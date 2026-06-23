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Η Italgas παρουσιάζει το Στρατηγικό της Σχέδιο για την περίοδο 2026-2032

Η Italgas παρουσιάζει το Στρατηγικό της Σχέδιο για την περίοδο 2026-2032
Newsroom
Τρίτη, 23/06/2026 - 11:39
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Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Italgas, Paolo Gallo, παρουσίασε σήμερα σε αναλυτές και επενδυτές το Στρατηγικό Σχέδιο του Ομίλου για την περίοδο 2026-2032, με τίτλο « Ηγηθείτε. Καινοτομήστε. Σε έναν κόσμο που αλλάζει », το οποίο εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, υπό την προεδρία του Paolo Ciocca.

Κύρια σημεία

  • Συνολικές επενδύσεις ύψους 13,0 δισεκατομμυρίων ευρώ,αυξημένες κατά +14,6%σε σύγκριση με το προηγούμενο Σχέδιο 2025-2031 , εκ των οποίων:
    • 8,3 δισεκατομμύριαευρώ για την ανάπτυξη, την ψηφιοποίηση και την αναπροσαρμογή των υποδομών φυσικού αερίου στην Ιταλία (+4,0%)
    • 2,4 δισεκατομμύριαευρώ για μελλοντικές προσφορές διανομής φυσικού αερίου ATEM (+59% σε σύγκριση με το προηγούμενο Σχέδιο)
    • 1,0δισεκατομμύριο για την ανάπτυξη και επέκταση του δικτύου διανομής φυσικού αερίου στην Ελλάδα, σύμφωνα με το προηγούμενο Σχέδιο
    • 0,8δισεκατομμύρια ευρώ για την ενίσχυση της θέσης στους τομείς του νερού και της ενεργειακής απόδοσης (+5,6%)
    • 0,5δισ. ευρώ σε συναλλαγές συγχωνεύσεων και εξαγορών στον τομέα της διανομής φυσικού αερίου
    • 280 εκατομμύρια ευρώ συνολικής αποδοτικότητας έως το 2032, αύξηση +12%, στα οποία προστίθενται 120 εκατομμύρια ευρώ έσοδα από σταδιακές επενδύσεις στην ψηφιοποίηση
    • EBITDA 3,3 δισεκατομμυρίων ευρώ το 2032, με συνολικό RAB 21,7 δισεκατομμυρίων ευρώ, αυξημένο σε σύγκριση με τους στόχους που τέθηκαν στο Σχέδιο 2025-2031
    • Προσαρμοσμένη αύξηση των κερδών ανά μετοχή (EPS) άνω του 9% με σύνθετο ρυθμό ανάπτυξης (CAGR) την περίοδο 2025-2032, σύμφωνα με το προσαρμοσμένο CAGR των κερδών ανά μετοχή (EPS) την περίοδο 2025-2031 του προηγούμενου Σχεδίου.
    • Επιβεβαιώθηκαν οι οδηγίες για το 2026
    • Επιβεβαιώθηκε η πολιτική μερισμάτων

Ανοίγοντας την εκδήλωση, ο πρόεδρος της Italgas Paolo Ciocca σχολίασε: Το Στρατηγικό Σχέδιο 2026-2032 εδραιώνει μια αναπτυξιακή πορεία που η Italgas έχει ακολουθήσει με διορατικότητα και συνεπές όραμα. Η γεωπολιτική αστάθεια έχει καταστήσει σαφές ότι η ενεργειακή ασφάλεια βασίζεται στην ανθεκτικότητα και την εκτεταμένη φύση των δικτύων υποδομών. Η Italgas έχει δεσμευτεί ακριβώς σε αυτό: την κατασκευή και διαχείριση έξυπνων, ψηφιακών και ευέλικτων δικτύων ικανών να ενισχύσουν την ανταγωνιστικότητα των ενεργειακών συστημάτων στα οποία δραστηριοποιούμαστε και να υποστηρίξουν τη διαφοροποίηση των πηγών. Ένα σχέδιο αυτού του μεγέθους, ύψους 13 δισεκατομμυρίων ευρώ, αποτελεί πράξη ευθύνης απέναντι στις κοινότητες και τις περιοχές που εξυπηρετούμε και μια μακροπρόθεσμη δέσμευση προς τις χώρες όπου δραστηριοποιούμαστε.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Italgas, Paolo Gallo, δήλωσε: Η Τεχνητή Νοημοσύνη αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του λειτουργικού μοντέλου της Italgas και αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο αυτού του Σχεδίου. Εφαρμογμένη στις λειτουργίες, τις επιχειρηματικές διαδικασίες και τη διαχείριση πελατών, οι εκπρόσωποί μας επιτυγχάνουν σημαντική βελτίωση της αποδοτικότητας, βελτιώνοντας την ποιότητα των υπηρεσιών. Αυτό αντιπροσωπεύει μια επιτάχυνση σε σύγκριση με τις αρχικές προβλέψεις χάρη στην εμπειρία που αποκτήθηκε με την πάροδο των ετών, κατά τη διάρκεια των οποίων ο ψηφιακός μετασχηματισμός έχει διαπεράσει κάθε πτυχή της επιχείρησής μας και τα δεδομένα έχουν γίνει το χρυσωρυχείο της εταιρείας.

