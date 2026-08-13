GreenTank: Τάσεις στην κατανάλωση & τις εισαγωγές ορυκτού αερίου – Ιούλιος 2026

Αύξηση της εγχώριας κατανάλωσης ορυκτού αερίου τον Ιούλιο (5.6 TWh, +11.6) λόγω αυξημένης χρήσης στον ηλεκτρισμό. Αθροιστικά για το πρώτο 7μηνο του έτους η κατανάλωση έφτασε τις 40 TWh. 1ο στις εισαγωγές το LNG στο 7μηνο (24.9 TWh) και σε ιστορικό υψηλό. Σε υψηλό 3τίας οι εξαγωγές αερίου (10.2 TWh) με το 83% μέσω Σιδηροκάστρου. Συγκριτικά με τα υπόλοιπα κράτη μέλη της ΕΕ-27 για το πρώτο 6μηνο του 2026, η Ελλάδα βρέθηκε στην 6η καλύτερη θέση μειώνοντας τη χρήση αερίου κατά 0.9% σε σχέση με το 2025, ενώ ο μέσος όρος της ΕΕ-27 ήταν +1.12%.

Η παρούσα ανάλυση αφορά την εγχώρια κατανάλωση, τις εισαγωγές αλλά και τις εξαγωγές ορυκτού αερίου. Βασίζεται στα ιστορικά στοιχεία του ΔΕΣΦΑ για τις Επικυρωμένες Ημερήσιες Παραδόσεις / Παραλαβές Φ.Α (έως και Δεκέμβριο 2025), καθώς και στα τελευταία διαθέσιμα Στοιχεία Κατανομών Φ.Α. από το Νέο Σύστημα Εμπορικών Πληροφοριών του ΔΕΣΦΑ (Ιούλιος 2026). Επίσης, χρησιμοποιεί τα τελευταία δημοσιευμένα μηνιαία στοιχεία από τη Eurostat για τις εισαγωγές υγροποιημένου ορυκτού αέριου (LNG) από τη Ρωσία (Ιούνιος 2026).

Κατανάλωση

Ιούλιος

Τον Ιούλιο 2026, η εγχώρια κατανάλωση αερίου αυξήθηκε κατά 11.6% συγκριτικά με τον Ιούνιο, φτάνοντας τις 5.6 TWh. Ωστόσο, ήταν 12.2% κάτω από την κατανάλωση του περσινού Ιουλίου.

Ο τομέας της ηλεκτροπαραγωγής με 4.55 TWh ήταν υπεύθυνος για το 81.1% του συνόλου, ενώ αυξήθηκε κατά 16.9% σε σχέση με τον Ιούνιο. Συγκριτικά με τον Ιούλιο 2025 όπου η χρήση αερίου στην ηλεκτροπαραγωγή ήταν σε υψηλό τετραετίας, αυτόν τον μήνα ο τομέας ηλεκτρισμού ήταν μειωμένος κατά 12%.

Ακολούθησε ο τομέας τον δικτύων με κατανάλωση 675 GWh (12% του συνόλου), παραμένοντας κοντά στα επίπεδα του Ιουνίου (+1.6%). Σε σχέση με τον περσινό Ιούλιο, η χρήση αερίου στα δίκτυα αυξήθηκε κατά 9.7% φτάνοντας στην υψηλότερη κατανάλωση για το μήνα Ιούλιο της τελευταίας δεκαπενταετίας.

Τελευταία ήταν η βιομηχανία με κατανάλωση 382 GWh και χαμηλό τριετίας. Το μερίδιο της στη συνολική εγχώρια ήταν 6.8%, ενώ σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα μειώθηκε κατά 18.2% συνεχίζοντας την καθοδική πορεία που είχε ξεκινήσει απ’ τον Μάρτιο. Συγκριτικά με πέρυσι η βιομηχανία έπεσε στα 2/3 της κατανάλωσης του Ιουλίου 2025.

Πρώτο επτάμηνο του έτους

Αθροιστικά τους πρώτους επτά μήνες του έτους, η συνολική εγχώρια κατανάλωση αερίου ήταν 40 TWh, μειωμένη κατά 2.4% συγκριτικά με το 2025 αλλά πάνω από τις καταναλώσεις των προηγούμενων τριών ετών (2022, 2023, 2024).

Ο τομέας του ηλεκτρισμού αν και μειώθηκε κατά 5.1% συγκριτικά με πέρυσι, παρέμεινε πρώτος στην κατανάλωση με 27 TWh και τη δεύτερη υψηλότερη κατανάλωση γι’ αυτό το διάστημα του έτους μετά το 2025.

