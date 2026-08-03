GreenTank: Τάσεις στην ηλεκτροπαραγωγή – Ιούνιος 2026

Το πρώτο εξάμηνο του 2026 η καθαρή ηλεκτροπαραγωγή (ΑΠΕ & μεγάλα ΥΗ) σημείωσε ιστορικό υψηλό με 18,791 GWh. Ξεπέρασε την παραγωγή από τα τρία ορυκτά καύσιμα μαζί κατά 5,709 GWh, παρά το γεγονός ότι απορρίφθηκε το 9.6% (1,601 GWh) της συνολικής παραγωγής από ΑΠΕ. Από τον Απρίλιο που τέθηκαν σε λειτουργία ως τον Ιούνιο, οι μπαταρίες απέτρεψαν μόνο το 2.2% των περικοπών, ενώ περιόρισαν κατά μόλις 0.6% την παραγωγή αερίου. Το ορυκτό αέριο παρέμεινε σε υψηλά επίπεδα με 10,706 GWh και μόλις 195 GWh χαμηλότερη παραγωγή από το ρεκόρ του 2025, ενώ οι καθαρές εξαγωγές σχεδόν επταπλασιάστηκαν σε σχέση το πρώτο εξάμηνο του 2025. Μικρή αύξηση 4.4% σε σχέση με τον Μάιο στη χονδρεμπορική αγορά ηλεκτρισμού με μέση μηνιαία τιμή Ιουνίου τα 92.9 €/ΜWh.

Η παρούσα ανάλυση αφορά την ηλεκτροπαραγωγή σε ολόκληρη την επικράτεια, και βασίζεται στα τελευταία διαθέσιμα μηνιαία δεδομένα του ΑΔΜΗΕ για το διασυνδεδεμένο δίκτυο (Ιούνιος 2026) και του ΔΕΔΔΗΕ για τα μη διασυνδεμένα νησιά (Ιούνιος 2026). Επιπλέον, αξιοποιεί τα στοιχεία του ΔΕΔΔΗΕ για τη χαμηλή και μέση τάση, καθώς και για την εγκατεστημένη ισχύ συστημάτων αυτοπαραγωγής (Απρίλιος 2026). Για την ακριβέστερη προσέγγιση της ηλεκτροπαραγωγής από ΣΗΘΥΑ στη χαμηλή και μέση τάση, όπως και για τους συντελεστές χρησιμοποίησης φωτοβολταϊκών που απαιτούνται για την εκτίμηση της αυτοπαραγωγής, αξιοποιούνται τα τελευταία δεδομένα του δελτίου του ειδικού λογαριασμού ΑΠΕ (ΕΛΑΠΕ) του ΔΑΠΕΕΠ (Απρίλιος 2026). Για τις τιμές στην χονδρεμπορική αγορά, αξιοποιούνται τα δεδομένα των τιμών στην αγορά επόμενης ημέρας (Day-Ahead Market) από το Ευρωπαϊκό δίκτυο διαχειριστών συστημάτων μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας (ENTSO-E). Μπορείτε να διαβάσετε αναλυτικότερα τη μεθοδολογία που ακολουθήθηκε εδώ.

Ο μήνας Ιούνιος

Τον Ιούνιο 2026, οι ΑΠΕ χωρίς τα μεγάλα υδροηλεκτρικά αλλά συμπεριλαμβανομένης της αυτοπαραγωγής, αυξήθηκαν κατά 8.1% σε σχέση με τον Μάιο σημειώνοντας τη δεύτερη υψηλότερη μηνιαία ηλεκτροπαραγωγή ιστορικά, με 2,910 GWh, πίσω μόνο από τον Αύγουστο του 2025 (2,948 GWh). Συγκριτικά με τον περσινό Iούνιο οι ΑΠΕ αυξήθηκαν κατά 15.9%.

Στη δεύτερη θέση παρέμεινε το ορυκτό αέριο με 1,869.1 GWh και αύξηση 22.9% συγκριτικά με τον προηγούμενο μήνα. Συγκριτικά με τον Ιούνιο 2025, το ορυκτό αέριο μειώθηκε κατά 7.9%.

Στην τρίτη θέση ήταν τα μεγάλα υδροηλεκτρικά με 415.5 GWh και την υψηλότερη ηλεκτροπαραγωγή για το μήνα Ιούνιο των τελευταίων 13 ετών. Σε σχέση με τον Μάιο, τα μεγάλα υδροηλεκτρικά παρουσίασαν μείωση κατά 11.6%, ενώ σε σχέση με τον περσινό Ιούνιο αυξήθηκαν κατά 18.2%.

