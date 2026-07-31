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Οι περικοπές ΑΠΕ αυξάνουν τη ζήτηση φυσικού αερίου στην ηλεκτροπαραγωγή

Οι περικοπές ΑΠΕ αυξάνουν τη ζήτηση φυσικού αερίου στην ηλεκτροπαραγωγή
Άννα Διανά
Παρασκευή, 31/07/2026 - 08:00
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Οι αυξημένες περικοπές παραγωγής από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας οδήγησαν τον Ιούνιο σε σημαντική αύξηση της χρήσης φυσικού αερίου στην ηλεκτροπαραγωγή, σύμφωνα με ανάλυση της Grant Thornton για την ελληνική αγορά φυσικού αερίου

Η εταιρεία εκτιμά ότι η χρήση φυσικού αερίου από τις μονάδες ηλεκτροπαραγωγής αυξήθηκε κατά 22% σε σχέση με τον Μάιο λόγω των περικοπών ΑΠΕ, ενώ σε επίπεδο εξαμήνου επισημαίνει ότι η περιορισμένη ανάπτυξη συστημάτων αποθήκευσης ενέργειας (BESS) εξακολουθεί να περιορίζει την ευελιξία του ηλεκτρικού συστήματος. Στην ανάλυσή της, η Grant Thornton επισημαίνει ότι η ηλεκτροπαραγωγή εξακολουθεί να αποτελεί τον βασικό μοχλό ζήτησης φυσικού αερίου στην Ελλάδα, απορροφώντας το 65% (3,7 TWh) των ποσοτήτων που εξέρχονται από το Εθνικό Σύστημα Μεταφοράς Φυσικού Αερίου. Σύμφωνα με την εταιρεία, η αυξημένη συμμετοχή των μονάδων φυσικού αερίου κρίθηκε αναγκαία για τη διατήρηση της συχνότητας και της ευστάθειας του ηλεκτρικού συστήματος, καθώς οι περικοπές στην παραγωγή από ΑΠΕ περιόρισαν τη διαθέσιμη πράσινη ηλεκτροπαραγωγή.

Παράλληλα, επισημαίνεται ο ενισχυμένος ρόλος της Ελλάδας ως περιφερειακού κόμβου φυσικού αερίου μέσω του Κάθετου Διαδρόμου. Παρότι οι εξαγωγές τον Ιούνιο διαμορφώθηκαν στις 0,7 TWh, στο πρώτο εξάμηνο του 2026 ανήλθαν στις 8,7 TWh από 2,9 TWh την αντίστοιχη περίοδο του 2025, με τους όγκους του εξαμήνου να έχουν ήδη ξεπεράσει το σύνολο των εξαγωγών ολόκληρου του προηγούμενου έτους.

Η ανάλυση καταγράφει σημαντική μεταβολή και στο μείγμα εφοδιασμού της χώρας. Τον Ιούνιο το LNG ανέκτησε την πρώτη θέση στις εισαγωγές φυσικού αερίου, καλύπτοντας το 56% των συνολικών ποσοτήτων που εισήλθαν στο Εθνικό Σύστημα Μεταφοράς Φυσικού Αερίου, έναντι 44% των εισροών μέσω αγωγών. Συνολικά εισήχθησαν περίπου 5,74 TWh φυσικού αερίου, εκ των οποίων 3,2 TWh μέσω της Ρεβυθούσας και 2,5 TWh μέσω αγωγών. Σε σύγκριση με τον Μάιο, οι εισαγωγές LNG αυξήθηκαν κατά 74%, ενώ οι εισροές από αγωγούς υποχώρησαν κατά 39%. Σύμφωνα με την Grant Thornton, η εξέλιξη αυτή επαναφέρει τη Ρεβυθούσα σε πρωταγωνιστικό ρόλο στο μείγμα εφοδιασμού της χώρας, ενισχύοντας τη διαφοροποίηση των πηγών προμήθειας φυσικού αερίου.

Σε επίπεδο πρώτου εξαμήνου, οι συνολικές εισαγωγές φυσικού αερίου αυξήθηκαν κατά 15% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2025, φτάνοντας τις περίπου 43 TWh. Η αύξηση αυτή προήλθε κυρίως από το LNG, οι εισαγωγές του οποίου ενισχύθηκαν κατά 27%, ενώ οι ποσότητες μέσω αγωγών υποχώρησαν οριακά κατά 1%. Οι ροές μέσω του TAP παρέμειναν ουσιαστικά αμετάβλητες, ενώ οι εισαγωγές από το Σιδηρόκαστρο μειώθηκαν κατά 6%, αντανακλώντας τη σταδιακή υποχώρηση της εξάρτησης από το ρωσικό φυσικό αέριο.

Η Grant Thornton επισημαίνει ακόμη ότι η περιορισμένη ανάπτυξη συστημάτων αποθήκευσης ενέργειας (BESS) εξακολουθεί να μειώνει την ευελιξία του ηλεκτρικού συστήματος. Όπως αναφέρει, η ζήτηση φυσικού αερίου για ηλεκτροπαραγωγή διατηρήθηκε στο πρώτο εξάμηνο περίπου στις 21,5 TWh, με την περιορισμένη διείσδυση μονάδων αποθήκευσης να περιορίζει την ευελιξία του συστήματος και να επηρεάζει τη λειτουργία της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται και στις εξαγωγές φυσικού αερίου, οι οποίες διατηρούνται σε υψηλά επίπεδα. Αν και τον Ιούνιο διαμορφώθηκαν στις 0,7 TWh, στο σύνολο του πρώτου εξαμήνου ανήλθαν στις 8,7 TWh από 2,9 TWh την αντίστοιχη περίοδο του 2025, καταγράφοντας υπερδιπλασιασμό. Σύμφωνα με την έκθεση, οι εξαγωγές του εξαμήνου έχουν ήδη ξεπεράσει το σύνολο των εξαγωγών ολόκληρου του προηγούμενου έτους, εξέλιξη που αναδεικνύει τον ενισχυμένο ρόλο της Ελλάδας στον εφοδιασμό των αγορών της Νοτιοανατολικής Ευρώπης μέσω του Κάθετου Διαδρόμου.

Τελευταία τροποποίηση στις 31/07/2026 - 08:12
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