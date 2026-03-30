Θεοδωρικάκος: Ισχυρή πιθανότητα παράτασης του πλαφόν στα τρόφιμα – Και νέα μέτρα, εφόσον χρειαστεί
30/03/2026 - 13:33
Παγκόσμια μελέτη Schneider Electric: Ο ενεργειακός κλάδος επιταχύνει τις επενδύσεις σε αυτόνομες λειτουργίες έως το 2030
30/03/2026 - 12:51
H Maria Rita Galli αναλαμβάνει Διευθύνουσα Σύμβουλος στην AKTOR LNG
30/03/2026 - 12:13
H Αυστραλία μειώνει στο μισό τον φόρο στα καύσιμα
30/03/2026 - 12:04
Φιλιππίνες: Αγορά σχεδόν 2,5 εκατ. βαρέλια ρωσικού πετρελαίου
30/03/2026 - 10:40
Η FedEx βοηθά στην αποκατάσταση τοπικών οικοσυστημάτων με 10.000 δέντρα σε Αθήνα και Εύβοια
30/03/2026 - 10:19
Μανώλης Γραφάκος: Για πρώτη φορά καταγράφονται οι ανάγκες συλλογής των χωριστών ρευμάτων αποβλήτων
30/03/2026 - 09:46
Διακοπή ηλεκτρικού ρεύματος σε περιοχές της Τεχεράνης μετά τις επιθέσεις σε υποδομές
30/03/2026 - 09:21
ΡΑΑΕΥ: Κατάλογος με τους κατόχους Άδειας Προμήθειας Φυσικού Αερίου που ασκούν τη δραστηριότητα Προμήθειας Υδρογόνου
30/03/2026 - 09:09
Σήμερα στη Βουλή η ΠΝΠ για την επιδότηση καυσίμων και τα μέτρα στήριξης λόγω ενεργειακού κόστους
30/03/2026 - 08:29
Συμφωνία μεταξύ Διαχειριστών και Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τον Κάθετο Διάδρομο
30/03/2026 - 08:18
Γιάννης Τριήρης: Η δίκη για τα Τέμπη και η … δίκη της κυβέρνησης και των δικαστών από την κοινωνία
30/03/2026 - 08:09
ΣΠΕΦ: «Φρένο» στις άδειες φωτοβολταϊκών και επιτάχυνση αποθήκευσης για να περιοριστούν οι απώλειες
30/03/2026 - 08:03
Ηλεκτρισμός: Κυριαρχία ΑΠΕ και άλμα εξαγωγών τον Φεβρουάριο
30/03/2026 - 07:59
Πυροσβέστης προειδοποιεί: Γιατί παίρνει φωτιά το air fryer
30/03/2026 - 06:51
Ειδικός αποκαλύπτει πόσες ώρες πρέπει να έχουμε ανοιχτή τη θέρμανση την άνοιξη
30/03/2026 - 06:50
10 συμβουλές για να κρατήσετε χαμηλά τον λογαριασμό σας εν μέσω κρίσης
30/03/2026 - 06:50
Αντλία θερμότητας VS φυσικό αέριο: Ποια λύση είναι πιο οικονομική
29/03/2026 - 07:43
Πιθανότατα χρησιμοποιείτε λάθος το πλυντήριο ρούχων!
29/03/2026 - 07:43
Το «οπλοστάσιο» των χωρών για τις ενεργειακές συνέπειες του πολέμου
29/03/2026 - 07:44
Metlen: Αναβάλλεται για τις 9 Απριλίου η ανακοίνωση των ετήσιων αποτελεσμάτων
27/03/2026 - 15:47
Καλλιόπη Βέττα: Η κυβέρνηση και η Δ.Ε.Η. να δεσμευτούν για το μέλλον των εργαζομένων και των εργολαβικών στη Δυτική Μακεδονία
27/03/2026 - 15:28
Παράθυρο στο μέλλον το εκθεσιακό δίδυμο Forward Green & Renewable EnergyTech – Έως αύριο στο Διεθνές Εκθεσιακό Κέντρο Θεσσαλονίκης
27/03/2026 - 15:01
ΡΑΑΕΥ: Δημόσια Διαβούλευση για την ένταξη της Άδειας Προμήθειας Υδρογόνου στον Κανονισμό Αδειών Φυσικού Αερίου
27/03/2026 - 14:26
ΣΠΕΦ: Οι απόψεις του Συνδέσμου στην συνάντηση στο ΥΠΕΝ
27/03/2026 - 13:20
ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ: Η κυβέρνηση συνεχίζει να «πνίγει» την χώρα με φωτοβολταϊκά ενώ την ίδια στιγμή πετάμε ενέργεια από το κορεσμένο δίκτυο ΑΠΕ
27/03/2026 - 12:40
Όμιλος ΤΙΤΑΝ - Ενιαία Ετήσια Έκθεση Απολογισμού 2025 : Ανάπτυξη-ορόσημο, δυναμικές εξαγορές και μια στρατηγική σχεδιασμένη για το μέλλον
27/03/2026 - 12:11
Στ. Παπασταύρου: Μέσα στον Απρίλιο, οι τελικές υπογραφές για το γεωτρύπανο, το Stena Drill Max
27/03/2026 - 11:38
ΠΑΣΟΚ: Τα μέτρα για τα καύσιμα – Ασυνέπεια αριθμών, σοβαρές παραλείψεις και επικοινωνιακά τεχνάσματα
27/03/2026 - 11:08
Motor Oil: Συμφωνία απόκτησης ποσοστού στην ANTENNA GREECE SUPPORT SERVICES M.A.E.
27/03/2026 - 10:40

