GreenTank: Τάσεις στην ηλεκτροπαραγωγή – Μάιος 2026

Στην 1 η θέση της ηλεκτροπαραγωγής και σε υψηλό 9μήνου οι ΑΠΕ τον Μάιο με 2,573 GWh παρά τις υψηλές περικοπές (418 GWh ή 14% των ΑΠΕ) και την υψηλότερη συγκριτικά απορρόφηση των πρώτων μπαταριών (9.5 GWh μόλις 2.2% των περικοπών ΑΠΕ). Επιπλέον, αύξηση σημειώθηκε στην παραγωγή από αέριο και λιγνίτη συγκριτικά με τον προηγούμενο μήνα, με αποτέλεσμα η μέση μηνιαία τιμή στην προημερήσια αγορά να καταλήξει ίδια με αυτή του Απριλίου στα 89 €/MWh. Αθροιστικά το πρώτο 5μηνο του 2026 σημειώθηκαν ρεκόρ τόσο στις ΑΠΕ (11,930 GWh) όσο και στις περικοπές τους (1.3 TWh) όπως επίσης και στις καθαρές εξαγωγές (4,484 GWh).

Η παρούσα ανάλυση αφορά την ηλεκτροπαραγωγή σε ολόκληρη την επικράτεια, και βασίζεται στα τελευταία διαθέσιμα μηνιαία δεδομένα του ΑΔΜΗΕ για το διασυνδεδεμένο δίκτυο (Μάιος 2026) και του ΔΕΔΔΗΕ για τα μη διασυνδεμένα νησιά (Απρίλιος 2026). Επιπλέον, αξιοποιεί τα στοιχεία του ΔΕΔΔΗΕ για τη χαμηλή και μέση τάση, καθώς και για την εγκατεστημένη ισχύ συστημάτων αυτοπαραγωγής (Απρίλιος 2026). Για την ακριβέστερη προσέγγιση της ηλεκτροπαραγωγής από ΣΗΘΥΑ στη χαμηλή και μέση τάση, όπως και για τους συντελεστές χρησιμοποίησης φωτοβολταϊκών που απαιτούνται για την εκτίμηση της αυτοπαραγωγής, αξιοποιούνται τα δεδομένα του δελτίου του ειδικού λογαριασμού ΑΠΕ (ΕΛΑΠΕ) του ΔΑΠΕΕΠ (Φεβρουάριος 2026). Για τις τιμές στην χονδρεμπορική αγορά, αξιοποιούνται τα δεδομένα των τιμών στην αγορά επόμενης ημέρας (Day-Ahead Market) από το Ευρωπαϊκό δίκτυο διαχειριστών συστημάτων μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας (ENTSO-E). Μπορείτε να διαβάσετε αναλυτικότερα τη μεθοδολογία που ακολουθήθηκε εδώ.

Ο μήνας Μάιος

Τον Μάιο 2026, οι ΑΠΕ αυξήθηκαν κατά 20.8% σε σχέση με τον Απρίλιο φτάνοντας τις 2,573 GWh και σε υψηλό 9μήνου, καταλήγοντας για πέμπτο συνεχόμενο μήνα στην πρώτη θέση της ηλεκτροπαραγωγής. Συγκριτικά με τον περσινό Μάιο οι ΑΠΕ αυξήθηκαν κατά 16.3%.

Στη δεύτερη θέση βρέθηκε το ορυκτό αέριο με 1,528 GWh και αύξηση 13.9% συγκριτικά με τον προηγούμενο μήνα. Συγκριτικά με τον Μάιο 2025 το ορυκτό αέριο αυξήθηκε κατά 4.9%.

Στην τρίτη θέση ήταν τα μεγάλα υδροηλεκτρικά με 470 GWh και την υψηλότερη ηλεκτροπαραγωγή για το μήνα Μάιο της τελευταίας δεκαετίας. Σε σχέση με τον Απρίλιο τα μεγάλα υδροηλεκτρικά αυξήθηκαν κατά 39.3%, ενώ σε σχέση με τον περσινό Μάιο κατά 83%.

Στην τέταρτη θέση ήταν ο λιγνίτης με 207 GWh. Τον τελευταίο μήνα λειτουργίας του Αγ. Δημητρίου ο λιγνίτης είχε αύξηση 4.9% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα, ενώ είχε την υπερδιπλάσια παραγωγή από τον περσινό Μάιο (79 GWh).

