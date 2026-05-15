Ανοιχτές ή κλειστές κουρτίνες: Τι βοηθά περισσότερο με τη ζέστη

Πρόσθεσε το iEnergeia στα αγαπημένα σου στη Google

Τις ημέρες με υψηλές θερμοκρασίες, μια απλή καθημερινή συνήθεια μπορεί να κάνει το σπίτι αισθητά πιο δροσερό.

Αν προσπαθείτε να κρατήσετε το σπίτι δροσερό χωρίς να δουλεύει συνεχώς το κλιματιστικό, ίσως η λύση βρίσκεται ήδη μπροστά στα παράθυρά σας.

Οι κουρτίνες μπορούν να λειτουργήσουν ως φυσική ασπίδα απέναντι στη ζέστη και το κρύο, αρκεί να χρησιμοποιούνται σωστά. Ειδικοί στην ενεργειακή απόδοση εξηγούν τι πρέπει να κάνετε και ποιες επιλογές υφασμάτων αποδίδουν καλύτερα.

Επηρεάζουν οι κουρτίνες τη θερμοκρασία του σπιτιού;

Ναι, οι κουρτίνες επηρεάζουν τη θερμοκρασία ενός εσωτερικού χώρου: «Οι κουρτίνες λειτουργούν περιορίζοντας την απώλεια θερμότητας τον χειμώνα και εμποδίζοντας την είσοδο θερμότητας το καλοκαίρι», εξηγεί ο Chris Walters, ιδιοκτήτης και διευθυντής του The Training Center of Air Conditioning & Heating.

Υπάρχουν όμως ορισμένες λεπτομέρειες που παίζουν ρόλο:

αν οι κουρτίνες είναι ανοιχτές ή κλειστές,

η ώρα της ημέρας,

ο προσανατολισμός των παραθύρων.

Πρέπει οι κουρτίνες να είναι ανοιχτές ή κλειστές το καλοκαίρι;

Για να διατηρείται το σπίτι δροσερό, καλό είναι να κρατάτε κλειστές τις κουρτίνες στα παράθυρα - ειδικά αν «χτυπάει» έντονα ο ήλιος μέσα στη μέρα.

«Το καλοκαίρι καλό είναι να κλείνετε τις κουρτίνες στα ανατολικά παράθυρα το πρωί και στα δυτικά αργά το απόγευμα, ώστε να περιορίζεται η ηλιακή ακτινοβολία», σημειώνει ο Walters.

Παίζει ρόλο το είδος της κουρτίνας;

Ναι. Ο τύπος της κουρτίνας επηρεάζει τη θερμοκρασία του σπιτιού.

Οι ανοιχτόχρωμες κουρτίνες αντανακλούν το φως προς τα έξω και είναι ιδανικές για το καλοκαίρι.

Οι σκούρες κουρτίνες απορροφούν τη θερμότητα του ήλιου και μπορεί να είναι πιο αποτελεσματικές τον χειμώνα.

Η Sarah Jacquelyn Schwuchow, ιδιοκτήτρια της Sarah Jacquelyn Interiors, σημειώνει ότι τα υλικά παίζουν επίσης καθοριστικό ρόλο:

Κουρτίνες από βαμβάκι, βελούδο ή με θερμική επένδυση προσφέρουν καλύτερη μόνωση.

Οι λεπτές ή χωρίς επένδυση κουρτίνες παρέχουν ελάχιστη προστασία.

Επιπλέον, το μέγεθος έχει σημασία: οι βαριές κουρτίνες από το ταβάνι μέχρι το πάτωμα είναι πιο αποτελεσματικές, επειδή καλύπτουν μεγαλύτερη επιφάνεια τοίχου και περιορίζουν περισσότερο τη μεταφορά θερμότητας.

Πηγή: familyhandyman.com