλευση της ΡAΑΕY για την τροποποίηση της Μεθοδολογίας Υπολογισμού Φορτίου Αναφοράς αιολικών σταθμών
13/05/2026 - 11:54
Η NANKO Ενέργεια στη Φλώρινα για την υδροκίνηση και την περιβαλλοντική εκπαίδευση
13/05/2026 - 11:21
Νίκος Χαρδαλιάς: Δίνουμε ξανά στους πολίτες, πλήρως αναβαθμισμένα, το Πάρκο 208 και τον ανισόπεδο κόμβο στο παλιό αεροδρόμιο
13/05/2026 - 10:51
Στ. Παπασταύρου: Η Ευρώπη να προχωρήσει στη δημιουργία μιας πραγματικά ενιαίας αγοράς ενέργειας
13/05/2026 - 10:27
«Πράσινο φως» στον ΑΔΜΗΕ για την υποβολή αιτήματος χρηματοδότησης της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου
13/05/2026 - 10:00
ΕΒΕΘ: Ανάγκη άμεσης λήψης μέτρων στήριξης των μικρομεσαίων επενδυτών φωτοβολταϊκών
13/05/2026 - 09:35
Fuel Pass III: Πάνω από 2,5 εκατ. δικαιούχοι και 113 εκατ. ευρώ για την απορρόφηση των πιέσεων από την κρίση στη Μέση Ανατολή
13/05/2026 - 09:25
Δυναμική παρουσία της ΠΟΣΠΗΕΦ στις εργασίες του SolarPower Summit 2026 και τη Γενική Συνέλευση της SolarPower Europe στις Βρυξέλλες
13/05/2026 - 09:21
Περιβαλλοντική προστασία και βιώσιμη ανάπτυξη για την Κορινθία, Αργολίδα, Αρκαδία και Λακωνία
13/05/2026 - 08:38
3ο CRI Lunch Discussion: Βέλτιστες πρακτικές προς τη Βιωσιμότητα για τον Δημόσιο Τομέα και τις Μικρομεσαίες επιχειρήσεις
13/05/2026 - 08:24
Γιάννης Τριήρης: Όταν οι ελεγχόμενοι παριστάνουν τους εγγυητές
13/05/2026 - 08:12
Ενέργεια και λιπάσματα: Ο φόβος νέου κύματος ανατιμήσεων και το σχέδιο στήριξης- Τέλη Μαΐου η πλατφόρμα για τις επιδοτήσεις
13/05/2026 - 08:06
«Pivot» της ΔΕΗ στο Q1- Αντίστροφη μέτρηση για την ΑΜΚ των 4 δισ. ευρώ
13/05/2026 - 08:00
Μπορεί ένα φορητό κλιματιστικό να μειώσει τον λογαριασμό ρεύματος;
13/05/2026 - 06:49
Η συσκευή που, αν μείνει στην πρίζα τη νύχτα, ανεβάζει τον λογαριασμό ρεύματος
13/05/2026 - 06:49
Η ABB επενδύει 200 εκατ. δολάρια στην Ευρώπη για την επιτάχυνση του μετασχηματισμού των ηλεκτρικών δικτύων
12/05/2026 - 15:27
Στρατηγικός οικονομικός και ενεργειακός κόμβος η Θεσσαλονίκη, μέσα από τη «ματιά» διπλωματών
12/05/2026 - 15:35
Π. Κουκουλόπουλος σε Στ. Παπασταύρου: Ποιος αποφασίζει τελικά στην Ελληνική Δημοκρατία, η Κυβέρνηση με τη Βουλή ή ο Πρόεδρος της ΔΕΗ;
12/05/2026 - 15:24
Δημοσίευση της 2ης Αναθεώρησης του Προγράμματος Συντήρησης Εθνικού Συστήματος Μεταφοράς Φυσικού Αερίου Έτους 2026
12/05/2026 - 15:22
Υπενθύμιση-Ανακοίνωση του ΔΑΠΕΕΠ για τα Ιδιωτικά Δίκτυα Μέσης Τάσης
12/05/2026 - 14:47

Πώς πρέπει να χρησιμοποιείς τον ανεμιστήρα οροφής, για να μην σπαταλάς ρεύμα χωρίς λόγο
Πέμπτη, 14/05/2026 - 06:53
Ο ανεμιστήρας οροφής είναι μια απλή αλλά πολύ αποτελεσματική λύση που σε «δροσίζει», χωρίς να ρίχνει πραγματικά τη θερμοκρασία.

Ανεξάρτητα από την εποχή, ένας ανεμιστήρας οροφής κάπου στο σπίτι μπορεί να αποδειχθεί εξαιρετικά χρήσιμος - είτε για να αποτρέψει το κλιματιστικό από το να δουλεύει υπερβολικά ένα ζεστό απόγευμα, είτε για να βοηθήσει να κατέβει ο ζεστός αέρας τον χειμώνα.

Οι ανεμιστήρες οροφής μπορούν να κάνουν ένα δωμάτιο να φαίνεται πιο δροσερό ή πιο ζεστό και να μειώσουν τον λογαριασμό ρεύματος όταν χρησιμοποιούνται σωστά.

