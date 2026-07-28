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ΔΕΣΦΑ: Το πρώτο βήμα για τον αγωγό πράσινου υδρογόνου - Στον «αέρα» ο διαγωνισμός για την ανάθεση των μελετών
Άννα Διανά
Τρίτη, 28/07/2026 - 08:09
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Με την προκήρυξη του πρώτου διαγωνισμού για τις μελέτες του αγωγού H2DRIA, ο ΔΕΣΦΑ βάζει σε τροχιά υλοποίησης το ελληνικό δίκτυο μεταφοράς πράσινου υδρογόνου, που φιλοδοξεί να συνδέσει την εγχώρια παραγωγή με τις αγορές της Κεντρικής Ευρώπης.

Ο διαγωνισμός αφορά την εκπόνηση των μελετών του αγωγού υψηλής πίεσης H2DRIA, ο οποίος θα εκτείνεται σε μήκος περίπου 570 χιλιομέτρων, συνδέοντας τους Αγίους Θεοδώρους Κορινθίας με τα ελληνοβουλγαρικά σύνορα.

Στην πράξη, ο αγωγός φιλοδοξεί να δώσει διέξοδο στις μελλοντικές μονάδες παραγωγής πράσινου υδρογόνου της χώρας, επιτρέποντας τη μεταφορά των ποσοτήτων που θα παράγονται στην Ελλάδα προς τις αγορές της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης.

Ο αγωγός H2DRIA προβλέπεται να διασυνδεθεί με την αντίστοιχη υποδομή μεταφοράς υδρογόνου που προτείνεται από τον Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς της Βουλγαρίας – Bulgartransgaz και αποτελεί μέρος του Νοτιοανατολικού Διαδρόμου Υδρογόνου και πιο συγκεκριμένα του Διαδρόμου Υδρογόνου Νοτιοανατολικής Ευρώπης – SEEHyC.

Ο διάδρομος υδρογόνου SEEHyC υποστηρίζεται από 8 ευρωπαϊκούς Διαχειριστές Συστημάτων Μεταφοράς (ΔΕΣΦΑ – Ελλάδα, Bulgartransgaz – Βουλγαρία, Transgaz – Ρουμανία, NET4GAS – Τσεχική Δημοκρατία, FGSZ – Ουγγαρία, EUSTREAM – Σλοβακία, OGE & naTran DE – Γερμανία), οι οποίοι θα αναπτύξουν ή ανακατασκευάσουν 2.854 χλμ αγωγών, ενώ θα είναι σε θέση να μεταφέρει αρχικά 80 GWh/d ανανεώσιμου υδρογόνου από νότο προς βορρά.

Το ελληνικό έργο αποτελείται από έναν νέο αγωγό υδρογόνου μήκους 570 χλμ, ο οποίος θα κατασκευαστεί παράλληλα με τον υφιστάμενο αγωγό φυσικού αερίου υψηλής πίεσης. Σκοπός του είναι η σύνδεση μονάδων παραγωγής υδρογόνου που βρίσκονται στην ηπειρωτική Ελλάδα με σημεία κατανάλωσης στις βιομηχανικές περιοχές της Αθήνας, της Κορίνθου και της Θεσσαλονίκης, όπου αναμένεται να βρίσκονται πιθανοί καταναλωτές υδρογόνου και δυνητικά βάσει διμερών συνεργασιών, με γειτονικές χώρες όπως η Βουλγαρία, η Ιταλία και η Βόρεια Μακεδονία.

Το έργο έχει ήδη επιλεγεί στον 1ο Κατάλογο Έργων Κοινού/Αμοιβαίου Ενδιαφέροντος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και έχει υποβληθεί εκ νέου στον 2ο Κατάλογο για αξιολόγηση. Όσον αφορά τη χρηματοδότηση, το έργο έχει εξασφαλίσει 5,4 εκατομμύρια ευρώ από το Connecting Europe Facility (CEF) της Ευρωπαϊκής Ένωσης για μελέτες που θα το ωριμάσουν περαιτέρω.

Ο διαγωνισμός που προκήρυξε ο ΔΕΣΦΑ αφορά τη μελέτη λεπτομερούς σχεδιασμού του αγωγού υψηλής πίεσης H2DRIA, με προϋπολογισμό έως τα 8,6 εκατ. ευρώ.

Η προκήρυξη αφορά αποκλειστικά τις υπηρεσίες εκπόνησης του λεπτομερούς σχεδιασμού του έργου και όχι την κατασκευή του αγωγού. Ο ανάδοχος που θα επιλεγεί θα έχει προθεσμία 16 μηνών για την ολοκλήρωση του αντικειμένου της σύμβασης.

Το έργο χρηματοδοτείται τόσο από ίδιους πόρους του ΔΕΣΦΑ όσο και από το ευρωπαϊκό πρόγραμμα Connecting Europe Facility (CEF) Energy και το Renewable Energy Financing Mechanism, γεγονός που υπογραμμίζει τη στρατηγική σημασία του αγωγού για τους ενεργειακούς σχεδιασμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ιδιαίτερα αυστηρές είναι οι οικονομικές προϋποθέσεις συμμετοχής στον διαγωνισμό. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να αποδεικνύουν ότι διαθέτουν μέσο ετήσιο κύκλο εργασιών τουλάχιστον 8 εκατ. ευρώ κατά τις τρεις τελευταίες οικονομικές χρήσεις (2022-2024), ενώ απαιτείται και πιστοληπτική ικανότητα τουλάχιστον 800.000 ευρώ.
Εξίσου απαιτητικά είναι και τα τεχνικά κριτήρια. Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να έχουν αποδεδειγμένη εμπειρία σε έργα σχεδιασμού αγωγών υδρογόνου ή αγωγών που μπορούν να μεταφέρουν 100% υδρογόνο.

Για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό προβλέπεται εγγυητική επιστολή ύψους 160.000 ευρώ.

Η επιλογή του αναδόχου θα γίνει αποκλειστικά με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή μεταξύ των τεχνικά αποδεκτών προσφορών. Οι προσφορές θα υποβληθούν ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας sourceONE neo της cosmoONE έως τις 26 Αυγούστου 2026.

Με την ολοκλήρωση του διαγωνισμού ο ΔΕΣΦΑ θα αποκτήσει το πλήρες τεχνικό πακέτο μελετών που θα επιτρέψει την ωρίμανση του έργου και θα ανοίξει τον δρόμο για την επόμενη φάση, δηλαδή την κατασκευή του αγωγού, ο οποίος φιλοδοξεί να αποτελέσει βασική υποδομή για τη μεταφορά ανανεώσιμου υδρογόνου από την Ελλάδα προς τις αγορές της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης.

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