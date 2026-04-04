ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΧΑΡΤΗΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Μια κίνηση 10'' μπορεί να σας εξοικονομήσει πάνω από 100 ευρώ στον λογαριασμό

Μια κίνηση 10&#039;&#039; μπορεί να σας εξοικονομήσει πάνω από 100 ευρώ στον λογαριασμό
he gong on Unsplash
Newsroom
Σάββατο, 04/04/2026 - 08:37

Μπορεί ο καιρός να αρχίζει να ζεσταίνει, ωστόσο δεν ήρθε ακόμη η στιγμή να κλείσουμε τα καλοριφέρ. Το απλό «κόλπο» που μπορεί να μειώσει αισθητά τον ετήσιο λογαριασμό θέρμανσης.

Έρευνες δείχνουν ότι περισσότεροι από 250.000 βρετανικά νοικοκυριά έχουν ήδη εφαρμόσει τη συγκεκριμένη πρακτική εξοικονόμησης.

Αν την υιοθετούσαν 10 εκατομμύρια νοικοκυριά, θα μπορούσαν να μειωθούν οι ενεργειακοί λογαριασμοί στο Ηνωμένο Βασίλειο κατά 1 δισ. λίρες και να αποφευχθούν εκπομπές 1,7 εκατομμυρίων τόνων διοξειδίου του άνθρακα - ισοδύναμες με σχεδόν έξι εκατομμύρια υπερατλαντικές πτήσεις.

Ένας μέσος λέβητας φυσικού αερίου στο Ηνωμένο Βασίλειο παράγει ετησίως περίπου τις ίδιες εκπομπές άνθρακα με επτά υπερατλαντικά ταξίδια. Η θέρμανση κατοικιών με ορυκτά καύσιμα αντιστοιχεί περίπου στο 15% των συνολικών εκπομπών άνθρακα της χώρας. Συνεπώς, η πιο αποδοτική χρήση ενέργειας μπορεί να μειώσει ταυτόχρονα τις εκπομπές και τα έξοδα θέρμανσης.

Τι πρέπει να κάνετε

Η λύση είναι να μειώσετε τη θερμοκρασία προσαγωγής (flow temperature) του λέβητα - δηλαδή τη θερμοκρασία στην οποία θερμαίνεται το νερό πριν κυκλοφορήσει στα καλοριφέρ.

Η μείωση της θερμοκρασίας προσαγωγής ενός λέβητα συνδυασμένης λειτουργίας (combi boiler) στους 60°C ή χαμηλότερα μπορεί να εξοικονομήσει περίπου 75 έως 115 ευρώ τον χρόνο για ένα μέσο νοικοκυριό, καθώς ο λέβητας λειτουργεί πιο αποδοτικά και καταναλώνει λιγότερο αέριο.

Προσοχή! Η θερμοκρασία προσαγωγής αφορά μόνο τη θέρμανση των σωμάτων και δεν επηρεάζει τη θερμοκρασία του ζεστού νερού σε βρύσες και ντους.

Πώς γίνεται η ρύθμιση

  • Εντοπίστε στον πίνακα του λέβητα το χειριστήριο ή το κουμπί με το σύμβολο καλοριφέρ (όχι τη βρύση).
  • Ρυθμίστε τη θερμοκρασία μεταξύ 55°C και 65°C.

Ενδέχεται να χρειαστεί μικρή δοκιμή ώστε να βρεθεί η ιδανική θερμοκρασία για το σπίτι.

Σε λέβητες με δοχείο ζεστού νερού υπάρχει συνήθως μία μόνο ρύθμιση. Στους λέβητες συνδυασμένης λειτουργίας υπάρχουν δύο - μία για τα καλοριφέρ και μία για το ζεστό νερό. Η αλλαγή πρέπει να γίνει στη ρύθμιση των καλοριφέρ.

Σύμφωνα με το Energy Saving Trust, η μείωση της θερμοκρασίας προσαγωγής χαμηλώνει και τη θερμοκρασία επιστροφής του νερού στον λέβητα. Όταν η θερμοκρασία επιστροφής είναι χαμηλότερη, ο λέβητας λειτουργεί πιο αποδοτικά, εξοικονομώντας ενέργεια και χρήματα.

Τα στοιχεία δείχνουν ότι ένα μέσο νοικοκυριό μπορεί να μειώσει περίπου 9% της κατανάλωσης φυσικού αερίου με αυτή τη ρύθμιση, εφόσον ο λέβητας ήταν προηγουμένως ρυθμισμένος στους 80°C.

Η αλλαγή είναι απλή, δεν απαιτεί τεχνικό και αποτελεί έναν από τους ευκολότερους τρόπους για μείωση των εξόδων θέρμανσης χωρίς καμία απώλεια άνεσης.

Πηγή: express.co.uk

Τελευταία τροποποίηση στις 04/04/2026 - 08:37