Ακολούθησε το πετρέλαιο για τα μη διασυνδεδεμένα νησιά με 224.6 GWh, αυξημένο κατά 16.8% συγκριτικά με τον Μάιο, αλλά μειωμένο κατά 35% συγκριτικά με τον Ιούνιο 2025, Η μείωση αυτή οφείλεται κυρίως στις μειωμένες ανάγκες της Κρήτης, η ηλεκτρική διασύνδεση της οποίας ολοκληρώθηκε στο τέλος του 2025.

Στην τελευταία θέση ήταν ο λιγνίτης με 129.4 GWh, ποσότητα που προήλθε εξολοκλήρου από την Πτολεμαΐδα 5, τη μοναδική λιγνιτική μονάδα που παραμένει σε λειτουργία. Σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα, η λιγνιτική ηλεκτροπαραγωγή μειώθηκε κατά 37.4%. Ωστόσο, συγκριτικά με τον Ιούνιο του 2025 (66 GWh), ήταν σχεδόν υπερδιπλάσια.

Τέλος, τα συστήματα αποθήκευσης με συσσωρευτές μεγάλης κλίμακας, απορρόφησαν συνολικά 16.4 GWh, ενώ απέδωσαν στο σύστημα 14.2 GWh, ποσότητες αυξημένες κατά 71.8% και 77%, αντίστοιχα από αυτές του Μαΐου.

Η συνολική εγχώρια ζήτηση τον Ιούνιο ήταν 4,829.3 GWh, αυξημένη κατά 15% σε σχέση με τον Μάιο αλλά μειωμένη κατά 5% σε σχέση με τον Ιούνιο 2025. Η συνολική εγχώρια ηλεκτροπαραγωγή ήταν 5,563.4 GWh, αυξημένη κατά 9.3% συγκριτικά με τον προηγούμενο μήνα και κατά 4.9% συγκριτικά με πέρυσι.

Στο ισοζύγιο διασυνδέσεων η χώρα είχε καθαρές εξαγωγές 734.1 GWh, μειωμένες κατά 17.5% συγκριτικά με τις εξαγωγές του Μαΐου αλλά υπερτριπλάσιες σε σχέση με αυτές του Ιουνίου 2025.

Η μέση τιμή στη χονδρεμπορική αγορά ενέργειας (προημερήσια αγορά) τον Ιούνιο διαμορφώθηκε στα 92.9 €/MWh, αυξημένη κατά 4.4% συγκριτικά με τη μέση τιμή του Μαΐου. Αξιοσημείωτο είναι επίσης ότι τον Ιούνιο εμφανίστηκε η υψηλότερη τιμή για το έτος (519.3 €/MWh), στις 30 Ιουνίου και 9 μ.μ.

Σύγκριση με προηγούμενα έτη – πρώτοι έξι μήνες του έτους

Αθροιστικά για τους έξι πρώτους μήνες του 2026 οι ΑΠΕ βρέθηκαν στη πρώτη θέση με 15,043 GWh και σημειώνοντας ιστορικό υψηλό.

Στη δεύτερη θέση παρέμεινε ωστόσο το ορυκτό αέριο με 10,706 GWh με τη δεύτερη, ιστορικά, υψηλότερη ηλεκτροπαραγωγή γι’ αυτό το διάστημα του έτους, μόλις 195 GWh λιγότερο από το περσινό ρεκόρ (10,901 GWh).

Στην τρίτη θέση βρέθηκαν τα μεγάλα υδροηλεκτρικά 3,747.6 GWh, την υψηλότερη παραγωγή εξαμήνου από το 2013 (3,755 GWh) και μετά.

Ακολούθησε ο λιγνίτης με 1,405.6 GWh και ιστορικό χαμηλό, ενώ το πετρέλαιο με 970.2 GWh έπεσε για πρώτη φορά κάτω από 1 TWh γι’ αυτήν την περίοδο του έτους, σημειώνοντας ιστορικό χαμηλό.

Η έγχυση από συστήματα αποθήκευσης έφτασε αθροιστικά τις 25.2 GWh μετά από τρεις μήνες λειτουργίας.

Για το πρώτο εξάμηνο του 2026 η εγχώρια ζήτηση έφτασε τις 26,663.7 GWh, παρουσιάζοντας μείωση 1.3% σε σχέση με το 2025. Ωστόσο, η εγχώρια ηλεκτροπαραγωγή έφτασε τις 31,907.3 GWh παρουσιάζοντας σημαντική αύξηση 14.8% σε σχέση με την ίδια περίοδο του 2025.

Στο ισοζύγιο διασυνδέσεων, η χώρα κατέγραψε ρεκόρ καθαρών εξαγωγών με 5,243.6 GWh, 74.1% περισσότερο από τις συνολικές καθαρές εξαγωγές ολόκληρου του 2025.

