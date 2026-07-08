GreenTank: Τάσεις στην κατανάλωση & τις εισαγωγές ορυκτού αερίου – Ιούνιος 2026

Το πρώτο 6μηνο του έτους η εγχώρια κατανάλωση αερίου έφτασε τις 34.4 TWh, ελαφρώς μειωμένη συγκριτικά με το ιστορικό υψηλό του 2025. Πρώτο το LNG σε εισαγωγές για το 6μηνο και σε ιστορικό υψηλό (22.07 TWh), ενώ οι εισαγωγές μέσω Σιδηροκάστρου συνεχίζονται κανονικά, με το μεγαλύτερο κομμάτι όμως να επανεξάγεται (7.35 TWh, 47.5% των εισαγωγών του 6μήνου).

Η παρούσα ανάλυση αφορά την εγχώρια κατανάλωση, τις εισαγωγές αλλά και τις εξαγωγές ορυκτού αερίου. Βασίζεται στα ιστορικά στοιχεία του ΔΕΣΦΑ για τις Επικυρωμένες Ημερήσιες Παραδόσεις / Παραλαβές Φ.Α (έως και Δεκέμβριο 2025), καθώς και στα τελευταία διαθέσιμα Στοιχεία Κατανομών Φ.Α. από το Νέο Σύστημα Εμπορικών Πληροφοριών του ΔΕΣΦΑ (Ιούνιος 2026). Επίσης, χρησιμοποιεί τα τελευταία δημοσιευμένα μηνιαία στοιχεία από τη Eurostat για τις εισαγωγές υγροποιημένου ορυκτού αέριου (LNG) από τη Ρωσία (Μάιος 2026).

Κατανάλωση

Ιούνιος

Τον Ιούνιο 2026 η εγχώρια κατανάλωση αερίου ήταν 5.03 TWh, αυξημένη κατά 10.2% συγκριτικά με τον Μάιο, αλλά η χαμηλότερη για τον μήνα Ιούνιο των τελευταίων τριών ετών. Συγκριτικά με τον περσινό Ιούνιο ήταν μειωμένη κατά 9.2%.

Ο τομέας ηλεκτροπαραγωγής με 3.9 TWh, ήταν υπεύθυνος για το 77.5% της εγχώριας κατανάλωσης. Σε σχέση με τον Μάιο η κατανάλωση αερίου στον ηλεκτρισμό μειώθηκε κατά 20.2%, ενώ σε σχέση με τον περσινό Ιούνιο μειώθηκε κατά 10.2%.

Ο τομέας των δικτύων ακολούθησε με κατανάλωση 665 GWh (13.2% της συνολικής) τη χαμηλότερη για το έτος μέχρι στιγμής. Συγκριτικά με τον Μάιο η χρήση αερίου στα δίκτυα μειώθηκε κατά 12.7% ενώ σε σχέση με τον περσινό Ιούνιο αυξήθηκε κατά 12.2%.

Τελευταία η βιομηχανία με 468 GWh και τη χαμηλότερη κατανάλωση των τελευταίων 13 μηνών. Συγκριτικά με το Μάιο μειώθηκε κατά 16.7%, ενώ σε σχέση με πέρυσι μειώθηκε κατά 22.8% Το μερίδιο της βιομηχανίας στη συνολική εγχώρια κατανάλωση έπεσε στο 9.3% και το μικρότερο μερίδιο των τελευταίων 16 μηνών.

Πρώτο εξάμηνο του έτους

Αθροιστικά τους πρώτους έξι μήνες του έτους, η συνολική εγχώρια κατανάλωση αερίου ήταν 34.4 TWh και η δεύτερη υψηλότερη ιστορικά μετά το 2025 που ήταν μόλις 0.6% (+0.22 TWh) περισσότερο.

Ο τομέας του ηλεκτρισμού ήταν ο μεγαλύτερος καταναλωτής με 22.4 TWh και τη δεύτερη μεγαλύτερη κατανάλωση για το εξάμηνο μετά το 2025. Συγκριτικά με πέρυσι η ζήτηση στον ηλεκτρισμό μειώθηκε κατά 3.6%. Τα δίκτυα ήταν ο δεύτερος μεγαλύτερος καταναλωτής με 8.08 TWh και τη δεύτερη μεγαλύτερη κατανάλωση για το εξάμηνο μετά το 2022. Συγκριτικά με πέρυσι η ζήτηση στα δίκτυα αυξήθηκε κατά 5% (+0.39 TWh). Στην τελευταία θέση η βιομηχανία είχε κατανάλωση 3.9 TWh, αυξημένη κατά 6.4% συγκριτικά με το πρώτο εξάμηνο 2025.

Όσον αφορά τον καταμερισμό της εγχώριας κατανάλωσης στους τρεις τομείς, ο ηλεκτρισμός είχε μερίδιο 65.2%, τα δίκτυα 23.5% και η βιομηχανία 11.3%.

Εξαγωγές

Οι συνολικές εξαγωγές αερίου τον Ιούνιο 2026 ήταν 0.7 TWh, σχεδόν οι μισές του Μαΐου. Το μεγαλύτερο μερίδιο ήταν μέσω Σιδηροκάστρου (0.66 TWh), ενώ μικρές ποσότητες αερίου εξάχθηκαν και από την πύλη της Νέας Μεσημβρίας (0.05 TWh). Οι εξαγωγές μέσω Κομοτηνής-IGB ήταν μηδενικές.

