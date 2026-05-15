Γκάλι (ΑΚΤΩΡ LNG): Μακροχρόνιες δεσμεύσεις και κανονιστική σταθερότητα για την επιτυχία του Κάθετου Διαδρόμου Φυσικού Αερίου
Υπουργείο Ανάπτυξης: «Πράσινο φως» στην εμβληματική επένδυση παραγωγής γαλλίου
Δημόσια Διαβούλευση της ΡΑΑΕΥ για την τροποποίηση του Κώδικα Διαχείρισης του ΕΣΜΗΕ
ΔΟΑΕ: Ανησυχία για την «εντατικοποίηση» των στρατιωτικών δραστηριοτήτων κοντά σε πυρηνικά εργοστάσια στην Ουκρανία
Σήμερα η Υπουργική Συνάντηση Ελλάδας-Σερβίας-Βόρειας Μακεδονίας-Βουλγαρίας για την Ενέργεια και τη Διασυνδεσιμότητα στη ΝΑ Ευρώπη
Η Zeniθ δίνει παλμό στο φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων με ιστορίες, παιχνίδι και ανθρώπινη ενέργεια
Γιάννης Τριήρης: Όταν ο Τραμπ εκθέτει τον «δεδομένο» σύμμαχο
ΔΕΗ: «Πράσινο φως» από τους μετόχους για την ΑΜΚ των 4 δισ. και το επενδυτικό σχέδιο των 24 δισ.
HelleniQ Energy: Θωρακισμένος εφοδιασμός και άλμα κερδών με φόντο την κρίση της Μέσης Ανατολής
Γιατί δεν πρέπει να περιμένεις τον πρώτο καύσωνα για να ανοίξεις το κλιματιστικό
Ανοιχτές ή κλειστές κουρτίνες: Τι βοηθά περισσότερο με τη ζέστη
ΔΕΗ: Εγκρίθηκε από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου
Ειδική Τιμή Αγοράς (Ε.Τ.Α.) τεχνολογιών ΑΠΕ & ΣΗΘΥΑ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2026
Στο ΥΠΕΝ η πρόταση τροποποίησης της νομοθεσίας για τον έλεγχο της παράνομης μεταφοράς μπαζών
Γ. Γεραπετρίτης: Καταδικασμένη να αποτύχει οποιαδήποτε μονομερής δραστηριότητα
Energy Transition Summit: Η μετάβαση στις ΑΠΕ συμβαίνει, το θέμα είναι ποιος θα κινηθεί πιο γρήγορα σε αυτή την κατεύθυνση
Green Tank: Εκπομπές αερίου των τομέων ΣΕΔΕ 2025: Επιβράδυνση της προόδου και απόκλιση από τους στόχους του 2030
Η HP και η Infinitum υλοποίησαν ένα Ασφαλές, Επεκτάσιμο και Βιώσιμο Οικοσύστημα MPS για τη Metron Energy
Στ. Παπασταύρου: Η Ελλάδα ανήκει στους παγκόσμιους πρωταθλητές στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας
Κίνα: Αύξηση των πωλήσεων οχημάτων νέας ενεργειακής τεχνολογίας (NEV) τον Απρίλιο
Διεθνές Summer School για την ενέργεια, το κλίμα και τη δίκαιη μετάβαση από το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας και το Columbia University
Η Ελληνικός Χρυσός εισάγει πρώτη την ηλεκτροκίνηση στις βαριές μεταφορές μεταλλευμάτων στην Ελλάδα
Συνεργασία της Schneider Electric με το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ για την προώθηση open-source βιομηχανικού προτύπου
Energy Transition Summit - Η Τεχνητή Νοημοσύνη ως καταλύτης και πρόκληση για τα Ενεργειακά Δίκτυα
Νέα Αριστερά: Τα ψέματα του Μαρκόπουλου έχουν κοντά ποδάρια
Γιάννης Καρύδας: Το έργο GREGY μπορεί να γίνει ο θεμέλιος λίθος ενός νέου ενεργειακού διαδρόμου
Τι αλλάζει στη γεωργία όταν το νερό γίνεται πιο πολύτιμο από ποτέ;
HELLENiQ ENERGY: Η Αθήνα Υποδέχεται το «6ο Παραολυμπιακό Πανόραμα»
Ιωάννης Μάργαρης: Οι διασυνδέσεις και τα δίκτυα είναι στον πυρήνα του ευρωπαϊκού μέλλοντος
Το Ελληνικό Δίκτυο Ανθεκτικών Πόλεων ανέδειξε τον συντονισμό ως θεμέλιο της ανθεκτικότητας στο Διεθνές Συνέδριο ICPCDGR 2026
Ανοιχτές ή κλειστές κουρτίνες: Τι βοηθά περισσότερο με τη ζέστη
Παρασκευή, 15/05/2026 - 06:29
Τις ημέρες με υψηλές θερμοκρασίες, μια απλή καθημερινή συνήθεια μπορεί να κάνει το σπίτι αισθητά πιο δροσερό.