Μεταβολές πηγών στην κάλυψη της ζήτησης

Συγκρίνοντας το πρώτο εξάμηνο του 2026 με το πρώτο εξάμηνο του 2025, παρατηρείται ότι τα τρία ορυκτά καύσιμα (λιγνίτης, ορυκτό αέριο, πετρέλαιο) μειώθηκαν συνολικά κατά 808 GWh με τη μεγαλύτερη μείωση να προέρχεται από το πετρέλαιο (-606 GWh) λόγω της ολοκλήρωσης της διασύνδεσης της Κρήτης. Αυτή η ποσότητα υπερκαλύφθηκε από την αύξηση των ΑΠΕ (+2,606 GWh), η οποία για πρώτη φορά μέσα στο 2026 ξεπέρασε την αντίστοιχη αύξηση των μεγάλων υδροηλεκτρικών (+2,285 GWh). Έτσι, τo μεγαλύτερο τμήμα της αύξησης της καθαρής ενέργειας σε συνδυασμό με τη μείωση της ζήτησης κατά 353 GWh το πρώτο εξάμηνο του 2026, αντιστάθμισε την αύξηση των καθαρών εξαγωγών σε γειτονικές χώρες 4,461 GWh), οι οποίες σχεδόν επταπλασιάστηκαν σε σχέση με την ίδια περίοδο του 2025.

Όσον αφορά τις ΑΠΕ, η αύξηση αυτό το διάστημα του έτους φαίνεται να οφείλεται τόσο στα αιολικά όσο και στα φωτοβολταϊκά. Τα στοιχεία ειδικά για την υψηλή τάση δείχνουν ότι η παραγωγή από αιολικά έφτασε τις 6,198.7 GWh (+30% σε σχέση με το 2025), ενώ η παραγωγή από φωτοβολταϊκά έφτασε τις 2,616.4 GWh (+39.5% σε σχέση με το 2025).

Οι αντίστοιχες ποσοστιαίες μεταβολές το πρώτο εξάμηνο του 2026, σε σχέση με το πρώτο εξάμηνο του 2025 ήταν:

Λιγνίτης: -0.5%

Ορυκτό αέριο: -1.8%

Πετρέλαιο: -38.5%

ΑΠΕ: +21%

Μεγάλα υδροηλεκτρικά: +156.2%

Καθαρές εξαγωγές: +569.7%

Εγχώρια ζήτηση: -1.3%

Σύγκριση καθαρής ενέργειας με ορυκτά καύσιμα

Αθροιστικά τους έξι πρώτους μήνες του 2026 οι καθαρές πηγές ενέργειας (αιολικά, φωτοβολταϊκά, βιομάζα, αυτοπαραγωγή και υδροηλεκτρικά) με συνολική παραγωγή 18,791 GWh έφτασαν σε ιστορικό υψηλό. Έτσι ξεπέρασαν κατά 5,709.2 GWh τη συνολική παραγωγή από ορυκτά καύσιμα (λιγνίτης, αέριο, πετρέλαιο) που περιορίστηκαν στις 13,082 GWh, κυρίως λόγω της διασύνδεσης της Κρήτης. Ωστόσο, παρά την πρόοδο, η παραγωγή από ορυκτά καύσιμα το πρώτο εξάμηνο του 2026 παρέμεινε σημαντικά υψηλότερη από το ιστορικό χαμηλό του 2023 (10,337.8 GWh).

Σε σύγκριση με το αντίστοιχο διάστημα του 2025, οι καθαρές πηγές ενέργειας παρουσίασαν αύξηση 35.2%, ενώ τα ορυκτά καύσιμα αντίθετα μειώθηκαν κατά 5.8%. Έτσι, η καθαρή ενέργεια ανέτρεψε την εικόνα του 2025 για το πρώτο εξάμηνο του έτους, περνώντας πρώτη στην κάλυψη της εγχώριας ζήτησης με μερίδιο 70.5%, και στην ηλεκτροπαραγωγή με μερίδιο 58.9%.

Περικοπές ενέργειας από ΑΠΕ

Βάση του συνδυασμού των προβλέψεων που εμφανίζονται στις επιλύσεις ISP2 και ISP3 του ΑΔΜΗΕ, οι περικοπές από ΑΠΕ τον Ιούνιο εκτιμώνται στις 298.3 GWh (ή 9.3% της συνολικής παραγωγής ΑΠΕ), μειωμένες ωστόσο κατά 28.7% συγκριτικά με τον Μάιο (418.3 GWh), και κατά 15.2% συγκριτικά με τις περικοπές Ιουνίου 2025 (351.7 GWh). Αθροιστικά για το πρώτο εξάμηνο, οι συνολικές περικοπές εκτιμώνται στις 1,601 GWh (9.6% της συνολικής παραγωγής ΑΠΕ), 20.7% περισσότερες συγκριτικά με την ίδια περίοδο του 2025.