Τα δίκτυα ήταν ο δεύτερος μεγαλύτερος τομέας χρήσης αερίου με 8.8 TWh και τη δεύτερη υψηλότερη κατανάλωση μετά το 2022. Συγκριτικά με πέρυσι αυξήθηκε κατά 5.4%.

Στην τελευταία θέση βρέθηκε η βιομηχανία με 4.3 TWh και τη δεύτερη χαμηλότερη κατανάλωση μετά το 2025 της τελευταίας τετραετίας γι’ αυτό το διάστημα του έτους. Συγκριτικά με πέρυσι εμφάνισε μικρή αύξηση κατά 0.4%.

Όσον αφορά τον καταμερισμό της εγχώριας κατανάλωσης του πρώτου επταμήνου του έτους στους τρεις τομείς, ο ηλεκτρισμός είχε μερίδιο 67.4%, τα δίκτυα 21.9% και η βιομηχανία 10.7%.

Εξαγωγές

Οι συνολικές εξαγωγές αερίου τον Ιούλιο 2026 ήταν 1.5 TWh και διπλάσιες των εξαγωγών του Ιουνίου. Το μεγαλύτερο μερίδιο ήταν μέσω Σιδηροκάστρου (1.07 TWh), ενώ μικρές και αντίστοιχες ποσότητες εξάχθηκαν από την πύλη της Νέας Μεσημβρίας (0.2 TWh) και από την πύλη της Κομοτηνής-IGB (0.18 TWh).

Αθροιστικά τους πρώτους επτά μήνες του έτους, οι εξαγωγές αερίου έφτασαν τις 10.2 TWh και σε υψηλό τριετίας. Το μεγαλύτερο μέρος των εξαγωγών (82.8%) ήταν μέσω Σιδηροκάστρου με 8.4 TWh, ενώ ακολούθησε η πύλη της Κομοτηνής-IGB με εξαγωγές που έφτασαν τις 1.2 TWh αθροιστικά. Τέλος, από την πύλη της Νέας Μεσημβρίας εξάχθηκαν 0.55 TWh το πρώτο επτάμηνο του έτους.

Εισαγωγές

Ιούλιος

Οι συνολικές καθαρές εισαγωγές στο Εθνικό Σύστημα Μεταφοράς -που κάλυψαν αποκλειστικά εγχώριες ανάγκες- τον Ιούλιο ήταν 5.8 TWh, αυξημένες κατά 15.7% συγκριτικά με τον Ιούνιο, λόγω επανέναρξης της πύλης της Αμφιτρίτης και αύξησης των εισαγωγών μέσω Σιδηροκάστρου που υπερκάλυψε τη μείωση των εισαγωγών μέσω Αγίας Τριάδας.

Στην πρώτη θέση εισαγωγών για τον Ιούλιο ήταν το FSRU Ρεβυθούσας (πύλη Αγίας Τριάδας) με εισαγωγές LNG που έφτασαν τις 2.28 TWh, παρά τη σημαντική μείωση 29% συγκριτικά με τον Ιούνιο. Το FSRU Αλεξανδρούπολης (πύλη Αμφιτρίτης) που επέστρεψε σε κανονική λειτουργία μετά από την τρίμηνη περίοδο συντήρησης, σημείωσε εισαγωγές LNG 0.54 TWh για τον Ιούλιο.

Στη δεύτερη θέση εισαγωγών μετά το LNG, ήταν η πύλη του Σιδηροκάστρου (που είναι η κύρια πύλη εισόδου ρωσικού αερίου) με καθαρές εισαγωγές που έφτασαν τις 2.25 TWh, υπερδιπλάσιες των εισαγωγών του Ιουνίου και πολύ κοντά στις ποσότητες εισαγωγών LNG από την πύλη της Αγίας Τριάδας.

Στην τελευταία θέση ήταν οι εισαγωγές από την πύλη της Νέας Μεσημβρίας (απ’ όπου εισάγεται αζέρικο αέριο μέσω του αγωγού TAP) με 0.74 TWh, μειωμένες κατά 14.1% συγκριτικά με τον Ιούνιο. Μηδενικές ήταν οι εισαγωγές από την πύλη των Κήπων όπως συμβαίνει από τον Ιανουάριο του 2024.