Ακολούθησε το πετρέλαιο για τα μη διασυνδεδεμένα νησιά με 166 GWh, αυξημένο κατά 18.8% συγκριτικά με τον Απρίλιο, αλλά μειωμένο κατά 42.9% συγκριτικά με τον Μάιο 2025.

Τέλος, τα συστήματα αποθήκευσης με συσσωρευτές μεγάλης κλίμακας, απορρόφησαν συνολικά 9.5 GWh, ενώ απέδωσαν στο σύστημα 8 GWh, υπερδιπλάσιες ποσότητες από αυτές του Απριλίου.

Η συνολική εγχώρια ζήτηση τον Μάιο ήταν 4,063 GWh, αυξημένη κατά 2.3% σε σχέση με τον Απρίλιο αλλά μειωμένη κατά το ίδιο ποσοστό σε σχέση με τον Μάιο 2025. Η συνολική εγχώρια ηλεκτροπαραγωγή ήταν 4,953 GWh, αυξημένη κατά 19.4% συγκριτικά με τον προηγούμενο μήνα και κατά 15.3% συγκριτικά με πέρυσι.

Στο ισοζύγιο διασυνδέσεων η χώρα είχε καθαρές εξαγωγές 890 GWh, πενταπλάσιες σχεδόν των εξαγωγών του Απριλίου και επιστρέφοντας κοντά στα επίπεδα του Μαρτίου (1,061 GWh), αφού τα έργα συντήρησης των διασυνδέσεων με Ιταλία και Αλβανία ολοκληρώθηκαν[1]. Συγκριτικά με τον περσινό Μάιο όταν η χώρα ήταν και πάλι εξαγωγική, είχαμε παραπάνω από τις εξαπλάσιες καθαρές εξαγωγές.

Η μέση τιμή στη χονδρεμπορική αγορά ενέργειας (προημερήσια αγορά) τον Μάιο διαμορφώθηκε στα 89 €/MWh παραμένοντας στα ίδια επίπεδα με αυτά του Απριλίου, χάρη στα υψηλά επίπεδα ηλεκτροπαραγωγής από ΑΠΕ και την σχετική συγκράτηση της αύξησης του ορυκτού αερίου και λιγνίτη.

Σύγκριση με προηγούμενα έτη – πρώτοι πέντε μήνες του έτους

Συγκρίνοντας αθροιστικά τους πέντε πρώτους μήνες του 2026 με τους αντίστοιχους των τελευταίων έντεκα ετών, οι ΑΠΕ βρέθηκαν στη πρώτη θέση με 11,930 GWh και ρεκόρ ηλεκτροπαραγωγής.

Στη δεύτερη θέση ήταν το ορυκτό αέριο με 8,853 GWh και τη δεύτερη υψηλότερη ηλεκτροπαραγωγή γι’ αυτό το διάστημα του έτους, ενώ ήταν μόλις 20 GWh κάτω από το περσινό ρεκόρ (8,873 GWh).

Στην τρίτη θέση βρέθηκαν τα μεγάλα υδροηλεκτρικά με ρεκόρ ηλεκτροπαραγωγής 3,332 GWh για πρώτο πεντάμηνο του έτους.

Ακολούθησε ο λιγνίτης με 1,276 GWh και ιστορικό χαμηλό, ενώ το πετρέλαιο με 720 GWh κατέγραψε επίσης ιστορικό χαμηλό γι’ αυτή την περίοδο του έτους.

Η έγχυση από συστήματα αποθήκευσης έφτασε αθροιστικά τις 11 GWh μετά από δύο μήνες λειτουργίας.

Για το πρώτο πεντάμηνο του 2026 η εγχώρια ζήτηση έφτασε τις 21,621 GWh, παρουσιάζοντας μείωση 1.4% σε σχέση με το 2025, ενώ η συνολική ηλεκτροπαραγωγή έφτασε τις 26,130 GWh παρουσιάζοντας αύξηση 16.2% σε σχέση με το 2025.

Στο ισοζύγιο διασυνδέσεων, η χώρα κατέγραψε ρεκόρ καθαρών εξαγωγών με 4,484 GWh για το πρώτο πεντάμηνο, σχεδόν 50% περισσότερο από τις συνολικές καθαρές εξαγωγές ολόκληρου του 2025.