Η ημέρα με τις υψηλότερες περικοπές ήταν το Σάββατο 13 Ιουνίου 2026 με 37.6 GWh (13% των συνολικών περικοπών του μήνα). Οι περισσότερες περικοπές τον Ιούνιο σημειώθηκαν μεταξύ 9 το πρωί και 3 το μεσημέρι.

Αποθήκευση

Στις πρώτες εννέα μπαταρίες του συστήματος προστέθηκε άλλη μία στο τέλος του Ιουνίου, καταλήγοντας σε συνολική εγκατεστημένη ισχύ απορρόφησης 540 MW και έγχυσης 531.3 MW. Σύμφωνα με τις προβλέψεις ISP2 και ISP3 που εμφανίζονται στις επιλύσεις ISP2 και ISP3 του ΑΔΜΗΕ, οι μπαταρίες τον Ιούνιο απορρόφησαν ενέργεια κυρίως μεταξύ 08.00 – 15.00 και δευτερευόντως μεταξύ 01.00-04.00, ενώ απέδωσαν ενέργεια πρωτίστως μεταξύ 16.00-01.00 και δευτερευόντως μεταξύ 05.00-07.00.

Συνολικά για τον μήνα Ιούνιο, οι μπαταρίες απορρόφησαν 16.4 GWh και απέδωσαν στο σύστημα 14.8 GWh. Ωστόσο, οι ίδιες προβλέψεις δείχνουν ότι απορροφήσεις ύψους 2.5 GWh έγιναν σε ώρες που δεν υπήρχαν περικοπές ΑΠΕ. Δεδομένου ότι οι συνολικές περικοπές του Ιουνίου ανήλθαν σε 298.3 GWh, προκύπτει ότι η απορρόφηση 16.4 GWh εγκατεστημένες μπαταρίες απέτρεψαν το 4.5% των περικοπών ΑΠΕ, ενώ η έγχυση των 14.8 GWh περιόρισε τη χρήση αερίου κατά μόλις 0.8% τον ίδιο μήνα.

Αθροιστικά από τον Απρίλιο 2026 που τέθηκαν σε λειτουργία οι δύο πρώτες μπαταρίες ως και τον Ιούνιο, οι μπαταρίες απορρόφησαν 30.7 GWh, εκ των οποίων οι 4 GWh σε ώρες χωρίς περικοπές ΑΠΕ, ενώ απέδωσαν στο σύστημα 27.1 GWh. Ως εκ τούτου, απέτρεψαν μόνο το 2.2% των συνολικών περικοπών σε αυτό το χρονικό διάστημα (1,191.4 GWh), περιορίζοντας παράλληλα κατά μόλις 0.57% την ηλεκτροπαραγωγή από αέριο (10,706 GWh).

Τα στοιχεία αυτά αναδεικνύουν την ανάγκη επιτάχυνσης της εγκατάστασης περισσότερων μπαταριών προκειμένου να αποτραπούν πολύ περισσότερες περικοπές και να περιοριστεί η χρήση αερίου κατά τις βραδινές αιχμές σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό. Η επιτάχυνση της εγκατάστασης συστημάτων αποθήκευσης άλλωστε ήταν και το αντικείμενο της τριμερούς συμφωνίας που υπογράφηκε στο Συμβούλιο των υπουργών Ενέργειας της ΕΕ στις 26 Ιουνίου 2026, επισημαίνοντας την ανάγκη για εγκατάσταση συστημάτων αποθήκευσης ισχύος 200 GW μέχρι το 2030 για τη στήριξη του ενεργειακού συστήματος.

Ώρες μηδενικών ή αρνητικών τιμών

Όσον αφορά τις ώρες με σχεδόν μηδενικές ή αρνητικές τιμές στην χονδρεμπορική αγορά ενέργειας, τον Ιούνιο 2026 σημειώθηκαν 146.5 ώρες, 71.5 ώρες λιγότερες από τον προηγούμενο μήνα αλλά 102.5 ώρες περισσότερες από τον Ιούνιο 2025.

Αθροιστικά το πρώτο εξάμηνο του 2026 σημειώθηκαν 788 ώρες με σχεδόν μηδενικές ή αρνητικές τιμές, περίπου 4.7 φορές περισσότερο από τις 168 ώρες που αυτό συνέβη την ίδια περίοδο του 2025.