Όμως είναι σωστό να τον αφήνεις να λειτουργεί όλη μέρα, ακόμη κι όταν δεν βρίσκεσαι στο δωμάτιο, ή είναι καλύτερα να τον κλείνεις;

Δες πώς μπορείς να αξιοποιήσεις τον ανεμιστήρα οροφής ώστε να είσαι άνετα σε κάθε καιρό.

Πώς λειτουργούν οι ανεμιστήρες οροφής

Οι ανεμιστήρες οροφής λειτουργούν κυκλοφορώντας τον αέρα, κάτι που κάνει το δωμάτιο να «μοιάζει» πιο δροσερό. Δεν μειώνουν πραγματικά τη θερμοκρασία, αλλά επειδή νιώθεις πιο δροσερά, μπορείς να ανεβάσεις τον θερμοστάτη του κλιματιστικού κατά μερικούς βαθμούς.

Τον χειμώνα, αλλάζοντας τη φορά του, ο ανεμιστήρας μπορεί να σπρώχνει τον ζεστό αέρα προς τα κάτω και να τον κυκλοφορεί μέσα στο δωμάτιο. Και πάλι δεν ζεσταίνει πραγματικά το δωμάτιο, αλλά μπορεί να το κάνει να φαίνεται πιο ζεστό.

Πότε πρέπει να κλείνεις τον ανεμιστήρα οροφής

Όσον αφορά το πότε πρέπει να λειτουργεί και πότε να κλείνει ένας ανεμιστήρας οροφής, η απάντηση είναι απλή: πρέπει να τον κλείνεις όταν δεν βρίσκεσαι στο δωμάτιο.

Αν σηκωθείς για ένα σνακ κατά τη διάρκεια μιας ταινίας, δεν χρειάζεται προφανώς να τον ανοιγοκλείσεις. Όταν όμως φεύγεις από ένα δωμάτιο, δεν υπάρχει κανένας λόγος να λειτουργεί. Εφόσον οι ανεμιστήρες οροφής δεν μειώνουν πραγματικά τη θερμοκρασία του χώρου, το να τους αφήνεις ανοιχτούς δεν ωφελεί. Αν δεν υπάρχει κανείς στο δωμάτιο, απλώς σπαταλάς ηλεκτρικό ρεύμα.

Η αδιάκοπη λειτουργία του ανεμιστήρα, εξάλλου, μπορεί να οδηγήσει σε υπερθέρμανση του κινητήρα, κάτι που μπορεί να ζεστάνει ακόμη περισσότερο το δωμάτιο, αλλά και να μειώσει τη διάρκεια ζωής της συσκευής. Οι νεότεροι ανεμιστήρες έχουν σχεδιαστεί για να είναι πιο αποδοτικοί και να λειτουργούν για μεγάλα χρονικά διαστήματα, αλλά η συνεχής χρήση εξακολουθεί να καταπονεί τον κινητήρα και τα ρουλεμάν.

Αν χρησιμοποιείς τον ανεμιστήρα για white noise ή σε ένα δωμάτιο που είναι σχεδόν πάντα κατειλημμένο, είναι καλό να του επιτρέπεις περιστασιακά ένα «διάλειμμα» ή/και να τον κλείνεις όταν φεύγεις από το σπίτι ή όταν αλλάζουν οι θερμοκρασίες.

Πώς να συντηρείς τον ανεμιστήρα οροφής

Οι ανεμιστήρες οροφής έχουν διάρκεια ζωής από 10 έως 15 χρόνια, ενώ αν συντηρούνται σωστά μπορεί να «αντέξουν» ακόμη περισσότερο. Για να παρατείνεις τη διάρκεια ζωής τους, πρέπει να τους καθαρίζεις τακτικά.

Είτε τους χρησιμοποιείς καθημερινά είτε όχι, η σκόνη, οι τρίχες, τα αλλεργιογόνα, η γύρη και τα σωματίδια που κυκλοφορούν στον αέρα συσσωρεύονται στις λεπίδες και στο περίβλημα του κινητήρα.

Αυτή η συσσώρευση μπορεί να αυξήσει την αντίσταση, να προκαλέσει ανισορροπία στον ανεμιστήρα και να αναγκάσει τον κινητήρα να δουλεύει πιο έντονα, οδηγώντας σε υπερθέρμανση ή μηχανικά προβλήματα. Η έντονη συσσώρευση σκόνης μπορεί να προκαλέσει έως και φωτιά, επειδή παγιδεύει τη θερμότητα του κινητήρα και περιορίζει τη ροή του αέρα.

Είναι καλό να ξεσκονίζεις τον ανεμιστήρα κάθε μήνα, ενώ κατά τον καθαρισμό, φρόντισε να σκουπίζεις και τις οπές αερισμού του κινητήρα από την σκόνη.

Προσοχή! Ένας ανεμιστήρας που τρέμει ή κάνει θόρυβο μπορεί να απειλήσει την ασφάλειά σου. Κλείσε τον ανεμιστήρα και καθάρισε τον. Σφίξε τα εξαρτήματα και βεβαιώσου ότι οι λεπίδες είναι στην θέση τους. Αν αυτό δεν λύσει το πρόβλημα, κάλεσε έναν επαγγελματία.

Πηγή: Southern Living

Τελευταία τροποποίηση στις 14/05/2026 - 06:53