H Maria Rita Galli αναλαμβάνει Διευθύνουσα Σύμβουλος στην AKTOR LNG
Newsroom
Δευτέρα, 30/03/2026 - 12:13

Ο Όμιλος AKTOR καλωσορίζει την κυρία Maria Rita Galli, η οποία εντάσσεται στο δυναμικό του και αναλαμβάνει το ρόλο της Διευθύνουσας Συμβούλου στην AKTOR LNG Α.Ε. έχοντας την ευθύνη για το σύνολο των δραστηριοτήτων στους τομείς LNG και φυσικού αερίου του Ομίλου AKTOR.

Η κυρία Galli διαθέτει μακρά εμπειρία στον ενεργειακό τομέα και έρχεται στον Όμιλο AKTOR μετά από μία επιτυχημένη θητεία στον Διαχειριστή του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου (ΔΕΣΦΑ A.E.), στον οποίο διατέλεσε Διευθύνουσα Σύμβουλος από το 2021 έως τον Φεβρουάριο του 2026.

Η κυρία Galli ξεκίνησε την σταδιοδρομία της το 1997, στην Eni, όπου διατήρησε σημαντικές θέσεις με αντικείμενο την προμήθεια και εμπορία φυσικού αερίου και LNG, καθώς και τη διεθνή επιχειρηματική ανάπτυξη, τις θυγατρικές εξωτερικού και τις Εξαγορές και Συγχωνεύσεις.

Το 2016 μεταπήδησε στη διεθνή εταιρεία ενεργειακών υποδομών Snam και ανέλαβε τον ρόλο της Εκτελεστικής Αντιπρόεδρου Επιχειρηματικής Ανάπτυξης, από όπου συντόνισε την εξαγορά του 66% του ΔΕΣΦΑ από την SENFLUGA Energy Holdings, μίας κοινοπραξίας των εταιρειών Snam, Enagas και Fluxis. Στη συνέχεια, ανέλαβε Πρόεδρος και Διευθύνουσα Σύμβουλος της SENFLUGA έως την ανάληψη της διοίκησης του ΔΕΣΦΑ το 2021.

Η κυρία Galli διαθέτει master στην Πυρηνική Μηχανική από το Πολυτεχνείου του Μιλάνου.