Μεταβολές πηγών στην κάλυψη της ζήτησης

Συγκρίνοντας το πρώτο πεντάμηνο του 2026 με το πρώτο πεντάμηνο του 2025, παρατηρείται ότι τα τρία ορυκτά καύσιμα (λιγνίτης, ορυκτό αέριο, πετρέλαιο) μειώθηκαν συνολικά κατά 601 GWh με τη μεγαλύτερη μείωση να έρχεται από το πετρέλαιο (-510 GWh) λόγω της ολοκλήρωσης της διασύνδεσης της Κρήτης. Αυτή η ποσότητα σε συνδυασμό με την αύξηση της εγχώριας ζήτησης κατά 310 GWh, κατέληξε συνδυαστικά σε 911 GWh που υπερκαλύφθηκαν από την αύξηση των ΑΠΕ (+2,002 GWh). Έτσι, μεγάλο μέρος της αύξησης των ΑΠΕ, καθώς και της ακόμη μεγαλύτερης αύξησης των μεγάλων υδροηλεκτρικών (+2,221 GWh) πήγαν σε εξαγωγές ηλεκτρικής ενέργειας σε γειτονικές χώρες, αφού αυτές αυξήθηκαν κατά 3,919 GWh συγκριτικά με την ίδια περίοδο του 2025.

Όσον αφορά τις ΑΠΕ, η αύξηση αυτό το διάστημα του έτους φαίνεται να οφείλεται τόσο στα αιολικά όσο και στα φωτοβολταϊκά. Ενδεικτικά για την υψηλή τάση, η παραγωγή από αιολικά έφτασε τις 5,295 GWh (+31% σε σχέση με το 2025), ενώ η παραγωγή από φωτοβολταϊκά έφτασε τις 1,902 GWh (+36.6% σε σχέση με το 2025).

Οι αντίστοιχες ποσοστιαίες μεταβολές το πρώτο πεντάμηνο του 2026, σε σχέση με το πρώτο πεντάμηνο του 2025 ήταν:

Λιγνίτης: -5.2%

Ορυκτό αέριο: -0.2%

Πετρέλαιο: -41.5%

ΑΠΕ: +20.2%

Μεγάλα υδροηλεκτρικά: +200%

Καθαρές εξαγωγές: +693.3%

Εγχώρια ζήτηση: -1.4%

Σύγκριση καθαρής ενέργειας με ορυκτά καύσιμα

Αθροιστικά τους πέντε πρώτους μήνες του 2026 οι καθαρές πηγές ενέργειας (αιολικά, φωτοβολταϊκά, υδροηλεκτρικά, βιομάζα, αυτοπαραγωγή) με συνολική παραγωγή 15,262 GWh έφτασαν σε ιστορικό υψηλό ξεπερνώντας τα ορυκτά καύσιμα (λιγνίτης, αέριο, πετρέλαιο) που έφτασαν τις 10,848 GWh. Η διαφορά μεταξύ των δύο έφτασε τις 4,414 GWh.

Σε σύγκριση με το αντίστοιχο διάστημα του 2025, οι καθαρές πηγές ενέργειας παρουσίασαν αύξηση 38.3%, ενώ τα ορυκτά καύσιμα αντίθετα μειώθηκαν κατά 5.3%. Έτσι, η καθαρή ενέργεια ανέτρεψε την εικόνα του 2025 για το πρώτο πεντάμηνο του έτους, περνώντας πρώτη στην κάλυψη της εγχώριας ζήτησης με μερίδιο 70.6%, και στην ηλεκτροπαραγωγή με μερίδιο 58.4%.

Περικοπές ενέργειας από ΑΠΕ

Βάση του συνδυασμού των προβλέψεων που εμφανίζονται στις επιλύσεις ISP2 και ISP3 του ΑΔΜΗΕ, οι περικοπές από ΑΠΕ τον Μάιο εκτιμώνται στις 418 GWh (ή 14% της παραγωγής ΑΠΕ), μειωμένες κατά 12% συγκριτικά με τον Απρίλιο, αλλά αυξημένες κατά 9% συγκριτικά με τις περικοπές Μαΐου 2025. Αθροιστικά για το πρώτο πεντάμηνο, οι συνολικές περικοπές εκτιμώνται στις 1,303 GWh (9.9% της συνολικής παραγωγής ΑΠΕ), οριακά παρόμοιες με τις συνολικές περικοπές του πρώτου εξαμήνου του 2025 (1,327 GWh).