Αν προσπαθείτε να κρατήσετε το σπίτι δροσερό χωρίς να δουλεύει συνεχώς το κλιματιστικό, ίσως η λύση βρίσκεται ήδη μπροστά στα παράθυρά σας.

Οι κουρτίνες μπορούν να λειτουργήσουν ως φυσική ασπίδα απέναντι στη ζέστη και το κρύο, αρκεί να χρησιμοποιούνται σωστά. Ειδικοί στην ενεργειακή απόδοση εξηγούν τι πρέπει να κάνετε και ποιες επιλογές υφασμάτων αποδίδουν καλύτερα.

Επηρεάζουν οι κουρτίνες τη θερμοκρασία του σπιτιού;

Ναι, οι κουρτίνες επηρεάζουν τη θερμοκρασία ενός εσωτερικού χώρου: «Οι κουρτίνες λειτουργούν περιορίζοντας την απώλεια θερμότητας τον χειμώνα και εμποδίζοντας την είσοδο θερμότητας το καλοκαίρι», εξηγεί ο Chris Walters, ιδιοκτήτης και διευθυντής του The Training Center of Air Conditioning & Heating.

Υπάρχουν όμως ορισμένες λεπτομέρειες που παίζουν ρόλο:

  • αν οι κουρτίνες είναι ανοιχτές ή κλειστές,
  • η ώρα της ημέρας,
  • ο προσανατολισμός των παραθύρων.

Πρέπει οι κουρτίνες να είναι ανοιχτές ή κλειστές το καλοκαίρι;

Για να διατηρείται το σπίτι δροσερό, καλό είναι να κρατάτε κλειστές τις κουρτίνες στα παράθυρα - ειδικά αν «χτυπάει» έντονα ο ήλιος μέσα στη μέρα.

«Το καλοκαίρι καλό είναι να κλείνετε τις κουρτίνες στα ανατολικά παράθυρα το πρωί και στα δυτικά αργά το απόγευμα, ώστε να περιορίζεται η ηλιακή ακτινοβολία», σημειώνει ο Walters.

Παίζει ρόλο το είδος της κουρτίνας;

Ναι. Ο τύπος της κουρτίνας επηρεάζει τη θερμοκρασία του σπιτιού.

  • Οι ανοιχτόχρωμες κουρτίνες αντανακλούν το φως προς τα έξω και είναι ιδανικές για το καλοκαίρι.
  • Οι σκούρες κουρτίνες απορροφούν τη θερμότητα του ήλιου και μπορεί να είναι πιο αποτελεσματικές τον χειμώνα.

Η Sarah Jacquelyn Schwuchow, ιδιοκτήτρια της Sarah Jacquelyn Interiors, σημειώνει ότι τα υλικά παίζουν επίσης καθοριστικό ρόλο:

  • Κουρτίνες από βαμβάκι, βελούδο ή με θερμική επένδυση προσφέρουν καλύτερη μόνωση.
  • Οι λεπτές ή χωρίς επένδυση κουρτίνες παρέχουν ελάχιστη προστασία.

Επιπλέον, το μέγεθος έχει σημασία: οι βαριές κουρτίνες από το ταβάνι μέχρι το πάτωμα είναι πιο αποτελεσματικές, επειδή καλύπτουν μεγαλύτερη επιφάνεια τοίχου και περιορίζουν περισσότερο τη μεταφορά θερμότητας.

Πηγή: familyhandyman.com

