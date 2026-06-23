Ηλεκτροπαραγωγή Αλεξανδρούπολης: Βλέπει κίνδυνο καθυστερήσεων από το νέο χρονοδιάγραμμα του ΔΕΣΦΑ

Σημαντικές καθυστερήσεις στην έναρξη της απρόσκοπτης εμπορικής λειτουργίας της νέας μονάδας ηλεκτροπαραγωγής φυσικού αερίου 840 MW στην Αλεξανδρούπολη βλέπει η Ηλεκτροπαραγωγή Αλεξανδρούπολης, καθώς ο ΔΕΣΦΑ μεταθέτει κατά περίπου ένα έτος την ολοκλήρωση του έργου διπλασιασμού της δυναμικότητας του αγωγού Καρπερή – Κομοτηνή.

Με επιστολή της στη ΡΑΑΕΥ, η εταιρεία ζητά την πραγματική προτεραιοποίηση του έργου, υποστηρίζοντας ότι τα συμβατικά χρονοδιαγράμματα του σταθμού έχουν βασιστεί στις αρχικές δεσμεύσεις του Διαχειριστή.

Η αναβάθμιση της δυναμικότητας του συγκεκριμένου αγωγού είναι μείζονος σημασίας για την τροφοδοσία της νέας μονάδας ηλεκτροπαραγωγής, ισχύος 840 MW, συνδυασμένου κύκλου (CCGT), με καύση φυσικού αερίου που κατασκευάζει η Ηλεκτροπαραγωγή Αλεξανδρούπολης, στην ΒΙΠΕ Αλεξανδρούπολης και προβλέπεται να τεθεί σε εμπορική λειτουργία εντός του 2027. Χρονοδιάγραμμα που πρέπει να θεωρείται βέβαιο ότι δεν θα επιτευχθεί, με δεδομένο ότι ο ΔΕΣΦΑ προβλέπει την ολοκλήρωση του διπλασιασμού της δυναμικότητας του αγωγού Καρπερή - Κομοτηνή, τον Μάρτιο του 2028.

H Hλεκτροπαραγωγή Αλεξαδρούπολης, κοινής εταιρίας της ΔΕΗ (71%) και της ΔΕΠΑ Εμπορίας (29%) στην επιστολή της στο πλαίσιο διαβούλευσης που διενήργησε η ΡΑΑΕΥ επί του σχεδίου ανάπτυξης του Εθνικού Συστήματος Μεταφοράς Φυσικού Αερίου που εκπόνησε ΔΕΣΦΑ για την περίοδο 2026 – 2035,τονίζει ότι ενώ στο προηγούμενο πρόγραμμα ανάπτυξης του ΔΕΣΦΑ για την περίοδο 2024-2033, προβλεπόταν ως χρόνος έναρξης λειτουργίας του έργου ο Δεκέμβριος του 2026 και ως χρόνος ένταξης του στο σύστημα ο Μάιος του 2027, στο νέο πρόγραμμα για την περίοδο 2026-2035 προβλέπεται ότι το έργο θα ξεκινήσει να λειτουργεί τον Δεκέμβριο του 2027 και θα ενταχθεί στο σύστημα τον Μάρτιο του 2028.

Αυτό σημαίνει ότι το έργο θα καθυστερήσει για ένα έτος σε ότι αφορά την αδιάλειπτη παροχή αερίου η οποία είναι απαραίτητη για τις συνολικές δοκιμές, αλλά και για την απρόσκοπτη εμπορική λειτουργία της νέας μονάδας ηλεκτροπαραγωγής.

Με βάση αυτά τα δεδομένα η Ηλεκτροπαραγωγή Αλεξανδρούπολης σημειώνει ότι:

τα συμβατικά χρονοδιαγράμματα κατασκευής του σταθμού έχουν βασιστεί στις ημερομηνίες του προγράμματος του ΔΕΣΦΑ για την περίοδο 2024 – 2033

σύμφωνα με τη σύμβαση σύνδεσης το έργο σύνδεσης του σταθμού με το ΕΣΦΑ και ο σταθμός Μέτρησης Φυσικού Αερίου, θα έχουν ολοκληρωθεί το αργότερο έως τον Σεπτέμβριο του 2027 ενώ παρέχεται η δυνατότητα by-pass του Σταθμού Μέτρησης για έναρξη δοκιμών/εμπορικής λειτουργίας σε προγενέστερη ημερομηνία

κατά τη σύναψη της σύμβασης σύνδεσης, όπου ναι μεν έχει σαφώς προβλεφθεί ότι η πλήρης ένταξη της μονάδας στο σύστημα με αδιάλειπτη λειτουργία τελεί υπό την επιφύλαξη της ένταξης στο σύστημα του έργου διπλασιασμού του κλάδου Καρπερή-Κομοτηνή, ωστόσο η Ηλεκτροπαραγωγή Αλεξανδρούπολης βασίστηκε σε ένα συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για ένα έργο που κατ' επανάληψη έχει χαρακτηριστεί ως «έργο προτεραιότητας».

Με βάση αυτά τα δεδομένα η Ηλεκτροπαραγωγή Αλεξανδρούπολης μιλάει για καθυστέρηση ενός έτους χωρίς καμία αιτιολόγηση και τονίζει ότι επειδή η μετακύληση του χρονοδιαγράμματος θα επιφέρει σημαντικές καθυστερήσεις στην έναρξη της απρόσκοπτης εμπορικής λειτουργίας του σταθμού ζητά πραγματική προτεραιοποίηση του έργου Καρπερή -Κομοτηνή ώστε η ημερομηνία ένταξής του στο σύστημα, να μην υπερβεί τον Σεπτέμβριο του 2027.