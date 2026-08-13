Φυσικό αέριο: Στις επτά χώρες της ΕΕ που μείωσαν την κατανάλωση η Ελλάδα

Μεταξύ των επτά χωρών της ΕΕ που μείωσαν την κατανάλωση φυσικού αερίου στο πρώτο εξάμηνο του 2026 βρέθηκε η Ελλάδα, καταγράφοντας υποχώρηση κατά 0,9% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2025. Σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία της Eurostat, η χώρα κατέλαβε την έκτη καλύτερη θέση μεταξύ των κρατών-μελών ως προς τη μεταβολή της κατανάλωσης, την ώρα που συνολικά στην ΕΕ-27 η χρήση φυσικού αερίου αυξήθηκε κατά 1,12%.

Σύμφωνα με τη μηνιαία ανάλυση του The Green Tank για τις τάσεις στην κατανάλωση και τις εισαγωγές ορυκτού αερίου, στο πρώτο επτάμηνο του έτους η εγχώρια κατανάλωση διαμορφώθηκε στις 40 TWh, ενώ οι εξαγωγές έφτασαν τις 10,2 TWh, σε υψηλό τριετίας. Το μεγαλύτερο μέρος των εξαγωγών (82,8%) πραγματοποιήθηκε μέσω Σιδηροκάστρου με 8,4 TWh, ενώ ακολούθησε η πύλη της Κομοτηνής-IGB με 1,2 TWh. Από την πύλη της Νέας Μεσημβρίας εξάχθηκαν 0,55 TWh το πρώτο επτάμηνο του έτους.

Αναλυτικά τον Ιούλιο, η εγχώρια κατανάλωση αερίου αυξήθηκε κατά 11,6% συγκριτικά με τον Ιούνιο, φτάνοντας τις 5,6 TWh. Ωστόσο, ήταν 12,2% κάτω από την κατανάλωση του περσινού Ιουλίου. Ο τομέας της ηλεκτροπαραγωγής με 4,55 TWh ήταν υπεύθυνος για το 81,1% του συνόλου, ενώ αυξήθηκε κατά 16,9% σε σχέση με τον Ιούνιο. Συγκριτικά με τον Ιούλιο 2025, όταν η χρήση αερίου στην ηλεκτροπαραγωγή ήταν σε υψηλό τετραετίας, τον φετινό Ιούλιο ο τομέας ηλεκτρισμού ήταν μειωμένος κατά 12%.

Ακολούθησε ο τομέας των δικτύων με κατανάλωση 675 GWh (12% του συνόλου), παραμένοντας κοντά στα επίπεδα του Ιουνίου (+1,6%). Σε σχέση με τον περσινό Ιούλιο, η χρήση αερίου στα δίκτυα αυξήθηκε κατά 9,7%, φτάνοντας στην υψηλότερη κατανάλωση για τον μήνα Ιούλιο της τελευταίας δεκαπενταετίας. Τελευταία ήταν η βιομηχανία με κατανάλωση 382 GWh και χαμηλό τριετίας. Το μερίδιό της στη συνολική εγχώρια κατανάλωση ήταν 6,8%, ενώ σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα μειώθηκε κατά 18,2%, συνεχίζοντας την καθοδική πορεία που είχε ξεκινήσει από τον Μάρτιο. Συγκριτικά με πέρυσι, η βιομηχανία έπεσε στα 2/3 της κατανάλωσης του Ιουλίου 2025.

Αθροιστικά τους πρώτους επτά μήνες του έτους, η συνολική εγχώρια κατανάλωση αερίου ήταν 40 TWh, μειωμένη κατά 2,4% συγκριτικά με το 2025, αλλά πάνω από τις καταναλώσεις των προηγούμενων τριών ετών (2022, 2023, 2024).

Ο τομέας του ηλεκτρισμού, αν και μειώθηκε κατά 5,1% συγκριτικά με πέρυσι, παρέμεινε πρώτος στην κατανάλωση με 27 TWh και τη δεύτερη υψηλότερη κατανάλωση γι’ αυτό το διάστημα του έτους μετά το 2025.