Αθροιστικά τους πρώτους έξι μήνες του έτους οι εξαγωγές αερίου έφτασαν τις 8.72 TWh, υπερτριπλάσιες των εξαγωγών του πρώτου εξάμηνου του 2025. Οι περισσότερες (84.3%) έγιναν μέσω Σιδηροκάστρου με 7.35 TWh, ενώ ακολούθησε η πύλη της Κομοτηνής-IGB με εξαγωγές 1.02 αθροιστικά για το πεντάμηνο και μερίδιο 11.7%. Τέλος η πύλη της Νέας Μεσημβρίας με εξαγωγές 0.35 TWh είχε μερίδιο 4% στις συνολικές εξαγωγές γι’ αυτό το διάστημα.

Εισαγωγές

Ιούνιος

Οι συνολικές καθαρές εισαγωγές στο Εθνικό Σύστημα Μεταφοράς -που κάλυψαν αποκλειστικά εγχώριες ανάγκες- τον Ιούνιο ήταν 5.02 TWh, αυξημένες κατά 9.9% συγκριτικά με τον Μάιο λόγω αύξησης των εισαγωγών LNG μέσω Αγίας Τριάδας που υπερκάλυψε τη μείωση στις εισαγωγές μέσω Σιδηροκάστρου και Νέας Μεσημβρίας.

Στην πρώτη θέση των εισαγωγών ήταν το FSRU Ρεβυθούσας (πύλη Αγίας Τριάδας) με εισαγωγές LNG που έφτασαν τις 3.2 TWh, αυξημένες κατά 74% συγκριτικά με τον Μάιο. Οι εισαγωγές από την πύλη της Αμφιτρίτης (FSRU Αλεξανδρούπολης) ήταν μηδενικές, όπως και τους δύο προηγούμενους μήνες, καθώς το τερματικό βρίσκεται σε τρίμηνη περίοδο συντήρησης.

Στη δεύτερη θέση εισαγωγών βρέθηκε η πύλη του Σιδηροκάστρου (που είναι η κύρια πύλη εισόδου ρωσικού αερίου) με καθαρές εισαγωγές 0.95 TWh, μειωμένες κατά 46.7% σε σχέση με τον Μάιο.

Στην τελευταία θέση ήταν οι ειδαγωγές από την πύλη της Νέας Μεσημβρίας (απ’ όπου εισάγεται αζέρικο αέριο μέσω του αγωγού TAP) με 0.86 TWh (-8.9% συγκριτικά με τον Μάιο). Μηδενικές ήταν οι εισαγωγές από την πύλη των Κήπων όπως συμβαίνει από τον Ιανουάριο του 2024.

Πρώτο εξάμηνο του έτους

Αθροιστικά τους πρώτους έξι μήνες του 2026, οι συνολικές καθαρές εισαγωγές αερίου που αξιοποιήθηκαν για εγχώρια χρήση ήταν 34.4 TWh, μειωμένες κατά 0.9% σε σχέση με το ίδιο διάστημα του 2025.

Το LNG μέσω της πύλης Αγίας Τριάδας και της πύλης Αμφιτρίτης, ήταν πρώτο με αθροιστικές εισαγωγές 22.07 TWh και σε ιστορικό υψηλό γι’ αυτήν την περίοδο (+40.8% συγκριτικά με το 1ο εξάμηνο 2025). Ακολούθησαν οι εισαγωγές μέσω της πύλης του Σιδηροκάστρου που έφτασαν τις 8.2 TWh μειωμένες κατά 40.7% συγκριτικά με πέρυσι. Οι εισαγωγές αερίου μέσω της πύλης της Νέας Μεσημβρίας ήταν 5.2 TWh, μειωμένες κατά 4.8% σε σχέση με το 2025 και οι χαμηλότερες της τριετίας.

Όσον αφορά τον καταμερισμό των καθαρών εισαγωγών, το LNG είχε μερίδιο 64.2%, ενώ η πύλη του Σιδηροκάστρου και η πύλη της Νέας Μεσημβρίας, 23.6% και 15.1%, αντίστοιχα.

Η εξάρτηση της Ελλάδας από το ρωσικό αέριο

Η Ελλάδα έχει μηδενίσει τις εισαγωγές ρωσικού LNG από τον Νοέμβριο 2024, οπότε ήδη ευθυγραμμίζεται με την μετέπειτα απόφαση της ΕΕ για απαγόρευση εισαγωγών ρωσικού αερίου από την 1η Ιανουαρίου 2027. Ωστόσο, όσον αφορά το ρωσικό αέριο αγωγού, αυτό συνεχίζει να εισάγεται. Ένα μέρος χρησιμοποιείται για εγχώρια χρήση ενώ το μεγαλύτερο φαίνεται να διοχετεύεται σε γειτονικές χώρες αφού οι εξαγωγές μέσω της πύλης του Σιδηροκάστρου είναι σε υψηλά επίπεδα από τις αρχές του έτους.

Πιο συγκεκριμένα, για το πρώτο εξάμηνο του 2026, οι συνολικές εισαγωγές μέσω Σιδηροκάστρου ήταν 15.5 TWh. Ωστόσο, οι εξαγωγές μέσω Σιδηροκάστρου ήταν 47.5% των εισαγωγών, δηλαδή 7.35 TWh. Έτσι οι καθαρές εισαγωγές μέσω Σιδηροκάστρου κατέληξαν σε 8.2 TWh και τις χαμηλότερες των τελευταίων τριών ετών γι’ αυτό το διάστημα του έτους.

Μπορείτε να διαβάσετε εδώ τις αναλύσεις των προηγούμενων μηνών από την έναρξη των μέτρων μείωσης της ΕΕ τον Αύγουστο του 2022.