Πρώτο επτάμηνο του έτους

Αθροιστικά τους πρώτους επτά μήνες του 2026, οι συνολικές καθαρές[1] εισαγωγές αερίου που αξιοποιήθηκαν για εγχώρια χρήση ήταν 40 TWh, μειωμένες κατά 2.6% σε σχέση με το ίδιο διάστημα του 2025.

Οι εισαγωγές LNG μέσω της πύλης Αγίας Τριάδας και της πύλης Αμφιτρίτης, ήταν πρώτες με αθροιστικές εισαγωγές 24.9 TWh και μερίδιο 62.3% στο σύνολο, ενώ έφτασαν σε ιστορικό υψηλό γι’ αυτή την περίοδο (+35.2% συγκριτικά με το πρώτο επτάμηνο του 2025).

Ακολούθησαν οι εισαγωγές αερίου μέσω Σιδηροκάστρου που έφτασαν τις 10.4 TWh (25.9% του συνόλου), μειωμένες κατά 36.9% συγκριτικά με το 2025. Οι εισαγωγές αερίου μέσω της πύλης της Νέας Μεσημβρίας ήταν 5.92 TWh (14.8% του συνόλου), μειωμένες κατά 7% συγκριτικά με την ίδια περίοδο του 2025 και οι χαμηλότερες τις τριετίας.

Η εξάρτηση της Ελλάδας από το ρωσικό αέριο

Η Ελλάδα έχει μηδενίσει τις εισαγωγές ρωσικού LNG από τον Νοέμβριο 2024, οπότε ήδη ευθυγραμμίζεται με την μετέπειτα απόφαση της ΕΕ για απαγόρευση εισαγωγών ρωσικού αερίου από την 1η Ιανουαρίου 2027. Ωστόσο, όσον αφορά το ρωσικό αέριο αγωγού, αυτό συνεχίζει να εισάγεται σε ποσότητες που εμφανίζουν μεγάλες διακυμάνσεις από μήνα σε μήνα. Ένα μέρος χρησιμοποιείται για εγχώρια χρήση, ενώ το μεγαλύτερο φαίνεται να διοχετεύεται σε γειτονικές χώρες αφού οι εξαγωγές μέσω της πύλης του Σιδηροκάστρου είναι σε υψηλά επίπεδα από τις αρχές του έτους.

Πιο συγκεκριμένα, για το πρώτο επτάμηνο του 2026, οι συνολικές εισαγωγές μέσω Σιδηροκάστρου ήταν 18.8 TWh. Ωστόσο, οι εξαγωγές μέσω Σιδηροκάστρου ήταν 8.4 TWh, δηλαδή 44.8% των εισαγωγών. Έτσι, οι καθαρές εισαγωγές μέσω Σιδηροκάστρου κατέληξαν σε 10.4 TWh και τις χαμηλότερες των τελευταίων τριών ετών για αυτό το διάστημα του έτους.

Σύγκριση μεταξύ κρατών μελών ΕΕ-27

Πρώτο εξάμηνο του έτους

Σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα δεδομένα της Eurostat για τα κράτη μέλη της ΕΕ-27[2], η Ελλάδα βρέθηκε στην 6η καλύτερη θέση όσον αφορά τη μεταβολή στην κατανάλωση αερίου μεταξύ 2026 και 2025 για πρώτο εξάμηνο του έτους (Ιανουάριος – Ιούνιος). Πιο συγκεκριμένα, η Ελλάδα μείωσε την κατανάλωση αερίου κατά 0.9% το 2026, και ήταν ανάμεσα στα επτά κράτη μέλη που μείωσαν τη χρήση αερίου, εμφανίζοντας βελτίωση σε σχέση με τον μέσο όρο της ΕΕ-27 που ήταν στο +1.12%.

Από τα υπόλοιπα κράτη μέλη, πρωτοπόρες για αυτό το διάστημα και για άλλη μια φορά ήταν η Φινλανδία με -18% και η Γαλλία με -8%. Στις χειρότερες θέσεις βρέθηκαν η Λετονία με +28.2% και η Εσθονία με +23.9%.

Μπορείτε να διαβάσετε εδώ τις αναλύσεις των προηγούμενων μηνών από την έναρξη των μέτρων μείωσης της ΕΕ τον Αύγουστο του 2022.

[1] Ως συνολικές καθαρές εισαγωγές θεωρούμε τη διαφορά μεταξύ των συνολικών εισαγωγών από όλες τις πύλες εισόδου και συνολικών εξαγωγών από όλες τις πύλες εξόδου.

[2] H Κύπρος δεν συμπεριλαμβάνεται στη σύγκριση, καθώς έχει μηδενική κατανάλωση αερίου.