Τα δίκτυα ήταν ο δεύτερος μεγαλύτερος τομέας χρήσης αερίου με 8,8 TWh και τη δεύτερη υψηλότερη κατανάλωση μετά το 2022. Συγκριτικά με πέρυσι αυξήθηκε κατά 5,4%.

Στην τελευταία θέση βρέθηκε η βιομηχανία με 4,3 TWh και τη δεύτερη χαμηλότερη κατανάλωση μετά το 2025 της τελευταίας τετραετίας γι’ αυτό το διάστημα του έτους. Συγκριτικά με πέρυσι εμφάνισε μικρή αύξηση κατά 0,4%. Όσον αφορά τον καταμερισμό της εγχώριας κατανάλωσης του πρώτου επταμήνου στους τρεις τομείς, ο ηλεκτρισμός είχε μερίδιο 67,4%, τα δίκτυα 21,9% και η βιομηχανία 10,7%.

Σε ιστορικό υψηλό οι εισαγωγές LNG

Σε ό,τι αφορά τις εισαγωγές, τον Ιούλιο οι καθαρές εισαγωγές ήταν 5,8 TWh, αυξημένες κατά 15,7% συγκριτικά με τον Ιούνιο, λόγω επανέναρξης της πύλης της Αμφιτρίτης και αύξησης των εισαγωγών μέσω Σιδηροκάστρου, που υπερκάλυψε τη μείωση των εισαγωγών μέσω Αγίας Τριάδας.

Στην πρώτη θέση για τον Ιούλιο ήταν το LNG μέσω της πύλης Αγίας Τριάδας με εισαγωγές 2,28 TWh, παρά τη σημαντική μείωση κατά 29% συγκριτικά με τον Ιούνιο. Το FSRU Αλεξανδρούπολης (πύλη Αμφιτρίτης), που επέστρεψε σε κανονική λειτουργία μετά την τρίμηνη περίοδο συντήρησης, σημείωσε εισαγωγές LNG 0,54 TWh.

Στη δεύτερη θέση μετά το LNG ήταν η πύλη του Σιδηροκάστρου, που αποτελεί την κύρια πύλη εισόδου ρωσικού αερίου, με καθαρές εισαγωγές 2,25 TWh, υπερδιπλάσιες του Ιουνίου και πολύ κοντά στις ποσότητες LNG από την πύλη της Αγίας Τριάδας.

Στην τελευταία θέση ήταν οι εισαγωγές από την πύλη της Νέας Μεσημβρίας, απ’ όπου εισάγεται αζέρικο αέριο μέσω του TAP, με 0,74 TWh, μειωμένες κατά 14,1% συγκριτικά με τον Ιούνιο. Μηδενικές ήταν οι εισαγωγές από την πύλη των Κήπων, όπως συμβαίνει από τον Ιανουάριο του 2024.

Αθροιστικά τους πρώτους επτά μήνες του 2026, οι συνολικές καθαρές εισαγωγές αερίου που αξιοποιήθηκαν για εγχώρια χρήση ήταν 40 TWh, μειωμένες κατά 2,6% σε σχέση με το ίδιο διάστημα του 2025. Οι εισαγωγές LNG μέσω Αγίας Τριάδας και Αμφιτρίτης ήταν πρώτες με 24,9 TWh και μερίδιο 62,3%, φτάνοντας σε ιστορικό υψηλό για την περίοδο, αυξημένες κατά 35,2% σε σχέση με το πρώτο επτάμηνο του 2025.

Ακολούθησαν οι εισαγωγές μέσω Σιδηροκάστρου με 10,4 TWh (25,9% του συνόλου), μειωμένες κατά 36,9% συγκριτικά με το 2025. Οι εισαγωγές μέσω Νέας Μεσημβρίας ήταν 5,92 TWh (14,8% του συνόλου), μειωμένες κατά 7% και οι χαμηλότερες της τριετίας.