Η επένδυση των 13 δισεκατομμυρίων ευρώ θα καταστήσει το δίκτυό μας ακόμη πιο έξυπνο, πιο διαδεδομένο και πιο ευέλικτο, έτοιμο να φιλοξενήσει πράσινα μόρια και να υποστηρίξει ένα ενεργειακό σύστημα που είναι ολοένα και πιο εκτεθειμένο στη διεθνή αστάθεια και τον αντίκτυπο στις αγορές βασικών προϊόντων. Μαζί με την αποτελεσματικότητα που θα μπορούμε να δημιουργήσουμε, αυτές οι επενδύσεις θα συμβάλουν στην αύξηση της προσβασιμότητας και της ανταγωνιστικότητας της ενέργειας, με απτά οφέλη για ολόκληρα τα οικονομικά και κοινωνικά συστήματα των χωρών στις οποίες δραστηριοποιούμαστε, ενισχύοντας τη βιομηχανική ανάπτυξη και τη μακροπρόθεσμη ανάπτυξη.

Οι διαγωνισμοί ATEM αντιπροσωπεύουν μια σημαντική ευκαιρία για την υπέρβαση του κατακερματισμού που ιστορικά εμπόδιζε την ανάπτυξη του τομέα. Κάθε παραχώρηση που ανατίθεται αποτελεί ένα βήμα προς μια πιο ανθεκτική υποδομή, ενσωματωμένη σε ένα ευρύτερο σύστημα. Θα εκμεταλλευτούμε αυτές τις ευκαιρίες αξιοποιώντας τη βιομηχανική ισχύ, την τεχνογνωσία και την επενδυτική ικανότητα που είναι σε θέση να αναπτύξει ο Όμιλος.

Στον τομέα της ύδρευσης, οι επενδύσεις μας στην ψηφιοποίηση του δικτύου και τη μείωση των απωλειών έχουν ήδη αρχίσει να αποδίδουν απτά αποτελέσματα. Το νέο Σχέδιο θα μειώσει στο μισό τις απώλειες νερού, θα προωθήσει την μεγαλύτερη επαναχρησιμοποίηση του νερού και θα βελτιώσει περαιτέρω την ποιότητα των υπηρεσιών. Η Geoside βοηθά όλες τις εταιρείες του Ομίλου να μειώσουν την κατανάλωση ενέργειας μέσω της χρήσης ιδιόκτητων εφαρμογών και εξελιγμένων συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης. Η ίδια καινοτόμος προσέγγιση προσφέρεται σε όλους τους Συνεργάτες της Geoside: η καλύτερη ενέργεια είναι αυτή που δεν καταναλώνεται.

Οι συνολικές επενδύσεις που προβλέπονται στο Σχέδιο για την περίοδο 2026-2032 ανέρχονται σε 13,0 δισεκατομμύρια ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 1,6 δισεκατομμυρίων ευρώ (+14,6%) σε σύγκριση με το προηγούμενο Σχέδιο, εξαιρουμένης της επίδρασης της ανάληψης μετρητών για την εξαγορά της 2i Rete Gas.

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