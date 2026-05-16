Το λάθος που κοστίζει στην κουζίνα, τι πρέπει να αλλάξετε

Όπως δεν θα χρησιμοποιούσατε... γεννήτρια για να ανάψετε μια απλή λάμπα, δεν χρειάζεται να ανάβετε την κουζίνα για να ζεστάνετε ένα πιάτο σούπα.

Ο Corey Gilgan, ιδιοκτήτης της Oregon Generators, υποστηρίζει ότι μια απλή αλλαγή στην καθημερινή χρήση των ηλεκτρικών συσκευών της κουζίνας μπορεί να συμβάλει ουσιαστικά στη μείωση της κατανάλωσης ρεύματος στο σπίτι.

Όπως εξηγεί, για δουλειές όπως το ζέσταμα φαγητού, το βράσιμο νερού ή η προετοιμασία μιας μόλις μερίδας, τα μικροκύματα αποδεικνύονται σαφώς πιο οικονομικά σε σχέση με τα ηλεκτρικά μάτια ή τον συμβατικό φούρνο.

«Οι περισσότεροι εμπιστεύονται την κλασική κουζίνα επειδή τη θεωρούν πιο αποτελεσματική, όμως τα ενεργειακά δεδομένα δείχνουν κάτι διαφορετικό», σημειώνει ο Gilgan στη Sun.

Η διαφορά, σύμφωνα με τον ίδιο, είναι κυρίως τεχνική. Ένας φούρνος μικροκυμάτων λειτουργεί συνήθως με ισχύ 700 έως 1.200 watt, ενώ τα ηλεκτρικά μάτια απαιτούν από 1.500 έως και 3.000 watt. Επιπλέον, τα μικροκύματα θερμαίνουν απευθείας το ίδιο το φαγητό, ενώ η παραδοσιακή κουζίνα καταναλώνει ενέργεια για να ζεστάνει πρώτα το σκεύος και τον αέρα γύρω του, αυξάνοντας έτσι τις απώλειες.

«Η χρήση μικροκυμάτων για ένα γρήγορο ζέσταμα ή για το μαγείρεμα μικρής ποσότητας φαγητού μπορεί να μειώσει την κατανάλωση ενέργειας έως και κατά 90-95%», τονίζει.

Με την τιμή της κιλοβατώρας στο 0,175, αυτό μεταφράζεται σε εξοικονόμηση 10 έως 25 λεπτών ανά χρήση. Ακόμη και μία έως τρεις χρήσεις ημερησίως (αντί για την χρήση φούρνου) μπορούν να περιορίσουν τον λογαριασμό ρεύματος κατά 4-20 ευρώ τον μήνα, δηλαδή έως και 240 ευρώ τον χρόνο.

Το όφελος γίνεται πιο εμφανές στο ζέσταμα του φαγητού. Ένα πιάτο χρειάζεται περίπου δύο λεπτά στον φούρνο μικροκυμάτων, με κατανάλωση γύρω στα 200 watt, ενώ σε ηλεκτρικό μάτι απαιτούνται 5-7 λεπτά μόνο για να θερμανθεί το σκεύος, πριν καν ξεκινήσει το πραγματικό μαγείρεμα.

Ωστόσο, ο ειδικός διευκρινίζει ότι τα μικροκύματα δεν μπορούν να αντικαταστήσουν πλήρως την κουζίνα. Για μεγαλύτερες ποσότητες ή τεχνικές όπως το σοτάρισμα και το αργό μαγείρεμα, ο φούρνος και τα ηλεκτρικά μάτια παραμένουν η καταλληλότερη επιλογή.

«Το πιο συχνό λάθος είναι ότι χρησιμοποιούμε συσκευές υψηλής κατανάλωσης για εργασίες που μπορούν να γίνουν πολύ πιο αποδοτικά», επισημαίνει, προτείνοντας τα μικροκύματα για απλές καθημερινές χρήσεις, όπως το γρήγορο ζέσταμα ή το λιώσιμο βουτύρου.

«Δεν θα βάζατε σε λειτουργία μια γεννήτρια για να ανάψετε μόνο ένα φως», καταλήγει ο Gilgan. «Με τον ίδιο τρόπο, δεν υπάρχει λόγος να χρησιμοποιείτε ένα μάτι 3.000 watt για ένα μπολ σούπα. Η σωστή κατανόηση της κατανάλωσης κάθε συσκευής οδηγεί σε πιο έξυπνες επιλογές και σε χαμηλότερους λογαριασμούς».