Η μέρα με τις υψηλότερες περικοπές ήταν το Σάββατο 2 Μαΐου 2026, με περικοπές 35.9 GWh (ή 8.6% των συνολικών περικοπών του μήνα). Οι περισσότερες περικοπές τον Μάιο σημειώθηκαν μεταξύ 9 το πρωί και 3 το μεσημέρι.

Αποθήκευση

Η εικόνα των πρώτων μπαταριών του συστήματος δεν άλλαξε μέσα στον Μάιο, αφού συνεχίζουν οι πρώτες εννέα μονάδες με συνολική εγκατεστημένη ισχύ απορρόφησης 210 MW και έγχυσης 201.28 MW3. Σύμφωνα με τις προβλέψεις ISP2 και ISP3 του ΑΔΜΗΕ, οι μπαταρίες τον Μάιο απορρόφησαν ενέργεια κυρίως μεταξύ 08.00 – 15.00 και δευτερευόντως μεταξύ 01.00-02.00, ενώ απέδωσαν ενέργεια πρωτίστως μεταξύ 16.00-23.00 και δευτερευόντως μεταξύ 04.00-07.00.

Συνολικά για τον μήνα Μάιο, σύμφωνα με τις προβλέψεις ISP2 και ISP3 του ΑΔΜΗΕ, οι μπαταρίες απορρόφησαν 10.24 GWh και απέδωσαν στο σύστημα 8.83 GWh[1]. Ωστόσο, οι ίδιες προβλέψεις δείχνουν ότι απορροφήσεις ύψους 0.91 GWh έγιναν σε ώρες που δεν υπήρχαν περικοπές ΑΠΕ. Δεδομένου ότι οι συνολικές περικοπές του Απριλίου ανήλθαν σε 418 GWh, προκύπτει ότι οι εγκατεστημένες μπαταρίες απέτρεψαν το 2.2% των περικοπών ΑΠΕ, ενώ η έγχυση των 8.83 GWh περιόρισε τη χρήση αερίου κατά μόλις 0.6% τον ίδιο μήνα. Τα στοιχεία αυτά αναδεικνύουν την ανάγκη επιτάχυνσης της εγκατάστασης περισσότερων μπαταριών που έχουν ήδη όρους σύνδεσης (1,418.9 MW)[2] προκειμένου να αποτραπούν πολύ περισσότερες περικοπές και να περιοριστεί η χρήση αερίου κατά τις βραδινές αιχμές σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό.

Η επιτάχυνση της εγκατάστασης συστημάτων αποθήκευσης ήταν και το αντικείμενο της τριμερούς συμφωνίας που υπογράφηκε στο Ενεργειακό Συμβούλιο στις 26 Ιουνίου 2026, επισημαίνοντας την ανάγκη για εγκατάσταση συστημάτων αποθήκευσης ισχύος 200 GW μέχρι το 2030 για τη στήριξη του ενεργειακού συστήματος[3].

Ώρες μηδενικών ή αρνητικών τιμών

Όσον αφορά τις ώρες με μηδενικές[4] ή αρνητικές τιμές στην χονδρεμπορική αγορά ενέργειας, τον Μάιο 2026 σημειώθηκαν 218 ώρες, 35 ώρες επιπλέον από τον προηγούμενο μήνα και 162 ώρες παραπάνω από τον Μάιο 2025.

Αθροιστικά το πρώτο πεντάμηνο του 2026 είχαμε 642 ώρες με μηδενικές ή αρνητικές τιμές, ενώ την ίδια περίοδο του 2025, αυτό συνέβη μόλις 124 ώρες, δηλαδή μόλις το 19.3% των συνολικών ωρών με αρνητικές τιμές του 2026.

[1] Με βάση το μηνιαίο δελτίο του ΑΔΜΗΕ για τον μήνα Μάιο, οι μπαταρίες απορρόφησαν 9.53 GWh ενώ απέδωσαν στο σύστημα 8.04 GWh, ποσότητες χαμηλότερες από τις αντίστοιχες προβλέψεις ISP2 και ISP3 του ΑΔΜΗΕ.

[2] Σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία του ΑΔΜΗΕ (Απρίλιος 2026).

[3] First-ever EU tripartite agreement signed to boost energy storage: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_26_1426

[4] Θεωρούμε μηδενικές τις τιμές κάτω από 0.05 €/MWh.