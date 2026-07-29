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Gastrade προς ΔΕΣΦΑ: Ζητά μεγαλύτερη δυναμικότητα για το FSRU Αλεξανδρούπολης

Gastrade προς ΔΕΣΦΑ: Ζητά μεγαλύτερη δυναμικότητα για το FSRU Αλεξανδρούπολης
Άννα Διανά
Τετάρτη, 29/07/2026 - 08:33
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Αλλαγές στον σχεδιασμό του ΔΕΣΦΑ για τη διάθεση μεταφορικής ικανότητας φυσικού αερίου ζητά η Gastrade, υποστηρίζοντας ότι η προτεινόμενη δυναμικότητα στο σημείο εισόδου Αμφιτρίτη δεν επαρκεί για την αξιοποίηση του FSRU Αλεξανδρούπολης.

Με παρέμβασή της στο πλαίσιο της διαβούλευσης της ΡΑΑΕΥ σχετικά με τις δημοπρασίες κατανομής μεταφορικής ικανότητας στα σημεία διασύνδεσης αλλά και εισόδου του Εθνικού Συστήματος Μεταφοράς Φυσικού Αερίου για το Έτος Αερίου 2026-2027, εισηγείται ανακατανομή δυναμικότητας υπέρ του τερματικού LNG, επικαλούμενη λόγους ενεργειακής ασφάλειας και διαφοροποίησης των πηγών εφοδιασμού.

Με επιστολή που υπογράφει ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, Κωστής Σιφναίος, η Gastrade ζητά να αναθεωρηθεί η πρόταση του ΔΕΣΦΑ, υποστηρίζοντας ότι η διαθέσιμη δυναμικότητα στο σημείο εισόδου Αμφιτρίτη, μέσω του οποίου συνδέεται το FSRU Αλεξανδρούπολης με το Εθνικό Σύστημα, δεν επαρκεί για να καλύψει τις υφιστάμενες δεσμεύσεις χρήσης του τερματικού. Η εταιρεία προτείνει η αδιάλειπτη δυναμικότητα της Αμφιτρίτης να αυξηθεί κατά τουλάχιστον 10 εκατ. kWh ημερησίως ή, εναλλακτικά, κατά 15 εκατ. kWh ημερησίως, μέσω ανακατανομής της διαθέσιμης δυναμικότητας μεταξύ της Αμφιτρίτης και της Νέας Μεσημβρίας.

Σύμφωνα με τη Gastrade, από τα περίπου 29 εκατ. kWh/ημέρα που προτείνεται να διατεθούν στην Αμφιτρίτη, τα 25 εκατ. kWh/ημέρα είναι ήδη δεσμευμένα έως το 2029-2030, ενώ οι μακροχρόνιες συμβάσεις χρήσης του τερματικού υπερβαίνουν τα 35 εκατ. kWh/ημέρα. Κατά την εταιρεία, το γεγονός αυτό δημιουργεί περιορισμούς στην αξιοποίηση της υποδομής, παρά τη στρατηγική σημασία που έχει για τον εφοδιασμό της Ελλάδας και της Νοτιοανατολικής Ευρώπης με υγροποιημένο φυσικό αέριο.

Η Gastrade επισημαίνει ότι η Αμφιτρίτη δεν αποτελεί ένα ακόμη σημείο εισόδου στο σύστημα, αλλά την πύλη ενός τερματικού LNG που συμβάλλει στη διαφοροποίηση των πηγών προμήθειας φυσικού αερίου και στη μείωση της εξάρτησης από παραδοσιακές οδεύσεις τροφοδοσίας.

Βασικό επιχείρημα της εταιρείας αποτελεί η έναρξη λειτουργίας του σταθμού συμπίεσης στην Αμπελιά, η οποία, σύμφωνα με την ίδια, αυξάνει σημαντικά τη δυνατότητα μεταφοράς φυσικού αερίου από τις βόρειες εισόδους προς το Εθνικό Σύστημα. Αυτό, όπως υποστηρίζει, δημιουργεί τα περιθώρια ανακατανομής δυναμικότητας υπέρ της Αμφιτρίτης χωρίς να επηρεάζεται η ασφαλής λειτουργία του δικτύου.

Παράλληλα, επισημαίνει ότι στη Νέα Μεσημβρία, μέσω της οποίας εισέρχεται το αζέρικο φυσικό αέριο από τον αγωγό TAP, η διαθέσιμη δυναμικότητα υπερβαίνει ήδη τις μακροχρόνιες δεσμεύσεις, γεγονός που, κατά την εταιρεία, δικαιολογεί την ανακατανομή μέρους της προς όφελος του τερματικού LNG.

Η εταιρεία υπογραμμίζει επίσης ότι το LNG της Αλεξανδρούπολης ενισχύει τη διαφοροποίηση των πηγών εφοδιασμού, ενώ αρκετές από τις υπόλοιπες διαδρομές εισαγωγής εξακολουθούν να βασίζονται σε διαδρομές μέσω Τουρκίας ή Βουλγαρίας, από τις οποίες συνεχίζει να διακινείται φυσικό αέριο ρωσικής προέλευσης.

Με την ίδια παρέμβαση, η Gastrade ζητά από τον ΔΕΣΦΑ να επανεξετάσει και τη στρατηγική διάθεσης δυναμικότητας στο Σιδηρόκαστρο, εκτιμώντας ότι, ενόψει της σταδιακής κατάργησης των εισαγωγών ρωσικού φυσικού αερίου και της λήξης μακροχρόνιων συμβάσεων, δεν θα πρέπει να δεσμεύεται μεγάλο μέρος της δυναμικότητας για χρονικό ορίζοντα έως και 15 ετών.

Παράλληλα, εισηγείται τη διατήρηση του προϊόντος Συζευγμένης Μεταφορικής Ικανότητας Παράδοσης από την Αμφιτρίτη προς το Σιδηρόκαστρο, δυναμικότητας 40 εκατ. kWh/ημέρα για την περίοδο 2026/27-2030/31, καθώς και την ένταξη διακοπτόμενης δυναμικότητας σε όλα τα προϊόντα δημοπρασιών, ώστε να αξιοποιείται αποτελεσματικότερα το σύστημα.

Τέλος, ζητά μεγαλύτερη διαφάνεια στη διαδικασία λήψης αποφάσεων, προτείνοντας τη δημοσιοποίηση των υδραυλικών μελετών προσομοίωσης στις οποίες βασίζεται ο ΔΕΣΦΑ για τον καθορισμό της διαθέσιμης δυναμικότητας, λαμβάνοντας υπόψη και τα νέα έργα που εντάσσονται στο Εθνικό Σύστημα Μεταφοράς Φυσικού Αερίου.

Τελευταία τροποποίηση στις 29/07/2026 - 08:40
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